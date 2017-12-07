О плановых затратах на ГПВ 2018-2027. Не маловата ли кольчужка?

«Вначале планировалось, что эта программа будет действовать до 2025 года. Однако ее довольно неожиданно продлили до 2027 года, выделив на ее осуществление 19 триллионов рублей. (Это примерно 244 миллиарда фунтов стерлингов). С поправкой на инфляцию эта цифра близка к тем суммам, которые выделяются в рамках действующей программы, рассчитанной на 2012-2020 годы».

Новости о программе ГПВ 2018-2027 оставляют очень двойственное впечатление. С одной стороны, есть ощущение, что госпрограмма вооружений на ближайшие 10 лет стала намного более реалистичной, нежели ГПВ 2011-2020 гг. С другой стороны, на нее выделено значительно меньше средств, чем планировалось истратить на госпрограмму вооружений в 2011-2020 году, и это, безусловно, очень огорчает.Так, в статье «Новая государственная программа вооружения дается представление о военных приоритетах России» (rsnews.ru):Удивительно в этом заявлении следующее: в нем нет ни слова лжи, но при этом оно формирует у читателя неверное впечатление о финансировании новой госпрограммы вооружений. Складывается ощущение, что мы плавно перевели одну программу в другую и, не снижая размеров финансирования, идем в светлое и хорошо защищенное будущее. Но так ли это?На самом деле цифры 20 трлн. руб. ГПВ 2011-2020 и 19 трлн. руб. совершенно между собой несопоставимы. Виной тому инфляция – каждый год она обесценивает денежные средства, потому что один и тот же товар из-за роста цен начинает стоить дороже. Соответственно, и 20 трлн. руб., которые планировались истратить в 2011-2020 г., стоят куда «дороже», чем 19 трлн. руб., планируемые на 2018-2027 г.Для того, чтобы разобраться с тем, что происходит с финансированием наших военных программ, попробуем выяснить сначала, сколько мы уже потратили средств на выполнение ГПВ 2011-2020 и потратим до начала 2018 г. К сожалению, в открытых источниках не так-то легко обнаружить размер фактического финансирования ГПВ 2011-2020 в течении 2011-2017 гг. Удалось найти данные Центра анализа стратегий и технологий, в которых указывались плановые цифры расходов на закупки и НИОКР в 2011-2015 гг. Они выглядят они так:2011 г. – 585 млрд. руб.2012 г. – 727 млрд. руб.2013 г. – 1 166 млрд. руб.2014 г. – 1 400 млрд. руб.2015 г. – 1 650 млрд. руб.А всего в период 2011-2015 г собирались потратить 5 528 млрд. руб. Остальные 14,5 трлн. руб. планировали потратить в 2016-2020 гг.Собственно говоря, такое распределение финансирования было одним из причин критики ГПВ 2011-2020 гг.: ее упрекали в невыполнимости именно потому, что основную массу средств планировалось потратить под конец программы. И действительно, если предположить, что в дальнейшем, в 2016-2020 гг., планировалось сохранить примерно ту же пропорцию роста расходов, то в 2016-2017 гг. на выполнение ГПВ следовало направлять уже по 2,5 млрд. руб. ежегодно, но даже в этом случае все равно почти половина всех запланированных расходов (порядка 9,5 трлн. руб.) приходилась на последние три года, 2018-2020 гг. Для того, чтобы государство могло себе это позволить, требовалось либо увеличить доходную часть бюджета (которая и так планировалась излишне оптимистично), либо урезать какие-то иные расходы.Выполнялись ли планы расходов на госпрограмму вооружений в период 2011-2016 гг? Скорее нет, чем да, и причина вовсе не в нехватке денег, а в том, что отечественная оборонная промышленность после двух десятилетий развала (1991-2010 гг.) не могла демонстрировать ожидаемых темпов. Разумеется, причин невыполнения ГПВ 2011-2020 гг. множество: тут и срыв сроков готовности «Полимент-Редута», который во многом связан с решениями руководства компании-разработчика, и конфликт с Украиной, в результате которого РФ перестала получать энергетические установки для своих фрегатов, и санкции, в результате которых замедлился ввод в строй малых боевых кораблей. Но во всяком случае, обеспечить выпуск военной продукции в объемах, которые ожидались при разработке ГПВ-2011-2020 гг. нам не удалось.При этом следует понимать, что даже то, что смогла дать наша промышленность вооруженным силам, вдохнуло в них новую жизнь. Со стороны особенно это было заметно на примере наших ВВС, которые к 2010 г вплотную подошли к «точке невозврата». Практически не имея новых машин, летчики были вынуждены довольствоваться старыми, немодернизированными самолетами, с заканчивающимся ресурсом, устаревшим оборудованием и вооружением. Среднегодовой налет был очень невысоким, и не шел ни в какое сравнение с тем, что обеспечивали своим летчикам «заклятые друзья». К сегодняшнему дню ВКС и морскую авиацию пополнили уже даже не десятки, а сотни современных боевых самолетов, и уровень боевой подготовки стал совершенно иным, хотя, нам, конечно, еще есть куда развиваться.Но все же сколько было потрачено на ГПВ 2011-2020 гг.? Вероятно, минимально возможный уровень затрат на ее выполнение содержится в данных, которые Российская Федерация сообщает в ООН.Всего за 2011-2016 гг. получается 3 216 млрд. руб., в том числе за первые пять лет 2 918,4 млрд. руб. или 52,8% от запланированного. Однако приведенные выше цифры вызывают огромные сомнения, и вот почему.Как-то так получается, что данные о военных расходах, которые подает РФ в ООН, практически всегда где немного, а где и очень существенно ниже, чем расходы по статье бюджета «Национальная оборона». В этом отношении феноменальным стал 2016 год: отчитались в ООН о военных расходах 2,06 млрд. руб. в то время как по статье «Национальная оборона» значилась почти вдвое большая сумма – 3,78 млрд. руб. И даже если вычесть 975 млрд. руб. разовых выплат на досрочные погашения кредитов предприятиями ОПК, все равно остается 2,8 млрд. руб. но никак не 2,06 млрд. руб.В общем, первый вариант – это поверить данным, поданным Российской Федерацией в ООН, тогда общий расход на выполнение ГПВ 2011-2020 за первые семь лет по 2017 г включительно составляет примерно от 3 700 до 4 400 млрд. руб. и это, вероятно, нижняя планка расходов. А можно просто по аналогии с планом предположить, что Российская Федерация тратила в 2011-2017 гг примерно 50% от своих военных расходов и в этом случае общие расходы на выполнение ГПВ за данный период составят 8 368 млрд. руб.Возможно, что истина, как это часто с ней случается, находится где-то посередине.С одной стороны, вроде бы даже и 8,37 трлн. руб. за семь лет значительно меньше чем 19 трлн. руб за десять, но только в том случае, если мы забудем об инфляции. Ведь рубль в 2011 г имел совсем иную покупательную способность, чем будет иметь в 2018 г, когда начнется финансирование новой государственной программой вооружений. Если мы пересчитаем суммы средств, истраченные за 7 лет на выполнение ГПВ (по официальным данным инфляции и приняв инфляцию в 2017 г. на уровне 4%), в цены 2018 г., то увидим цифру 10 940 млрд. руб., или в среднем 1 562 млрд. руб. в год. В то же время следует понимать, что 19 млрд новой госпрограммы не будут выданы единомоментно в 2018 г, а будут выдаваться в течении всего строка исполнения программы. И здесь мы опять сталкиваемся с влиянием инфляции, потому что даже при ежегодном росте цен всего лишь на уровне 4% один триллион в 2027 году равноценен 702 млрд в 2018 г. Если мы предположим, что все 10 лет новой ГПВ средства будут расходоваться равномерно (с учетом инфляции) то новая ГПВ будет стоить порядка 15 825 млрд. руб. в ценах 2018 г (т.е. ежегодных затратах 1 582,5 млрд в год в ценах 2018 г.).Не правда ли, 1 562 млрд. руб. среднегодовых трат прошлой программы весьма напоминают 1 582,5 млрд. руб. среднегодовых трат новой программы? Судя по всему, именно это и имелось ввиду, когда говорилось о том, что «С поправкой на инфляцию эта цифра близка к тем суммам, которые выделяются в рамках действующей программы, рассчитанной на 2012-2020 годы». Но тогда почему тогда говорят о сокращении финансирования ГПВ?Да потому, что по старой ГПВ 2011-2020 гг в период 2018-2020 гг. предполагалось потратить порядка 9,5 трлн. руб. то по новой – никак не больше 4,5-4,9 трлн. руб., а скорее, и того меньше.Таким образом, мы приходим к тому, что ГПВ 2011-2020 гг. оказалась провалена. Мы планировали ежегодный рост затрат на закупку вооружений, но примерно на рубеже 2015-2016 гг поняли, что денег на дальнейший рост расходов в бюджете нет, и (есть такая догадка) даже если бы они и были, не факт что промышленность произвести военные заказы в таких объемах. И сейчас мы снижаем затраты на приобретение новых вооружений и НИОКР от того, что было запланировано. Хотя и не от того, что мы фактически выделяли на перевооружение в последние годы.Будет ли средств, заложенных в новую программу, достаточно на перевооружение наших вооруженных сил? С одной стороны, период 2011-2017 гг можно назвать прорывным в новейшей истории России по части финансирования государственной программы вооружений, но с другой стороны – наряду с очевидными успехами, такими как как массовые поставки современных боевых самолетов, экипировки «Ратник», межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», качественного роста в боевой подготовке и многого, многого другого, есть и очевидные пробелы, такие как срыв программы перевооружения ВМФ, отказ от поставок современных танков в пользу модернизации Т-72 и т.д.Из всего вышесказанного следует одно: понимая, что мы находимся в изрядно стесненных финансовых обстоятельствах, руководство страны должно уделить планированию ГПВ 2018-2027 гг. самое пристальное внимание. Для того, чтобы обеспечить высокую боеспособность отечественных вооруженных сил, мы должны руководствоваться критериями «стоимость-эффективность» и исключать малоэффективные и дублирующие друг друга разработки, и вооружения.Однако те немногие сведения, которые просачиваются в открытую печать относительно ГПВ 2018-2027 гг., вызывают обоснованные сомнения в обоснованности ряда планируемых программ.