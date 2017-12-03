10:50 03 декабря

Депутат Рады: население Украины значительно меньше официальных данных

Население Украины составляет чуть больше 30 миллионов человек, а не 42 миллиона, как сообщает Госстат, передает РИА Новости заявление бывшего министра руда и социальной политики, депутата Верховной рады Михаила Папиева.



Папиев отметил, что «внешне Украина выглядит успешным государством – по статистике, украинцев сегодня 42,3 миллиона, то есть это мощная европейская страна».


Однако по расчетам, которые мы провели вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, сейчас оптимистичный показатель – 32 миллиона граждан Украины,
сказал он в эфире телеканала ZIK.

По его словам, «десять миллионов граждан Украины не смогли найти работу на родине, и были вынуждены уехать на заработки за рубеж».

Их было пять миллионов до 2014, и еще пять миллионов выехало после. Это большая беда, потому что выезжают преимущественно здоровые люди в репродуктивном возрасте,
сказал Папиев.

По данным Госстата Украины, население республики по состоянию на 1 июня 2017 года составляет 42,3 миллиона человек без учета Крыма, который с 2014 года стал регионом России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
    ... скачите ещё, глядишь прирост населения попрёт!... bully
    a.s.zzz888
    1. Primoos Сегодня, 08:24
      Человеков в укропитекии значительно меньше. Бандерлоги не в счет. Нелюди.
      Primoos
      1. 210окв Сегодня, 08:31
        Последнее время (лично мне)становится неинтересна тема "народа или населения" этой территории.Главное то,что происходит у нас с демографией.Рост?Навряд ли.Оптимистичные цифры только за счет республик Кавказа.Население деревень и небольших городов снижается,молодежь уезжает оттуда на заработки в столицы или на севера.Свои проблемы надо решать,а не рассматривать как там у них все плохо..
        Цитата: Primoos
        Человеков в укропитекии значительно меньше. Бандерлоги не в счет. Нелюди.
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 08:38
          Дима, привет! hi "Мёртвые души" Н.В.Гоголь.
          Джедай
          1. 210окв Сегодня, 08:58
            Максим,доброе утро!Чичиков эти души покупал..А в руине их клонирует статистика.
            Цитата: Джедай
            Дима, привет! hi "Мёртвые души" Н.В.Гоголь.
            210окв
            1. Джедай Сегодня, 09:07
              Это уже коррективы с учётом разницы во времени написания "Мёртвых душ" и современной Украины. wink
              Джедай
      2. Комментарий был удален.
    2. Сергей-svs Сегодня, 09:19
      Люди! Берегите свидомитов! yes Скоро этих бесполезных и злобных животых останутся единицы! Что мы тогда детям в зоопарках показывать будем! laughing


      Сергей-svs
  2. 1331М Сегодня, 08:20
    Ну правильно-все в Европе,туалеты моют... laughing Добились,чего хотели!
    1331М
    1. Logall Сегодня, 08:31
      Свобода - она такая ! Хочу - пол мою, а хочу - горшки выношу!
      hi
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 08:34
        Александр,доброе утро!У меня есть родственники дальние в Молдавии.Так они на заработки летом ездят на Кубань.....Убирать урожай фруктов и ягод...Из Молдавии.Две дочери.Одна колледж во Франции закончила,правда не хочет там жить.Другая в Италии по тем же горшкам..Вот так и живут.
        Цитата: Logall
        Свобода - она такая ! Хочу - пол мою, а хочу - горшки выношу!
        hi
        210окв
      2. 1331М Сегодня, 08:36
        good Это да-вольному воля... wink hi
        1331М
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:24
    Жуткие цифры. Что-то похожее читал, про подсчеты по потреблению хлеба... Тоже получалось не более 30.
    Горный стрелок
    1. Pirogov Сегодня, 10:40
      Цитата: Горный стрелок
      Жуткие цифры. Что-то похожее читал, про подсчеты по потреблению хлеба... Тоже получалось не более 30.

      Да 28 максимум , они мёртвые души считают и с них пенсии ,дотации и т .д. себе в карман . Откуда им взяться ,тут можно легко посчитать ,сколько людей уехало в РФ в Польшу ,ЕС ,Сша и т.д.
      Pirogov
  4. zzdimk Сегодня, 08:25
    Во время скачек на майдане отвалилась репродуктилка?
    zzdimk
  5. svp67 Сегодня, 08:34
    сейчас оптимистичный показатель – 32 миллиона граждан Украины,
    Ну ОЧЕНЬ оптимистический, пессимистический говорит уже лишь о 25 миллионах. Наличие открытых границ и отсутствие нормальной работы и перспектив, вот основные факторы, повлиявшие на этот вопрос.
    svp67
  6. федоров Сегодня, 08:40
    Я просто на примере скажу.
    У нас в школе когда-то было классов А,Б,В,Г,Д,.И в каждом по 30 чел. А сейчас А и Б , где остальные дети ? В селах школы тотально закрываются. Школьные автобусы придумали, детей возить где ближе на учебу. sad
    федоров
    1. 1331М Сегодня, 08:42
      У нас такая же история с автобусами,детьми и школами в сёлах... wink
      1331М
    2. Клебер Сегодня, 08:51
      Пора на средства контрацепции налог вводить, не менее 1000 процентный)))
      Клебер
    3. рюрикович Сегодня, 09:00
      Цитата: федоров
      Школьные автобусы придумали, детей возить где ближе на учебу. sad

      У нас давно так. Только из экономии - из-за экономии учителей поувольняли,школы только в крупных деревнях, автобусы возят из окресных сёл. Плюс повальное бегство населения в крупные города. Так что население где-то в пределах своих 9,5млн. уже давно держится, но структура его поменялась
      рюрикович
  7. rotmistr60 Сегодня, 08:43
    Сегодня 32 млн., завтра 25 млн., какая разница? Для них главное, что укронацики на месте и ВСУ не разбежались. А уехавшие "свидомые" пускай пробуют качать права в Европе, которая активно ратовала за украинскую "демократию" и "выбор народа".
    rotmistr60
  8. Piramidon Сегодня, 08:48
    Все, кто умеет работать разбегутся, останутся только те, кто умеет скакать. Они то и поднимут экономику нэзалэжной.
    Piramidon
  9. федоров Сегодня, 08:58
    При этом все ноют - как плохо было при совке, а ведь прирост населения был конкретный, особенно рождаемость выросла после сухого горбатого закона - мужики начали заниматься своим делом, а не бухать. Это так, немного от темы, простите. hi
    федоров
  10. ul_vitalii Сегодня, 08:58
    Смирились похоже жители Украины, как быстро забывается хорошее, обычно бывает наоборот. Переведутся потихоньку городские, опять уютные хуторки, свой мирок, кобанчик, хворост и лучина...
    ul_vitalii
  11. Александр Сосницкий Сегодня, 09:17
    Я думаю что осталось миллионов 26, другие говорят что еще меньше. Ровно половина чем при СССР и сколько погибло от СССР в Великой отечественной войне. Но никто не хочет отвечать. Все молчат. Но голодомор празднуют. Конченая сволота.
    Александр Сосницкий
  12. loginovich Сегодня, 09:39
    Если в РФ гарант утверждает ,что у него прирост населения -это не значит ,что правда.
    https://www.youtube.com/watch?v=zyYf6go-qJE
    loginovich
  13. Yoshi Сегодня, 09:53
    Где-то писали, что по потреблению хлеба насчитали не больше 25 млн. чел.
    Геноцид.
    Yoshi
  14. Zomanus Сегодня, 10:02
    Все еще много, но думаю что Петя не подведет.
    Кстати, наши Приморский край и Амурская область тоже
    становятся все более безлюдными.
    Zomanus
  15. vladimirvn Сегодня, 10:16
    Вы посмотрите на миграцию населения у нас в стране. Скоро все население России будет сосредоточено в десятке городов-мегаполисов. Москвичи текут за границу, периферия в Москву. Стянуть всех в города- муравейники и не надо тратиться на дороги, больницы, школы разбросанные по всей стране. Да и управлять и контролировать проще.
    vladimirvn
  16. prior Сегодня, 10:31
    Дважды два - четыре.
    Не было в истории такой страны - Украина. Была республика в составе СССР.
    Не останется в истории и такой нации - украинец.
    А ведь могли бы жить, в составе России.....как живут сотни малых народов и национальностей.
    prior
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