Сирийская армия показала оружие, захваченное у боевиков ИГ*

Сирийское новостное агентство SANA опубликовало на YouTube видео вооружения, захваченного у боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в России) в деревнях аль-Ашара, Сабихан и ас-Сальхия в провинции Дейр-эз-Зор.Сирийская армия изъяла несколько тысяч единиц стрелкового оружия (автоматы Калашникова и самодельные ружья), запас стволов для зенитных установок, крупнокалиберные танковые пулеметы, 130-миллиметровую пушку М-46 (орудие этого типа использовалось для обстрела позиций сирийской армии у Абу-Камаля).Ранее сообщалось, что среди оружия, найденного на складах террористов, были изделия американского и европейского производства. В октябре представители сирийской армии рассказывали, что нашли в городе Меядин оружие из Бельгии, Великобритании и Израиля. Как отмечают военные, к радикалам попадает вооружение, купленное по программам Пентагона для помощи союзникам.ИГ* - террористическая группировка, запрещенная в России