Российский посол рассказал о своей поездке в штат Калифорния
Посол РФ в США Анатолий Антонов провел четыре насыщенных дня в штате Калифорния, где встретился с очень многими людьми: бизнесменами, учеными, студентами и другими представителями американского общества, передает РИА Новости.
По его словам, «главной проблемой» для предпринимателей и для дипломатов является «отсутствие предсказуемости в отношении возможных действий администрации США».
Посол отметил также, что представители российских компаний, которые работают в Кремниевой долине, «сталкиваются с серьезными трудностями», в том числе и «политического характера».
При этом он считает, что люди, с которыми ему удалось встретиться во время поездки по штату Калифорния, в целом демонстрировали позитивный настрой и заинтересованность в укреплении российско-американских отношений.
Посол отметил, что еще предстоит проанализировать увиденное.
Вместе с тем он отметил, что многие американские журналисты, которые хотели побеседовать с ним во время поездки, интересовались не «реальными, глубокими проблемами российско-американских отношений», а несерьезными вопросами и «жареными фактами».
Представители американского бизнеса однозначно мне все, по крайней мере с которыми я встречался, заявили, что уходить из России не собираются,сказал Антонов.
По его словам, «главной проблемой» для предпринимателей и для дипломатов является «отсутствие предсказуемости в отношении возможных действий администрации США».
Посол отметил также, что представители российских компаний, которые работают в Кремниевой долине, «сталкиваются с серьезными трудностями», в том числе и «политического характера».
При этом он считает, что люди, с которыми ему удалось встретиться во время поездки по штату Калифорния, в целом демонстрировали позитивный настрой и заинтересованность в укреплении российско-американских отношений.
Сегодня посещением Форт-Росс, по сути, завершается первая моя поездка по стране. Я провел четыре дня, четыре насыщенных дня в штате Калифорния. Мне удалось встретиться с очень многими людьми. Это были бизнесмены, это были ученые, это были студенты. Это были простые люди,рассказал Антонов.
Посол отметил, что еще предстоит проанализировать увиденное.
Но, самое главное, я, в отличие от телевизионных каналов, которые я постоянно смотрю в Вашингтоне, не почувствовал неприязни. Ни к себе, ни к Российской Федерации. Все люди подходили ко мне, подходили, переживали по поводу нынешнего состояния российско-американских отношений,подчеркнул он.
Многие говорили: "Мы не понимаем, что происходит в Вашингтоне, мы не видим никаких проблем для развития российско-американских отношений",добавил Антонов.
Вместе с тем он отметил, что многие американские журналисты, которые хотели побеседовать с ним во время поездки, интересовались не «реальными, глубокими проблемами российско-американских отношений», а несерьезными вопросами и «жареными фактами».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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