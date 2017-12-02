Родченков назвал себя «продажной душой» и пообещал уничтожить российский спорт

Я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет!

Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа…

Борьба с допингом мне совершенно пох...р. Что меня бесит, — это что люди, которые вообще не представляют себе, что такое борьба с допингом, не делали ни одного анализа, кровью не поссали, ни километра не пробежали, вообще никто и ниоткуда начинают вещать такие фундаментальные, так сказать, манифесты

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков, находящийся под действием американской программы по защите свидетелей, пообещал похоронить российское олимпийское движение, сообщает сайт НТВ.Ru.Родченков пообещал предпринять все возможные попытки для того, чтобы предоставить доказательства и нанести непоправимый вред отечественному спорту, а также поставить крест на карьере и репутации всех российских спортсменов, только помышляющих об участии в Олимпиаде.— пригрозил Родченков вице-премьеру Виталию Мутко.При этом он хвастается, что «цена его растет», а американцы наградили его дорогой квартирой и автомобилем. В настоящее время информатор ВАДА находится в Лос-Анджелесе, его охраняют спецслужбы США. Кроме того, он согласился с мнением о том, что он «ужасный человек и продажная душа».- разоткровенничался Родченков.– заявил беглый функционер.В начале ноября Следственный комитет России заявил, что собрано достаточно доказательств того, что информатор ВАДА уничтожил допинг-пробы спортсменов. СК предложил ВАДА сотрудничество по делу Родченкова. Между тем, комиссия МОК считает, что Родченков «говорил правду», давая объяснения о предполагаемой схеме сокрытия допинг-нарушений на Олимпиаде в Сочи.