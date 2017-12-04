С цензурой - "Летят журавли", без цензуры - хан-трансвестит. Куда шагнуло "важнейшее из искусств"?

У меня вопрос: кто их на главные роли отбирал? Вы всё сделали плохо: вы построили дурацкий павильон. Ощущение такое, что снимаете в коробке со старым прожектором. У вас сценарий – фигня полная, высосанная из пальца. Так вы ещё и на главные роли взяли каких-то странных людей. И здесь нет вины артистов. Они краска – их в какие обстоятельства поставь, в таких и будут работать. Артисты поопытнее хоть как-то пытаются изображать холод и усталость, а артисты с меньшим количеством опыта ищут меньше.

Есть фильмы, которые можно пересмотреть с полдюжины раз и всякий раз при просмотре находить для себя что-то новое, важное, проще говоря – цепляющее. Есть антиподы из кладовых киноиндустрии, которые, посмотрев и единожды, улавливаешь основную мысль, основной, если можно так выразиться, вектор – раз и навсегда улавливаешь, - железобетонно. - Пересматривать не то что бы нет желания – просто всё сделано настолько аккуратно, эстетично, однозначно, что пересмотр уже вряд ли добавит новых эмоций, так как полученные эмоции при первом просмотре уже были запредельны.И первый, и второй вариант отечественного кинематографа без каких-либо дополнений можно отнести к настоящим нематериальным ценностям, культурному достоянию не только нашей страны, но и всего (без преувеличения) человечества.Однако в последнее время приходится сталкиваться с новым явлением: есть вроде бы профессиональный режиссёр, есть не менее профессиональные актёры, есть сотня-другая бюджетных миллионов, на кинопроект выделенная, а в конечном итоге блин получается комом. Причём первый блин – ещё ладно, но и второй, и третий, и двадцатый.В фильмах есть многое – наличие десятков планов – сверху, снизу, сбоку и даже чуть ли не изнутри актёров, летающие камеры, белозубые улыбки артсообщества, есть дорогие костюмы, невероятный грим, море спецэффектов, реклама по федеральным каналам, крупнейшим радиостанциям, рекламой пестрят сайты, включая главные страницы поисковых систем. Есть многое, но когда среднестатистический человек покупает билет и садится в кресло кинотеатра, то фильм в итоге низводит до мысли: а не лучше ли было провести эти два часа где-то ещё – да хоть в гараже; или: если на это потрачено полмиллиарда, тогда сколько ж нужно съёмочной группе, чтобы она сняла что-то внятное... А тут ещё ребёнок интересуется: а хан – это дядя или тётя?..Эстеты от мира кино часто среднестатистическому зрителю отвечают: если нет эстетской жилки, то и неча свиным рылом в экран тыкать; мол, найдутся настоящие знатоки дела, которые оценят творение сего режиссёра по достоинству. Но надо ж такому случиться – и настоящие знатоки дела после просмотра целого ряда современных «кинотворений» пожимают плечами и задаются вопросом: друзья, что это было?Актёр, режиссёр, педагог Иван Диденко в своей авторской программе «Режиссёрский разбор» раздал на орехи создателям фильма «Легенда о Коловрате» - фильма с претензией на некое историческое обоснование – ну, теперь «пилить в историю» стало модно. Иван искренне удивляется, что нужно было есть (или курить...), чтобы хана Батыя представить фриком из шоу трансвеститов (кто смотрел фильм (ну, хотя бы трейлер), поймёт, о чём речь). В фильме с бюджетов в 360 млн рублей «один красивый юноша Коловрат бьётся с другим красивым юношей Батыем».Иван Диденко:Но, по большому счёту, дело даже не в том, кого на главные роли выбрали, какую коробку превратили в павильон, какой прожектор в какую сторону направили. Дело в общем принципе, который стал характерен для последних лет. А это принцип бесконтрольной бессодержательности – сугубо для общества потребления – под чипсики и попкорн.В 90-е были слышны отговорки относительно того, что, дескать, нет средств – а потому фильмы либо не снимались вовсе, либо за какие-то денежные крохи приходилось вертеться для получения более или менее удобоваримого продукта. Хотя почему «отговорки»? - средств действительно не было, и не только в кинематографе.Сегодня денежные средства в кино инвестируются откровенно немалые. Доходит до миллиардных вложений. А что, так сказать, на выходе? Есть ли сегодня вообще группа ответственных людей в стране, которая готова хотя бы для приличия поинтересоваться – сколько миллионов ушло на «губнушку» и подводку глаз для «хана Батыя», сколько их ушло на грязь и навоз в фильме «Викинг», а также на прочие подобные элементы в этих и других «историко-сказочных» фильмах? Кстати, для режиссёров теперь вообще стало модно и удобно заявлять: мы, дескать, снимаем не исторический фильм, а «фэнтэзи-историю», и потому «важны не исторические детали, а душевная организация героев». Действительно, удобно – после этого можно того же Батыя хоть в джинсах со стразами на Рязань отправлять. Ну, фэнтэзи же, сказка...Вот только под эти фантазии деньги выделяются отнюдь не только из кармана конкретных продюсерских центров, ранее заработанных этими продюсерскими центрами и никем иным. Если возвращаться к тому же «Коловрату», то создан он кинокомпанией «Централ Партнершип», которая в свою очередь (с 2014 года) входит в состав «Газпром-Медиа Холдинг». Ну, тот самый, который содержит «Эхо Москвы» и одну небезызвестную сериальную студию, небезызвестная актриса, привлечённая которой тут намедни объявила, что власть – говно, пора выходить на улицы и, как минимум, поддержать Навального. А уж о том, что «Газпром» - это как бы не совсем частная, а точнее, совсем не частная, лавочка – вряд ли кто-то забыл. И авторы текста для известного теперь на всю страну гимназиста тоже не забыли...То есть средства у государства на киноиндустрию есть. Эти средства в немалых объёмах (в том числе и через компании с активным госучастием) под определённые проекты выделяются. А уж дальше – хоть трава не расти. Только после того как миллиарды освоены, вдруг обнаруживаются вопросы: так в Орде тоже были трансгендеры? Викинг и варяг – это реально одно и то же? Сколько немок изнасиловал русский князь?..А у государственных финансистов вопросы, интересно, обнаруживаются? Или государство всерьёз опасается, что западные партнёры и местечковые либералы обвинят его в цензуре? Простите, но разве за свои собственные средства государство не имеет права спросить? В конце концов, госсредства – это средства налогоплательщиков – тоже права спросить не имеем?..Ни о какой тотальной, идеологической цензуре речь не идёт. Но то, что частенько выходит на экраны сегодня, реально наводит на мысль – уж лучше бы с цензурой... В самом деле, если перечислять всё то гениальное, что выходило в нашей стране при наличии централизованного цензурирования, то мысль такая перестаёт ощущаться праздной. Ну, и где маразм – «брежневские» просмотры перед массовым прокатом или сегодняшние «коловраты» с напомаженными не только селянками, но и монгольскими предводителями...Кстати, мы пока ещё удивляемся, как же так: ведущие западные СМИ умудряются путать Киев с Улан-Батором на карте, а президенты Словению называют Словакией. Судя по тенденции, у нас ещё всё впереди...