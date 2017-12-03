10:51 03 декабря

Российский батискаф обследовал объект, похожий на ПЛ «Сан Хуан»

Российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс» обследовал одно из возможных мест нахождения ДЭПЛ «Сан-Хуан» на дне Атлантического океана и установил, что обнаруженный объект не является субмариной, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ВМС Аргентины.



Ранее представитель флота Энрике Бальби сообщил, что аргентинское исследовательское судно Victor Angelescu обнаружило на глубине 477 метров некий объект, который мог оказаться подлодкой.


Сообщаем, что контакт, установленный 30 ноября с помощью многолучевого зонда судна Victor Angelescu, был визуально обследован посредством "Пантеры Плюс", и это дало негативный результат, так как он не является субмариной,
говорится в релизе.

Российский батискаф обследовал объект, похожий на ПЛ «Сан Хуан»


Напомним, подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи экипаж субмарины сообщил об аварии. На борту находились 44 человека. Представители аргентинского флота также заявили об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением субмарины.

Через 15 дней после исчезновения подлодки было объявлено о прекращении спасательной операции, в то же время поиск ДЭПЛ продолжается.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Armada_Arg
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Комментарии 18

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  1. Джедай Сегодня, 09:44
    Российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс» обследовал одно из возможных мест нахождения ДЭПЛ «Сан-Хуан» на дне Атлантического океана и установил, что обнаруженный объект не является субмариной

    Жаль...
    Джедай
    1. Spartanez300 Сегодня, 09:46
      Главное не сдаваться и продолжать поиски .
      Spartanez300
      1. Primoos Сегодня, 09:54
        Океан умеет хранить свои тайны. Найти субмарину поможет случай, а может и нет. В любом случае, это уже братская могила моряков. Светлая им память. Тяжелая у них служба.
        Primoos
    2. красноярск Сегодня, 09:59
      = обнаруженный объект не является субмариной= Вот интриганы! И чем же этот объект является?
      красноярск
      1. Джедай Сегодня, 10:03
        Вот так Вам взяли и выложили что нашли "золотой" галеон времён конкисты. wink
        Джедай
      2. san4es Сегодня, 10:32
        Цитата: красноярск
        И чем же этот объект является

        ...Похоже, какое-то небольшое судно на правом борту лежит (может "рыбак")...Винт в кольце и перо руля хорошо видно recourse
        san4es
        1. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 10:45
          Давайте скинемся по рублю на новую мегапиксельную чип камеру разработчиками пантеры. Из какой мыльницы у них эта видеокамера, стыд за такие фото, состоящие из пикселей.
          ШУРУМ -БУРУМ
  2. 210окв Сегодня, 09:44
    О чем новость?О том что аппарат что то исследовал,и это не подлодка? what
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 09:51
      Дим, новость о том, что российские спасатели работают, а не треплются как бельё на верёвке.
      Джедай
      1. 210окв Сегодня, 10:02
        Интересно было бы узнать что вокруг наших там еще кто нибудь топчется?
        Цитата: Джедай
        Дим, новость о том, что российские спасатели работают, а не треплются как бельё на верёвке.
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 10:08
          Не уверен, но болтология некоторых стран вокруг этой трагедии явно не с проста... negative
          Джедай
  3. К-50 Сегодня, 09:55
    Российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс» обследовал одно из возможных мест нахождения ДЭПЛ «Сан-Хуан» на дне Атлантического океана и установил, что обнаруженный объект не является субмариной

    Я надеюсь, что не подводный город инопланетян обнаружили. А то про аргентинских подводников только родственники потом помнить будут.
    Пусть море пухом будет погибшим.
    К-50
  4. SCHMEL Сегодня, 09:59
    Очень может быть, что
    Российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс»
    для поисков в джунглях sad мало приспособлен, имхо...
    SCHMEL
    1. 210окв Сегодня, 10:03
      Не тот случай...Думайте что пишите.Погибли военные моряки,а не наркоторговцы.. fool
      Цитата: SCHMEL
      Очень может быть, что
      Российский глубоководный аппарат «Пантера Плюс»
      для поисков в джунглях sad мало приспособлен, имхо...
      210окв
      1. SCHMEL Сегодня, 10:43
        [quote=210окв]Не тот случай...Думайте что пишите.Погибли военные моряки,а не наркоторговцы.. fool
        [/quote][/quote]
        Что же версия с надводным захватом субмарины, теми же наркоторговцами, выглядит нереальной в тех широтах no
        SCHMEL
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:00
    ... но факт остаётся фактом - свои функции "Пантера Плюс" выполняет - находит и распознаёт предметы... а на дне много чего лежит сразу отыскать не реально...
    a.s.zzz888
  6. Не либероид Русский Сегодня, 10:07
    сидят латиносы где нибудь в океании на острове, бухают, жрут и пользуют аборигенок.... а подлодку продали папуасам
    Не либероид Русский
    1. Джедай Сегодня, 10:19
      А не стыдно над трагедией насмехаться? sad
      Джедай
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