Российский батискаф обследовал объект, похожий на ПЛ «Сан Хуан»
Российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс» обследовал одно из возможных мест нахождения ДЭПЛ «Сан-Хуан» на дне Атлантического океана и установил, что обнаруженный объект не является субмариной, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВМС Аргентины.
Ранее представитель флота Энрике Бальби сообщил, что аргентинское исследовательское судно Victor Angelescu обнаружило на глубине 477 метров некий объект, который мог оказаться подлодкой.
Напомним, подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии. На борту находились 44 человека. Представители аргентинского флота также заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.
Через 15 дней после исчезновения подлодки было объявлено о прекращении спасательной операции, в то же время поиск ДЭПЛ продолжается.
Ранее представитель флота Энрике Бальби сообщил, что аргентинское исследовательское судно Victor Angelescu обнаружило на глубине 477 метров некий объект, который мог оказаться подлодкой.
Сообщаем, что контакт, установленный 30 ноября с помощью многолучевого зонда судна Victor Angelescu, был визуально обследован посредством "Пантеры Плюс", и это дало негативный результат, так как он не является субмариной,говорится в релизе.
Напомним, подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии. На борту находились 44 человека. Представители аргентинского флота также заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.
Через 15 дней после исчезновения подлодки было объявлено о прекращении спасательной операции, в то же время поиск ДЭПЛ продолжается.
Использованы фотографии: https://twitter.com/Armada_Arg
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