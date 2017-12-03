Депутат Рады: население Украины значительно меньше официальных данных

Однако по расчетам, которые мы провели вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, сейчас оптимистичный показатель – 32 миллиона граждан Украины,

Их было пять миллионов до 2014, и еще пять миллионов выехало после. Это большая беда, потому что выезжают преимущественно здоровые люди в репродуктивном возрасте,