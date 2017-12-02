15:47 02 декабря

Источник: Разработка БЖРК нового поколения прекращена

Разработка боевых железнодорожных комплексов (БЖРК) нового поколения прекращена. Тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу. Об этом сообщил информированный представитель оборонно-промышленного комплекса России. Причиной, предположительно, называется недостаток финансирования.

Еще год назад казалось, что скоро ракетные поезда под именем "Баргузин" начнут становиться в строй РВСН.

Источник: Разработка БЖРК нового поколения прекращена



Немного истории: В сентябре 2009 года командование РВСН высказало мнение, что возможно скоро начнется разработка ракетных поездов нового поколения уже с ракетами российского производства. т.к. на советских БЖРК стояли ракеты КБ "Южное", а Киев запретил специалистам "Южмаша" сотрудничать с РВСН России по всем направлениям.

В декабре 2011 года командующий РВСН Сергей Каракаев уже почти официально заявил о начале возрождения БЖРК. А в апреле 2013 года замминистра обороны Юрий Борисов сказал, что Московский институт теплотехники приступает к опытно-конструкторским разработкам, железнодорожных ракетных комплексов нового поколения.

В конце 2014 года командование РВСН еще раз, как сообщалось в СМИ, публично подтвердило, что БЖРК возродятся. Даже появилась информация о том, что в качестве их ракетного вооружения будут использоваться адаптированные баллистические ракеты комплекса "Ярс".
В конце прошлого года было объявлено о том, что прошли успешные бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты для боевого железнодорожного ракетного комплекса. Пуск осуществлялся массогабаритной моделью ракеты "Ярс".

Московский институт теплотехники, занимающийся разработкой нового БЖРК, официально информацию о прекращении работ по "Баргузину", пока не подтвердил, передает "Российская газета"

Использованы фотографии: РГ
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Комментарии 67

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  1. Primoos Сегодня, 14:39
    Очередная параша? Кто-то где-то кому-то сказал?
    Primoos
    1. ОТДЕЛ-М29 Сегодня, 14:42
      Видать нажали на нас сильно...Черт и х всех побери! Такая система была...Падлы все !
      ОТДЕЛ-М29
      1. 210окв Сегодня, 14:45
        Хотелось бы это услышать от официалов..А не от неизвестно кого..
        210окв
        1. ОТДЕЛ-М29 Сегодня, 14:53
          Цитата: 210окв
          Хотелось бы это услышать от официалов..А не от неизвестно кого..

          официлы ..? Их нет попросту и многие здесь сидят и ждут , когда им что то раскажут !
          Балаболы .. hi
          ОТДЕЛ-М29
        2. НЕКСУС Сегодня, 15:44
          Цитата: 210окв
          Хотелось бы это услышать от официалов..А не от неизвестно кого..

          Вот и я о том...похоже на дезу причем не самую умную. Учитывая то,что направление по РВСН обозначено как приоритетное.
          НЕКСУС
      2. Татьяна Сегодня, 14:47
        Разработка боевых железнодорожных комплексов (БЖРК) нового поколения прекращена. Тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу. Об этом сообщил информированный представитель оборонно-промышленного комплекса России. Причиной, предположительно, называется недостаток финансирования.
        Об этом либероидный "рыночный" экономист-прозападник Кудрин, видимо, в правительстве РФ постарался - что Россия перед ТМВ слишком много денег тратит на оборону?
        Воровать высокопоставленным чиновникам в РФ надо меньше - и деньги на проект сразу найдутся!
        Татьяна
      3. ДэнСабака Сегодня, 14:48
        а может и не в этом дело?... с учётом имеющихся систем контейнерного базирования, имеет ли смысл тратить деньги на этот проект?..... контейнер то проще и дешевле.... и возить его можно не только по ЖД, но и на авто, и на параходике....
        ДэнСабака
        1. atakan Сегодня, 14:55
          контейнер проще украсть силами спецопераций вероятного врага.
          atakan
          1. ДэнСабака Сегодня, 15:06
            а поезд под откос пустить могут не только диверсанты, но даже обычные бытовые раздолбаи.... мало примеров не туда переведённой стрелки, грузовика на переезде и даже сданных во вторчермет рельсов?
            ДэнСабака
            1. sabakina Сегодня, 15:23
              Простите, не подскажите, как пройти в библиот....сколько в Сибири км от ж/д до ближайщего пункта приёма металла?
              sabakina
      4. Primoos Сегодня, 15:00
        Цитата: ОТДЕЛ-М29
        Видать нажали на нас сильно...Черт и х всех побери! Такая система была...Падлы все !

        Что, опять забанили? Сатрапы!
        Primoos
        1. ОТДЕЛ-М29 Сегодня, 15:20
          Цитата: Primoos
          Цитата: ОТДЕЛ-М29
          Видать нажали на нас сильно...Черт и х всех побери! Такая система была...Падлы все !

          Что, опять забанили? Сатрапы!

          Морковки они! laughing
          ОТДЕЛ-М29
      5. ВЕРЕСК Сегодня, 15:41
        Михан-Выть хочется!Сколько можно.Столько проблем решили и -что?Пора Сталина на власть.ВВП-в пнриёмниках.Пока не научится.
        ВЕРЕСК
    2. vovanpain Сегодня, 14:43
      Грустная новость однако,полосатые радостно потирают свои поганые ручонки,но хочется все таки верить вброс. what
      vovanpain
      1. ОТДЕЛ-М29 Сегодня, 14:57
        Цитата: vovanpain
        Грустная новость однако,полосатые радостно потирают свои поганые ручонки,но хочется все таки верить вброс. what

        И ты Володь тоже рад? Боишься , я тебя понимаю ..хе хе
        ОТДЕЛ-М29
        1. sabakina Сегодня, 15:45
          Михан, хм....Сколько пальцев видишь?.....
          sabakina
      2. 210окв Сегодня, 15:12
        Владимир hi Я вот что думаю..Есть вещи которые не все должны знать.Да и дезу ещё никто не отменял.Хотя есть системы которые уже стоят на вооружении и которые по эффективности если не превосходят "Баргузин" то вполне на его уровне.""Скиф" например..
        Цитата: vovanpain
        Грустная новость однако,полосатые радостно потирают свои поганые ручонки,но хочется все таки верить вброс. what
        210окв
        1. Paranoid50 Сегодня, 15:21
          Цитата: 210окв
          Да и дезу ещё никто не отменял.

          И ещё момент: "прекращены" может так же означать "завершены".... yes Нет смысла пепел раскидывать,будем посмотреть.
          Paranoid50
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:43
            "прекращены" Увы.Абревиатура говорит сама за себя.
            ВЕРЕСК
        2. Соломон Кейн Сегодня, 15:30
          Господа! hi Нет причины для сотрясания нервной системы.....Ну не будет....
          Все равно его применения не увидим, а для испарения планеты и имеющегося ...за глаза хватит....
          Соломон Кейн
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:45
            Все равно его применения не увидим Да,ладно,Соломон!Старт-увидим.Ответку-как сказать.Здесь-кто кого.Главное-успеть первым.
            ВЕРЕСК
        3. vovanpain Сегодня, 15:31
          Цитата: 210окв
          Я вот что думаю..Есть вещи которые не все должны знать.Да и дезу ещё никто не отменял

          Здрав Будь Дмитрий drinks hi Все может быть не спорю,ведь эффективнейшая штуковина БЖРК была в свое время,матрасы гонялись за ними по всему транссибу и просто описались от счастья,когда горбатый с елкиным их в утиль отправили. requestБудем верить в лучшее.
          Цитата: 210окв
          Скиф" например.

          "Скиф" это проект "Статус 6"-пуск из глубины моря. drinks hi
          vovanpain
      3. sabakina Сегодня, 15:28
        Вован, hi , а я вааще ничего не понимаю! Какие нахрен ОКР, когда ядрённый поезд стоит у нас в натуральном виде? В чём проблема? Запихнуть в старый вагон/контейнер меньшую по размерам ракету?
        sabakina
        1. Соломон Кейн Сегодня, 15:38
          Какие нахрен ОКР, когда ядрённый поезд стоит у нас в натуральном виде? В чём проблема?

          А проблема,Слава, в нашем раздолбайстве, не исключено, что при возникшей необходимости состав по ошибке не загонят в тупик. Ты у каждой стрелки часового не поставишь - солдат в армии не хватит....
          В данном контексте вспомнил слова Ж.Верна:"...сила, таящаяся в глубинах океана.."
          Соломон Кейн
    3. Svarog Сегодня, 15:05
      Официальные лица об этом не скажут, ну по крайней мере до выборов.. А денег реально нет.. эта элита только пилить и деток своих на теплые места определять умеет..
      Цитата: Primoos
      Очередная параша? Кто-то где-то кому-то сказал?
      Svarog
    4. starogil Сегодня, 15:32
      Давеча Гарант с Трампом, по телефону, полтора часа разговаривал....
      starogil
    5. Офицер запаса Сегодня, 15:46
      "...Об этом сообщил информированный представитель оборонно-промышленного комплекса России..."

      Кто, где, когда и при каких обстоятельствах сообщил? Была официальная конференция или по пьяни в бане с девочками? Очень бы хотелось узнать об этом информированном представителе.
      А так - вспоминается Станиславский со своей классической фразой.
      Офицер запаса
  2. Грица Сегодня, 14:42
    Снова катимся назад?
    Грица
    1. Svarog Сегодня, 15:34
      Цитата: Грица
      Снова катимся назад?

      Вперед в 90-е
      Svarog
  3. 1331М Сегодня, 14:42
    И что?Ладно,в своё время предали и продали всё что можно и нельзя,а сейчас-то что мешает возродить это дело..? Ведь Путин с Шойгу любимые и непорочные при власти..?Никак,матрасы виноваты опять с евреями.........
    1331М
    1. lis-ik Сегодня, 14:48
      Цитата: 1331М
      И что?Ладно,в своё время предали и продали всё что можно и нельзя,а сейчас-то что мешает возродить это дело..? Ведь Путин с Шойгу любимые и непорочные при власти..?Никак,матрасы виноваты опять.........

      Естественно матрасы, а кто ещё, ведь "надавили" наверное, а для защиты собственных карманов хватает того, что имеется. Зачем думать о неотвратимом ответе, ведь выборы не за горами, вряд ли без приписок Единая Россия победит со своими кандидатами. Зачем вкладываться, если профита нет?
      lis-ik
    2. vovanpain Сегодня, 14:52
      Цитата: 1331М
      икак,матрасы виноваты опять с евреями.........
      Ответить Цитировать

      Писал Леша выше,они только радостно потирать ручки свои кровавые могут,сами себя мы и уничтожим.А все дело в финансах,верней в их недостатке. request
      vovanpain
  4. Злой 55 Сегодня, 14:43
    Ну это враньё явное..Наиболее результативное решение в российских условиях не может быть так бездарно захоронено..
    Злой 55
    1. freejack Сегодня, 15:46
      тоже схожусь в мнении, что это фейковый вброс... Может гаранту надо ослабить временно давление на ОПК матрасников, Трампушка вчера уж сильно просил... Невмоготу экономике сша все это отслеживать... laughing

      З.Ы. Может "баргузин" на 404-ю территорию обменяли???))) lol
      freejack
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 14:43
    Бедный "Баргузин"А так кричали...Стилет уже далеко не в теме.Извините все.Просто хреново. Вот и расстались.Горько.Привыкнем не сразу.
    ВЕРЕСК
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:59
      Когда расхерачивали мою 36-ю дивизию,весь мир бился в восторге!24 стакана и 2 БЖРК.Самая мощная по боевому потенциалу в Мире дивизия.Где она сейчас?Тю-тю.Практически мёртвый городок остался.Видео сами найдёте,или скинуть?
      ВЕРЕСК
      1. Стропорез Сегодня, 15:07
        Цитата: ВЕРЕСК
        Когда расхерачивали мою 36-ю дивизию,весь мир бился в восторге!36 стаканов и 2 БЖРК.Самая мощная по боевому потенциалу в Мире дивизия.Где она сейчас?Тю-тю.Практически мёртвый городок остался.Видео сами найдёте,или скинуть?

        Сколько таких городков по всей стране? Надо чётко понимать в какой период все эти "безумства" происходили и кто гешефты получал от этого раздербана.
        Стропорез
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:29
          Сколько таких городков по всей стране? Я посчитал.Делать нечего.1127.Но-Кедровый-Один.
          ВЕРЕСК
          1. Стропорез Сегодня, 15:39
            Цитата: ВЕРЕСК
            Я посчитал.Делать нечего.1127.
            Это ж сколько народных денег на ветер?!
            А виноватых опять нэма....
            Цитата: ВЕРЕСК
            .Но-Кедровый-Один.

            Понятное дело , что дивизия была уникальной.
            Стропорез
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:36
        Красноярск-66.Убитые судьбы.
        ВЕРЕСК
      3. sabakina Сегодня, 15:42
        Димыч, я к нашей ракетной дивизии отношения не имел, но жил/живу в одно доме с бывшими ракетчиками. И как мы ругались, когда сокращали!!!!!
        20 октября 1987 года управление 10-й ракетной дивизии (г. Кострома), первоочередной 153-й ракетный полк БЖРК (15П961) под командованием подполковника В.Ю. Спиридонова (первым в РВСН) части и подразделения обеспечения и обслуживания дивизии заступили на боевое дежурство.
        27 февраля 1988 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении заданий Советского Правительства 10-я ракетная дивизия бала награждена вымпелом Министра обороны СССР.

        А вообе, Димыч, я стараюсь жить по принципу "Будем надеяться на лучшее, а худшее само придёт".
        sabakina
    2. капрал Сегодня, 15:15
      Цитата: ВЕРЕСК
      Вот и расстались.Горько

      Может грунтовые увеличат? В счет компенсации, так сказать.
      капрал
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:30
        Возможно.Я не спец в них.
        ВЕРЕСК
  6. Смог Сегодня, 14:43
    Очень хочется что бы это оказалось фейком..
    Смог
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:47
      Увы.Есть потверждение МО.Скинуть не могу.Пока страница закрыта для распространения. crying
      ВЕРЕСК
      1. Смог Сегодня, 14:56
        Цитата: ВЕРЕСК
        Увы.Есть потверждение МО.

        Тогда бяка дела! Да....., Кострома-40, станция Ромашка.5 км от нашей.
        Смог
    2. agfa Сегодня, 14:58
      Конечно фейк! Особенно после заявления Бондарева по донным баллистическим ракетами "СКИФ". Троллинг Госдепа и Пентагона 89 лвл. Провести ОКР и поставить на вооружение разные вещи. ОКР может быть заморожена если на высоком уровне принято решение о другом "неожиданном" направлении средств. Например "Скиф". Но он уже разработан и прошёл испытания. Вопрос о внесении в договоры по стратегическим вооружениям пока не стоит. Значит одно направление отработанном и готово к производству. Нет политрешения. Развиваем следующее - Баргузин и Циркон шлифовка. Обычное очередное СОИ или статус-6 чтобы матрасы не расслаблялись и начинали уверовать в свои санкции. Как и заявление на днях о сплошном РЛС поле вокруг страны. Здорово! Но это посыл на Запад и только во 2-ю очередь бальзам на душу патриоту-россиянину. Все будет хорошо. Улыбайтесь господа - улыбайтесь!
      agfa
  7. cerbuk6155 Сегодня, 14:44
    Если это правда-Я в шоке. soldier
    cerbuk6155
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:48
      Эх!Вот и расстались.Трудно представить.Так надеялись.Хреново.
      ВЕРЕСК
  8. maiman61 Сегодня, 14:49
    Не могет быть! Враг у ворот, бумажки нечего считать! Кровь стоит дороже.
    maiman61
    1. badens1111 Сегодня, 14:52
      Цитата: maiman61
      Враг у ворот, бумажки нечего считать! Кровь стоит дороже.

      Хм..если элитка смотрит на Запад,детишки там живут,виллы там имеют,то кровь то они будут пить у нас,а вот все остальное им не нужно..
      badens1111
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:33
      Кровь стоит дороже. Вы правы.К сожалению.
      ВЕРЕСК
  9. Egorovich Сегодня, 14:54
    Про такие вещи обычно говорит или делает сообщение официальное лицо, а не информированный представитель некто. Бред полный. Сенсация, высосанная из пальца.
    Egorovich
  10. aries2200 Сегодня, 14:59
    наверно скоро украина станет чстью россии вот и приостановили ...велосипед изобретать.
    aries2200
  11. razved Сегодня, 15:08
    Если это правда, то новость, мягко говоря, самая хорошая. Однако, думаю, по этой теме должны в ближайшее время последовать новые высказывания и публикации.
    razved
    1. razved Сегодня, 15:37
      Прошу прощения, не пропечаталась частица НЕ. Должно было быть так: Если это правда, то новость, мягко говоря,НЕ самая хорошая.[i][/i]
      razved
  12. Lenivets2 Сегодня, 15:09
    Что такое: "информированный представитель оборонно-промышленного комплекса России" ?
    И если "Московский институт теплотехники, занимающийся разработкой нового БЖРК, официально информацию о прекращении работ по "Баргузину", пока не подтвердил", то о чём этот псевдоинформационный высер? what
    Lenivets2
  13. Громобой Сегодня, 15:14
    Я сразу относился к "Баргузину" реально и без всякого оптимизма.Даже когда мне тут бросали его красивое название я скромно молчал,потому что знал ,что время только рассудит.На очереди ещё ряд "проектов" которыми так упиваются крякалки.Плодить новости в стиле "Статус-6" легко и приятно,но приходится ведь и ответ держать.
    Громобой
  14. Mestny Сегодня, 15:15
    Ага.
    А вот ещё новость: "Строительство боевой космической платформы "Звезда смерти" временно приостановлена" - Об этом сообщил информированный представитель оборонно-промышленного комплекса России."
    сообщает ИА Фейкомёт
    Mestny
  15. Zomanus Сегодня, 15:23
    Мы вроде про Курганец подобное слышали и про подводный ракетоносец...
    Так что не верим.
    Zomanus
  16. МойВрач Сегодня, 15:27
    Вопрос знатокам. С какой точностью можно отследить состав поезда, историю движения поезда, наименование и происхождение груза, трекинг груза?
    МойВрач
  17. loginovich Сегодня, 15:27
    Очередная победа! Слов нет одни эмоции.
    loginovich
  18. Одиссей Сегодня, 15:28
    "Возрождение Баргузина" изначально было чисто PR-проектом для электората.
    Для того,чтобы реально его возродить помимо восстановления производства и средств нужно было убрать все частные компании с ЖД-дороги и убрать ограничения по перемещению БЖРК (как до 1991 года).
    Одиссей
  19. askort154 Сегодня, 15:34
    Не думаю, что это так. Скорее, эту тему решили "заморозить" для медиа СМИ. А то будут обсуждать, где, когда и с какой станции отправился вагон похожий на "Баргузин". Не можем мы отказаться сейчас от того, чего больше всего боялись США при СССР. "Баргузин" - это наш наземный "авианосиц", вернее - "Вагоноракетононосиц". yes
    askort154
  20. NKVD Сегодня, 15:37
    Хаять СССР, демократы все любят а как что нибудь создать так сразу денег нет.А куда дели?
    NKVD
  21. pafegosoff Сегодня, 15:38
    Базара нет! Чем на оборонку тратить, правительству лучше поддерживать финансирование США. А они держат Россию за эти деньги, как за причинное место.
    Предательство во всех высших эшелонах власти.
    Для них 15 миллионов лишних русских в России (ровно столько, сколько приглашают бесправных гастарбайтеров).
    pafegosoff
  22. Neputin Сегодня, 15:38
    Предлагаю продать права на проведение ЧМ 18 по футболу Англии, снять с них гешефт. и плюс экономия от не проведения. Можно будет не то что БЖРК, - "звезду смерти" разработать и поставить на вооружение
    Neputin
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