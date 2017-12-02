15:45 02 декабря

Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны

Ракета-носитель "Союз-2.1б", стартовавшая в субботу с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту спутник Минобороны, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России
— сказали в министерстве.

Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны



Запуск "Союза" был выполнен с космодрома Плесецк в Архангельской области в 13.43 мск.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме
— подчеркнули в Минобороны

Контроль за проведением старта и полетом ракеты вел наземный автоматизированный комплекс управления. Через три минуты после старта, в 13.46 мск, ракета с космическим аппаратом была взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил.

Это четвертый старт ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в 2017 году с космодрома Плесецк. Предыдущий старт был выполнен 22 сентября — "Союз-2.1б" вывел тогда на орбиту навигационный космический аппарат "Глонасс-М". Всего с 2004 года с Плесецка было запущено 32 ракеты-носителя "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в, передает РИА Новости

Использованы фотографии: bastion-karpenko.ru
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Комментарии 27

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  1. ОТДЕЛ-М29 Сегодня, 14:48
    САМЫЙ главный вывели !
    А остальные пустышки были..
    ОТДЕЛ-М29
    1. zivXP Сегодня, 14:51
      ОТДЕЛ-М29, зачем Вам столько аккаунтов?
      zivXP
      1. Zibelew Сегодня, 15:01
        Видимо Виталий меняет аккаунты из за репрессий. Кстати вот статистика запусков за год.
        Zibelew
        1. ОТДЕЛ-М29 Сегодня, 15:29
          Цитата: Zibelew
          Видимо Виталий меняет аккаунты из за репрессий. Кстати вот статистика запусков за год.

          За 4 года слабо статистику собрать! Я просто люблю Россию и СССР!
          ОТДЕЛ-М29
        2. Комментарий был удален.
      2. ОТДЕЛ-М29 Сегодня, 15:02
        Цитата: zivXP
        ОТДЕЛ-М29, зачем Вам столько аккаунтов?

        У меня только один всегда ! Люблю Россию..
        ОТДЕЛ-М29
        1. lis-ik Сегодня, 15:21
          Цитата: ОТДЕЛ-М29
          Цитата: zivXP
          ОТДЕЛ-М29, зачем Вам столько аккаунтов?

          У меня только один всегда ! Люблю Россию..

          А ещё лозунги и ура патриотизм, на них и поднимаюсь. Да, Виталий?
          lis-ik
          1. ОТДЕЛ-М29 Сегодня, 15:31
            Цитата: lis-ik
            Цитата: ОТДЕЛ-М29
            Цитата: zivXP
            ОТДЕЛ-М29, зачем Вам столько аккаунтов?

            У меня только один всегда ! Люблю Россию..

            А ещё лозунги и ура патриотизм, на них и поднимаюсь. Да, Виталий?

            Так точно..! soldier Проверь ...как это все дается!
            ОТДЕЛ-М29
            1. lis-ik Сегодня, 15:42
              Цитата: ОТДЕЛ-М29
              Цитата: lis-ik
              Цитата: ОТДЕЛ-М29
              Цитата: zivXP
              ОТДЕЛ-М29, зачем Вам столько аккаунтов?

              У меня только один всегда ! Люблю Россию..

              А ещё лозунги и ура патриотизм, на них и поднимаюсь. Да, Виталий?

              Так точно..! soldier Проверь ...как это все дается!

              Да уж точно представляю, что даётся не легко. А может писать только по делу, тогда и банов не будет?
              lis-ik
      3. Paranoid50 Сегодня, 15:27
        Цитата: zivXP
        ОТДЕЛ-М29, зачем Вам столько аккаунтов?

        Это Виталий выпускает ложные цели, отстреливает "ловушки". laughing
        Paranoid50
      4. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:27
        Цитата: zivXP
        ОТДЕЛ-М29, зачем Вам столько аккаунтов?

        Просто в Ольгино несколько служебных для ВО.
        Молодой_Коммунист
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:36
          в Ольгино, Виталия не возьмут - толсто троллит :)
          Диванный Хенераль
  2. Злой 55 Сегодня, 14:51
    Удивительно,но "Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны", перед этим "случайно" потеряв в Атлантике 13 пинд..осовских спутников при старте из Циолковского..
    Злой 55
  3. 1331М Сегодня, 14:51
    Так Плесецк всё-таки получше Мирного будет? smile Зачем тогда деньжищщи в тот космодром вбухали?
    И ведь во всём так и везде,вот что злит...
    1331М
    1. Muvka Сегодня, 14:57
      А где связь? Давайте сравним стоимость дороги в 48км и стоимостью производства килограмма Калифорния. Уже разница в цифрах будет в другую сторону. Но я все же смысла не понимаю сравнения. Поясните. Но вы еще умалчиваете о том, что это не только асфальтовая, но и железная дорога. Так же о том, что было сделано 14 тоннелей общей длиной 26,5 км.
      Muvka
      1. ОТДЕЛ-М29 Сегодня, 15:05
        Цитата: Muvka
        Давайте сравним стоимость дороги в 48км и стоимостью производства килограмма Калифорния. Уже разница в цифрах будет в другую сторону

        В Израиле все считают..хе хе ! А у нас идея русская и мы прем напролом!
        ОТДЕЛ-М29
    2. avt Сегодня, 14:59
      Цитата: 1331М
      И ведь во всём так и везде,вот что злит...

      Что даже поисковиком коекакерам лень поработать !Тогда бы бред про
      Цитата: 1331М
      ак Плесецк всё-таки получше Мирного будет? Зачем тогда деньжищщи в тот космодром вбухали?

      читать бы не пришлось .Ну про
      , Архангельская область, г. Мирный

      63 градуса северной широты и 41 градус восточной долготы
      avt
    3. NN52 Сегодня, 15:03
      Вы это из какой жёлтой газеты перепостили?
      Вы порядок цифр понимаете? c рублями не попутали?
      Или у Вас уже выборы начались?
      NN52
    4. Muvka Сегодня, 15:04
      И еще на закусь. 7км мост Bay Bridge обошелся бюджету США в 6.4 лярда. Что вы для наглядности не поставите третьей картинкой? Ну чтобы уж честно было. А лучше второй, с сравнением с полетом на марс.
      Muvka
    5. askort154 Сегодня, 15:12
      recourse 1331М.....Так Плесецк всё-таки получше Мирного будет? Зачем тогда деньжищщи в тот космодром вбухали?

      "Мирный", это где ? stop
      askort154
    6. vovanpain Сегодня, 15:15
      Цитата: 1331М
      И ведь во всём так и везде,вот что злит.

      Это точно Леха laughing Вон Зенит с Уралом сами себе забивают сейчас. laughing Только это веселит,а не злит. fellow
      Цитата: 1331М
      Так Плесецк всё-таки получше Мирного будет?

      Леша "Плесецк" это космодром и одноименный город в Архангельской области,а "Мирный это и есть
      Ми́рный — ЗАТО, город (с 1966) в Архангельской области Российской Федерации — России, место расположения космодрома Плесецк. Образует муниципальное образование (городской округ) «Мирный» со статусом закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) с 1993 года.Порядок въезда в ЗАТО определён Инструкцией, размещенной на официальном сайте города.Площадь ЗАТО — городского округа «Мирный», куда входят город (5 081 га), территория космодрома и окружающего лесного массива, составляет 1 762 км². Территория простирается с севера на юг на 46 км и с востока на запад на 82 км

      Вот тебе даже из педивики немножко скинул.Бывал я там в командировках,правда когда служил в Советское время.
      От Плесецка до космодрома пилить и пилить кстати. hi
      vovanpain
      1. 1331М Сегодня, 15:32
        Ой,ну умные все,итить...Подумаешь,вместо Восточного Мирный написал... feel От перемены мест слагаемых сумма не изменяется.Смысл тот же-воруют-с...
        1331М
        1. vovanpain Сегодня, 15:38
          Цитата: 1331М
          одумаешь,вместо Восточного Мирный написал..

          Ну не фига себе,заместо Архангельской области на Дальний Восток отправил, laughing Ближний Свет однако. fellow
          vovanpain
  4. Egorovich Сегодня, 15:00
    Хорошо хоть с Плесецкого космодрома успешно запустили!
    Egorovich
    1. agfa Сегодня, 15:06
      Тоже поздравляю. Молодцы. Хоть отключили корректировки по GPS и ГЛОНАСС как на Восточном, чтоб саботажа не было
      agfa
  5. tchoni Сегодня, 15:09
    Рыбы добрые, а у нас кроме союза, прогресса и протона что то еще летает? Ну, там, ангара всякая, которую так долго строили и про котооую мало что слышно....
    tchoni
  6. saturn.mmm Сегодня, 15:19
    Интересно, а Метеор нашелся?
    saturn.mmm
  7. ОТДЕЛ-М29 Сегодня, 15:43
    Статью про Израиль убрали с ленты..хе хе И правильно сделали , я там кое что написал по сути!
    А то они здесь прям "короли" ! Русские не сдаются , и даже на деньги ваши..! Плевал я на них negative
    ОТДЕЛ-М29
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