10:53 03 декабря

Пушков прокомментировал слова американского посла об условиях отмены антироссийских санкций

Российский парламентарий Алексей Пушков прокомментировал заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об условиях снятия санкций с Москвы, напомнив о вторжении американцев в Ирак, бомбардировках Ливии, а также о разделе Югославии, передает РИА Новости.



Узнали от посла Хантсмана – для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе,
написал российский сенатор в «Твиттере».


Ранее посол США в Москве Хантсман заявил, что снятие санкций с России возможно только после «решения вопроса с Украиной». При этом он пояснил, что Вашингтон вмешался в украинский конфликт, поскольку для него важны «вопросы международного права и территориальной целостности».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь назвал заявление Хантсмана неконструктивным, напомнив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 1331М Сегодня, 10:07
    Ранее посол США в Москве Хантсман заявил, что снятие санкций с России возможно только после «решения вопроса с Украиной».
    А то... laughing laughing laughing Придумаете что другое... wink
    1331М
    1. 210окв Сегодня, 10:16
      Вопрос санкций это не вопрос России и Украины..Это вопрос самих заштатников и нас не касается.
      Цитата: 1331М
      Ранее посол США в Москве Хантсман заявил, что снятие санкций с России возможно только после «решения вопроса с Украиной».
      А то... laughing laughing laughing Придумаете что другое... wink
      210окв
      1. Pirogov Сегодня, 10:31
        Цитата: 210окв
        Вопрос санкций это не вопрос России и Украины..Это вопрос самих заштатников и нас не касается.

        Это вопрос к всем свободным пока ещё странам ,если Сша позволяет себе такое в отношении РФ то что ожидает другие страны ?!
        Pirogov
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:33
      С США невозможно о чем то договариваться потому как они никак не могут отделаться от мысли что они уже не пуп земли и что Россия уже поднялась с колен , с которой нужно договариваться а не навязывать свою волю , поэтому они всегда и везде будут гадить России где это только возможно . Из всего выше сказанного можно только констатировать что горбатого только могила исправит . А свои условия они могут засунуть себе куда подальше .
      Spartanez300
      1. Лопатов Сегодня, 10:44
        Цитата: Spartanez300
        поэтому они всегда и везде будут гадить России где это только возможно

        Эт точно.
        Никакого "нового тренда". США на данный момент по факту незаконно держат свои ВС на территории независимого государства (Сирия), к тому же поддерживая сепаратистов в Сирии и Ираке.
        Просто они недовольны существованием России в целом. Независимо от действий или бездействия России, независимо от социально-политического строя в ней или её идеологии
        А поводов для санкций найти можно много.
        Насчёт же их отмены- веры американцам давно уже нет. Вспомним "поправку Джексона-Вэника". 21 год после устранения препятствий эмиграции они думали, отменять её действие в отношении России, или нет. Причём её отмену они увязали с введением новых санкций по "Закону о защите воров", пардон, "Закону Магницкого".
        Лопатов
  2. demo Сегодня, 10:09
    Узнали от посла Хантсмана – для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе,
    написал российский сенатор в «Твиттере».

    Для Пушкова:
    Ирак - РФ поддержала решение о вторжении.
    Ливия - РФ промолчала.
    Косово - РФ на тот момент просто отвернулась в сторону.
    Силенок бы не хватило для противостояния. Да и у власти были сами знаете кто.
    Вот и весь ответ Пушкову.
    demo
    1. GRF Сегодня, 10:14
      По чем подработка?
      Хантсман не жмотит?
      GRF
    2. dubovitskiy.1947 Сегодня, 10:19
      Цитата: demo
      Узнали от посла Хантсмана – для США важны вопросы международного права и территориальной целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе,
      написал российский сенатор в «Твиттере».

      Для Пушкова:
      Ирак - РФ поддержала решение о вторжении.
      Ливия - РФ промолчала.
      Косово - РФ на тот момент просто отвернулась в сторону.
      Силенок бы не хватило для противостояния. Да и у власти были сами знаете кто.
      Вот и весь ответ Пушкову.

      Так, по-твоему, виновата Россия, что не применила ядерного оружия против агрессора в Югославии, Ливии,
      и везде? С обычными частями у нас тогда были проблемы, вот только ядерные были и тогда в норме. Не сошёл ли ты с ума, дорогушка?
      dubovitskiy.1947
  3. Винтовкин Сегодня, 10:12
    Цитата: demo
    Да и у власти были сами знаете кто.

    А что власть поменялась? Нифига себе фига fellow
    Только пож-та не задвигайте про Медведева , а то в Грузии Путин победил , а Ливию димон сдал tongue Причем в одно и то же время )
    Винтовкин
    1. GRF Сегодня, 10:18
      Предки тогда были такие, но вот сейчас новое поколение и вуаля... )
      Демократия однако?
      GRF
  4. федоров Сегодня, 10:16
    Российский парламентарий

    Меня немного бесит - в Думе они сидят, а не в парламенте , а косят по западному. sad Нужно Думу думать, что б хотя бы ракетки не падали от "мальчика" Медведева.
    федоров
    1. GRF Сегодня, 10:24
      Переведите, пожалуйста, слово "косят", ато непонятно, в чем заключено ваше бесение...
      GRF
    2. GRF Сегодня, 10:38
      В Думе сын Медведева устроил соревнования по теннису, которые мешают депутатам думать. Я правильно понял ваше уточнение?
      Все устал, видать туплю, пошел я спать...
      GRF
  5. Джедай Сегодня, 10:16
    США в своём репертуаре, как всегда. no
    Джедай
    1. GRF Сегодня, 10:25
      Свободу техасцам!
      GRF
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:34
      Джедай Сегодня, 10:16 Новый
      США в своём репертуаре, как всегда. no

      ... как болванчики - амплитуда движения одинакова всегда...
      a.s.zzz888
      1. Джедай Сегодня, 10:38
        Так ведь уверовали что оне - "исключительные". sad
        Джедай
  6. Винтовкин Сегодня, 10:29

    Вроде совсем недавно..
    Винтовкин
  7. ul_vitalii Сегодня, 10:32
    Этих послов, ослов, оленей слушать только время терять. Возьмём Майкла Бома, звезду нашего вечернего ТВ, за двадцать лет жизни в России ни каких подвижек в мозгах и сознании, хотя имеет работу, худо бедно имеет семейные отношения, растит ребенка, возможность общаться с россиянами разного уровня и достатка.
    ul_vitalii
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 10:32
    ... мерикатиосы заигрались в "исключительных"... их СМИпомои, и высказывания всяких-разных полуличностей - продукт бешенства повлиять на действия России... bully
    a.s.zzz888
  9. Sergey53 Сегодня, 10:39
    Они живут по правилу, что закон начинает действовать с момента его провозглашения. И обратной силы не имеет. И всё это придумывается по ходу поступления вопросов.Вот так спокойно и живут.
    Sergey53
Картина дня