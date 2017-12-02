22:06 02 декабря

Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила

Украина 1 декабря перечислила Международному валютному фонду (МВФ) последний платеж в 2017 году на 169 миллионов долларов в рамках погашения долга, всего за год выплачено 1,268 миллиарда долларов, сообщают в субботу "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Нацбанка. При этом от МВФ Киев получил лишь один транш на миллиард долларов, он поступил в апреле.

Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила


Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.


Украина рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока неизвестны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы реформ.

В ноябре президент Группы Всемирного банка Джим Ён Ким заявил во время брифинга с премьер-министром Украины Гройсманом, что Всемирный банк и МВФ превысили лимит финансовой поддержки для Украины.

Напоминаем, что Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше кредита из программы макрофинансовой помощи, поскольку Украина не выполнила ряд условий.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. Logall Сегодня, 20:18
    Это только начало! Скоро начнут платить проценты на проценты!!! Поскольку они станут платить и за недавние кредиты, а без помощи того же международного финансового фонда они это сделать не в состоянии! Начнут ещё больше урезать социальные программы и поднимать тарифы на услуги ЖКХ...
    Сколько народ будет терпеть?
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 20:21
      Сыр в мышеловке стал платным!По поводу народа,Александр вот что скажу....У меня там и сокурсники и однокласница..Ведь люди получили советское образование и родились в РСФСР...Такую пургу мне несли три года назад...Вот и "народ"..
      Цитата: Logall
      Это только начало! Скоро начнут платить проценты на проценты!!! Поскольку они станут платить и за недавние кредиты, а без помощи того же международного финансового фонда они это сделать не в состоянии! Начнут ещё больше урезать социальные программы и поднимать тарифы на услуги ЖКХ...
      Сколько народ будет терпеть?
      210окв
      1. Идущий Сегодня, 20:24
        Цитата: Logall
        Это только начало!


        Это не просто начало , это результат , который будет только нарастать.
        Идущий
        1. Deadушка Сегодня, 22:04
          Цитата: Идущий
          Это не просто начало

          начало конца. hi
          старо как мир, посадить на "валютную иглу" и развалить экономику под видом реформ.
          после выжать последние соки ... и "здравствуй новый гондурас!"
          Deadушка
      2. хрыч Сегодня, 20:24
        Цитата: 210окв
        Сыр в мышеловке стал платным!

        И за мышеловку еще счет предъявят. wassat
        хрыч
        1. Ююка Сегодня, 21:13
          Цитата: хрыч
          Цитата: 210окв
          Сыр в мышеловке стал платным!

          И за мышеловку еще счет предъявят. wassat


          интересно, а Виталька не внебрачный сын Черномырдина? feel feel
          Ююка
          1. Идущий Сегодня, 21:14
            Не тянет он на сына ЧВС.
            Идущий
        2. PValery53 Сегодня, 21:59
          Вот именно. Кличко сказал "глубоко и проникновенно". Ни убавить, ни прибавить. Весь смысл нынешней ситуации на Украине.
          PValery53
          1. Идущий Сегодня, 22:05
            Было бы смешно , ели бы не было так грустно и эти люди возглавляют государство?
            Идущий
      3. Dashout Сегодня, 20:55
        Цитата: 210окв
        Сыр в мышеловке стал платным!По поводу народа,Александр вот что скажу....У меня там и сокурсники и однокласница..Ведь люди получили советское образование и родились в РСФСР...Такую пургу мне несли три года назад...Вот и "народ"..

        Согласен! Дорогие им кружевные трусики выходят... Они долгов набрали уже на три поколения! Я вот смотрю сейчас ТВ, морды этих бандерлогов, и думаю: ладно, завтра их снесут (может быть), остальные переобуются в воздухе (с фигой в кармане) и ... нам платить опять по их долгам???
        Так подумаешь и скажешь: знаете ребята, идите вы .. ... в своих кружевных трусиках!
        Dashout
        1. Идущий Сегодня, 21:03
          Вы правы , опять прибегут к нам на полусогнутых.
          Идущий
        2. Диванный Хенераль Сегодня, 21:56
          полагаю, что будет так...
          украина начнет сыпаться на республики по типу ЛДНР...
          Потом объединятся в Новороссиию, мы их признаем - а вот то что останется - киевская, львовская и прочие области, под названием Украина - вот они и будут выплачивать долги.
          По принципу - кто последний, тот отец...
          Диванный Хенераль
    2. тол100в Сегодня, 20:22
      Цитата: Logall
      Это только начало!

      Это уже полный конец! Долговая яма захлопнулась!
      тол100в
      1. Идущий Сегодня, 20:24
        Это даже не яма , это пропасть без дна.
        Идущий
        1. Стропорез Сегодня, 20:33
          Цитата: Идущий
          Это даже не яма , это пропасть без дна.

          У нас цб и в мин.экономики до сих пор есть деятели, которые ещё дно не нащупали. Есть ощущение , что у них "дно" или "днище" давно уже выбило!
          Стропорез
          1. Идущий Сегодня, 20:48
            Это не деятели это враги и удивляет что мы их не выковыриваем.
            Идущий
        2. sabakina Сегодня, 21:46
          Цитата: Идущий
          Это даже не яма , это пропасть без дна.

          Виктор, в одном советском фильме звучит фраза : "То ли ещё будет". Кажется в "31 июня". Они идут по нашим граблям. Мы выкарабкались (надеюсь), они....будем посмотреть.
          sabakina
          1. Идущий Сегодня, 21:51
            Вячеслав hi , мы выкарабкались это уже бес сомнения , правда это не значит , что мы решили все проблемы , но мы их знаем и не хвалимся , а пытаемся бороться , но а грабли остались у наших соседей и они успешно на них пляшут.
            Идущий
          2. Диванный Хенераль Сегодня, 21:57
            простите
            откуда мы выбрались?
            Если смотреть на уровень 99 года - возможно. Но такое впечатление, что из одной "ямы", мы попали в другую...
            Диванный Хенераль
    3. Монос Сегодня, 20:29
      Мой отец, ветеринар по образованию, рассказывал, что была в Союзе корова-рекордсменка, которая больше всех молока давала. Так вот, в какой-то момент у неё переломился хребет. Молоко - это кальций. Кальций - это кости. Больше молока - тоньше кости. МВФ нашёл себе очередную "рекордсменку".
      Мыздобулам есть чем пышаться в этом году.
      Монос
      1. Идущий Сегодня, 20:49
        Вывод естественен - палка о двух концах.
        Идущий
        1. Ююка Сегодня, 21:16
          Цитата: Идущий
          Вывод естественен - палка о двух концах.


          причем Европа Украину одним концом по башке, а другим в... feel
          Ююка
          1. Идущий Сегодня, 21:23
            Не будем гневить модераторов. lol
            Идущий
      2. sabakina Сегодня, 21:50
        Вить, по поводу ветеринаров и молока.....У нас, когда то вывели мясо-молочную породу "Костромская", призы брала. Сам пил это молоко, с 3-х литровой банки- полбанки сливки. Говорят загубили породу.... crying
        sabakina
    4. Геркулесыч Сегодня, 20:31
      Logall hi -Александр hi кому и чего платить? Киевский суд введет вечный мароторий на выплаты долгов пока Россия не расплатится с укроиной за "период оккупации, голодомор, аварию на ЧАЭС, использование природных богатств , воды, воздуха в корыстных антиукроинских целях "!И вместе с сша кредиторов перенаправят на Россию, а те начнут наше имущество за рубежом присваивать! Не верите -вон, мимо нас проплывает наша дипсопственность в сша -помошите ей ручкою вослед! !!!
      Геркулесыч
      1. Идущий Сегодня, 21:04
        Что то Вы совсем вдарились в пессимизм , откуда такие "дровишки".
        Идущий
    5. Владыка Ситх Сегодня, 20:39
      Лучше пару видео из сводки покажу

      Владыка Ситх
      1. Идущий Сегодня, 20:54
        Спасибо за позитив.
        Идущий
    6. Черный_Ватник Сегодня, 20:45
      Главное не прекращайте скакать, ребята, и у вас все получится! Лишь бы не как у москалей!
      Черный_Ватник
    7. НЕКСУС Сегодня, 20:47
      Цитата: Logall
      Сколько народ будет терпеть?

      Народ терпеливо и молча все оплачивает и оплачивать будет. При этом состояния Порошенки и ко будет только расти ,причем в геометрической прогрессии. Эта вся киевская хунта как "бычий цепень" живет за счет "тела" Украины,при этом вредя ей по максимуму. А вывести то этого "паразита" не так просто. Одним словом-ГЛИСТЫ.
      НЕКСУС
      1. Плохишь Сегодня, 20:52
        Как Вам такой Вариант :)
        "Народ терпеливо и молча все оплачивает и оплачивать будет. При этом состояния (Путина, Медведева, Сердюкова, Чубайса, Усманова) и ко будет только расти ,причем в геометрической прогрессии. Эта вся Олигархическая хунта как "бычий цепень" живет за счет "тела" Росии,при этом вредя ей по максимуму. А вывести то этого "паразита" не так просто. Одним словом-ГЛИСТЫ."
        По моему это актуальней!
        Плохишь
        1. 210окв Сегодня, 20:57
          Кого вместо сей когорты предложить сможете?И деньгами переплюнуть ради справедливости.А без денег и власти нет..
          Цитата: Плохишь
          Как Вам такой Вариант :)
          "Народ терпеливо и молча все оплачивает и оплачивать будет. При этом состояния (Путина, Медведева, Сердюкова, Чубайса, Усманова) и ко будет только расти ,причем в геометрической прогрессии. Эта вся Олигархическая хунта как "бычий цепень" живет за счет "тела" Росии,при этом вредя ей по максимуму. А вывести то этого "паразита" не так просто. Одним словом-ГЛИСТЫ."
          По моему это актуальней!
          210окв
          1. Идущий Сегодня, 21:06
            Цитата: Плохишь
            Как Вам такой Вариант :)
            "Народ терпеливо и молча все оплачивает и оплачивать будет. При этом состояния (Путина, Медведева, Сердюкова, Чубайса, Усманова) и ко будет только расти ,причем в геометрической прогрессии. Эта вся Олигархическая хунта как "бычий цепень" живет за счет "тела" Росии,при этом вредя ей по максимуму. А вывести то этого "паразита" не так просто. Одним словом-ГЛИСТЫ."
            По моему это актуальней!


            Почему актуальней? точно так же , мы что об этом не знаем? и что Вы этим хотели сказать?
            Идущий
          2. Плохишь Сегодня, 21:11
            Цитата: 210окв
            Кого вместо сей когорты предложить сможете?

            Юрия Болдырева, Юрия Мухина, или кандидатов которых выдвинут они.Тот же самый Кирилл Барабашь чем плох?
            Плохишь
            1. Идущий Сегодня, 21:17
              Батенька Да Вы , как бы это мягче сказать ? Они ( Болдырев и еже) уже имели возможность , так что мимо.
              Идущий
              1. Плохишь Сегодня, 21:25
                Цитата: Идущий
                Они ( Болдырев и еже) уже имели возможность , так что мимо.

                Приведите пожалуйста пример того когда Юрий Болдырев , Юрий Мухин и Кирилл Барабашь (сейчас в тюрьме) имели выход во власть, чтобы что то решить?

                Р.С. Болдырев правда успел предотвратить слив наших природных ресурсов Западу. Тут факт.
                https://youtu.be/aShfSzwD-WI?t=6
                Плохишь
                1. Идущий Сегодня, 21:29
                  Р.С. Болдырев правда успел предотвратить слив наших природных ресурсов Западу. Тут факт.


                  Давайте так , это не тема В.О. , а если хотите со мной подискутировать , то в личку пожалуйста.
                  Идущий
                  1. Плохишь Сегодня, 22:05
                    А чего же нам с Вами от общественности прятаться? В личку хоронится. Мне скрывать не чего :)
                    https://www.youtube.com/watch?v=MVWZIh8sElA
                    Плохишь
            2. Диванный Хенераль Сегодня, 21:59
              Болдырева в топку... Мухина - даже не слышал...
              Диванный Хенераль
              1. Плохишь Сегодня, 22:06
                Цитата: Диванный Хенераль
                Мухина - даже не слышал..

                Это не делает вам чести....
                Плохишь
        2. НЕКСУС Сегодня, 21:51
          Цитата: Плохишь
          По моему это актуальней!

          Как говаривала Фаина Раневская-ГРУСТНЫМ ЗАДОМ,ВЕСЕЛО НЕ ПУКНЕШЬ. Уж простите,из песни слов не выкинешь.
          НЕКСУС
        3. vovanpain Сегодня, 21:53
          Цитата: Плохишь
          При этом состояния (Путина, Медведева, Сердюкова, Чубайса, Усманова)

          Эвона как,если за идею,то не опошляйте ее laughing Всех в кучу,кони,люди,олигархи свалили,товарищ Плохишь (Почему не Мальчиш Кибальчиш belay ) laughingВот не фанат ВВП,но матрасники вместе с ЦРУ и ФБР ищут богатства Путина,найти не могут,а вы уже нашли.браво good wink Был кстати на ВО товарищ Толмачь,не клон случайно?Или реинкарнация? winkНадо на аву только товарища Мехлиса приделать. Ну это Бог с ним
          Цитата: Плохишь
          Юрия Болдырева,

          Явлинский-Болдырев-Лукин,гнилое яблоко,все товарищ Плохиш ясно hi
          vovanpain
    8. vovanpain Сегодня, 20:54
      Цитата: Logall
      Сколько народ будет терпеть?

      Саня drinks мы так же терпели в 90-х,пока Елкин и компания хватали от МВФ и прочих парижских и лондонских клубов кредиты,на наше счастье нефть подскочила свыше 100$,вот и расплатились в нулевых,а чем хохлята отдавать будут request Землей,детьми,промышленностью,горькие однако печеньки у Нуланд оказались. request
      И ведь верят громодяне что Запад им поможет. feel
      vovanpain
      1. Идущий Сегодня, 21:08
        Вся "страна" ждет халявы.
        Идущий
      2. Плохишь Сегодня, 21:15
        Цитата: vovanpain
        И ведь верят громодяне что Запад им поможет.

        Сложно их обвинять, ведь и мы Русские в ВТО вошли , рабские цепи себе позволили одеть! До сих пор в РФ приватизация госсобственности идет и не в руки обычных граждан а в руки олигархов и иностранного капитала.
        Плохишь
        1. Идущий Сегодня, 21:25
          А Вы как себе этот процесс представляете?
          Идущий
          1. Плохишь Сегодня, 21:30
            А уже Люди продумали все, только их за это в тюрьму сажают, основной сайт заблокирован, но если покапать, то можно найти идею, её не убьешь!
            http://www.kosnet.ru/~delokrat/
            Плохишь
            1. Идущий Сегодня, 21:34
              Вы что пришли сюда разворачивать избирательную процедуру? Брысь от сюда , все личные вопросы в личку , я Вам уже говорил.
              Идущий
    9. Primoos Сегодня, 21:25
      Иудеи ростовшики глумятся над украиной. Их убивают и заставляют оплачивать эти казни.
      Primoos
      1. Идущий Сегодня, 21:52
        Что самое страшное , они идут на это добровольно.
        Идущий
  2. Владимир61 Сегодня, 20:18
    Не правильное фото к статье. Это очередная Победа майданутых!
    Владимир61
    1. Идущий Сегодня, 20:25
      Так правильно , по этому он полбу и стучит.
      Идущий
  3. polpot Сегодня, 20:20
    Замечательно Россия член МВФ и нам процентики пологаются платите украинцы платите
    polpot
    1. Идущий Сегодня, 20:26
      Несомненно , надо им это напомнить , они сразу платить перестанут. lol
      Идущий
  4. Геркулесыч Сегодня, 20:25
    Только сакральное на ум и приходит "Денег нет, но вы держитесь "!!! wassat От себя добавлю "Держитесь за весло, что nafig не снесло "!!!! wassat
    Геркулесыч
    1. хрыч Сегодня, 20:31
      Цитата: Геркулесыч
      Только сакральное на ум и приходит "Денег нет, но вы держитесь "!!!

      Нет, не так, а так: "Давайте деньги и держитесь!!!" laughing
      хрыч
      1. Геркулесыч Сегодня, 20:35
        Хрыч -главное, как всегда виновата Россия! Это даже преступно обсуждать! А раз так, то ей за укроину долги и платить! belay
        Геркулесыч
        1. Комментарий был удален.
  5. словак Сегодня, 20:29
    Что, Петя, или его окружение переживают? Возвращают из бюджета страны (отбирают у народа), а при получении рассовывают по собственным карманам
    словак
  6. Egorovich Сегодня, 20:32
    Что народ окраины хотел, то и получает сейчас, но это еще цветочки. Ягодки получит со временем и по полной. Кружевные труселя уже получили.
    Egorovich
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 20:34
    Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила Нашёл сёдня монетку в 10 рублей.Может отдать?
    ВЕРЕСК
    1. polpot Сегодня, 21:53
      Они Вас уважаемый покусают и скажут мало дали
      polpot
  8. Винтовкин Сегодня, 20:38
    Цитата: Геркулесыч
    Хрыч

    Вова как раз им аванс в три ярда на майдан заслал))
    Винтовкин
  9. Симон Сегодня, 20:39
    Цитата: Logall
    Это только начало! Скоро начнут платить проценты на проценты!!! Поскольку они станут платить и за недавние кредиты, а без помощи того же международного финансового фонда они это сделать не в состоянии! Начнут ещё больше урезать социальные программы и поднимать тарифы на услуги ЖКХ...
    Сколько народ будет терпеть?

    Короче, похоже кабала на всегда Украине! Вот те и европейское рабство для всего украинского народа. recourse crying
    Симон
  10. Диванный Хенераль Сегодня, 20:40
    Оба-на!
    Как, я бы сказал, неожиданно... Внезапно...
    Начинайте скакать по новой...
    Диванный Хенераль
  11. Симон Сегодня, 20:42
    Цитата: хрыч
    Цитата: Геркулесыч
    Только сакральное на ум и приходит "Денег нет, но вы держитесь "!!!

    Нет, не так, а так: "Давайте деньги и держитесь!!!" laughing

    Да...а, вот вам и це Европа! При Союзе была самая богатая республика, а теперь тяжко сказать crying
    Симон
  12. Симон Сегодня, 20:45
    Цитата: Владимир61
    Не правильное фото к статье. Это очередная Победа майданутых!

    Согласен, больше они ни на что не способны. Что хотели, а получили еще хуже. fool
    Симон
  13. частное лицо Сегодня, 21:07
    Цитата: vovanpain
    Цитата: Logall
    Сколько народ будет терпеть?

    Саня drinks мы так же терпели в 90-х,пока Елкин и компания хватали от МВФ и прочих парижских и лондонских клубов кредиты,на наше счастье нефть подскочила свыше 100$,вот и расплатились в нулевых,а чем хохлята отдавать будут request Землей,детьми,промышленностью,горькие однако печеньки у Нуланд оказались. request
    И ведь верят громодяне что Запад им поможет. feel

    Наивный Вы платить как всегда за "братьев" будет старший брат то есть Россия. Вот напрыгаются вдоволь и как уже не раз было в истории приползут Россия спасай. А Россия щедрая душа.
    частное лицо
  14. Machete Сегодня, 21:08
    Началась расплата. Следующий давать особо не хотят, но проценты уже идут и отдавать придётся.
    В следующем году. возможно. вообще, ничего не получат, а отдать придётся уже пару-тройку ярдов.
    И это только начало. МВФ - не благотворительная организация. ей тоже нужна прибыль.
    Machete
  15. solzh Сегодня, 21:14
    А на что хунта расчитывала? Хунта просчиталась, Европа не дойная корова. А вот Украина для Европы - дойная. Будут из неё доить, доить без мерно и безбожно.
    solzh
  16. Горный стрелок Сегодня, 21:24
    Не ждали? А приближается 19-й год wassat
    Горный стрелок
  17. ваняватный Сегодня, 21:36
    удивительное рядом : победа демократии и вступление в дружную семью народов увязано с поставкой кругляка , неискренностью как то пахнет , это чем же должно вонять на украине , если они не чуют эти миазмы неискренности , хотя от западной демократии всегда скверно смердит трупами
    ваняватный
  18. RUS96 Сегодня, 21:43
    Я вот сразу Лаврова вспомнил laughing
    RUS96
  19. faterdom Сегодня, 21:49
    президент Группы Всемирного банка Джим Ён Ким заявил ... что Всемирный банк и МВФ превысили лимит финансовой поддержки для Украины.

    Не тот Ким пошел. Вот если б Ким Чен Ын!!! Тогда бы ничего не превысили, еще бы и денюжку получили... за ... что там "Южмаш" лепил из советского проклятого наследия? "Воеводу"? С таким-то опытом какой-нибудь "Хвасон-29" нетрудно будет помочь смастерить.
    faterdom
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