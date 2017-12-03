Целью удара израильских ВВС по Сирии являлась иранская база

Мы не допустим, чтобы иранский режим, одержимый идеями уничтожения еврейского государства, приобрел ядерное оружие. Мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии, к чему он, похоже, стремится,

Целью авиаудара, который нанесли израильские ВВС по Сирии, была военная база Ирана, расположенная в 50-ти километрах от сирийско-израильской границы, передает РИА Новости сообщение издания The Times of Israel.По данным газеты, всего израильская авиация «выпустила пять ракет», и после атаки были слышны громкие взрывы.Ранее, в субботу, сирийские государственные издания сообщили, что ПВО страны отразили ракетную атаку израильских самолетов.Местный источник подтвердил РИА « Новости », что атака произошла к югу от сирийской столицы.Минобороны Израиля удар не прокомментировали. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху выпустил заявление, в котором подчеркнул, что израильские власти не допустят присутствия иранских сил в Сирии и не позволит Тегерану завладеть ядерным оружием.сказал Нетаньяху.