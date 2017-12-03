Стелс-фрегат «Адмирал Горшков»: российский «долгострой» готов пополнить ВМФ

Заложенный еще в 2006 году фрегат нового отечественного проекта 22350 наконец вступит в строй. Корабль вооружен по последнему слову техники: это новая артиллерийская установка А-192 «Армат», зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут», противолодочный комплекс «Пакет-НК» и ударный комплекс «Калибр».











