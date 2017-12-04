Сирийская встреча с балтийским акцентом: «эстонец» из отряда «Туран» - солдат президента Асада

Военный конфликт в Сирии почему-то часто еще именуют гражданской войной. Однако данное определение совершенно неверно. Ведь в боестолкновениях на земле арабской республики на самом деле схлестнулись представители целого ряда государств и народностей.С одной стороны воюют сирийские правительственные войска и их многочисленные союзники из Ливана, Ирана, Палестины, России.С другой — террористы, представляющие самые разные государства земного шара: Афганистан, Ливию, Пакистан, Йемен, Марокко, Таджикистан… И этот список далеко не полон.Есть еще и третья сторона конфликта — так называемая международная коалиция во главе с Соединенными Штатами. Без соответствующей санкции Организации объединенных наций и разрешения официального Дамаска на сирийской земле находятся военнослужащие ряда государств, представляющих преимущественно блок НАТО.На днях также стало известно, что на Ближнем Востоке будут созданы еще и подразделения, в которые войдут военные стран Балтии. Об этом недавно сообщил командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукаускас.Прокомментировать эту инициативу, поделиться своими соображениями о конфликте в Сирии, а также, разумеется, рассказать о себе согласился один из званых иностранцев — русскоговорящий молодой человек эстонского происхождения, который назвался Иваном.Три месяца назад он пересек сирийско-ливанскую границу, чтобы с оружием в руках защищать от террористов мирных жителей Сирии и не только.- Иван, несколько слов о себе!— Да, собственно, история простая. Моя судьба схожа с судьбами миллионов других советских граждан. Я родился в русско-эстонской семье в городе Пярну. Мать-эстонка работала в санатории, отец служил в Советской армии. Когда Союз развалился, мы переехали в Ленинград — Санкт-Петербург. С 1994 года живем в городе на Неве…- Как вы оказались в Сирии?— В Петербурге окончил школу, потом техникум. В 2006-м ушел в армию, служил в разведывательной роте. В 2008-м заключил контракт, принял участие в защите осетин от нападения Грузии. Потом ушел работать на гражданку: машина в кредит, квартира в ипотеку… Вот уже и тридцать лет. В один прекрасный момент мне позвонил сослуживец и предложил возможность работы вахтовым методом. По его словам, за три месяца я смог бы закрыть кредит за машину, а за счет следующих «командировок» гасить ипотеку.- Можете рассказать подробности: как вы приехали в Сирию, кто вам платит деньги? Вы подписывали контракт?— Всех подробностей я вам не расскажу — это военная тайна, правда не знаю какого государства (смеется). Если в двух словах: приехал в Москву, там встретился с русскоязычными арабами, которые без стеснения носили камуфлированную форму с нашивками «Хезболлы». Они рассказали про сумму гонорара в пятнадцать тысяч долларов, сказали, что бок о бок со мной будут воевать и другие русские, а также выходцы из стран бывшего СССР, Ирана и Ливана.В конце разговора один из них предложил мне несколько дней на размышления, я сказал, что уже все обдумал и согласен — благо боевым товарищам я привык верить.На следующий день наша встреча состоялась уже в присутствии какого-то господина восточной внешности, в костюме марки известного итальянского бренда. Он провел «инструктаж», который можно пересказать в двух словах: «делай, что умеешь и получишь много денег».Через некоторое время мне передали распечатку электронного билета на самолет, и я полетел в Бейрут. В Ливане нам выдали военную форму, минимальное количество денег в счет будущей зарплаты (аванс был в сирийских лирах и долларах), посадили в старенькие машины и отправили в Сирию.Уже в арабской республике мы разъехались по своим отрядам, где каждому была определена своя должность. Я, как и предполагал, оказался в отряде «Туран», где меня определили в наводчики артиллерии.- Вы сказали, что родом из Эстонии. А много еще среди «добровольцев» эстонцев, латышей, литовцев?— Я не эстонец, я русский. И мать моя, хоть и считается по национальности эстонкой, очень редко об этом вспоминает. Хотя друзья и придумали мне прозвище «эстонец» (смеется). А если серьезно, среди наших не было выходцев из этих стран. Было пару сербов, осетин, один молдаванин, но в основном киргизы, казахи, узбеки, таджики, туркмены и азербайджанцы — это из иностранцев.- А на другой стороне?— Среди «ишаков» (от слова ДАИШ — ИГИЛ- прим. автора), ребята рассказывали, встречались европейцы. Кто-то даже говорил про литовцев. Но каких-либо точных сведений не было, поэтому и врать не буду.- И все же, Вас еще что-то связывает с Эстонией?— По факту ничего! Разве что бабушка в Пярну так и живет. Благо город курортный, ездим к ней довольно-таки часто. Еще матушка пару лет назад в кирху на улице Декабристов в Питере привела — там мероприятие было, организованное местной диаспорой, что-то типа органного концерта. В детстве пробовали учить эстонский язык, читали стихи Лидии Койдулы…- Не жалеете, что уехали из государства Европейского союза? Могли бы сейчас служить в армии НАТО.— Нет, ни капельки! Природа конечно там красивая, люди добрые встречаются. Но не нравится мне, что фашисты (собеседник, вероятно имеет в виду легионеров ваффен-СС и их сторонников — прим.ред.) по улицам маршируют, русский язык запрещают… В общем я искренне рад, что мои родители сделали выбор в далеком 1994 году и уехали из Эстонии!- Недавно появилось сообщение о том, что военные из Литвы, Латвии и Эстонии приедут на Ближний Восток, в частности — в Ирак, для участия в составе международной коалиции. Что думаете по этому поводу?— Да, давно я новостей не читал… Ну, что ж, я рад за них. Только вот на каких основаниях они поедут, например, в Сирию, и с какой целью?!Не думаю, что правительства этих стран получили официальное приглашение властей Сирии или Ирака. А так получается: захотелось им солдат своих по пустыне погонять, взяли загнали их в самолет и отправили в чужую страну. А здесь их никто не ждет.Да и с какой целью. Давайте рассуждать логически. Война подходит к концу: сирийцам осталось добить лишь жалкие остатки террористов ИГИЛ, разобраться с «Джебхат ан-Нусрой» и как-то решить курдский вопрос.С кем собираются бороться, например, латвийские солдаты? А самое главное ради чего? Только представьте себе, во сколько обойдется отправка и содержание их на Ближнем Востоке! (Как сообщалось в СМИ, число представителей Латвии в операции против ИГИЛ вырастет до 20 человек. Они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях против террористов, а получат статус инструктора и будут проводить обучение местных военных — прим. ред.).Более того, насколько я знаю, в странах Балтии хоть и не массово, но проживают беженцы с Ближнего Востока. Уверен, среди них большинство порядочные люди, но 100% — есть и те, кто так или иначе связан с террористами. Не думаю, что обычные жители Вильнюса или любого другого города скажут спасибо своим властям за парочку терактов, которые будут организованы в отместку за это абсолютно бездумное решение.Или, может быть, я чего-то не знаю и у стран Балтии есть свои политические интересы в регионе (смеется)?!- А у вас какие интересы? И насколько законно ваше нахождение здесь? Я имею в виду российское законодательство.— Ну, во-первых, по законам моей страны, наемник, а значит и преступник — это тот человек, который не являясь гражданином государства, участвующего в конфликте, принимает участие в боевых действиях за деньги. Россия же вполне официально присутствует в Сирии, так что я — обычный солдат, который выполняет специфические задачи, хоть и не служит в военном ведомстве.Во-вторых, будем откровенны: здесь мне платят неплохие деньги. А это тоже немаловажно.Ну и в-третьих, террористов нужно уничтожать везде, где бы они ни были… Так однажды сказал наш президент Путин, и я с ним полностью согласен!- Спасибо, что согласились на беседу и удачного возвращения домой!