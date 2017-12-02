Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила
Украина 1 декабря перечислила Международному валютному фонду (МВФ) последний платеж в 2017 году на 169 миллионов долларов в рамках погашения долга, всего за год выплачено 1,268 миллиарда долларов, сообщают в субботу "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Нацбанка. При этом от МВФ Киев получил лишь один транш на миллиард долларов, он поступил в апреле.
Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.
Украина рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока неизвестны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы реформ.
В ноябре президент Группы Всемирного банка Джим Ён Ким заявил во время брифинга с премьер-министром Украины Гройсманом, что Всемирный банк и МВФ превысили лимит финансовой поддержки для Украины.
Напоминаем, что Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше кредита из программы макрофинансовой помощи, поскольку Украина не выполнила ряд условий.
Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.
Украина рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока неизвестны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы реформ.
В ноябре президент Группы Всемирного банка Джим Ён Ким заявил во время брифинга с премьер-министром Украины Гройсманом, что Всемирный банк и МВФ превысили лимит финансовой поддержки для Украины.
Напоминаем, что Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше кредита из программы макрофинансовой помощи, поскольку Украина не выполнила ряд условий.
Использованы фотографии: yandex.ru/images
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