10:58 03 декабря

Целью удара израильских ВВС по Сирии являлась иранская база

Целью авиаудара, который нанесли израильские ВВС по Сирии, была военная база Ирана, расположенная в 50-ти километрах от сирийско-израильской границы, передает РИА Новости сообщение издания The Times of Israel.



По данным газеты, всего израильская авиация «выпустила пять ракет», и после атаки были слышны громкие взрывы.


Ранее, в субботу, сирийские государственные издания сообщили, что ПВО страны отразили ракетную атаку израильских самолетов.

Местный источник подтвердил РИА «Новости», что атака произошла к югу от сирийской столицы.

Минобороны Израиля удар не прокомментировали. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху выпустил заявление, в котором подчеркнул, что израильские власти не допустят присутствия иранских сил в Сирии и не позволит Тегерану завладеть ядерным оружием.

Мы не допустим, чтобы иранский режим, одержимый идеями уничтожения еврейского государства, приобрел ядерное оружие. Мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии, к чему он, похоже, стремится,
сказал Нетаньяху.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 81

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  1. 1331М Сегодня, 08:48
    Давние тёрки у них...Кто прав,кто не прав-чёрт ногу сломит...
    1331М
    1. san4es Сегодня, 08:49
      Давние тёрки у них...

      ...Национальные традиции
      san4es
      1. Джедай Сегодня, 09:04
        Саня! hi
        Целью удара израильских ВВС по Сирии являлась иранская база

        Дешёвая отмазка. Смелости хватает только на то, чтобы бахнуть по Сирии, прикрываясь наличием иранских баз. А на Иран на его территории ссыкотно рыпнуться? negative
        Джедай
        1. Krasnodar Сегодня, 09:09
          Цитата: Джедай
          Саня! hi
          Целью удара израильских ВВС по Сирии являлась иранская база

          Дешёвая отмазка. Смелости хватает только на то, чтобы бахнуть по Сирии, прикрываясь наличием иранских баз. А на Иран на его территории ссыкотно рыпнуться? negative

          Ученые атомщики в Иране гибли, на базе КСИР диверсия была. Взрыв, погибшие.
          Krasnodar
        2. Pivot Сегодня, 09:11
          Это как боксе, увидел дырку бей, будет на территории Ирана дыра и туда лупанут.
          Pivot
        3. Viktorfi Сегодня, 09:16
          Цитата: Джедай
          А на Иран на его территории ссыкотно рыпнуться?


          Это Ирану ссыкотно саму напасть на Израиль и он оплачивает и поддерживает шиитских террористов вокруг Израиля.

          С. Ираном успеем разобраться. Это должно идти по нарастающей.


          Цитата: Джедай
          Смелости хватает только на то, чтобы бахнуть по Сирии, прикрываясь наличием иранских баз.


          Да, спит и видит Израиль как бы бахнуть по Сирии. Ночами не спит wassat
          .
          России тоже выгодно, чтобы Иран не получил сильного влияния в Сирии и поэтому, хоть открыто Россия с Ираном, реально, России выгодно, чтобы Израиль не давал распространиться шиитскому террору во главе с Ираном. России нужно сохранить свое влияние.

          Поэтому Россия прекрасно знает, что Израиль не прикрывается наличием иранских баз, а как раз таки прекрасно знает, что там иранская база. Поэтому и не лезет в тёрки между Израилем и Ираном.
          Viktorfi
          1. vovanpain Сегодня, 09:36
            Цитата: Viktorfi
            С. Ираном успеем разобраться. Это должно идти по нарастающей.

            Вы наверное такую поговорку не знаете уважаемый:-"Не хвались на рать едучи,хвались когда возвращаешься". feel Вот когда разберетесь,по нарастающей,тогда и пальцы будете гнуть. hi
            vovanpain
            1. Viktorfi Сегодня, 09:41
              Цитата: vovanpain
              Вот когда разберетесь,по нарастающей,тогда и пальцы будете гнуть.


              Пока что Израиль разбирается с проблемами по мере их появления.

              Пальцы никто не гнёт -просто констатация фактов.
              Viktorfi
          2. starogil Сегодня, 09:45
            "...С. Ираном успеем разобраться. Это должно идти по нарастающей...."
            Ну-ну, как бы соседи ваши после вашего "по нарастающей" решили не брать вас
            ни в вавилонский, ни в египетский плен, аравийская пустыня, она больша-а-а-я.....таки.
            starogil
            1. Viktorfi Сегодня, 10:01
              Соседи уже пробовали wink
              Один лишился Синайского полуострова, который потом вернули в обмен на мир, другой Иудеи и Самарии и части Иерусалима, третья Голанских высот winked
              Viktorfi
            2. dorz Сегодня, 10:27
              Неплохая статья о расстановке сил в этом регионе:
              http://www.vestifinance.ru/articles/94496
              dorz
          3. Феникс_Львов Сегодня, 10:09
            Какое псячье дело Израиля до того, что происходит на территории других, суверенных стран, будь там хоть сто баз настоящих террористов, а не тех, на кого Израиль наклеил ярлык "террористов"? У вас есть своя страна - вот и сидите там тихо, не испытывайте терпение соседей, которые, кстати, не предприняли ни одного масштабного нападения на вас - в отличие от вас, регулярно нападающих на соседей.
            Феникс_Львов
            1. Viktorfi Сегодня, 10:34
              Цитата: Феникс_Львов
              будь там хоть сто баз настоящих террористов, а не тех, на кого Израиль наклеил ярлык "террористов"?


              Хизбалла признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств, в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании. Пользуется финансовой и военной поддержкой Ирана и Сирии




              Цитата: Феникс_Львов
              которые, кстати, не предприняли ни одного масштабного нападения на вас - в отличие от вас, регулярно нападающих на соседей.


              Боже сколько бреда.
              Viktorfi
            2. Krasnodar Сегодня, 10:42
              Цитата: Феникс_Львов
              Какое псячье дело Израиля до того, что происходит на территории других, суверенных стран, будь там хоть сто баз настоящих террористов, а не тех, на кого Израиль наклеил ярлык "террористов"? У вас есть своя страна - вот и сидите там тихо, не испытывайте терпение соседей, которые, кстати, не предприняли ни одного масштабного нападения на вас - в отличие от вас, регулярно нападающих на соседей.

              Предпринимали массовые нарадения - в 1948 и 1973. Готовились в 1967.
              Krasnodar
          4. Грица Сегодня, 10:15
            Это Ирану ссыкотно саму напасть на Израиль и он оплачивает и поддерживает шиитских террористов вокруг Израиля.
            Может просто Ираны вы нафиг не нужны? И нападать они собираются так же как Россия на Прибалтику.
            Грица
            1. Viktorfi Сегодня, 10:31
              Цитата: Грица
              Может просто Ираны вы нафиг не нужны?


              Зачем тогда он оплачивает террор против Израиля и поставляет террористам оружие ?
              Террористы Хизбалла, которые финансируются Ираном не только убивали евреев, но и это привело в Второй Ливанской войне.

              Может это вы ни фига не понимаете о чем пишите?
              Viktorfi
        4. Аспид 57 Сегодня, 10:50
          Не ссыкотней , чем на иракский реактор пройдя через систему ПВО набитую советскими офицерами!
          Аспид 57
    2. Primoos Сегодня, 09:49
      Они не допустят! Они не позволят! Иудеи, да у вас никто и спрашивать не будет. Ваше место шестое.
      Primoos
  2. adma Сегодня, 08:57
    Похоже, только самый ленивый не отбомбился по Сирии.
    Так бы помогали восстанавливать как бомбят....
    adma
    1. Грица Сегодня, 10:16
      Так бы помогали восстанавливать как бомбят....
      Вы знаете случаи, когда еврее кому то помогали?
      Грица
  3. BLADFROST Сегодня, 08:57
    Опоздали богомброшенные! Одним пшиком армию не остановишь. Иран уверенно идёт к созданию атомного оружия. А если продолжите пакостить, то Иран получит технологии гораздо быстрее. И, видимо вас только это остановит!!!
    BLADFROST
    1. Viktorfi Сегодня, 09:07
      Цитата: BLADFROST
      Иран уверенно идёт к созданию атомного оружия.


      Не без помощи России.

      Цитата: BLADFROST
      А если продолжите пакостить, то Иран получит технологии гораздо быстрее. И, видимо вас только это остановит!!!


      И чем это остановит?
      Иран прекрасно знает, что при попытке уничтожить Израиль, Иран перестанет существовать. А ради про иранских террористов, которых Иран оплачивает и которым поставляет оружие, сам Иран рисковать своим существованием не будет.


      Да и при реальной попытке создать ЯО, Иран может поиметь большие проблемы.
      Viktorfi
      1. Pivot Сегодня, 09:19
        Да не будет у них проблем, факт наличия ЯО и средств доставки заставляет ответственней подходить к внешней политике руководство как страны обладателя такового так и всех соседей без исключения. Я думаю Ким и для Ирана боеголовки изготовил.
        Pivot
      2. Феникс_Львов Сегодня, 10:12
        Как бы заодно не переставал существовать и сам Израиль, неуважаемый. Вы сами-то зачем поддерживаете террористов из ИГИЛ и ССА, зачем лечите их боевиков и затем отпускаете?
        Вообще, не ваше дело то, что происходит на территории других стран - у вас есть ваша страна, вот и сидите там тихо, пока вас не прихлопнули чем-то, против чего у вас не будет защиты.
        Феникс_Львов
      3. askort154 Сегодня, 10:17
        Viktorfi.....Иран прекрасно знает, что при попытке уничтожить Израиль, Иран перестанет существовать.


        Ну, круто ! tongue Даже для диванных стратегов. fool
        askort154
  4. Винтовкин Сегодня, 09:00
    Цитата: adma
    восстанавливать

    Не боись вроттенберг со товарищи, за наш счет все восстановят, а чо и не жалко - это же для сирийских «братьев».
    Винтовкин
    1. Pivot Сегодня, 09:13
      А вам какое дело? Надо и мы восстановим, лучше на это деньги потратить чем их перевод в американские банки.
      Pivot
      1. Арон Заави Сегодня, 09:52
        Цитата: Pivot
        А вам какое дело? Надо и мы восстановим, лучше на это деньги потратить чем их перевод в американские банки.

        Хозяин барин. У вас видимо дома все таа хорошо, что можете деньги разбрасывать. Нк у богатых свои причуды.
        Арон Заави
        1. vovanpain Сегодня, 10:01
          Цитата: Арон Заави
          Хозяин барин. У вас видимо дома все таа хорошо, что можете деньги разбрасывать. Нк у богатых свои причуды

          Приветствую Арон.Вот именно хозяин и барин и куда ему девать,он сам решит,а за совет спасибо. hi
          vovanpain
  5. Viktorfi Сегодня, 09:02
    А Иран предупреждали, что его поддержка шиитского террора, среди которых и террористы Хизбалла и желание дать окопаться шиитским террористам террористам в Сирии, ему выйдет боком.
    Чем сильнее Иран будет наглеть, тем больше будет будут получать шиитские террористы Ирана.

    Viktorfi
    1. kubanec Сегодня, 09:07
      а игил что не бомбите? друзей нельзя?
      kubanec
      1. Krasnodar Сегодня, 09:12
        Цитата: kubanec
        а игил что не бомбите? друзей нельзя?

        Бомбили в ноябре 2016 в Сирии, бомбили на Синае, спецназ Генштаба Израиля работал против ИГ вглубине Сирии.
        Krasnodar
        1. shvn Сегодня, 09:39
          Ну, батенька, и брехать горазды Вы ! ))
          shvn
          1. Viktorfi Сегодня, 10:04
            Цитата: shvn
            Ну, батенька, и брехать горазды Вы ! ))


            Брешет тот, кто показывает видео и картинки из игр и выдаёт за боевые действия и снимки спутников wink
            Viktorfi
            1. Феникс_Львов Сегодня, 10:14
              А если боевые действия действительно были, но при этом ошибочно были проиллюстрированы кадрами из игры?
              Феникс_Львов
        2. Феникс_Львов Сегодня, 10:13
          Только при этом почему-то попадает только по реально борющимся против ИГИЛ "Хизбалле" и сирийской армии. А удары по ИГИЛ, если они и были, на фоне ударов по борцам против террористов Сирии и Ливана, выглядят как френдли файр )))
          Феникс_Львов
          1. Krasnodar Сегодня, 10:49
            Цитата: Феникс_Львов
            Только при этом почему-то попадает только по реально борющимся против ИГИЛ "Хизбалле" и сирийской армии. А удары по ИГИЛ, если они и были, на фоне ударов по борцам против террористов Сирии и Ливана, выглядят как френдли файр )))

            Уничтожение с вертолета "тачанок" ИГ, уничтожение базы ДАИШ, захват лаборатории ИГИЛа, удары беспилотников на Синае - не слишком дорого для Френдли Файер? )))
            Krasnodar
      2. макс702 Сегодня, 09:40
        Игил это подразделение цахал восточного типа..
        макс702
      3. Аспид 57 Сегодня, 10:52
        И зачем им это фехтование с навозной кучей? ИГИЛОм РФ и США занимаются! И ещё длинный список.
        Аспид 57
  6. рюрикович Сегодня, 09:02
    О как! Израиль сам то имеет ЯО для собственной безопасности,но ЗАПРЕЩАЕТ(!) иметь такое Ирану для его собственной безопасности от нападок этого самого Израиля laughing
    рюрикович
    1. Viktorfi Сегодня, 09:20
      Израиль в отличии от Ирана, во первых не подписывал Дняо, во вторых Иран находясь за 1500 километров от Израиля оплачивает и поставляет оружие террористам вокруг Израиля.

      От Ирана всего-то требуется прекратить поддерживать шиитских террористов. Но он не хочет.. Приходится его учить уму разуму..
      Viktorfi
      1. рюрикович Сегодня, 09:35
        Ага. А чего ж вы США не учите, учителЯ, которые спонсируют и поддерживают террористов ДАИШ? Они ж тоже вокруг Израиля находятся.Иран хоть реально борется с ними,пусть и на территории Сирии. А вы объявили Иран террористами и бомбите его, хотя он реально борется с настоящими террористами....
        Не лицемерно ли? "Хезболла" объявила ДАИШ первостепенной и более опасной угрозой и борется с ними.Вы боретесь с "Хезбаллой" - значит, вы поддерживаете, как и ваши хозяева в Фашингтоне, ДАИШ(ИГИЛ). Так кто террорист????? wink
        Это раз
        Два
        Цитата: Viktorfi
        Израиль в отличии от Ирана, во первых не подписывал Дняо,

        А кто сказал, что ИРАН разрабатывает ЯО? Или это просто вы так решили для себя и исходите из этого!Развивать ялерную энергетику и разрабатывать ЯО - это две большие разницы, господа евреи.Тем более,по вашим же словам, Иран подписал ДНЯО. И резона нарушать его у Иран нету yes ЕСЛИ только особо упертые в лице Израиля своими страхами и придумалками не сподвигнут Иран на создание ЯО. А Израиль уж очень преуспевает в этом. Так кто настоящий террорист???? fellow
        Политика своих фашингтонских учителей - быть угрозой в регионе и в то же время объявить всех вокруг угрозой а себя белыми и пушистыми fool
        Личто я ничего не имею против израильтян,как людей, но эти вопросы возникают к государству Израиль hi
        рюрикович
        1. Viktorfi Сегодня, 10:17
          Цитата: рюрикович
          . А чего ж вы США не учите, учителЯ, которые спонсируют и поддерживают террористов ДАИШ?


          Это ваши фантазии.

          Цитата: рюрикович
          Они ж тоже вокруг Израиля находятся.


          Нет, посмотрите карты.


          Цитата: рюрикович
          Иран хоть реально борется с ними,пусть и на территории Сирии


          Шиитские террористы борются с суннитскими - как мило.

          Вы. Предлагаете защищать шиитских террористов из-за того, что те борются с суннитскими террористами?


          Цитата: рюрикович
          А вы объявили Иран террористами и бомбите его, хотя он реально борется с настоящими террористами....


          Иранские террористы борются с террористами и исламского государства.
          Для Израиля хорошо, чтобы и те и те перестали существовать.


          Цитата: рюрикович
          Хезболла" объявила ДАИШ первостепенной и более опасной угрозой и борется с ними.Вы боретесь с "Хезбаллой" - значит, вы поддерживаете, как и ваши хозяева в Фашингтоне, ДАИШ(ИГИЛ). Так кто террорист?????


          Террористы Хизбалла, которые убивали евреев и находятся в противостоянии с Израилем воюют с ДАИШ. И, что? Вы хотите защищать одних террористов ради других?


          Цитата: рюрикович
          А кто сказал, что ИРАН разрабатывает ЯО?


          Магатэ


          Цитата: рюрикович
          Иран подписал ДНЯО. И резона нарушать его у Иран нету


          Да да, Северная Корея тоже...

          Цитата: рюрикович
          ЕСЛИ только особо упертые в лице Израиля своими страхами и придумалками не сподвигнут Иран на создание ЯО


          Страхи и придумки это террористы Хизбалла, исламский джихад, Хамас и прочие, которым помогает Иран в борьбе с Израилем? Ну вы даёте..


          Цитата: рюрикович
          Политика своих фашингтонских учителей - быть угрозой в регионе и в то же время объявить всех вокруг угрозой а себя белыми и пушистыми


          Это вы так считаете.

          Цитата: рюрикович
          Личто я ничего не имею против израильтян,как людей, но эти вопросы возникают к государству Израиль


          Израиль защищает свою безопасность и если это означает, что нужно ударить по террористам и тем, кто им помогает в Сирии - это будет сделано.
          Viktorfi
      2. starogil Сегодня, 09:39
        Смотрите не переусердствуйте в учении, а то, как бы вам не отправиться назад на те тропки где коз пасли и верблюдАм хвосты заплетали в косички.
        starogil
        1. Viktorfi Сегодня, 10:07
          Цитата: starogil
          Смотрите не переусердствуйте в учении, а то, как бы вам не отправиться назад на те тропки где коз пасли и верблюдАм хвосты заплетали в косички.


          Вы за нас не волнуйтесь. Это у вас кусок СССР отвалился..
          Viktorfi
      3. Vadim851 Сегодня, 09:41
        Согласен, также Израиль в отличие от Ирана никогда не говорил об уничтожении какой-либо страны а эти на государственном уровне заявляли, причём понятно, что сделать это можно только с помощью ЯО. Ну пустят они даже сотню Шахаб-3 своих, да будут существенный ущерб, но не уничтожение...
        Vadim851
      4. shvn Сегодня, 09:41
        Ну да, Иран поддерживает шиитских террористов... А Израиль лечит сунитских террористов из ИГИЛ - это не поддержка? Или богоизбранным все позволено?
        shvn
        1. Krasnodar Сегодня, 09:50
          Цитата: shvn
          Ну да, Иран поддерживает шиитских террористов... А Израиль лечит сунитских террористов из ИГИЛ - это не поддержка? Или богоизбранным все позволено?

          70% лечащихся в Израиле сирийцев - мирные. Остальные - это разные боевики и солдаты Асада. Для Израиля что первые, что вторые - одно и то же.
          Krasnodar
          1. Феникс_Львов Сегодня, 10:17
            Про террористов ССА и ИГИЛ, проходящих лечение в Израиле, знают все - а про лечащихся в Израиле солдат Асада это только ваши выдумки!
            Феникс_Львов
      5. Феникс_Львов Сегодня, 10:16
        Ну и что что он там что-то не подписывал? Вы не МАГАТЭ, не вам контролировать распространение ЯО, тем более вы сами владеете им незаконно, и сами поставляете оружие террористам в Сирии - так что не смейте даже упрекать в этом других!
        Феникс_Львов
  7. ul_vitalii Сегодня, 09:11
    Помогли бы Сирии в свое время, тоже имели бы возможность разместить военную базу. Расположили бы нос к носу с иранской и бодались бы через забор. smile
    ul_vitalii
    1. shvn Сегодня, 09:42
      Через Ирак? А ему, Ираку это понравится?
      shvn
  8. К-50 Сегодня, 09:12
    Целью авиаудара, который нанесли израильские ВВС по Сирии, была военная база Ирана, расположенная в 50-ти километрах от сирийско-израильской границы. Мы не допустим, чтобы иранский режим, одержимый идеями уничтожения еврейского государства

    Вон янкенсы тоже хотят Россию уничтожить и размещают свои военные базы около наших границ, может нам тоже с оборонительной целью начинать по ним ракеты выпускать? Ну и что что территория сопредельных государств? Ведь евреев это не останавливает? feel
    К-50
    1. Viktorfi Сегодня, 09:22
      Цитата: К-50
      может нам тоже с оборонительной целью начинать по ним ракеты выпускать?


      Давайте попробуйте.. lol

      Цитата: К-50
      Ведь евреев это не останавливает?


      Израиль и Сирия находятся в состоянии войны.
      Я не слышал, чтобы Россия и сопредельные государства были бы в таком состоянии.
      Viktorfi
      1. Burbon Сегодня, 09:30
        Цитата: Viktorfi
        Я не слышал, чтобы Россия и сопредельные государства были бы в таком состоянии.

        РФ и Япония - нет мирного договора, значит ни что не мешает провести войсковую операцию, только этого ни нам ни япам не надо!
        Burbon
        1. Viktorfi Сегодня, 09:39
          Цитата: Burbon
          РФ и Япония - нет мирного договора, значит ни что не мешает провести войсковую операцию,


          Отличие от Израиля и Сирии в том, что между Россией и Японией несмотря на конфликт, установлены дипломатические отношения, торговля, инвестиции и многое другое.

          Да и я не слышал, чтобы Россию со стороны границы Японии обложили террористы с желанием уничтожить Россию.

          Цитата: Burbon
          только этого ни нам ни япам не надо!


          Да так как спор идёт из-за территорий, которые не являются критичными в отношениях и так как в остальном между странами все вполне нормально.
          Viktorfi
          1. Burbon Сегодня, 09:43
            Цитата: Viktorfi
            Да и я не слышал, чтобы Россию со стороны границы Японии обложили террористы с желанием уничтожить Россию.

            не лукавьте...здесь на ВО полно желающих разместить на этих островах ударную армию, с последующим референдумом о присоединении Япов к РФ!
            Burbon
            1. Viktorfi Сегодня, 10:21
              Цитата: Burbon
              не лукавьте...здесь на ВО полно желающих разместить на этих островах ударную армию, с последующим референдумом о присоединении Япов к РФ!


              Им наверное на диване удобно желать такое...
              Viktorfi
            2. Sistema Сегодня, 10:43
              Цитата: Burbon
              Цитата: Viktorfi
              Да и я не слышал, чтобы Россию со стороны границы Японии обложили террористы с желанием уничтожить Россию.

              не лукавьте...здесь на ВО полно желающих разместить на этих островах ударную армию, с последующим референдумом о присоединении Япов к РФ!

              А почему бы и нет..? Мы с японцами подружимся обязательно..
              Sistema
          2. Грица Сегодня, 10:40
            Да и я не слышал, чтобы Россию со стороны границы Японии обложили террористы с желанием уничтожить Россию.[i][/i]
            Как не слышали? Или вам об этом не говорят ваши демократические СМИ? А американские базы в Японии и Корее? Или вы все еще сомневаетесь, что они являются главными мировыми террористами?
            Грица
      2. К-50 Сегодня, 09:38
        Цитата: Viktorfi
        Я не слышал, чтобы Россия и сопредельные государства были бы в таком состоянии

        Вы уши компотом не мойте, ну или хотя бы косточки после этого выковыривайте. Уркаина уже четвёртый год с нами "воюет" и янкенсы строят там ВМБ по Очаковом. Так что всё подходит к нанесению оплеухи зазнавшимся. yes laughing
        К-50
        1. Viktorfi Сегодня, 09:44
          Цитата: К-50
          Уркаина уже четвёртый год с нами "воюет"


          Да как воюют, как воюют, что аж торгуют между собой и причём неплохо lol
          Viktorfi
    2. А. Привалов Сегодня, 09:29
      Цитата: К-50
      Целью авиаудара, который нанесли израильские ВВС по Сирии, была военная база Ирана, расположенная в 50-ти километрах от сирийско-израильской границы. Мы не допустим, чтобы иранский режим, одержимый идеями уничтожения еврейского государства

      Вон янкенсы тоже хотят Россию уничтожить и размещают свои военные базы около наших границ, может нам тоже с оборонительной целью начинать по ним ракеты выпускать? Ну и что что территория сопредельных государств? Ведь евреев это не останавливает? feel

      "Мазок - мазку рознь, это я вам, как венеролог художнику скажу"(с) hi
      А. Привалов
    3. kirgiz58 Сегодня, 09:43
      Цитата: К-50
      Ну и что что территория сопредельных государств? Ведь евреев это не останавливает?

      Шестигранники в любой ситуации оправдают свои действия и заклеймят наши, какие бы доводы мы не приводили. Избранные жешь lol
      kirgiz58
  9. Винтовкин Сегодня, 09:13
    Цитата: Viktorfi
    Иран

    Мне в последнее время кажется, что сайт ирану принадлежит)) Видимо в ольгино новая методичка...
    Винтовкин
  10. igorra Сегодня, 09:14
    Не завидую евреям, трудно наверное жить, когда понимаешь, что твое государство существует, пока этого хотят англосаксы.
    igorra
    1. Krasnodar Сегодня, 09:20
      Цитата: igorra
      Не завидую евреям, трудно наверное жить, когда понимаешь, что твое государство существует, пока этого хотят англосаксы.

      Создали вопреки желанию англосаксов. С бриттами отношения наладились в 56, с амерами после 67
      Все на взаимных интересах.
      Krasnodar
  11. q75agent Сегодня, 09:33
    Вообще Иран тоже хитрит , базу создали , а прикрытие сирийские ПВО осуществляют , раз уж Асад не может Ирану отказать , пусть тогда Иран свои средства ПВО и ставит на боевое дежурство , тем более они хвастали , то что их Бавар 373 , лучше чем С-300 wink
    q75agent
  12. Винтовкин Сегодня, 09:43
    Цитата: Pivot
    Надо и мы восстановим,

    Куда же ты денешься.. тебя и неспросят , только пенсии убавят и ЖКХ вырастет, но тебе же нежалко этож еще раз повторюсь для "братьев", кстати - седни заправился уже за 40,1 руб\л дизтоплива ... решение голосовать за путина стало крепче аха.. wassat
    Винтовкин
    1. vovanpain Сегодня, 10:11
      Цитата: Винтовкин
      Куда же ты денешься.. тебя и неспросят , только пенсии убавят

      Расскажи ка мил человек,когда и на сколько пенсию то мне убавили feel Эвона как,мне убавили,а я и не знаю. requestЛето,ах Leto,лето ты громче пой. good
      vovanpain
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 09:55
    Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху выпустил заявление, в котором подчеркнул, что израильские власти не допустят присутствия иранских сил в Сирии
    ...т.е евреи распоряжаются территорией Сирии как своей...
    a.s.zzz888
  14. Винтовкин Сегодня, 09:57
    Цитата: kubanec
    а игил что не бомбите?

    А что ж хлеб у ВКС отбирать?
    Винтовкин
  15. q75agent Сегодня, 09:58
    Цитата: Viktorfi
    Давайте попробуйте..

    легко , как только красную кнопку у ВВП отнять wink у него же теперь кроме ФСО еще и Росгвардия ,не хочет кресло отдавать wink
    q75agent
  16. Винтовкин Сегодня, 10:37
    Цитата: Viktorfi
    Хизбалла

    Чел прцитировал , что ему зомбоящик в голову вложил.. а вы оскорблять ай ай laughing
    Винтовкин
  17. Sistema Сегодня, 10:39
    Незавидное будет будущее у Израиля..Весь мир против себя опять настроили..! Гордыня, главный грех из заповедей..
    Sistema
  18. профессор Сегодня, 10:48
    Вчерашняя статья набрала 383 коммента. Администрация решила, что мало и выложила еще одну статью на ту же самую тему. Идем на рекорд.

    "Ливанский телеканал "Аль-Мустакбаль" сообщает, что в результате этой атаки были убиты 12 иранцев."- вот единственная новость заслуживающая внимания.
    профессор
  19. q75agent Сегодня, 10:53
    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили одну из баллистических ракет «Иерихон-1», которыми израильская артиллерия атаковала иранскую военную базу в сирийском городе Аль-Кисва, расположенную в 50 км от израильской границы.

    Об этом сообщает израильское русскоязычное издание MIGnews со ссылкой на связанный с «Хизбаллой» ливанский телеканал «Аль-Маядин».

    Как заявил собеседник телесети, в ходе атаки Израиль запустил две ракеты, одна из которых была перехвачена зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1». Эти ЗРПК были развернуты для нейтрализации любых угроз российским силам в Сирии.

    Стоит отметить, что, поскольку израильские военные официально не комментируют нанесенный удар, то с уверенностью обсуждать его детали довольно сложно.

    Так, изначально сообщалось о пяти ракетах, как минимум две из которых были перехвачены сирийскими ПВО.

    Позже арабское телевидение сообщило, что целью удара стала иранская военная база, в результате операции были убиты 12 военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции. Ни сирийские, ни иранские представители эту информацию не подтверждают.

    Ракета «Иерихон-1» создана в конце 1971 года. Габариты — 13,4 м в длину, 0,8 м в диаметре; вес — 6,7 тонны. По оценкам специалистов, может нести полезную нагрузку около 450 кг с дальностью пуска 500 км. Разработана и серийно выпускалась в Израиле концерном IAI. Построено порядка 100 единиц.
    q75agent
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