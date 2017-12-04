10:44 04 декабря

С цензурой - "Летят журавли", без цензуры - хан-трансвестит. Куда шагнуло "важнейшее из искусств"?

Есть фильмы, которые можно пересмотреть с полдюжины раз и всякий раз при просмотре находить для себя что-то новое, важное, проще говоря – цепляющее. Есть антиподы из кладовых киноиндустрии, которые, посмотрев и единожды, улавливаешь основную мысль, основной, если можно так выразиться, вектор – раз и навсегда улавливаешь, - железобетонно. - Пересматривать не то что бы нет желания – просто всё сделано настолько аккуратно, эстетично, однозначно, что пересмотр уже вряд ли добавит новых эмоций, так как полученные эмоции при первом просмотре уже были запредельны.

С цензурой - "Летят журавли", без цензуры - хан-трансвестит. Куда шагнуло "важнейшее из искусств"?


И первый, и второй вариант отечественного кинематографа без каких-либо дополнений можно отнести к настоящим нематериальным ценностям, культурному достоянию не только нашей страны, но и всего (без преувеличения) человечества.


Однако в последнее время приходится сталкиваться с новым явлением: есть вроде бы профессиональный режиссёр, есть не менее профессиональные актёры, есть сотня-другая бюджетных миллионов, на кинопроект выделенная, а в конечном итоге блин получается комом. Причём первый блин – ещё ладно, но и второй, и третий, и двадцатый.

В фильмах есть многое – наличие десятков планов – сверху, снизу, сбоку и даже чуть ли не изнутри актёров, летающие камеры, белозубые улыбки артсообщества, есть дорогие костюмы, невероятный грим, море спецэффектов, реклама по федеральным каналам, крупнейшим радиостанциям, рекламой пестрят сайты, включая главные страницы поисковых систем. Есть многое, но когда среднестатистический человек покупает билет и садится в кресло кинотеатра, то фильм в итоге низводит до мысли: а не лучше ли было провести эти два часа где-то ещё – да хоть в гараже; или: если на это потрачено полмиллиарда, тогда сколько ж нужно съёмочной группе, чтобы она сняла что-то внятное... А тут ещё ребёнок интересуется: а хан – это дядя или тётя?..

Эстеты от мира кино часто среднестатистическому зрителю отвечают: если нет эстетской жилки, то и неча свиным рылом в экран тыкать; мол, найдутся настоящие знатоки дела, которые оценят творение сего режиссёра по достоинству. Но надо ж такому случиться – и настоящие знатоки дела после просмотра целого ряда современных «кинотворений» пожимают плечами и задаются вопросом: друзья, что это было?
Актёр, режиссёр, педагог Иван Диденко в своей авторской программе «Режиссёрский разбор» раздал на орехи создателям фильма «Легенда о Коловрате» - фильма с претензией на некое историческое обоснование – ну, теперь «пилить в историю» стало модно. Иван искренне удивляется, что нужно было есть (или курить...), чтобы хана Батыя представить фриком из шоу трансвеститов (кто смотрел фильм (ну, хотя бы трейлер), поймёт, о чём речь). В фильме с бюджетов в 360 млн рублей «один красивый юноша Коловрат бьётся с другим красивым юношей Батыем».

Иван Диденко:
У меня вопрос: кто их на главные роли отбирал? Вы всё сделали плохо: вы построили дурацкий павильон. Ощущение такое, что снимаете в коробке со старым прожектором. У вас сценарий – фигня полная, высосанная из пальца. Так вы ещё и на главные роли взяли каких-то странных людей. И здесь нет вины артистов. Они краска – их в какие обстоятельства поставь, в таких и будут работать. Артисты поопытнее хоть как-то пытаются изображать холод и усталость, а артисты с меньшим количеством опыта ищут меньше.




Но, по большому счёту, дело даже не в том, кого на главные роли выбрали, какую коробку превратили в павильон, какой прожектор в какую сторону направили. Дело в общем принципе, который стал характерен для последних лет. А это принцип бесконтрольной бессодержательности – сугубо для общества потребления – под чипсики и попкорн.

В 90-е были слышны отговорки относительно того, что, дескать, нет средств – а потому фильмы либо не снимались вовсе, либо за какие-то денежные крохи приходилось вертеться для получения более или менее удобоваримого продукта. Хотя почему «отговорки»? - средств действительно не было, и не только в кинематографе.

Сегодня денежные средства в кино инвестируются откровенно немалые. Доходит до миллиардных вложений. А что, так сказать, на выходе? Есть ли сегодня вообще группа ответственных людей в стране, которая готова хотя бы для приличия поинтересоваться – сколько миллионов ушло на «губнушку» и подводку глаз для «хана Батыя», сколько их ушло на грязь и навоз в фильме «Викинг», а также на прочие подобные элементы в этих и других «историко-сказочных» фильмах? Кстати, для режиссёров теперь вообще стало модно и удобно заявлять: мы, дескать, снимаем не исторический фильм, а «фэнтэзи-историю», и потому «важны не исторические детали, а душевная организация героев». Действительно, удобно – после этого можно того же Батыя хоть в джинсах со стразами на Рязань отправлять. Ну, фэнтэзи же, сказка...

Вот только под эти фантазии деньги выделяются отнюдь не только из кармана конкретных продюсерских центров, ранее заработанных этими продюсерскими центрами и никем иным. Если возвращаться к тому же «Коловрату», то создан он кинокомпанией «Централ Партнершип», которая в свою очередь (с 2014 года) входит в состав «Газпром-Медиа Холдинг». Ну, тот самый, который содержит «Эхо Москвы» и одну небезызвестную сериальную студию, небезызвестная актриса, привлечённая которой тут намедни объявила, что власть – говно, пора выходить на улицы и, как минимум, поддержать Навального. А уж о том, что «Газпром» - это как бы не совсем частная, а точнее, совсем не частная, лавочка – вряд ли кто-то забыл. И авторы текста для известного теперь на всю страну гимназиста тоже не забыли...

То есть средства у государства на киноиндустрию есть. Эти средства в немалых объёмах (в том числе и через компании с активным госучастием) под определённые проекты выделяются. А уж дальше – хоть трава не расти. Только после того как миллиарды освоены, вдруг обнаруживаются вопросы: так в Орде тоже были трансгендеры? Викинг и варяг – это реально одно и то же? Сколько немок изнасиловал русский князь?..

А у государственных финансистов вопросы, интересно, обнаруживаются? Или государство всерьёз опасается, что западные партнёры и местечковые либералы обвинят его в цензуре? Простите, но разве за свои собственные средства государство не имеет права спросить? В конце концов, госсредства – это средства налогоплательщиков – тоже права спросить не имеем?..

Ни о какой тотальной, идеологической цензуре речь не идёт. Но то, что частенько выходит на экраны сегодня, реально наводит на мысль – уж лучше бы с цензурой... В самом деле, если перечислять всё то гениальное, что выходило в нашей стране при наличии централизованного цензурирования, то мысль такая перестаёт ощущаться праздной. Ну, и где маразм – «брежневские» просмотры перед массовым прокатом или сегодняшние «коловраты» с напомаженными не только селянками, но и монгольскими предводителями...

Кстати, мы пока ещё удивляемся, как же так: ведущие западные СМИ умудряются путать Киев с Улан-Батором на карте, а президенты Словению называют Словакией. Судя по тенденции, у нас ещё всё впереди...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: кадр из фильма "Легенда о Коловрате"
42

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 47

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:25
    Сколько немок изнасиловал русский князь?.


    А когда он Берлин то успел взять??? what
    Берите Колю из Уренгоя в сценаристы...он после бутылки Баварского вам такое на расскажет ...мало не покажется.
    Тот же ЛЕХА
    1. Варяг_0711 Сегодня, 09:03
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:25 Новый
      А когда он Берлин то успел взять??? what
      А современным режиссерам и сценаристам по барабану на такие мелочи. Они так видят, а если вы все видите по другому, то им пофиг на ваше "быдляцкое" мнение. Мы по их мнению рылом не вышли судить о "высоком искусстве". Показывают вам прибор со сцены, это "высокое искусство", не нравится не смотрите, ответ примерно такой.
      Поражает другое, поражают люди к которым ты относился до этого с уважением. Выясняется, что среди всей этой тусовки, актеров, режиссеров и прочей "богемы" нормальных людей вообще нет, а если и есть то буквально единицы. Не даром в средние века, да и после всех актеров и актерок держали за проституток, впрочем они таковыми и были. Поэтому видимо их даже хоронили за оградой кладбища, а не внутри.
      Смотреть мерзость от российского кинематографа, в последнее время нет ни какого желания, особенно это касается современных киновысеров про Великую Отечественную. Вчера смотрел Клима Жукова о проекте под рабочим названием "Севастополь.1942.". Насколько я понял будет что-то вроде "28 панфиловцев", вот такое кино можно и подождать. Хотя опять же на мой вкус в "28 панфиловцах" все хорошо, но фильм за душу не цепляет, плакать не хочется. Вот смотришь "В бой идут одни старики", "А зори здесь тихие" и другие советские фильмы, слезы сами из глаз текут, как не сдерживайся, а здесь пустота.
      Так что цензуру давно пора вернуть, а всех "кинохудожников" типа Райкиных, Серебренниковых, Рейхельгаузев и прочую шелупонь надо в стойло ставить и спрашивать за каждую истраченную копейку. Причем так спрашивать, чтобы шкура трещала и мысли, чтобы снять какую нибудь похабщину даже не возникало.
      Варяг_0711
      1. Джабаль Сегодня, 10:27
        Тот же ЛЕХА, Варяг_0711: Ну чего Вы на режиссеров-сценаристов-то все камни спустили?))). Автор в принципе вопрошает - откуда берется, мол, такое кино странное? Миллионы, мол, они так - побочное средство для достижения. Тем паче - "народные газпромовоские" миллионы - кто их там считает-то?
        А я автору постараюсь-таки пояснить. Дык, Алексей, фэнтэзи же - это тренд. Уж лет двадцать как. Посмотрите статистику глянца на полках в книжных (офлайн) и потребление того же вида "искусства" в он-лайн электронных читальнях. Как раз именно это "г**но" и пользуется массовым потреблением (молодежь 90-х в основном).
        Теперь за сценаристов и продюсеров от кино. Они же ж оба-два чувствуют тренд, они же с народом едины, как же ж можно иначе?! Сценаристы (обычно тех же "песателей" в сценаристы и берут - благо живы) - те в курсе, что денюжки делаются не только на тираже, но и на сценарии. Это, кстати, тоже тренд. А если сложить 1+1 (продюсер + сценарист), то и выходит та самая "тема" - кино-гуано.
        Просто им обоим в голову не помещается, что их на "прекрасную фильму" придут не только те самые фанаты фэнтэзи, но и люди с интеллектом. Которые мало-мальски чтят историю и на своем веку видели настоящие фильмы о войне. Советские фильмы с душой, с солдатским прямым юмором и с влажными глазами зрителя, слышащего в тысячный раз знакомую окопную шутку и уже наперед знающего, что через пол-часа именно этот солдатик умрет. Сгинет. Погибнет. Спасая Родину.
        Но не фэнтэзийную красавицу из орды.
        Нет души в новых фильмах, нет в литературе, нет в "новых" театрах. Есть бизнес. И ничего личного.
        Джабаль
  2. Шурале Сегодня, 06:43
    "Зачем въезжать в это дэрьмо? Терминатор железный он из металла, но почему ребенок марионетка?".......(с)
    Великие слова из фильма "Достучаться до небес" прекрасно раскрывают мое мнение по этому вопросу. Я не пытаюсь разобраться в этих хитросплетениях мозга режиссеров даунов , я просто не смотрю их фильмы.
    Шурале
    1. 210окв Сегодня, 06:48
      И правильно делаете.Обидно что подобную "продукцию"делают в нашей стране,богатую талантами да и просто мозгами.Но вот в массмедиа сидят натуральные удоды..
      Цитата: Шурале
      "Зачем въезжать в это дэрьмо? Терминатор железный он из металла, но почему ребенок марионетка?".......(с)
      Великие слова из фильма "Достучаться до небес" прекрасно раскрывают мое мнение по этому вопросу. Я не пытаюсь разобраться в этих хитросплетениях мозга режиссеров даунов , я просто не смотрю их фильмы.
      210окв
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:07
        Видимо планка так низко упала, что без ЗРЕЛИЩНОСТИ фильмы уже не снимают !
        Меня, воспитанного на "Бессмертном гарнизоне, "Звезде", "В бой идут одни "старики" и др., этим не прошибешь. Я их просто смотреть не могу ! hi
        Uncle Lee
      2. aybolyt678 Сегодня, 08:06
        Цитата: 210окв
        Обидно что подобную "продукцию"делают в нашей стране,богатую талантами да и просто мозгами.

        Талант - денежная единица древних Афин, выражающая стоимость раба-специалиста. Мозги, они и у баранов есть. Даже не очень талантливый человек когда у него есть Цель, может делать красивые вещи. Беда нашей страны не в том что ориентируемся на Запад, а в том, что себя потеряли.
        aybolyt678
  3. andrewkor Сегодня, 07:01
    Из современных фильмов только про молодого Невского ещё можно смотреть,скромненько и со вкусом ,проблемы патриотизма вскрывает,бюджет 10милл.$.
    andrewkor
  4. inkass_98 Сегодня, 07:11
    Хороший фильм и без господдержки себе дорогу пробьет. Малобюджетные Балабанов, Мамин, Рогожкин и Качанов в свое время сняли шедевры, причем брали зачастую малоизвестных актеров или за малые деньги уговаривали сниматься знаменитых, но удовольствия от просмотра тех фильмов получаешь больше, чем от нынешних пафосных картин.
    С другой стороны, это общемировая тенденция, как я погляжу. Даже известные режиссеры, идя на поводу у рынка, начинают скатываться во вкусовщину, вваливая огромные деньги в постановку, а на выходе получается очередной проходной фильм, который смотрят только фанаты. Золотая эпоха конца 80-х - чередины 90-х, когда были сняты просто культовые фильмы, которые можно уже считать класикой кинематографа, ушла. Время от времени блеснут Кэмерон или Тарантино, но в массе своей получается что-то вроде "Пустоши Смауга" - ни о чем, затянуто, с придумками сценаристов, полностью меняющими замысел автора книги. Или "Ярость" - наркоманские сны режиссера о том, как могли бы воевать американские войска в Европе, если бы им объяснили в какой стороне находится враг.
    inkass_98
  5. ИмПерц Сегодня, 07:28
    Родственники ходили, понравилось.
    А Батыя создали фриком, так и в "300 спартанцев" Ксеркса сделали непонятно чем.
    Вот с этим я полностью согласен. Зачем делать из исторических личностей современных непонятно что, из разряда прости господи и обижать монголов подобными "изысками".
    ИмПерц
    1. Mestny Сегодня, 08:26
      А затем, что современные историки с трудом представляют как там тот или иной исторический персонаж на самом деле выглядел - что говорил, во что одевался.
      Только по историческим документам, цену которым мы можем определить, почитав соответствующие документы по новейшей истории.
      Поэтому плач историков-реконструкторов, любителей считать количество заклёпок на броне рассматриваю строго как коммерческое предприятие последних ради поддержания своей исторической школы на плаву.
      Mestny
      1. ИмПерц Сегодня, 08:33
        Цитата: Mestny
        А затем, что современные историки с трудом представляют как там тот или иной исторический персонаж на самом деле выглядел - что говорил, во что одевался.

        То есть Ксеркс по-вашему выглядел таким образом?
        ИмПерц
      2. роман66 Сегодня, 09:44
        а при чем тут история? легенда о легендарном нашествии, любая байка подойдет
        роман66
  6. Горный стрелок Сегодня, 07:30
    В любом кино что захочень увидеть, то и увидишь.
    Например, "28 панфиловцев" мне понравились очень. Помню, зрители в зале даже захлопали...
    "Коловрат" - легенда. Первый раз я услышал эту фами
    Горный стрелок
  7. Мур Сегодня, 07:43
    Скажите, а "300 спартанцев" 2007г тоже надо оценивать с точки зрения исторической достоверности?
    Бабла туда ввалили сравнимо с "Коловратом", на экране примерно та же вольная трактовка всего - от событий до костюмов и оружия. И Ксеркс там - двоюродный брат Батыя - такой же гендерно не определяемый.
    Когда-то в 1979-м ругательски ругали Юнгвальд-Хилькевича за халтуру с мушкетерами. А вот поди ж ты, до сих пор смотрим эту нетленку в модном тогда стиле мюзикл.
    Может, есть смысл подождать пару-тройку лет? Народ со своим народным же рейтингом разберётся. Разобрался же как-то он с "Цитаделью", "Предстоянием" и прочими "Сволочами" и "Матильдами" - рублем проголосовал против.
    Мур
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:31
      Цитата: Мур
      Скажите, а "300 спартанцев" 2007г

      А сравните с "300 спартанцев" 1962 года ! Есть разница ?
      Uncle Lee
      1. Мур Сегодня, 08:48
        Фильм 62-го года по историчности есть смысл сравнивать с "Александром Невским" - оба фильма - классические версии событий (хотя если верить Климу Жукову, события там были несколько другие).
        Те же немые "Три мушкетера" - кто в 1922-м кидал предъявы Максу Линдеру про неисторичность?
        Мур
  8. Altona Сегодня, 07:49
    Современный кинематограф не смотрю. До эйзенштейновских фильмов, хоть они тоже были немножко фантастическими, далековато. Нет какой-то объединяющей идеи. Насчет поединка Коловрата с Батыем-это вообще за гранью добра и зла. Памятен поединок Пересвета с Челубеем, причем Пересвет был монахом. Коловрат же был просто мстителем, который собрал отряд и отомстил за разрушенное селение какому-то отряду кочевников.
    Altona
    1. xtur Сегодня, 09:20
      >Насчет поединка Коловрата с Батыем-это вообще за гранью добра и зла.

      а как ты себе представлял образ Коловрата ? Как Илью Муромца - огромным гигантом который воюет стволом дерева и полный ноль в воинском искусстве - типа сила есть ума не надо ?

      Ты вообще задумывался, как вообще снимать фильм на такую тему, когда про монголов непонятные вещи говорит весь мир, когда вообще непонятно как они этот мир завоевали, когда Русь представляют маленьким и богом забытым местом, которое соседи не завоевали только по недоразумению

      Вот такую битву воинов ада с невебенно неумираемой русской дружиной в стране абсолютного недоразумения фильм и показал. А режисёр, на самом деле, повёл себя интеллекутыальным героем и показал, наперекор всем горе историкам, что
      1) Войско с катапультами и осадными орудиями не может передвигаться быстро
      2) Что монгольские луки в бою против сколь нибудь обученного войска бесполезны и безвредны от слова вообще
      3) а если войско будет передвигаться быстро, оно не сможет завоевать укреплённый город, какова бы не была численностсь войска
      4) Он наглядно показал, что монгольские кони никакие не коньки-горбунки, которые из под снега достают растения, которые вырастут через полгода. А вернее, он не показал эту дичь
      xtur
      1. роман66 Сегодня, 09:46
        какие монголы, ну хватит уже про историчность легендарного, давайте уже про гномов и эльфов.
        роман66
  9. Rey_ka Сегодня, 07:51
    Лавры Голливуда не дают покоя местечковым звездам. "300 спартанцев " в российском варианте. Голливудский вариант был понятен: спартанцы -Запад; Ксеркс - олицетворение всего Востока и собрал всех уродов как моральных так и физических и сам извращенец не пойми что. Но наши, Батыя!? Я бы на месте Казани сильно возмутился!
    Rey_ka
  10. Altona Сегодня, 07:53
    Цитата: ИмПерц
    Родственники ходили, понравилось.

    -------------------------
    Среднестатистическому мещанину нравится фэнтэзи. Большевики-инопланетяне с Троцким и Парвусом, викинг в лице Данилы Козловского, а потом летчик, а потом манагер.Ну и прочая такая костюмированная ерунда.
    Altona
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:06
      Недавно смотрел американский сериал "Экспансия" продъюсерской кинокомпании "Lost" сериал фантастический и довольно неплохой и в нем есть интересный "посыл", а именно в далеком будущем, пройдя череду войн человечество все-же объединилось в одно целое, все.....кроме русских. Они свалили с Земли и стали колонизировать Марс, основав там мощное военизированное государство и понеслась та, же "чехарда", что и сейчас творится между Россией и Западом. Прикольно то, что русским там приходится тратить все свои силы и ресурсы пытаясь колонизировать чужеродную планету, мечтая в будущем сделать ее чем-то подобной Земле, а "объединенное человечество" всячески им в этом мешает, провоцирует, и пр. опасаясь их "чрезмерного усиления".
      Monster_Fat
  11. Rey_ka Сегодня, 07:54
    А так чего возмущаться фильм же не документальный! И помните мы в капитализме , а тут нужна картинка! В средние века и на казни всей семьей ходили тож зрелище! Так что все ожидаемо!
    ну да лавры Голливуда не дают местным режисерам покоя. Да те же "300 спартанцев". Но посыл "300-х" понятен. Спартанцы хорошие олицетворение Запада. Ксерк Восток и Азия там все типа него физические и моральные и сам он извращенец. Но наши то куда? или совсем думать разучились!? Я бы на месте Казани возмутился!
    Rey_ka
  12. антивирус Сегодня, 08:00
    в конечном итоге блин получается комом. Причём первый блин – ещё ладно, но и второй, и третий

    ЦЕЛЬ -ВЫПЕЧЬ ТОШНОТИКИ В МАСЛЕ- ФРИТЮРЕ. нет цели печь блины.

    пока ещё удивляемся, как же так: ведущие западные СМИ умудряются путать Киев с Улан-Батором на карте, а президенты Словению называют Словакией.

    - наши возьмут фентази--придумают столицу и страну.
    антивирус
  13. aybolyt678 Сегодня, 08:16
    Грустно даже не из за фильма. В наше время существует определенный общественный запрос на Цель. Куда идти? на что ориентироваться? каким быть? Искусство по определению должно нести воспитательную функцию. Сопереживая герою, меняясь вместе с ним, мы растем духовно, внутренне. По мере внутренних изменений от просмотра кино мы его оцениваем. И современный посыл такой: будь крутым, накрашенным, жестким, богатым. Неважно как ты этого добился. Изменения характера героя по ходу фильма нет. Есть только ощущения стрелялки, и больших денег. Это опустошает.
    aybolyt678
  14. parusnik Сегодня, 08:18
    "Легенда о Коловрате", еще один фильм снятый по голливудским лекалам..российский синематограф умирает..
    parusnik
    1. Serhiodjan Сегодня, 09:21
      Да он возраждается а не умирает. Умирает только ваше умение воспринимать что-то новое, и менять старые заезженные советские установки в голове. ВО вообще собрание старых постоянно кряхтящих советстких дедов. Извините накипело, как ни почетаешь тут все только жалуются т ноют. Все, к вам всем с уважением отношусь, ухожу.
      Serhiodjan
      1. parusnik Сегодня, 09:35
        Что ж возрождаться можно и по голливудским лекалам...Знаете смотрел фильм, не зацепило..уж извините за кряхтение, но советский мульт 1985 г. Сказ о Евпатии Коловрате как-то лучше смотрится, хотя и там есть , косяки..Немецкие рыцари в войсках Батыя...Но смотрится органично..Нечто подобное думал увижу в фильме ..Нет, сняли свой , по мотивам зарубежных...Это конечно возрождение...
        parusnik
      2. aybolyt678 Сегодня, 10:26
        технически он конечно возрождается - спецэффекты и все такое.... Но из современных фильмов меня зацепил один - обратная сторона луны. Явно среднебюджетный, но идея была!!!!! после него я даже многое положительное в нашей стране заметил.
        aybolyt678
  15. xtur Сегодня, 09:03
    Любопытно, Володин то сам фильм о Коловрате смотрел ? И вообще, он себе хоть представляет, что это в прямом смысле, легенда, и никто не доказал, что это реальное историческое событие ?

    И для таких рамок фильм вполне удался. Конечно, мне искренне жаль, что монголы изображены бессмысленно кровожадными, мотивы которых, при завоевании такого богом забытого, с их точки зрения, места, как Русь, в этом несусветном холоде, совсем не понятны. Но это не вина режисёра, это вина самой концепции монгольского завоевания.
    Фильм лишь сделал очевидными и наглядными все пороки концепции монгольского завоевания. Никакого быстрого передвижения войск по льду в фильме нет, ни каких гигантских обозов с пищей, никаго поедания ежей конями, в смысле еловых веток и шишек, и водорослей на морском дней, после разбиения сковывающего реки льда тоже нет.

    Надо лишь поверить, что огромное войско, в котором воинов было на порядок больше, чем жителей в Рязани смогло прокормиться этим мизером. И кстати говоря, никаких русских войск тоже в фильме нет - есть небольшие дружины, которые даже на полк не тянут. И как в таких условиях они держали огромную и богатую страну, и почему их до того европейцы и византийцы не завоевали, тоже не ясно.

    Одним словом, режисёр, снимая то, что с его точки зрения более-менее реально, и чему зритель поверит, показывает нам огромное войско, питающеесея неизвестно чем, пришедшее неизвестно почему, стремящееся неизвестно к чему, передвигающееся страшно медленно, и завоёвыващее Русь за счёт выучки войск и огромной разницы в численности населения, причём численность населения Руси заниженна, судя по всему на порядки, и политические способности князей сведены к уровню полных имбецилов, т.к ради половцев они объединились, а ради спасения себя не захотели объединяться против монголов.
    И да - просто показали, как обороняются нормально выученные воины против града стрел, основного оружия монгольского войска, если верить историкам
    xtur
    1. роман66 Сегодня, 09:48
      не стоит верить историкам
      роман66
      1. aybolyt678 Сегодня, 10:37
        история - мать всех наук, связывает прошлое с настоящим и помогает увидеть будущее. Изучая современных историков понимаешь что нужна война для очистки исторической памяти от информационных вирусов
        aybolyt678
        1. роман66 Сегодня, 10:39
          я бы все-таки отделил историю от историков, по крайней мере от некоторых. я в монгольское нашествие не верю
          роман66
    2. aybolyt678 Сегодня, 10:29
      50 процентов рациона монгольского воина была кровь лошади, которую они пили надрезая яремную вену.. чистый, качественный белок. Не слезая с лошади.
      aybolyt678
  16. Serhiodjan Сегодня, 09:17
    Бред какой-то написан. Извините, я не ценитель, не кинокритик, но фильм отличный, смотрится на одном дыхании, то что происходит в последнее время в нашем кино очень радуеи - появились нормальные фильм на которые можно ходить в кино и получать ужовольствие а не плеваться. Признаться позавчера когда смотрел даже подумал, что и за границей этот фильм бы вполне зашел - сьемки красивые, актеры живые, халат Батыя да и сам хан конечно позабавили, но в чем собственно проблема то? И правда ведь режиссер имеет право снимать как хочет, как по мне так даже веселее.
    Не радуют только критики-причиталы-караульщики но что поделать тяжелая у них жизнь:)
    Serhiodjan
    1. aybolyt678 Сегодня, 10:39
      Фильм то как раз для заграницы и сделан... Красочный, с женственным монгольским ханом.
      aybolyt678
  17. Lnglr Сегодня, 09:23
    А вы что? Ждали что у нас второго "Сталкера" снимут?
    Про уровень "Иди и смотри" вообще не говорю, потому что чтобы такое снять (написать) надо пропустить через себя ад
    Lnglr
    1. xtur Сегодня, 09:28
      >Про уровень "Иди и смотри" вообще не говорю, потому что чтобы такое снять (написать) надо пропустить через себя ад

      этот фильм удачный, т.к его автор всё видел своими глазми, общался с людьми, которые всё видели сами. А концепция монгольского завоевания лжива целиком и полностью, она нереалистична, т.ж как концепция Руси того времени.
      В ситуации такого нагромождения лжи невозможно снять фильм такого уровня, как ты говоришь. Можно снять лишь боевик, в котором образ Коловрата исключительно реалистичен в рамках того нереалистичного мира, который задан изначально легендой о монгольском завоевании
      xtur
  18. Altona Сегодня, 09:26
    Цитата: xtur
    Ты вообще задумывался, как вообще снимать фильм на такую тему, когда про монголов непонятные вещи говорит весь мир, когда вообще непонятно как они этот мир завоевали, когда Русь представляют маленьким и богом забытым местом, которое соседи не завоевали только по недоразумению

    ------------------------------------------------
    Я с вами на брудершафт вроде не пил, чтобы вы мне тыкали с менторским тоном. Есть вполне себе "Сказание о Евпатии Коловрате",где сказано,что боролся он с монгольским богатырем Хостоврулом,но никак не с Батыем. Батый просто выслал на поиск Коловрата и его дружины карательную экспедицию так скажем. Теперь насчет войны с катапультами и прочими тяжелыми осадными орудиями. Подобная техника применяется только для осады городов. Насчет "быстрой войны" и вообще блицкрига. Если затягивать войну, а не пытаться активными действиями конницы дезорганизовать противника, то нафиг тогда нужно такое дорогостоящее действо как война. Многотысячное войско в условиях зимы прокормить сложно. Тем более не по Сеньке шапка главкому биться с начальником партизанского отряда. Вы если дискутируете,то уважайте собеседника.
    Altona
    1. xtur Сегодня, 09:45
      >Я с вами на брудершафт вроде не пил, чтобы вы мне тыкали с менторским тоном.

       Показать / Скрыть текст


      а по делу есть что сказать ?
      Я говорил о том, что сама по себе концепция монгольского завоевания нереалистична до неприличия. Так же неприлична концепция относительно уровня Руси в момент монгольского завоевания, иначе невозможно понять, как можно было завоевать страну за тридевять земель - зимой, десантом
      В этих рамках невозможно снять что либо лучшее, чем этот фильм - режисёр пытается в таких рамках снять то, во что можно поверить - ведь кино требует крайней наглядности, в силу своей природы.
      xtur
  19. BAI Сегодня, 09:33
    Фильм позиционируется как "историческое фэнтэзи". Т.е. автор (авторы) не обязаны точно воспроизводить исторические факты или придерживаться их. Имеют право придумывать что угодно. Если фильм принесет прибыль - значит правильное вложение денег. Нет - значит неправильное. Газпром хоть и государственная, но в первую очередь коммерческая организация. И делает: 1. То что приносит прибыль. 2 - то, что прикажет государство. Государство не вводит цензуру на фильмы, снятые на гос деньги, а зря. Надо и на другие фильмы. Вон на каком-то фестивале собрались показывать фильм, воспевающий правосеков, и ничего. А вот там действительно надо шум поднимать.
    А мне, честно говоря, не хочется смотреть фильмы, которые мне что-то навязывают и пытаются меня воспитывать. Хочется просто отдохнуть.
    BAI
  20. Степан Кудинов Сегодня, 09:34
    У сегодняшних "хениев" кроме как ниже пояса нет ничего интересного, о чем можно было сказать. А тема ниже пояса, по их "хениальному" мнению, неисчерпаема. Вот думаю: какое количество сусловых необходимо сегодня, что бы закрыть кран этой мутной жижи???????????
    Степан Кудинов
  21. andrej-shironov Сегодня, 09:43
    Уважаемый Алексей! Неужели вы не знаете ответа на этот вопрос "почему"? Идёт сознательная дИбилизация населения Земли и Россия здесь не исключение! Неолиберальному капитализму думающие люди не нужны. Они задают слишком много вопросов да и ваще мутят воду своими "почему". Капиталистам нужны "функции", желательно экономически эффективные и не так много. Если вы примите такое допущение, очень многие явления в искусстве, культуре, науке да и просто жизни, вам сразу станут понятны. И я вам более скажу: российская власть заинтересована в "функциональных дИбилах". И не надо грешить лишь на одних деятелей кино, деньги на это даёт государство и я смею заверить вас что Гарант в курсе и в теме.
    andrej-shironov
  22. algonquin Сегодня, 09:49
    Можно из 2 фильмов слепить третий, с логичным сюжетом:

    - Из Батыя сделать Шамаханскую царицу
    - предводители дружин перессорились и поубивали дуг друга из-за коварства бабы
    - недостающих князей и сыновей царя Додона взять из "Викинга" Данилы козловского
    algonquin
  23. kapitan281271 Сегодня, 10:13
    "один красивый юноша Коловрат бьётся с другим красивым юношей Батыем"
    А Коловрат дрался с Батыем....................... сцука и Хто победил? wassat
    kapitan281271
  24. Башибузук Сегодня, 10:32
    Ну, мне как-то не вполне понятна цель освистать этот фильм.
    У фильма даже название - "Легенда о Коловрате". Легенда! Это значит, что кто-то когда-то насочинял с три короба, а потом все остальные согласились. С насочиненным. Ибо - красиво. Прикольно. Романтично. Или, там, патриотично. Или, что лучше всего - денежно. Можно просто продать, скажем, а можно кандидатскую -докторскую защитить, обмуслякивая легенду, тоже деньги, как никак.
    Так и тут - недолго думая взяли легендарное сказание (сказание - от слова _сказка_). Патриотичное сказание. Пользуется последнее время спросом. Ну, как упустить....
    Тут, под это дело, еще и денег дадут. Пусть даже "Газпрём" даст. Это, конечно, не государственное образование, и даже нисколько государством не контролируется, если только, скажем, иногда надо деньжат выпросить или там помощь какую.
    А так-то...это натуральная мегакорпорация, транснациональная монополия. ЧАСТНАЯ....акционированная.
    Так что, приходится соответствовать запросам на гендерное равенство и признание отсталости...негендеров!
    Да и вообще, режиссура должна соответствовать ТРЕНДУ, независимо от того, что там себе режиссер насочинял.
    Независимо от того, что там электорат ожидает. НЕЗАВИСИМО,
    Ибо этот проект - всего лишь вложение капитала! Основанный на риск-ориентированном планировании бизнес-процессов.
    Исключительно в соответствии с ISO-9001.
    И ни шагу в сторону! "Газпрём", в лице Наблюдательного совета шутить не позволит. И , как говорится, "хоть и яловая, но телись". Деньги вложили? Вложили! Процент прибыли рассчитан? Рассчитан. Обеспечьте! И точка.
    Ну как, трансвеститы, в Голландии, скажем, будут смотреть как Евпатий крошит их "милого трансвестита".
    Отсюда и вся постановка - красиво, легендарно, гендерно верно.
    Всем угодили.
    Ну, а кому нет - как говорится, "....аши проблемы...". Тем более, что Гарант одобрил. Только вот зря он 37-й отменил, а то бы.....
    ....
    "Люди, граждане, братья, услышьте меня," - сравнивать "Легенду о Коловрате" с "А зори здесь тихие" - это себя не уважать!
    И демонстрировать "либероидному стаду" возможность гнусненько похихикать над нами.
    Правильно Март сказал - "..голосовать надо деньгами..".
    Я и то их пожалел. Скачал потешку, да посмотрел дома. А глядеть на разрисованный экран в кинотеатре мне показалось почему-то неправильным.
    Что скажу - фильм в целом вполне годится на сказку. Чем он, собственно, и является.
    Но, даже по сравнению с "Финистом - Ясным Соколом" - и то не то.
    Не то, братцы.
    На том стою.
    Башибузук
Картина дня