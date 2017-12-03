15:59 03 декабря

Стелс-фрегат «Адмирал Горшков»: российский «долгострой» готов пополнить ВМФ

Заложенный еще в 2006 году фрегат нового отечественного проекта 22350 наконец вступит в строй. Корабль вооружен по последнему слову техники: это новая артиллерийская установка А-192 «Армат», зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут», противолодочный комплекс «Пакет-НК» и ударный комплекс «Калибр».




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Комментарии 5

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  1. Burbon Сегодня, 12:53
    Стелс-фрегат «Адмирал Горшков»: российский «долгострой» готов пополнить ВМФ в передаче всего 2 слова про Горшкова - до конца года должны передать.... feel ...но мы то знаем, должны не значит обязаны...удачные стрельбы в сентябре нивелировались при повторной проверке....как вывод система ПВО "Полимет-Редут" до сих пор не готова no раньше я был уверен, что вот вот доведут до логического конца, а теперь вот думаю, что сильно ошибался sad
    Burbon
    1. ВадимЖивов Сегодня, 13:28
      Да сроки у нас сдвигать любят но дай бог все отладится на конец то. hi
      ВадимЖивов
      1. Burbon Сегодня, 13:34
        Цитата: ВадимЖивов
        но дай бог все отладится на конец то

        даже если и со скрипом Полимент - Редут и примут, то вот на счет ГТУ для этой серии фрегатов, думаю появится не раньше конца 19 года и то проблем с ним хлебнут по самые не балуйся....что то какой то пессимизм у меня...вот и АПЛ Князь Олег принесен в жертву санкциям(( negative
        Burbon
        1. ВадимЖивов Сегодня, 15:52
          Да тоже настроение с этими переносами так себе все чинуши с большими животами только обещанья раздают направо налево по всем каналам а толку мало... hi
          ВадимЖивов
      2. Bronevick Сегодня, 13:34
        До 2025 обещали 4 сдать.
        Bronevick
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