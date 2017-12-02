19:10 02 декабря

Родченков назвал себя «продажной душой» и пообещал уничтожить российский спорт

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков, находящийся под действием американской программы по защите свидетелей, пообещал похоронить российское олимпийское движение, сообщает сайт НТВ.Ru.

Родченков пообещал предпринять все возможные попытки для того, чтобы предоставить доказательства и нанести непоправимый вред отечественному спорту, а также поставить крест на карьере и репутации всех российских спортсменов, только помышляющих об участии в Олимпиаде.

Родченков назвал себя «продажной душой» и пообещал уничтожить российский спорт



Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет!
— пригрозил Родченков вице-премьеру Виталию Мутко.

При этом он хвастается, что «цена его растет», а американцы наградили его дорогой квартирой и автомобилем. В настоящее время информатор ВАДА находится в Лос-Анджелесе, его охраняют спецслужбы США. Кроме того, он согласился с мнением о том, что он «ужасный человек и продажная душа».

Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа…
- разоткровенничался Родченков.

Борьба с допингом мне совершенно пох...р. Что меня бесит, — это что люди, которые вообще не представляют себе, что такое борьба с допингом, не делали ни одного анализа, кровью не поссали, ни километра не пробежали, вообще никто и ниоткуда начинают вещать такие фундаментальные, так сказать, манифесты
– заявил беглый функционер.

В начале ноября Следственный комитет России заявил, что собрано достаточно доказательств того, что информатор ВАДА уничтожил допинг-пробы спортсменов. СК предложил ВАДА сотрудничество по делу Родченкова. Между тем, комиссия МОК считает, что Родченков «говорил правду», давая объяснения о предполагаемой схеме сокрытия допинг-нарушений на Олимпиаде в Сочи.

Использованы фотографии: ИТАР-ТАСС/ Виталий Белоусов​​
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 97

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  1. Zibelew Сегодня, 18:11
    Сволочь он... Остаётся в тени вопрос: кто рекомендовал Родченкова на должность глава РУСАДА и кто назначил? А куда смотрел Мутко, когда пошли косяки от Родченкова. Задолго до того как он смылся.
    Zibelew
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:17
      вопрос надо поставить немного по другому...
      весь мир (спортивный) сидит на допинге, это ясно любому, но вот доказать...
      вопрос надо задать: а почему родченко ВДРУГ, ВНЕЗАПНО, решил сдать всех? С ним не поделились? Мало отстегнули? Ну не может он быть идейным борцом - морда лица у него не та.
      Вопрос к Мутко - ты не отдал то, что должен? Или что? Или очередной "рогозин" назначил своего "отпрыска" на "теплое место"?
      Диванный Хенераль
      1. Идущий Сегодня, 18:21
        Мы знаем как все предатели заканчивают и знаем как с ним поступят США , когда он перестанет приносить "пользу".
        Идущий
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:23
          Так ему насрать на потом, он живет здесь и сейчас
          Диванный Хенераль
          1. Идущий Сегодня, 18:27
            Такие людишки собственной тени пугаются и я не завидую его жизни.
            Идущий
            1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:28
              Каждый выбирает по себе :)
              Диванный Хенераль
              1. Идущий Сегодня, 18:30
                Он живет в животном страхе , в нем и умрет.
                Идущий
                1. Arzoo Сегодня, 18:39
                  Та не, он как раз не в страхе. А вот почему уже второй год как чиновники из ВАДА летают спокойно по миру мне не понятно. США же отлавливают наших граждан, вот у нас есть отличная возможность начать аналогичную практику. А повод, та любой там, придумаем.
                  Arzoo
                  1. проходящий Сегодня, 19:00
                    Та не, он как раз не в страхе. А вот почему уже второй год как чиновники из ВАДА летают спокойно по миру мне не понятно

                    Вот это как раз не важно, пусть у наших спецслужб голова болит.
                    Важнее :
                    Остаётся в тени вопрос: кто рекомендовал Родченкова на должность глава РУСАДА и кто назначил? А куда смотрел Мутко, когда пошли косяки от Родченкова. Задолго до того как он смылся.

                    И почему после начала скандала его повысили ? Не заставили разгребать все это дерьмо с угрозой увольнения, а повысили. Где где Карл индивидуальная ответственность? Полицейское начальство увольняют, когда какой то постовой выпив водки набьет морду соседу, за гулянки после 23 00. Когда ответит мудко и его руководитель?
                    проходящий
                  2. Pirogov Сегодня, 19:08
                    Цитата: Arzoo
                    Та не, он как раз не в страхе. А вот почему уже второй год как чиновники из ВАДА летают спокойно по миру мне не понятно. США же отлавливают наших граждан, вот у нас есть отличная возможность начать аналогичную практику. А повод, та любой там, придумаем.

                    Начинать нужно с этого иуды радченкова ,а остальные ,,,товарищи,,,, призадумаются.
                    Pirogov
                2. Чёрный Сегодня, 18:44
                  Цитата: Идущий
                  Он живет в животном страхе , в нем и умрет.

                  ...он умрёт ни только в страхе, но и в полном дерьме, потому как ещё немного и он станет никому не интересен из нынешних покровителей,после чего его выкинут как испоьльзованный презерватив...
                  Чёрный
                  1. Идущий Сегодня, 18:46
                    Не исключен вариант его ликвидации , с последующим обвинением России , представляете , что будет?
                    Идущий
                    1. Чёрный Сегодня, 18:54
                      Цитата: Идущий
                      Не исключен вариант его ликвидации , с последующим обвинением России , представляете , что будет?

                      Совсем не исключён.
                      Чёрный
                  2. Silkway0026 Сегодня, 18:54
                    ну да , ну да... Вон Резун (Суворов) прекрасно поживает себе в Англии и в ус не дует. Написал кучу книг, издал их , и большую часть - У НАС !!!!!!!!! Так что , не очень то мы и сильны в части "найти и наказать". Это не И.В. Сталин и ледоруб для Троцкого.
                    Silkway0026
                3. Александр 3 Сегодня, 18:51
                  Надо наградить его 9 грамовым подарком.
                  Александр 3
                  1. Идущий Сегодня, 18:54
                    Любой способ подойдет.
                    Идущий
                4. Вас Влад Сегодня, 18:54
                  Ха,а чего ему собственно боятся?Он продал,может его использовали, как этот, ну одноразовый!Всё что можно из него выжать выжмут,а дальше,ну предателей не кто не любит,будет жить пользованным !
                  Вас Влад
                  1. Идущий Сегодня, 18:56
                    Потому как мертвый . он будет приносить ещё больше пользы своим хозяевам.
                    Идущий
                5. МойВрач Сегодня, 19:02
                  Цитата: Идущий
                  Он живет в животном страхе , в нем и умрет.

                  Не всем людям свойственно впадать в животный страх
                  МойВрач
              2. Arzoo Сегодня, 18:35
                Поскольку Родченкова, который дает лжесвидетельства, теперь не найдешь. Или с большим трудом, что дело нестоящие. Нужно людей из ВАДА отлавливать в третьих странах и доставлять в РФ, а если такое не представится возможным, то решать с ними на местах. Разумеется уже после Олимпиады и ЧМ по футболу.
                Arzoo
                1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:36
                  Ну так сперва СК РФ должно "дела" на них завести.
                  Диванный Хенераль
                  1. Arzoo Сегодня, 18:38
                    Да дела можно задним числом. То такое.
                    Arzoo
                    1. Идущий Сегодня, 18:47
                      Вот торопиться в таких делах не стоит.
                      Идущий
            2. Стропорез Сегодня, 18:49
              Цитата: Идущий
              Такие людишки собственной тени пугаются и я не завидую его жизни.

              А чем он лучше или хуже тех чиновников, которые подрывают экономическую или военную мощь страны?
              Стропорез
              1. Идущий Сегодня, 18:51
                Ничем и их надо ставить в один ряд с ним.
                Идущий
                1. Стропорез Сегодня, 18:57
                  Цитата: Идущий
                  Ничем и их надо ставить в один ряд с ним.

                  Золотые Ваши слова! Считаю разворовывание бюджетных денег предательством интересов Родины.
                  Стропорез
        2. Logall Сегодня, 18:24
          Вить, его нужно выкрасть! Судить как предателя! Чтобы другим неповадно...
          Он реальный предатель родины! Другой формулировки не найдется...
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 18:26
            Я не провидец , но надеюсь дожит до того момента , когда США его выдаст России , как преступника.
            Идущий
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:28
              Родченков назвал себя «продажной душой» и пообещал уничтожить российский спорт

              Собачья мама! am
              СРЦ П-15
              1. Идущий Сегодня, 18:31
                Не надо собачек обижать , это существо ниже мухи навозной.
                Идущий
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:35
                  Цитата: Идущий
                  Не надо собачек обижать , это существо ниже мухи навозной.

                  Если бы модераторы, в виде исключения, разрешили эту мразь обозвать словами, что он заслуживает, то вместо комментов был бы беспробудный мат! А я немного сгладил свою злость(собачки здесь не причём) - ну нет других слов!!!!! angry
                  СРЦ П-15
                  1. Идущий Сегодня, 18:39
                    Да я Вас понимаю , сам еле сдерживаюсь.
                    Идущий
          2. poquello Сегодня, 18:32
            Цитата: Logall
            Вить, его нужно выкрасть! Судить как предателя! Чтобы другим неповадно...
            Он реальный предатель родины! Другой формулировки не найдется...

            ну ваще не соглашусь, чего он там предал? буржуями клевета возведена в ранг свидетельства
            poquello
            1. Идущий Сегодня, 18:35
              Он предал Родину.
              Идущий
              1. poquello Сегодня, 19:06
                Цитата: Идущий
                Он предал Родину.

                блин, это как в анекдоте про дух глистов, а функционер от медицины начнёт сочинять сказки про Россию как центр чёрной трансплантологии, а от вояк что центр химического оружия, а финансист что центр по отмыванию денег, буйная фантазия больной ненависти диссидента, откуда столько шума и пыли вокруг фантазёра? не в нём причина - в возведении клеветы в ранг правды буржуями и хлипкой реакции наших спортивных функционеров
                poquello
          3. KCA Сегодня, 18:57
            Нахрен он сдался, он-же шизофреник, и по морде видно, и говорили что он скрыл психическое заболевание при устройстве на работу в РУСАДО, затребовать психиатрическую экспертизу и послать всех внатуда
            KCA
        3. Чёрный Сегодня, 18:28
          С такими чиновниками как у нас Родченков, к сожалению, действительно уничтожит весь Российский спорт! У них кроме слов и мычания ничего нет! А Родченков хочет денег и пользуется этим!
          Чёрный
          1. Идущий Сегодня, 18:32
            Не завидую я ему сейчас , ходит и оглядывается.
            Идущий
          2. Офицер запаса Сегодня, 18:44
            Что Минспорта, что Олимпийский комитет, что спорткомитеты – наводнены достаточно посредственными чиновниками. Знаю, что говорю – моя жена работала тренером в олимпийской сборной России по легкой атлетике. Со спортсменами отношения были прекрасные, а вот любой контакт с так называемыми чиновниками от спорта – нервные расстройства и бессонные ночи. Мало того, они считают женщин-тренеров просто продажными девками, подобные предложения моей жене очень часто сыпались. И ушла он из сборной после моего «серьезного» разговора с действующим чиновником (кстати – олимпийским чемпионом) на эту тему. Мужик явно не ожидал защиты. Так что предпочли уволить.
            У всех этих «отцов спорта» рыльце в таком пушку, что любое разбирательство – гарантированная статья УК. Именно поэтому там полный молчок. Кстати, мой сын раньше профессионально играл в хоккей. Ездил на тесты в СКА. Но его данные господ чиновников не заинтересовали. Предложение было другое – плати (весьма неплохая сумма) – и твой сын будет играть в одной тройке с Сушинским. Только вот они забыли спросить тренера СКА и самого Сушинского. Когда мы об этом сказали сыну – СКА был послан очень далеко.
            Так что все надежды на восстановление справедливости в отношении наших спортсменов могут быть связаны только с первым лицом государства. Все остальное руководство там– продажное болото. Родченков как раз в эту систему хорошо вписался. И если уж что-то там поправлять, то всему спортивному руководству нужно, действительно, устраивать 37 год.
            Офицер запаса
        4. тол100в Сегодня, 18:37
          Цитата: Идущий
          Мы знаем как все предатели заканчивают и знаем как с ним поступят США , когда он перестанет приносить "пользу".

          Как с использованным контрацептивом. Но не это главное. Все СГА в последнее время особенно, превращаются в это изделие номер 2, причем штопанное колючей проволокой!
          тол100в
          1. Идущий Сегодня, 18:40
            Пусть теперь ждет.
            Идущий
        5. Кент0001 Сегодня, 18:56
          На кол его. Больше некуда. Этот как Иуда на ветке не удавится. конченное.
          Кент0001
      2. Zibelew Сегодня, 18:22
        Вот так и продают Родину... И только значительно позже выяснится: кто ему заплатил и сколько. Проблема допинга есть, разумеется. Только западные спортсмены его употребляют больше и более совершенные рецептуры.
        Zibelew
        1. Идущий Сегодня, 18:33
          Им врачи разрешают , если опубликовать все что употребляют западные спортсмены , то наши ангелы.
          Идущий
      3. Azim77 Сегодня, 18:40
        Цитата: Диванный Хенераль
        а почему родченко ВДРУГ, ВНЕЗАПНО, решил сдать всех? С ним не поделились? Мало отстегнули? Ну не может он быть идейным борцом - морда лица у него не та.
        Вопрос к Мутко - ты не отдал то, что должен? Или что? Или очередной "рогозин" назначил своего "отпрыска" на "теплое место"?

        Видимо, да. Сильно обидели чем-то. Отсюда и эти слова-угрозы, "пойду типа до конца", которые адресованы конкретно тем, кто это сделал, в том числе персонально Мутко. Что-то спрятано под ковром.. Хотя может быть просто мания величия была, а ему указали место, недооценили так сказать.
        Azim77
      4. Игорь В Сегодня, 18:43
        Цитата: Диванный Хенераль
        вопрос надо поставить немного по другому...
        весь мир (спортивный) сидит на допинге, это ясно любому, но вот доказать...
        вопрос надо задать: а почему родченко ВДРУГ, ВНЕЗАПНО, решил сдать всех? С ним не поделились? Мало отстегнули? Ну не может он быть идейным борцом - морда лица у него не та.
        Вопрос к Мутко - ты не отдал то, что должен? Или что? Или очередной "рогозин" назначил своего "отпрыска" на "теплое место"?

        Вы бы не сравнивали придурка с Рогозиным. Рогозин работает и современная Российская Армия во многом обязана ему. А что сделал хорошего этот герой мочи - неизвестно.
        Игорь В
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:45
          Игорь.
          Спецом для Вас: Рогозин - ничтожество, которое занимает теплое место. Чем ему обязана армия - это еще вопрос.
          Диванный Хенераль
    2. 210окв Сегодня, 18:18
      У меня другой вопрос...Почему это дерьмо ещё живо?
      210окв
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:19
        Потому что его сейчас нельзя убирать. Если он подавится пирожком на приеме у Трампа - это одно, а если хлебнет чайку с полонием - совсем другое.
        Диванный Хенераль
        1. 210окв Сегодня, 18:28
          Ну так пусть хлебнет из пробирки с мочой бешеной крысы..
          Цитата: Диванный Хенераль
          Потому что его сейчас нельзя убирать. Если он подавится пирожком на приеме у Трампа - это одно, а если хлебнет чайку с полонием - совсем другое.
          210окв
        2. NKT Сегодня, 18:37
          На такое еще и полоний тратить....там края теплые - змею в тапки )
          NKT
      2. НЕКСУС Сегодня, 18:24
        Цитата: 210окв
        У меня другой вопрос...Почему это дерьмо ещё живо?

        Что-то думается мне,что "не долго будет мучиться старушка..."
        НЕКСУС
    3. Chertt Сегодня, 18:21
      Родченко занимал высокие посты в Министерства спорта России. Как такая гниль, многие года рулила нашим спортом. Может надо и у своих чиновников от спорта, жозенько поспрашивать
      Chertt
    4. Монос Сегодня, 18:32
      Карлик с ущемлённым самолюбием и манией величия. Могу, с большой долей вероятности, предположить как он закончит
      Монос
      1. Идущий Сегодня, 18:36
        Очень не исключен вариант , но ему помогут , а обвинят Россию.
        Идущий
        1. Монос Сегодня, 18:41
          Добрый вечер, Виктор. hi
          Цитата: Идущий
          Очень не исключен вариант , но ему помогут , а обвинят Россию.

          А-а-а...., без разницы. Обвинения всё равно уже не работают. Пущай клевещут. laughing
          Монос
          1. Идущий Сегодня, 18:50
            Добрый вечер hi , так а им и не надо , он мертвый будет на них работать.
            Идущий
        2. НЕКСУС Сегодня, 18:48
          Цитата: Идущий
          Очень не исключен вариант , но ему помогут , а обвинят Россию.

          Уже столько обвинений в нашу сторону,что ,как говорят -"И мы не заметим,и Бог не увидит..."
          НЕКСУС
          1. Идущий Сегодня, 18:52
            Но лишний повод у них будет.
            Идущий
            1. НЕКСУС Сегодня, 18:54
              Цитата: Идущий
              Но лишний повод у них будет.

              Тю...можно подумать,что кто-то ищет поводы в этом вопросе. laughing
              НЕКСУС
              1. Идущий Сегодня, 18:58
                Они ещё те коллекционеры lol
                Идущий
                1. НЕКСУС Сегодня, 19:01
                  Цитата: Идущий
                  Они ещё те коллекционеры lol

                  Ну да...не сифилитики,а филателисты... laughing
                  НЕКСУС
      2. Диванный Хенераль Сегодня, 18:38
        Интересно только одно на самом деле. Напишет ли он письмо покаянное перед самоубийством или нет.
        Диванный Хенераль
    5. Игорь В Сегодня, 18:36
      Цитата: Zibelew
      Сволочь он... Остаётся в тени вопрос: кто рекомендовал Родченкова на должность глава РУСАДА и кто назначил? А куда смотрел Мутко, когда пошли косяки от Родченкова. Задолго до того как он смылся.

      Так недавно Мутко заявил, что этот пень к нему обращался, мол у него есть доказательства против Вады. А Мутко взял и сказал об этом начальнику этой самой вады. После этого масть и пошла. Этому деятелю всё равно было кого валить.
      Игорь В
    6. Монархист Сегодня, 18:47
      Позвольте высказать своё предположение: такие если надумаете"лапти мочить"( к слову это выражение имело практические значение: крестьяне прежде чем отправляться в дорогу , внимательно проверяли лапти и если они рассохлись- замачивали)он тогда аккуратно соблюдал все правила,чтоб не было никаких препятствий, косяков не допускал. Такие "ушлые" без мыла в анус шефа залезут, всё высмотрят, выезжают и заложат
      Монархист
    7. AwaZ Сегодня, 18:48
      когда его назначали , вся либеральная шваль в один голос кричали Путину и Мудко что это продажная и наркодилер . К сожалению они оказались правы. Хотя они наверно все знали заранее... Поэтому с этим персонажем власти сами облажались и все что происходит полностью на совести и Мудко и даже Путина . Вот такое вот дерьмо...
      AwaZ
      1. rocket757 Сегодня, 19:02
        Наши мудрые власти облажались и не раз. Получается, что других учим, а сами ... ой грабли, ой еще грабли, ой-ё-ё-ой да откуда их столько???
        Никто ни за что не ответил НИ РАЗУ!!! почему то приходит мысль - а так ли не правы были товарищи Ежов, Ягода, Берия, порядок то был и дела великие делались ... и врагов, реальных, предостаточно было вокруг!!!
        Ладно, эт я так, в порыве" праведного гнева, придумал".
        rocket757
    8. Svarog Сегодня, 18:51
      Цитата: Zibelew
      А куда смотрел Мутко, когда пошли косяки от Родченкова. Задолго до того как он смылся.

      Мутко точно такой же, как в прочем и 95% нашего правящего класса. Просто Мутко при кормушки и ему хорошо, а этому не дали и он решил заработать.
      Svarog
  2. lis-ik Сегодня, 18:12
    Мразь конечно, не надо так на Родину грешить, но сомнения всё же есть?
    lis-ik
    1. Vard Сегодня, 18:17
      Сейчас посмотрел как легко и непринуждённо норвеги и французы выносят в одну калитку мировой биатлон... Ни у кого нет сомнений в том, что они чисты...
      Vard
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:21
        так они все астматики:) и принимают лекарства с разрешения той же ВАДА от астмы :) с допингом :)
        Диванный Хенераль
        1. тол100в Сегодня, 18:48
          Цитата: Диванный Хенераль
          так они все астматики:) и принимают лекарства с разрешения той же ВАДА от астмы :) с допингом :)

          Приношу извинения, поскольку не успел прочитать Ваш пост.
          тол100в
      2. тол100в Сегодня, 18:46
        Цитата: Vard
        . Ни у кого нет сомнений в том, что они чисты...

        Ну они же ВСЕ астматики!
        тол100в
  3. razved Сегодня, 18:17
    Жидко обоср......сь с этим типом (изначально, когда повелись на предложение WADA и убрали его из РусАДА), а теперь расхлебываем. И еще долго будем...
    razved
    1. Vard Сегодня, 18:19
      Это точно... а всё потому что наши спортивные чиновники, стадо не пуганных идиотов...
      Vard
      1. razved Сегодня, 18:38
        Да, или просто ох.ре.н.ев.шие до нельзя...
        razved
      2. tv70 Сегодня, 19:01
        У нас большинство таких чиновников, а не только спортивных, к сожалению...
        tv70
  4. НЕКСУС Сегодня, 18:18
    Да неужели нет в ФСБ возможностей приволочь это земноводное в Россию? Матрассовское ФБР не стесняется и хватает наших граждан по всему миру,а тут эта выхухоль сидит и вонь поднимает...
    НЕКСУС
    1. dr.star75 Сегодня, 18:21
      Пока нет. Возможно "Меркадор" где то точит свой ледоруб
      dr.star75
      1. Chertt Сегодня, 18:25
        Цитата: dr.star75
        Возможно "Меркадор" где то точит свой ледоруб

        Ваши слова в бронзе чеканить надо, А уж мы в России, помолимся за упокой его гнилой душонки
        Chertt
        1. dr.star75 Сегодня, 18:32
          Я не на что не намекаю, но любой перебежчик, который предал нашу Родину, должен ждать "уведомление" меж лопаток.
          dr.star75
        2. НЕКСУС Сегодня, 18:57
          Цитата: Chertt
          А уж мы в России, помолимся за упокой его гнилой душонки

          Душонка Иуды не может быть упокоена априори. Хоть свечи ставь от Севастополя до Владивостока в ряд...
          НЕКСУС
  5. Million Сегодня, 18:20
    Думаю.что таких как Родченков у нас много в верхних эшелонах власти.
    Million
  6. Egorovich Сегодня, 18:27
    Будущее мразо.ты Родченкова - или чпокнут где-нибудь, или подохнет в тихую,так же где-нибудь. И похоже бегать осталось недолго.
    Egorovich
    1. тол100в Сегодня, 18:52
      Цитата: Egorovich
      , или подохнет в тихую,так же где-нибудь.

      Подохнет он ОТ рук своих новых "хозяев", а вину возложат на коварных Русских! Подлость - это Политика СГА!
      тол100в
  7. Монархист Сегодня, 18:28
    "я ужасный человек и продажная душа" Слава тебе Господи: Родченко сам подтвердить, что из себя представляет. Предательство всегда омерзительно, а открытое бахвальство своей продажности в три раза омерзительно.
    Монархист
    1. Офицер запаса Сегодня, 18:48
      Не удивлюсь, если американе запатентуют фразу "я ужасный человек и продажная душа" в виде торговой марки, зарегистрируют торговую фирму и с успехом будут продавать спортивные атрибуты этой фирмы.
      Офицер запаса
  8. SCHMEL Сегодня, 18:28
    информатор ВАДА Григорий Родченков, находящийся под действием...
    да ширяется он по-ходу, причём прям в башку свою, недолго ему осталось с российским спортом "бороться" belay
    SCHMEL
  9. Волька Сегодня, 18:32
    крыса , в ловушке, пусть сожрет сам себя, он уже никому не нужен и уже не интересен, предатели кончают всегда одинаково, пусть сдохнет в проклятье...
    Волька
  10. Геркулесыч Сегодня, 18:34
    Вот когда проклянешь нашу доброту -по таким подонкам ликвидационная команда рыдает, а не плачет! am Мра-зина, нужно его любым способом" утихомиреть "!Из за одного такого мерзавца, постродали десятки наших спортсменов, имидж страны подорван! А некие" большие нашалныкы "нашего спорта перед всякими вада задницами крутят, заискивая! !!!!!
    Геркулесыч
  11. ПалБор Сегодня, 18:34
    Мания величия и страшная обида за то,что его такого уникального и гениального не хотели признавать.
    Да и судя по внешнему виду,с яслей его тюкали все(смягчил) yes
    ПалБор
  12. hhhhhhh Сегодня, 18:38
    Те кто остались. Кто назначил Родченкова, Кто с ним шашлыки жарил на даче. Они еще в России. Они ждут своего предложения квартиры и машины. Ждут исполнения своей совковой мечты свалить из рашки.
    Фамилии тех кто его продвигал до такой высоты в спорте нигде не прозвучали.
    hhhhhhh
    1. AwaZ Сегодня, 18:50
      Когда РОСАДу создавали , был шумок про нечистоплотность этого персонажа . ОДнако никто не обращал внимания на это . Так что все проблемы от руководства росспортом и от руководства страны.
      AwaZ
  13. Сибирский цирюльник Сегодня, 18:38
    Гореть в аду Иуде!!!
    Сибирский цирюльник
  14. ODERVIT Сегодня, 18:55
    ГАДЁНЫШ с рождения. Не раз, видать, получал по сопатке.
    Так комплекс и сложился. От гадёныша до предателя не долгий путь. Ну что же достоин Власова и его финала.
    ODERVIT
  15. tv70 Сегодня, 18:58
    Ледорубом его, хотя нет, осиновым колом.
    tv70
  16. Strashila Сегодня, 19:08
    Из его слов можно сделать только один вывод... пакость готовилась долго и основательно при помощи спецслужб США. Допинга как такового не было... но зная принцип проведения анализа всегда можно получить нужный результат... что и делается.
    Strashila
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