Черноморский судостроительный завод: ТАКР «Киев»

Тяжелый авианесущий крейсер «Киев»

Закладная доска крейсера «Киев»

«Киев» на нулевом стапеле

Крейсер «Киев» спущен на воду

Штурмовики Як-38 на палубе ТАКР «Киев»

«Киев» на учениях «Запад-81»

«Киев» на ремонте в Росте, Мурманск

«Киев» в Видяево

Бывший ТАКР «Киев» в Тяньцзине

После постройки «Москвы» и «Ленинграда» – двух противолодочных крейсеров проекта 1123 шифр «Кондор» – в феврале 1968 года планировалась закладка еще одного корабля по усовершенствованному проекту 1123.3 с усиленным зенитным вооружением, улучшенными мореходными качествами и бо́льшим водоизмещением. Однако в дальнейшем количество предполагаемых изменений настолько возросло, что от закладки третьего крейсера, которому планировалось присвоить название «Киев», решено было отказаться в пользу создания корабля уже по новому проекту – 1143 «Кречет».Не последнюю роль в принятии этого решения сыграло появление первого советского самолета с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП), впервые публично продемонстрированного 9 июля 1967 года на воздушном параде в Домодедово. В отличие от командования ВВС, довольно сдержанно отнесшегося к новинке из-за очень ограниченной полезной нагрузки, Як-36 заинтересовал моряков. Главком ВМФ СССР адмирал Сергей Горшков предложил Министерству судостроительной промышленности разработать проект корабля для совместного базирования самолетов (СВВП) и вертолетов Ка-25. Разработка его была поручена Невскому ЦКБ.В 1968 г. конструкторское бюро должно было выдать на-гора эскизный проект, а в 1969-ом – технический. В апреле 1970 г. проект был утвержден командованием ВМФ. Будущий крейсер, вооруженный, кроме всего прочего, совместной авиагруппой из вертолетов К-25 и самолетов СВВП, должен был нести еще и противокорабельный ракетный комплекс П-500 «Базальт». Его водоизмещение достигло 29 тыс. тонн.21 июля 1970 г. крейсер, поучивший название «Киев», был заложен на стапеле №0 на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Корабль, несмотря на весь имеющийся у завода опыт в строительстве «Москвы» и «Ленинграда», оказался сложен в строительстве. Большие асимметричные размерения корабля по ширине, смещенная на правый борт надстройка, насыщенность сложным вооружением и оборудованием создавали трудности в работе завода. Требовались специальные мероприятия по обеспечению постройки крейсера.Для транспортировки к стапелю, где происходило строительство крупногабаритных и тяжеловесных блоков и секций, планировалось приобрести два шоссейных трейлера грузоподъемностью 200–300 тонн. Впоследствии эти машины были приобретены в ФРГ. Рабочие завода называли их «сороконожками» из-за наличия многочисленных осей. В 90-е – 2000-е годы эти уникальные транспортные средства были приведены в полную негодность.Кроме приобретения автотрейлеров, во время строительства головного тяжелого авианесущего крейсера «Киев» решались и другие вопросы, связанные с реконструкцией и усовершенствованием судосборочного процесса. Было построено несколько новых цехов, среди них новый сборочно-сварочный. Огромный объем контрагентных работ – в создании нового для советского флота корабля принимал участие практически весь Советский Союз – подтолкнул к решению возвести для них специальный цех. В этом помещении проводилась предмонтажная подготовка механизмов, специальных устройств и приборной техники.На стапеле, где происходила постройка «Киева», были заменены два башенных крана – их грузоподъемность в 20 тонн была уже явно недостаточной. При постройке тяжелых авианесущих крейсеров начал внедряться метод формирования корпусов из крупногабаритных блоков и секций, и для работы с ними необходимо было новое оборудование. Руководство завода начало прорабатывать вопрос приобретения двух мощных козловых кранов грузоподъемностью 300–500 тонн каждый, которые должны были установить на стапеле №0.В целом завод проходил качественную модернизацию под новые задачи. Она продолжалась этапами все 70-е и начало 80-х гг. На момент закладки «Киева» Черноморский судостроительный завод являлся одним из крупнейших профильных предприятий в СССР – работающих в заводе было более 25 тысяч человек.«Киев», или заказ 101 был заложен 21 июля 1970 г. в день ВМФ. В качестве закладных были приняты днищевые секции в районе расположения главных энергетических установок – там и была закреплена серебряная закладная доска с названием крейсера. «Киев» строился на крупнейшем в Европе наклонном стапеле №0, который был сооружен в конце 1930-х гг. для постройки линейных кораблей типа «Советский Союз». Порядковый номер «0» присвоен стапелю потому, что его местоположение находилось рядом с наиболее крупным до этого стапелем номер «1», но в стороне, противоположной другим стапелям с порядковыми номерами «2» и «3».Крейсер «Киев» во время строительства был разделен на 10 строительных районов, начиная с 1-го, закладного. Стапельную сборку и сварку осуществляли пирамидальным способом из предварительно собранных и сваренных на околостапельной площадке секций. Их масса не превышала 75 тонн – такова была грузоподъемность имевшихся на тот период стапельных кранов. В среднем ежедневно на заказе 101 работало более полутора тысяч работников завода, не считая нескольких сот командировочных.Для сокращения стапельного периода строительства специалистами завода и представителями других предприятий, в частности Кировского турбинного завода, было принято решение о монтаже Главных турбозубчатых агрегатов на судовых фундаментах еще до окончания формирования кормовой оконечности корабля.26 декабря 1972 г. противолодочный крейсер «Киев» был спущен на воду и отведен к достроечной стенке завода для продолжения строительства. Одновременно с достройкой корабля велись всесторонние испытания и эксперименты по его авиационному вооружению. Черноморским судостроительным заводом был изготовлен в натуральную величину макет отсека корабля с участком полетной палубы. Макет, фактически испытательный стенд, был установлен в Летно-исследовательском институте в городе Жуковском, на нем отрабатывались взлеты и посадки самолета Як-36М. Эти эксперименты выявили ряд конструктивных недостатков, в частности теплового покрытия конструкции. Оно было доработано. Впоследствии палуба «Киева» была покрыта специальными термостойкими плитами АК-9Ф размером 500×500 мм в количестве более 15 тыс. штук.В июле 1974 г. начались швартовые испытания отдельных систем: противопожарных, механизмов главных энергетических установок. В октябре 1974 – апреле 1975 гг. проводились комплексные швартовые испытания уже всего корабля. Его строительство наконец-то завершалось.15 апреля 1975 г. над крейсером был поднят Военно-морской флаг СССР, хотя формально он еще не был принят в состав флота. 17 апреля, после торжественного митинга, на котором присутствовал Главнокомандующий флотом адмирал флота Сергей Горшков, «Киев», отвалив от заводского причала и сопровождаемый буксирами, пошел вниз по Южному Бугу. Его путь лежал в Севастополь для проведения полного цикла ходовых испытаний. Любопытной деталью был тот факт, что номер корабля «852» был нанесен не на борт крейсера, как было принято на флоте, а на надстройке. Впоследствии бортовой номер был перенесен на привычное для него место.18 мая 1975 г. на рейде Бельбека возле Севастополя летчик-испытатель Олег Григорьевич Кононенко впервые посадил самолет Як-36М на палубу крейсера. Осенью этого же года в Саках началось формирование первого в истории ВМФ СССР корабельного авиаполка, который должен был состоять из одной эскадрильи самолетов СВВП и двух эскадрилий противолодочных вертолетов Ка-25 ПЛО (в дальнейшем Ка-27).Первый этап испытаний крейсера завершился к декабрю 1975 года. Его строительство продолжалось 5 лет 5 месяцев и 5 дней. Новейший «Киев» планировался к вхождению в состав Северного флота. Весной 1976 г. началась подготовка к переходу корабля к месту постоянного базирования – в Североморск. 16 июля 1976 г. «Киев» покинул Севастополь и отправился в свой первый поход вокруг Европы.Авиация и корабли НАТО испытывали к новейшему советскому кораблю неподдельный и постоянный интерес. В Атлантике самолеты будущих западных «партнеров» стали настолько частыми гостями над палубой крейсера, что мешали взлетно-посадочным мероприятиям («Киев» имел на борту пять Як-36М). На все предупреждающие сигналы «гости», чья навязчивость уже порядком стала надоедать, не реагировали. Когда все необъятные ресурсы русского терпения были исчерпаны, в воздух поднялся Як-36М и произвел имитацию воздушной атаки на попавшийся под руку навязчивый патрульный самолет Бундесмарине ВМФ Федеративной Республики Германия. Воздух над «Киевом» стал заметно чище – зачастую в диалогах с такими «партнерами» применение авиации гораздо эффективней делегации.В августе 1976 г. «Киев» прибыл в Североморск. Осенью того же года самолеты СВВП были официально приняты на вооружение под обозначением Як-38. На севере крейсер прошел второй этап государственных испытаний – приемный акт был подписан 3 декабря 1976 г., а принят на вооружение в феврале 1977 г. Такой довольно длительный процесс постройки и доводки был вызван в первую очередь обилием новой техники и недостатком опыта.Служба головного корабля проекта 1143 была насыщенной и напряженной. Он регулярно совершал боевые походы в Атлантику и Средиземное море. В 1977 г. «Киев» был переклассифицирован в тяжелый авианесущий крейсер. К осени 1982 г., когда «Киев» пришел на Черноморский завод для среднего ремонта и модернизации, на счету крейсера было 7 боевых служб в Атлантике и Средиземноморье, в процессе которых отрабатывались многочисленные задачи, участие в учениях «Север-77», «Разбег-79», «Запад-81». В последнем принимали участие, помимо всего прочего, более 100 боевых кораблей, и «Киеву» выпала честь быть флагманом.Довелось крейсеру запечатлеться и в кинематографе: он был задействован в съемках фильма «Случай в квадрате 36-80». После выполнения ремонта и модернизации, которая завершилась через два года – к 1 ноября 1984 года, служба крейсера продолжилась. 6 июня 1985 г. начальник главного штаба ВМФ СССР адмирал Владимир Чернавин вручил экипажу «Киева» Краснознаменный флаг и орден Красной Звезды. В 1987 г. тяжелый авианесущий крейсер совершил свою последнюю, десятую, боевую службу в Средиземном море.В 1990-м корабль поставили на навигационный ремонт предприятия «Севморпуть». С августа 1991 г. его вывели из состава сил постоянной готовности. Напряженная служба привела к необходимости комплексного, не косметического ремонта, который могло выполнить только предприятие-изготовитель – ЧСЗ. Но колыбель авианосцев отечественного флота вдруг очутилась на территории независимого государства Украины. Средств и возможностей для поддержания жизни в «Киеве» не оказалось – в море он уже не выходил и в июне 1993 г. приказом командующего флотом был исключен из состава военно-морских сил.В августе того же года корабельный флаг – к тому времени уже не Краснознаменный, а Андреевский – был спущен. «Киев» был разоружен и ожидал дельнейшей своей судьбы, которая у всех списанных кораблей одинакова – корабельное кладбище и газовые резаки. Однако обстоятельства сложились по-другому. В 2000 году ТАКР был уведен на буксире в Шанхай. Его приобрела частная китайская фирма по цене металлолома. В Шанхае «Киев» переоборудовали в плавучий развлекательный центр с большой музейной экспозицией, включающей полноразмерные макеты боевых самолетов и вертолетов, выставленных на палубе. Часть внутренних помещений была объединена для получения дополнительной площади.В 2003 году крейсер отбуксировали в Тяньцзинь, где он стал на свою постоянную стоянку возле парка развлечений. В 2011 году охочие на выдумки китайские бизнесмены переоборудовали крейсер в плавучий отель с сохранением его музейной экспозиции. В таком статусе бывший ТАКР «Киев» находится до сих пор, являясь не только центром досуга и туризма, но и своеобразным памятником военной и технической мощи, которой в свое время располагал Советский Союз.