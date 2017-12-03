Пушков прокомментировал слова американского посла об условиях отмены антироссийских санкций

Узнали от посла Хантсмана – для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе,

Российский парламентарий Алексей Пушков прокомментировал заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об условиях снятия санкций с Москвы, напомнив о вторжении американцев в Ирак, бомбардировках Ливии, а также о разделе Югославии, передает РИА Новости написал российский сенатор в «Твиттере».Ранее посол США в Москве Хантсман заявил, что снятие санкций с России возможно только после «решения вопроса с Украиной». При этом он пояснил, что Вашингтон вмешался в украинский конфликт, поскольку для него важны «вопросы международного права и территориальной целостности».Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь назвал заявление Хантсмана неконструктивным, напомнив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.