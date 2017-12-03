Российский батискаф обследовал объект, похожий на ПЛ «Сан Хуан»

Сообщаем, что контакт, установленный 30 ноября с помощью многолучевого зонда судна Victor Angelescu, был визуально обследован посредством "Пантеры Плюс", и это дало негативный результат, так как он не является субмариной,

Российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс» обследовал одно из возможных мест нахождения ДЭПЛ «Сан-Хуан» на дне Атлантического океана и установил, что обнаруженный объект не является субмариной, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВМС Аргентины.Ранее представитель флота Энрике Бальби сообщил, что аргентинское исследовательское судно Victor Angelescu обнаружило на глубине 477 метров некий объект, который мог оказаться подлодкой.говорится в релизе.Напомним, подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии. На борту находились 44 человека. Представители аргентинского флота также заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.Через 15 дней после исчезновения подлодки было объявлено о прекращении спасательной операции, в то же время поиск ДЭПЛ продолжается.