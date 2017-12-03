16:01 03 декабря

Истребитель из морских глубин: «Ясень-М» раскрывает секреты

Спуск на воду любой подводной лодки является событием, но это событие - эпохальное. "Ясень-М" относится к классу подлодок, спроектированных по новому принципу. Раньше субмарины этого ранга были двухкорпусные - внешний и внутренний. Здесь же корпус только один. И это лишь малая часть больших инновационных изменений.




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Комментарии 7

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:44
    Потихоньку идет пополнение флота и это радует .
    Spartanez300
  2. НЕКСУС Сегодня, 12:29
    Ясень-М безусловно замечательный многоцелевик,но он имеет один недостаток,который был и у его визави-Сивулфа,это цена. Посему серия будет малой,а дальше ждем Хаски,которая и должна стать действительно серийной.
    НЕКСУС
  3. кедр Сегодня, 12:30
    Советский Союз оставил России мощнейший комплекс науки и производства в области атомного флота, подводного и ледокольного. Главное не растерять людей с их уникальными знаниями и творческими возможностями, и конечно преумножить наследство СССР. Россия, полный вперёд!
    кедр
  4. rudolff Сегодня, 12:47
    Это, вероятно, первые такие подробные кадры внешнего облика Казани. Изменения не кардинальные, но существенные.
    rudolff
    1. ВадимЖивов Сегодня, 13:17
      Ну тогда хотелось бы посмотреть Ясень и Ясень- М в сравнении. Но это наверное не реально . hi
      ВадимЖивов
      1. rudolff Сегодня, 14:20
        Почему, фотографий и видео Северодвинска уже достаточно много, вполне можно сравнить с Казанью. Но самая наглядная картинка будет, это когда борт о борт встанут по месту базирования, т.е. через пару лет.
        rudolff
        1. ВадимЖивов Сегодня, 15:57
          Ну подождем пару лет тогда все будет ясно .. hi
          ВадимЖивов
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