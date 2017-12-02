Путин внес в Госдуму соглашение о порядке вхождения подразделений ВС Южной Осетии в ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в ВС РФ, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.Документ был подписан в Москве 31 марта. Как пояснял тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу, соглашение "повлияет на дальнейшее укрепление безопасности в этом регионе и, безусловно, послужат еще одним фактором для того, чтобы ни у кого и в мыслях не было возобновлять боевые действия или повторить то, что было в 2008 году".Министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев рассказал, что для граждан Южной Осетии, имеющих российское гражданство, создаются условия для прохождения военной службы на военной базе, дислоцированной на территории республики. При этом на них будут распространятся все гарантии и льготы, предоставляемые российским военнослужащим, отметил он, добавив, что для республики важно, "что соглашение имеет не только военно-политическое, но и большое социально-экономическое значение".Переход армии Южной Осетии на новую организационную структуру завершится в шестимесячный срок после утверждения главнокомандующим ВС республики соответствующей документации.