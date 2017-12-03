Истребитель из морских глубин: «Ясень-М» раскрывает секреты

Спуск на воду любой подводной лодки является событием, но это событие - эпохальное. "Ясень-М" относится к классу подлодок, спроектированных по новому принципу. Раньше субмарины этого ранга были двухкорпусные - внешний и внутренний. Здесь же корпус только один. И это лишь малая часть больших инновационных изменений.











