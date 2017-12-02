Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны

Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме