19:07 02 декабря

Сирийская армия показала оружие, захваченное у боевиков ИГ*

Сирийское новостное агентство SANA опубликовало на YouTube видео вооружения, захваченного у боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в России) в деревнях аль-Ашара, Сабихан и ас-Сальхия в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская армия показала оружие, захваченное у боевиков ИГ*


Сирийская армия изъяла несколько тысяч единиц стрелкового оружия (автоматы Калашникова и самодельные ружья), запас стволов для зенитных установок, крупнокалиберные танковые пулеметы, 130-миллиметровую пушку М-46 (орудие этого типа использовалось для обстрела позиций сирийской армии у Абу-Камаля).


Ранее сообщалось, что среди оружия, найденного на складах террористов, были изделия американского и европейского производства. В октябре представители сирийской армии рассказывали, что нашли в городе Меядин оружие из Бельгии, Великобритании и Израиля. Как отмечают военные, к радикалам попадает вооружение, купленное по программам Пентагона для помощи союзникам.



ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: Stringer
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Комментарии 21

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  1. лысова Сегодня, 17:16
    А смысл, кому,Вы, хтели этим сказать - вообще то в России это не принято - рисоватья старым оружием.
    лысова
    1. Отдел-М 30 Сегодня, 17:19
      Цитата: лысова
      А смысл, кому,Вы, хтели этим сказать - вообще то в России это не принято - рисоватья старым оружием.

      Согласен статья тупая... ! Там наши стратеги многое в пар превратили и превращают..!
      Отдел-М 30
    2. Геркулесыч Сегодня, 17:42
      Лысова -тут идет простая констатация факта, что против Сирии руками и оружием фанатиков и наемников воюет чуть ли не представили десятков государств! sad
      Геркулесыч
      1. Chertt Сегодня, 17:57
        Да кому, что можно доказать. Если Сирийская Армия, пленного директора ЦРУ представит, матрасники скажут, что это происки русских хакеров, и продолжат пробирками в ООН трясти
        Chertt
  2. vovanpain Сегодня, 17:17
    Как отмечают военные, к радикалам попадает вооружение, купленное по программам Пентагона для помощи союзникам.
    Ну еще вот таким способом. feel
    vovanpain
  3. 210окв Сегодня, 17:17
    Главное не то,откуда это оружие.А то что оно не будет больше стрелять по солдатам САА и мирным.Хотя там этого добра хватает...
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 18:00
      Цитата: 210окв
      лавное не то,откуда это оружие.А то что оно не будет больше стрелять по солдатам САА и мирным.

      Это не будет, пришлют другое. Вот бы источник оружия заткнуть, желательно навсегда...Совсем навсегда
      Chertt
  4. _Ugene_ Сегодня, 17:21
    теперь быстрее спрятать, а то опять гранатой с квадрокоптера подорвут
    _Ugene_
  5. Viktorfi Сегодня, 17:24
    В октябре представители сирийской армии рассказывали, что нашли в городе Меядин оружие из Бельгии, Великобритании и Израиля.


    Рассказывали. Взяли бы показали lol
    А автоматы Калашникова не российского производства? wink

    Хотя сейчас учитывая рынок оружия, кучу захваченного оружия террористами игил и у сирийцев и у оппозиции - там может быть оружие разное. Даже танки террористы захватывали winked
    Viktorfi
    1. Офицер запаса Сегодня, 17:30
      Оружие любого производителя можно получить откуда угодно. Надпись "Made in ..." ни о чем еще не говорит. Как и "Сделано в СССР".
      Вот если бы на нем была собственноручная дарственная надпись от Трампа - тогда да.
      Отслеживать нужно каналы поставки, а не страну-производителя.
      Офицер запаса
      1. Primoos Сегодня, 17:40
        Да всё уже отслежено сто раз, только этим отслеженным хоть ссы в глаза. Как поставляли оружие, так и будут поставлять. Благо, пока, есть кому.
        Primoos
        1. Отдел-М 30 Сегодня, 17:46
          Цитата: Primoos
          Да всё уже отслежено сто раз, только этим отслеженным хоть ссы в глаза. Как поставляли оружие, так и будут поставлять. Благо, пока, есть кому.

          Хесболле бы его передать ..Наши чуваки вроде! Опять бомбить будут ..ха ха ха
          Отдел-М 30
          1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:04
            хезболла теже террористы, только в профиль
            Диванный Хенераль
    2. Геркулесыч Сегодня, 17:46
      Что не Слава Богу? am Виктор из Израиля, вы на фото "свое" оружие увидали? am Чего так волнуетесь? ?? what
      Геркулесыч
      1. Viktorfi Сегодня, 18:28
        Цитата: Геркулесыч
        Чего так волнуетесь? ??


        Просто сирийские пустые заявления надоели.. no
        Viktorfi
        1. Геркулесыч Сегодня, 18:36
          Так опровергните их, фактами и доказательствами! !!
          Геркулесыч
          1. Viktorfi Сегодня, 18:49
            Цитата: Геркулесыч
            Так опровергните их, фактами и доказательствами! !!


            Как вы представляете доказательства того, что, например, Британия не поставляла им оружие laughing laughing laughing
            Это сирийцы должны показывая оружие доказывать, а не нести бред всякий, типа сбитого израильского самолёта, захваченных /убитых советников и все без доказательства.
            Viktorfi
  6. Диван Диваныч Сегодня, 17:57
    Правильно делают, нужно документировать свою победу, иначе все забудется. Если не забудут эту войну, то постараются не допустить такого в будущем.
    Диван Диваныч
  7. Джек О’Нилл Сегодня, 18:01
    Ранее сообщалось, что среди оружия, найденного на складах террористов, были изделия американского и европейского производства. В октябре представители сирийской армии рассказывали, что нашли в городе Меядин оружие из Бельгии, Великобритании и Израиля. Как отмечают военные, к радикалам попадает вооружение, купленное по программам Пентагона для помощи союзникам.

    Автор так намекает прям... laughing
    С захваченных складов взялось это оружие, как и советское/российское. Кто бы мог подумать...
    Джек О’Нилл
    1. тол100в Сегодня, 18:11
      Цитата: Джек О’Нилл
      С захваченных складов взялось это оружие,

      Не с захваченных, а "Случайно взорвавшихся"!
      тол100в
  8. SCHMEL Сегодня, 18:18
    что среди оружия, найденного на складах террористов, были изделия американского и европейского производства.
    террористы и их бой-френды-поставщики wassat
    SCHMEL
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