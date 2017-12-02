Источник: Разработка БЖРК нового поколения прекращена

Разработка боевых железнодорожных комплексов (БЖРК) нового поколения прекращена. Тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу. Об этом сообщил информированный представитель оборонно-промышленного комплекса России. Причиной, предположительно, называется недостаток финансирования.Еще год назад казалось, что скоро ракетные поезда под именем "Баргузин" начнут становиться в строй РВСН.Немного истории: В сентябре 2009 года командование РВСН высказало мнение, что возможно скоро начнется разработка ракетных поездов нового поколения уже с ракетами российского производства. т.к. на советских БЖРК стояли ракеты КБ "Южное", а Киев запретил специалистам "Южмаша" сотрудничать с РВСН России по всем направлениям.В декабре 2011 года командующий РВСН Сергей Каракаев уже почти официально заявил о начале возрождения БЖРК. А в апреле 2013 года замминистра обороны Юрий Борисов сказал, что Московский институт теплотехники приступает к опытно-конструкторским разработкам, железнодорожных ракетных комплексов нового поколения.В конце 2014 года командование РВСН еще раз, как сообщалось в СМИ, публично подтвердило, что БЖРК возродятся. Даже появилась информация о том, что в качестве их ракетного вооружения будут использоваться адаптированные баллистические ракеты комплекса "Ярс".В конце прошлого года было объявлено о том, что прошли успешные бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты для боевого железнодорожного ракетного комплекса. Пуск осуществлялся массогабаритной моделью ракеты "Ярс".Московский институт теплотехники, занимающийся разработкой нового БЖРК, официально информацию о прекращении работ по "Баргузину", пока не подтвердил, передает "Российская газета"