18:25 06 декабря

Черноморский судостроительный завод: ТАКР «Киев»

После постройки «Москвы» и «Ленинграда» – двух противолодочных крейсеров проекта 1123 шифр «Кондор» – в феврале 1968 года планировалась закладка еще одного корабля по усовершенствованному проекту 1123.3 с усиленным зенитным вооружением, улучшенными мореходными качествами и бо́льшим водоизмещением. Однако в дальнейшем количество предполагаемых изменений настолько возросло, что от закладки третьего крейсера, которому планировалось присвоить название «Киев», решено было отказаться в пользу создания корабля уже по новому проекту – 1143 «Кречет».

Черноморский судостроительный завод: ТАКР «Киев»

Тяжелый авианесущий крейсер «Киев»


Не последнюю роль в принятии этого решения сыграло появление первого советского самолета с вертикальным взлетом и посадкой (СВВП), впервые публично продемонстрированного 9 июля 1967 года на воздушном параде в Домодедово. В отличие от командования ВВС, довольно сдержанно отнесшегося к новинке из-за очень ограниченной полезной нагрузки, Як-36 заинтересовал моряков. Главком ВМФ СССР адмирал Сергей Горшков предложил Министерству судостроительной промышленности разработать проект корабля для совместного базирования самолетов (СВВП) и вертолетов Ка-25. Разработка его была поручена Невскому ЦКБ.


В 1968 г. конструкторское бюро должно было выдать на-гора эскизный проект, а в 1969-ом – технический. В апреле 1970 г. проект был утвержден командованием ВМФ. Будущий крейсер, вооруженный, кроме всего прочего, совместной авиагруппой из вертолетов К-25 и самолетов СВВП, должен был нести еще и противокорабельный ракетный комплекс П-500 «Базальт». Его водоизмещение достигло 29 тыс. тонн.

21 июля 1970 г. крейсер, поучивший название «Киев», был заложен на стапеле №0 на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Корабль, несмотря на весь имеющийся у завода опыт в строительстве «Москвы» и «Ленинграда», оказался сложен в строительстве. Большие асимметричные размерения корабля по ширине, смещенная на правый борт надстройка, насыщенность сложным вооружением и оборудованием создавали трудности в работе завода. Требовались специальные мероприятия по обеспечению постройки крейсера.

Для транспортировки к стапелю, где происходило строительство крупногабаритных и тяжеловесных блоков и секций, планировалось приобрести два шоссейных трейлера грузоподъемностью 200–300 тонн. Впоследствии эти машины были приобретены в ФРГ. Рабочие завода называли их «сороконожками» из-за наличия многочисленных осей. В 90-е – 2000-е годы эти уникальные транспортные средства были приведены в полную негодность.

Кроме приобретения автотрейлеров, во время строительства головного тяжелого авианесущего крейсера «Киев» решались и другие вопросы, связанные с реконструкцией и усовершенствованием судосборочного процесса. Было построено несколько новых цехов, среди них новый сборочно-сварочный. Огромный объем контрагентных работ – в создании нового для советского флота корабля принимал участие практически весь Советский Союз – подтолкнул к решению возвести для них специальный цех. В этом помещении проводилась предмонтажная подготовка механизмов, специальных устройств и приборной техники.

На стапеле, где происходила постройка «Киева», были заменены два башенных крана – их грузоподъемность в 20 тонн была уже явно недостаточной. При постройке тяжелых авианесущих крейсеров начал внедряться метод формирования корпусов из крупногабаритных блоков и секций, и для работы с ними необходимо было новое оборудование. Руководство завода начало прорабатывать вопрос приобретения двух мощных козловых кранов грузоподъемностью 300–500 тонн каждый, которые должны были установить на стапеле №0.

В целом завод проходил качественную модернизацию под новые задачи. Она продолжалась этапами все 70-е и начало 80-х гг. На момент закладки «Киева» Черноморский судостроительный завод являлся одним из крупнейших профильных предприятий в СССР – работающих в заводе было более 25 тысяч человек.

«Киев», или заказ 101 был заложен 21 июля 1970 г. в день ВМФ. В качестве закладных были приняты днищевые секции в районе расположения главных энергетических установок – там и была закреплена серебряная закладная доска с названием крейсера. «Киев» строился на крупнейшем в Европе наклонном стапеле №0, который был сооружен в конце 1930-х гг. для постройки линейных кораблей типа «Советский Союз». Порядковый номер «0» присвоен стапелю потому, что его местоположение находилось рядом с наиболее крупным до этого стапелем номер «1», но в стороне, противоположной другим стапелям с порядковыми номерами «2» и «3».


Закладная доска крейсера «Киев»


Крейсер «Киев» во время строительства был разделен на 10 строительных районов, начиная с 1-го, закладного. Стапельную сборку и сварку осуществляли пирамидальным способом из предварительно собранных и сваренных на околостапельной площадке секций. Их масса не превышала 75 тонн – такова была грузоподъемность имевшихся на тот период стапельных кранов. В среднем ежедневно на заказе 101 работало более полутора тысяч работников завода, не считая нескольких сот командировочных.

Для сокращения стапельного периода строительства специалистами завода и представителями других предприятий, в частности Кировского турбинного завода, было принято решение о монтаже Главных турбозубчатых агрегатов на судовых фундаментах еще до окончания формирования кормовой оконечности корабля.


«Киев» на нулевом стапеле


26 декабря 1972 г. противолодочный крейсер «Киев» был спущен на воду и отведен к достроечной стенке завода для продолжения строительства. Одновременно с достройкой корабля велись всесторонние испытания и эксперименты по его авиационному вооружению. Черноморским судостроительным заводом был изготовлен в натуральную величину макет отсека корабля с участком полетной палубы. Макет, фактически испытательный стенд, был установлен в Летно-исследовательском институте в городе Жуковском, на нем отрабатывались взлеты и посадки самолета Як-36М. Эти эксперименты выявили ряд конструктивных недостатков, в частности теплового покрытия конструкции. Оно было доработано. Впоследствии палуба «Киева» была покрыта специальными термостойкими плитами АК-9Ф размером 500×500 мм в количестве более 15 тыс. штук.


Крейсер «Киев» спущен на воду


В июле 1974 г. начались швартовые испытания отдельных систем: противопожарных, механизмов главных энергетических установок. В октябре 1974 – апреле 1975 гг. проводились комплексные швартовые испытания уже всего корабля. Его строительство наконец-то завершалось.

15 апреля 1975 г. над крейсером был поднят Военно-морской флаг СССР, хотя формально он еще не был принят в состав флота. 17 апреля, после торжественного митинга, на котором присутствовал Главнокомандующий флотом адмирал флота Сергей Горшков, «Киев», отвалив от заводского причала и сопровождаемый буксирами, пошел вниз по Южному Бугу. Его путь лежал в Севастополь для проведения полного цикла ходовых испытаний. Любопытной деталью был тот факт, что номер корабля «852» был нанесен не на борт крейсера, как было принято на флоте, а на надстройке. Впоследствии бортовой номер был перенесен на привычное для него место.

18 мая 1975 г. на рейде Бельбека возле Севастополя летчик-испытатель Олег Григорьевич Кононенко впервые посадил самолет Як-36М на палубу крейсера. Осенью этого же года в Саках началось формирование первого в истории ВМФ СССР корабельного авиаполка, который должен был состоять из одной эскадрильи самолетов СВВП и двух эскадрилий противолодочных вертолетов Ка-25 ПЛО (в дальнейшем Ка-27).

Первый этап испытаний крейсера завершился к декабрю 1975 года. Его строительство продолжалось 5 лет 5 месяцев и 5 дней. Новейший «Киев» планировался к вхождению в состав Северного флота. Весной 1976 г. началась подготовка к переходу корабля к месту постоянного базирования – в Североморск. 16 июля 1976 г. «Киев» покинул Севастополь и отправился в свой первый поход вокруг Европы.

Авиация и корабли НАТО испытывали к новейшему советскому кораблю неподдельный и постоянный интерес. В Атлантике самолеты будущих западных «партнеров» стали настолько частыми гостями над палубой крейсера, что мешали взлетно-посадочным мероприятиям («Киев» имел на борту пять Як-36М). На все предупреждающие сигналы «гости», чья навязчивость уже порядком стала надоедать, не реагировали. Когда все необъятные ресурсы русского терпения были исчерпаны, в воздух поднялся Як-36М и произвел имитацию воздушной атаки на попавшийся под руку навязчивый патрульный самолет Бундесмарине ВМФ Федеративной Республики Германия. Воздух над «Киевом» стал заметно чище – зачастую в диалогах с такими «партнерами» применение авиации гораздо эффективней делегации.


Штурмовики Як-38 на палубе ТАКР «Киев»


В августе 1976 г. «Киев» прибыл в Североморск. Осенью того же года самолеты СВВП были официально приняты на вооружение под обозначением Як-38. На севере крейсер прошел второй этап государственных испытаний – приемный акт был подписан 3 декабря 1976 г., а принят на вооружение в феврале 1977 г. Такой довольно длительный процесс постройки и доводки был вызван в первую очередь обилием новой техники и недостатком опыта.

Служба головного корабля проекта 1143 была насыщенной и напряженной. Он регулярно совершал боевые походы в Атлантику и Средиземное море. В 1977 г. «Киев» был переклассифицирован в тяжелый авианесущий крейсер. К осени 1982 г., когда «Киев» пришел на Черноморский завод для среднего ремонта и модернизации, на счету крейсера было 7 боевых служб в Атлантике и Средиземноморье, в процессе которых отрабатывались многочисленные задачи, участие в учениях «Север-77», «Разбег-79», «Запад-81». В последнем принимали участие, помимо всего прочего, более 100 боевых кораблей, и «Киеву» выпала честь быть флагманом.


«Киев» на учениях «Запад-81»


Довелось крейсеру запечатлеться и в кинематографе: он был задействован в съемках фильма «Случай в квадрате 36-80». После выполнения ремонта и модернизации, которая завершилась через два года – к 1 ноября 1984 года, служба крейсера продолжилась. 6 июня 1985 г. начальник главного штаба ВМФ СССР адмирал Владимир Чернавин вручил экипажу «Киева» Краснознаменный флаг и орден Красной Звезды. В 1987 г. тяжелый авианесущий крейсер совершил свою последнюю, десятую, боевую службу в Средиземном море.


«Киев» на ремонте в Росте, Мурманск


В 1990-м корабль поставили на навигационный ремонт предприятия «Севморпуть». С августа 1991 г. его вывели из состава сил постоянной готовности. Напряженная служба привела к необходимости комплексного, не косметического ремонта, который могло выполнить только предприятие-изготовитель – ЧСЗ. Но колыбель авианосцев отечественного флота вдруг очутилась на территории независимого государства Украины. Средств и возможностей для поддержания жизни в «Киеве» не оказалось – в море он уже не выходил и в июне 1993 г. приказом командующего флотом был исключен из состава военно-морских сил.


«Киев» в Видяево


В августе того же года корабельный флаг – к тому времени уже не Краснознаменный, а Андреевский – был спущен. «Киев» был разоружен и ожидал дельнейшей своей судьбы, которая у всех списанных кораблей одинакова – корабельное кладбище и газовые резаки. Однако обстоятельства сложились по-другому. В 2000 году ТАКР был уведен на буксире в Шанхай. Его приобрела частная китайская фирма по цене металлолома. В Шанхае «Киев» переоборудовали в плавучий развлекательный центр с большой музейной экспозицией, включающей полноразмерные макеты боевых самолетов и вертолетов, выставленных на палубе. Часть внутренних помещений была объединена для получения дополнительной площади.


Бывший ТАКР «Киев» в Тяньцзине


В 2003 году крейсер отбуксировали в Тяньцзинь, где он стал на свою постоянную стоянку возле парка развлечений. В 2011 году охочие на выдумки китайские бизнесмены переоборудовали крейсер в плавучий отель с сохранением его музейной экспозиции. В таком статусе бывший ТАКР «Киев» находится до сих пор, являясь не только центром досуга и туризма, но и своеобразным памятником военной и технической мощи, которой в свое время располагал Советский Союз.
Автор: Денис Бриг


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  1. СКАД Сегодня, 17:10
    Сегодня умер Иван Винник-Герой Социалистического Труда,главный строитель советских авианосцев,в том числе и Киев.
    СКАД
    1. Curious Сегодня, 17:37
      Иван Иосифович Винник родился 22 июня 1929 года в Полтавской области в крестьянской семье. После учебы в Харьковском машиностроительном техникуме по специальности «Техник-механик по дизелестроению» работал в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) помощником мастера. В 1968 году стал главным строителем специального военного кораблестроения на ЧСЗ. Под его руководством построены авианесущие корабли «Москва», «Ленинград», «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку», «Адмирал Кузнецов». Также был заместителем директора ГП «ЧСЗ» по металлургии и машиностроению, потом — по судостроению, производству. Был удостоен звания Герой Социалистического труда и ордена «Знак почета».
      В последние годы Иван Иосифович Винник жил в скромной двухкомнатной квартире в Николаеве, часть времени проводил на даче, где занимался выращиванием двенадцати сортов винограда.
      (http://fakty.ua/252014-v-nikolaeve-umer-glavnyj-
      stroitel-sovetskih-avianoscev-ivan-vinnik).
      Curious
  2. Curious Сегодня, 17:27

    1975 год. Вывод ТАКР "Киев" из акватории ЧСЗ на ходовые испытания.
    В 1984 г. видел вблизи, когда выводили его из ремонта на том же ЧСЗ. Красавец.
    И о судьбе корабля коротко. Тут автор, по непонятным причинам, как то все скомкал.
    "Киев" был разоружен и ожидал дельнейшей своей судьбы, которая у всех списанных кораблей одинакова – корабельное кладбище и газовые резаки. Однако обстоятельства сложились по-другому. В 2000 году ТАКР был уведен на буксире в Шанхай. Его приобрела частная китайская фирма по цене металлолома. В Шанхае «Киев» переоборудовали в плавучий развлекательный центр с большой музейной экспозицией, включающей полноразмерные макеты боевых самолетов и вертолетов, выставленных на палубе. Часть внутренних помещений была объединена для получения дополнительной площади".
    30 июня 1993 года «Киев» был выведен из состава ВМФ России в связи с недостатком средств на эксплуатацию и ремонт, значительной выработкой ресурса вооружения, механизмов и оборудования.

    За 1,6 млн долларов авианесущий крейсер был продан «неустановленным лицам», которые перепродали его правительству КНР за 8,2 млн долларов.

    17 мая 2000 года началась буксировка корабля из пункта базирования Видяево в порт Тяньцзинь, где позднее он был переоборудован в увеселительный аттракцион. В сентябре 2003 года корабль стал частью тематического парка «Бинхай». В 2011 году корабль полностью переоборудовали в роскошный отель на 148 номеров разной категории, в том числе и президентского класса, на что было потрачено около 15 млн долларов. В комнаты для постояльцев были переоборудованы каюты матросов.
    Curious
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