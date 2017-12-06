Французский реактивный ударный самолёт SNCAC NC.1071 (проект)

SNCAC NC.1070

SNCAC NC.1071

SNCAC NC.1071

SNCAC NC.1071

SNCAC NC.1071

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/attack/nc1071.html

http://blog.worldofwarplanes.ru/mechanics/sncac-nc-1070-francuzskij-debyutant/

http://strangernn.livejournal.com/1474700.html

http://raigap.livejournal.com/201786.html

Материалы из открытых источников

После завершения Второй мировой войны, стремясь максимально быстро сократить свое отставание в технике, вооруженные силы Франции начали в спешном порядке создавать новые самолеты для военно-воздушных сил и военно-морского флота. Именно так на свет появился проект поршневого ударного самолета и бомбардировщика-торпедоносца палубного базирования SNCAC NC.1070, который в дальнейшем трансформировался в проект легкого реактивного ударного самолета SNCAC NC.1071. Стоит отметить, что SNCAC NC.1071 стал первым французским двухдвигательным реактивным самолетом в истории.Разработку нового самолета французские военные поручили специалистам компании Société Nationale de Constructions Aéronautiques du Centre. Инженеры компании спроектировали двухдвигательный самолет необычной компоновки, который притягивал к себе внимание уже одним своим внешним видом. Первый вариант самолета оснащался поршневыми двигателями и обозначался SNCAC NC.1070, второй получил два реактивных двигателя и обозначение SNCAC NC.1071. Оба летательных аппарата не стали серийными машинами и были выпущены лишь в количестве двух опытных экземпляров по одному самолету каждой модели.Работы над новым самолетом стартовали уже в 1946 году, а первый прототип ударного самолета был готов в начале 1947 года. Свой первый полет самолет, получивший обозначение SNCAC NC.1070, совершил 23 апреля 1947 года, самолетом управлял шеф-пилот компании SNCAC Фернан Ланс. Первые же полеты новой боевой машины показали, что конструкторам необходимо усилить стойки шасси, которые просто не выдерживали нагрузок при посадке. Шасси самолета было трехстоечным, убираемым, каждая стойка имела одно колесо достаточно большого размера.При этом на самолете была запланирована довольно сложная механизация крыла, которая предусматривала складывание сначала левой плоскости, а затем правой поверх нее. Также на самолете имелись воздушные тормоза, приводившиеся в действия с помощью электричества. Механизация, использованная в его конструкции, позволяла использовать самолет с палубы авианосцев. Достаточно хорошей была защита кабины пилота, которая включала в себя как броню толщиной от 14 до 20 мм, так и бронестекло толщиной 8 мм. Экипаж самолета состоял из трех человек – пилота, штурмана-бомбардира и стрелка, который отвечал за оборону задней полусферы. Топливные баки машины вмещали до 1450 литров топлива, что обеспечивала поршневому самолету достаточно большой радиус действия.Конструкция самолета была необычной и в целом чем-то напоминала истребитель P.38 Lightning, но NC.1070 обладал полноразмерным фюзеляжем, который продолжался далеко за пределы центроплана, внутри фюзеляжа располагалась боевая нагрузка (бомбы или торпеда), сзади была предусмотрена оборонительная точка, которая прикрывала всю заднюю полусферу. Самолет выделялся огромными по своим размерам мотогандолами, в которых были установлены два поршневых двигателя Gnome Rhone 14R-24, развивавшие мощность по 1600 л.с. каждый. Самолет мог взять на борт до 800 кг бомб, к примеру, 8х100 кг или одну торпеду, артиллерийское вооружение было представлено четырьмя 20-мм автоматическими пушками.Летные испытания новинки проходили достаточно успешно, но представители ВВС достаточно быстро утратили к данному самолету интерес, это было справедливо для всех проектов с поршневыми двигателями. Наступала эра реактивной авиации, и винтовой самолет уже не устраивал требованиям заказчика. После аварии 9 марта 1948 года было принято решение не восстанавливать самолет, полностью сосредоточившись на создании его реактивной версии. Проект создания SNCAC NC.1070 был остановлен.После отказа ВВС Франции от поршневого NC.1070 компания Societe Nationale de Construction Aeronautiques du Centre приступила к созданию версии NC 1071 – легкого ударного реактивного самолета. Самолет представлял собой модернизированный вариант предыдущей машины, на который устанавливались реактивные двигатели. Проект такого самолета был предложен военным уже в 1948 году. Вместо поршневых двигателей на нем устанавливались два турбореактивные двигатели Rolls Royce Nene 101 тягой 2350 кгс каждый, их выпуском по лицензии занималась компания Hispano-Suiza.Огромного размера мотогондолы со свободными хвостовыми частями, которые достались в наследство от NC.1070, позволили конструкторам легко разместить в них новые реактивные двигатели, так что переделка одного самолета в другой была практически косметической. При этом в реактивном варианте легкий ударный самолет смотрелся предпочтительнее. Максимальная скорость выросла с 578 км/ч до 800 км/ч, правда самолет при этом лишился оборонительного вооружения, расположенного в хвостовой части. Вырос и практический потолок – с 9,5 до 13 километров. Однако обозначились проблемы с дальностью полета. Непомерный расход топлива, который был характерен для многих реактивных двигателей первого поколения, привел к тому, что практическая дальность полета самолета упала с 3400 до 1000 километров, то есть почти в 3,5 раза.На этот факт французские военные предпочли не обращать особого внимания, так как большие скорости реактивных машин завораживали их настолько, что они готовы были мириться с небольшим радиусом действия. К тому же компания SNCAC продвигала свою разработку как палубный ударный самолет, а авианосец мог сам подойти к цели на необходимую дальность действия его авиации. Первый полет реактивный SNCAC NC.1071 совершил 12 октября 1948 года, то есть через год и четыре месяца после того, как в небо поднялся его поршневой «брат-близнец».В качестве ударного многоцелевого самолета, базирующегося на палубе авианосца, SNCAC NC.1071 должен был решать широкий круг задач: от борьбы с кораблями противника и поддержки десантных операций, до проведения разведки и противолодочной борьбы. Испытания самолета были организованы на борту авианосца Bretigny. Первый взлет с палубы авианосца прототип выполнил 27 июля 1949 года, а сами испытания продолжались вплоть до конца 1949 года. В целом можно отметить, что летно-технические характеристики новинки устраивали французское военное руководство, но вот сам самолет был с ними не согласен. В рамках проведения испытаний прототип потерпел несколько аварий и в мае 1951 года после очередной жесткой посадки, в которой он получил серьезные повреждения, его просто не стали восстанавливать, прикрыв и это проект.Летно-технические характеристики SNCAC NC.1071:Габаритные размеры: длина – 10,75 м, высота – 4,6 м, размах крыла – 20 м, площадь крыла – 50 м2.Масса пустого – 7980 кг.Нормальная взлетная масса – 13 750 кг.Силовая установка – 2 ТРД Hispano-Suiza (Rolls Royce) Nene 101 тягой 2х2350 кгс.Максимальная скорость полета – 800 км/ч.Крейсерская скорость полета – 724 км/ч.Практическая дальность – 1000 км.Практический потолок – 13 000 м.Скороподъемность – 800 м/мин.Вооружение – 2х20-мм пушек, до 800 кг бомб или одна 780-кг торпеда.Экипаж – 3 человека.