Депутат Рады: население Украины значительно меньше официальных данных
Население Украины составляет чуть больше 30 миллионов человек, а не 42 миллиона, как сообщает Госстат, передает РИА Новости заявление бывшего министра руда и социальной политики, депутата Верховной рады Михаила Папиева.
Папиев отметил, что «внешне Украина выглядит успешным государством – по статистике, украинцев сегодня 42,3 миллиона, то есть это мощная европейская страна».
По его словам, «десять миллионов граждан Украины не смогли найти работу на родине, и были вынуждены уехать на заработки за рубеж».
По данным Госстата Украины, население республики по состоянию на 1 июня 2017 года составляет 42,3 миллиона человек без учета Крыма, который с 2014 года стал регионом России.
Папиев отметил, что «внешне Украина выглядит успешным государством – по статистике, украинцев сегодня 42,3 миллиона, то есть это мощная европейская страна».
Однако по расчетам, которые мы провели вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, сейчас оптимистичный показатель – 32 миллиона граждан Украины,сказал он в эфире телеканала ZIK.
По его словам, «десять миллионов граждан Украины не смогли найти работу на родине, и были вынуждены уехать на заработки за рубеж».
Их было пять миллионов до 2014, и еще пять миллионов выехало после. Это большая беда, потому что выезжают преимущественно здоровые люди в репродуктивном возрасте,сказал Папиев.
По данным Госстата Украины, население республики по состоянию на 1 июня 2017 года составляет 42,3 миллиона человек без учета Крыма, который с 2014 года стал регионом России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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