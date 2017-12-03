16:04 03 декабря

Российский посол рассказал о своей поездке в штат Калифорния

Посол РФ в США Анатолий Антонов провел четыре насыщенных дня в штате Калифорния, где встретился с очень многими людьми: бизнесменами, учеными, студентами и другими представителями американского общества, передает РИА Новости.



Представители американского бизнеса однозначно мне все, по крайней мере с которыми я встречался, заявили, что уходить из России не собираются,
сказал Антонов.


По его словам, «главной проблемой» для предпринимателей и для дипломатов является «отсутствие предсказуемости в отношении возможных действий администрации США».

Посол отметил также, что представители российских компаний, которые работают в Кремниевой долине, «сталкиваются с серьезными трудностями», в том числе и «политического характера».

При этом он считает, что люди, с которыми ему удалось встретиться во время поездки по штату Калифорния, в целом демонстрировали позитивный настрой и заинтересованность в укреплении российско-американских отношений.

Сегодня посещением Форт-Росс, по сути, завершается первая моя поездка по стране. Я провел четыре дня, четыре насыщенных дня в штате Калифорния. Мне удалось встретиться с очень многими людьми. Это были бизнесмены, это были ученые, это были студенты. Это были простые люди,
рассказал Антонов.

Посол отметил, что еще предстоит проанализировать увиденное.

Но, самое главное, я, в отличие от телевизионных каналов, которые я постоянно смотрю в Вашингтоне, не почувствовал неприязни. Ни к себе, ни к Российской Федерации. Все люди подходили ко мне, подходили, переживали по поводу нынешнего состояния российско-американских отношений,
подчеркнул он.

Многие говорили: "Мы не понимаем, что происходит в Вашингтоне, мы не видим никаких проблем для развития российско-американских отношений",
добавил Антонов.

Вместе с тем он отметил, что многие американские журналисты, которые хотели побеседовать с ним во время поездки, интересовались не «реальными, глубокими проблемами российско-американских отношений», а несерьезными вопросами и «жареными фактами».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:51
    Такие поездки нужно проводить чаще и доводить до американцев что Россия не империя зла а вполне дружелюбная страна .
    Spartanez300
    1. Chertt Сегодня, 11:54
      "Россия Дружелюбная страна", такой заголовок в прессе не продашь

      Вместе с тем он отметил, что многие американские журналисты, которые хотели побеседовать с ним во время поездки, интересовались не «реальными, глубокими проблемами российско-американских отношений», а несерьезными вопросами и «жареными фактами».
      Нужен Хайп, Нужны рейтинги
      Chertt
      1. Logall Сегодня, 12:25
        Цитата: Chertt
        "Россия Дружелюбная страна", такой заголовок в прессе не продашь

        А такой - '' Россия - антивраг! ''
        Logall
        1. Комментарий был удален.
    2. Офицер запаса Сегодня, 11:58
      «… американские журналисты, которые хотели побеседовать с ним во время поездки, интересовались … несерьезными вопросами и жареными фактами».
      Ну это просто в крови у любых СМИ. Главное – первыми крикнуть, дескать – сенсация, рейтинг поднять. А серьезные вопросы требуют времени на понимание и обдумывание своих заявлений. Так и с сенсациями пролететь можно…
      Офицер запаса
    3. ul_vitalii Сегодня, 11:59
      Только и остаётся стрельба по воробьям, тяжёлую артиллерию ( РТ и Спутник, представительства) подавили. hi
      ul_vitalii
    4. Chertt Сегодня, 12:02
      Убила картинка, Опроса Левада-Центра....Эти "странные люди" кого и где опрашивали
      Chertt
    5. Piramidon Сегодня, 12:43
      Цитата: Spartanez300
      Такие поездки нужно проводить чаще и доводить до американцев что Россия не империя зла а вполне дружелюбная страна .

      Один посол ничего сделать не в состоянии. Ну не может он разъезжать по всем штатам с речами. А российским каналам (RT) они всеми силами рот затыкают. На сколько мне известно, большинство американцев пользуются кабельным ТВ, а наше вещание сейчас(после принятия этих законов) может вещать только через спутник. У RT был доступ к кабельному. Ну и что там в "самой демократичной демократии", если, как когда то тындел cpaный "голос Америки" про "удушение свободы выбора" когда в СССР его глушили, они теперь полностью переняли опыт..
      Piramidon
    6. Mavrikiy Сегодня, 14:08
      Цитата: Spartanez300
      Такие поездки нужно проводить чаще и доводить до американцев что Россия не империя зла а вполне дружелюбная страна .

      Ну Лвада-Центр промакашка еще та. Друг Украина выше Кубы в 2 раза, и Германия выше Кубы! Это наверно, АУДИ Генерального еще не навернулась...
      Враг Украина на уровне Афгана.... Понятно, Афган герыча недопоставил в Леваду. Шпроты конечто крутые, но Подлее и Злее Британской дранной кошки зверя нет.
      Опрос почитали, теперь дернуть за веревочку....
      Mavrikiy
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:52
    для предпринимателей и для дипломатов является «отсутствие предсказуемости в отношении возможных действий администрации США».

    ... иными словами мерикатосы боятся своих властей...и они не знают что выкинут завтра чиновники, а по большому - русофобы...
    a.s.zzz888
    1. Джедай Сегодня, 12:02
      Как и везде: мнения и поступки политиков вовсе не являются волей народа.
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:05
        ... получается в мерикатосии загибают бизнесменов, особенно тех кто хочет с нами иметь дела...рубят сук на котором сидят...
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 12:06
          Тем, кто у руля и уже сидит на денежном мешке плевать на всех остальных.
          Джедай
  3. 1331М Сегодня, 11:58
    Несолидная ро... физиономия.Надо Громыко туда...
    1331М
    1. Beby Сегодня, 12:18
      Цитата: 1331М
      Несолидная ро... физиономия.

      Самая что ни на есть правильная физиономия (не особо приметная, не особо выразительная и пр.),.. для 3-буквенных служб и управлений.

      Цитата: 1331М
      Надо Громыко туда...

      А «Громыков» пока вреде в наличии нету,.. да и Чуркин, вот, не пережил долгого пребывания там – вредно оно для здоровья, если честно и добросовестно работать.
      Beby
      1. 1331М Сегодня, 12:25
        good Ты вот про чуркина не пиши-не зли........... hi
        1331М
        1. Beby Сегодня, 13:02
          И всё-таки, «мы» будем писать про Виталия Ивановича Чуркина – ибо его надо помнить не только «нам», но тем, кто уже начал его забывать !
          Да и чугунный памятник (Виталия Ивановича Чуркина) не мешало бы установить где-нибудь в парке – где людей побольше бродит,.. а лучше несколько (в разных городах, например).
          Beby
  4. Горный стрелок Сегодня, 12:10
    Большинство "простых" американцев не покажут на карте - где это - Украина... И знать не желают, что там происходит в России.
    Горный стрелок
  5. Немезида Сегодня, 12:12
    Очередные сказки о хорошем народе и плохих боярах....В 1941 году такие же сказки рассказывали о Германии,а потом спрашивали у пленных немецких солдат - Почему немецкие рабочие и крестьяне воюют против СССР?! Немцы смотрели на задававших им такие вопросы,как на инопланетян...Гитлер пообещал им земли в России и они напали на Россию....Сегодня этим коммерсантам из США в Вашингтоне обещают дальнейшее разграбление РФ,как при Ельцине и они с удовольствием примут в нем участие....А таким как этот посол в правительстве РФ не место,они не способны реально оценить обстановку и это чрезмерно дорого обходится России....То что у России сегодня нет турбин для фрегатов это вина вот таких послов и им подобных деятелей в кремле...которые кормят нас сказками о братстве народов в духе СССР...У каждого народа своя страна и каждый нормальный человек думает о ней,а не о иностранцах...
    Немезида
    1. samarin1969 Сегодня, 14:07
      Вы всё очень правильно описали... hi ...А ваше "У каждого народа своя страна и каждый нормальный человек думает о ней,а не о иностранцах..." - можно прибить на все двери "высоких кабинетов" РФ.
      Не соглашусь только на счет личности господина Антонова. Этот, учитывая его биографию, "способен реально оценить обстановку".
      samarin1969
      1. Немезида Сегодня, 14:45
        Судя по этому его заявлению я бы так о нем не сказал...
        Немезида
  6. To be or not to be Сегодня, 12:13
    ""Сегодня посещением Форт-Росс, .." рассказал Антонов.

    Из истории "Первый Главный правитель Русской Америки Александр Баранов отдал приказ о проведении экспедиций в Калифорнию с целью поиска земель для ведения сельскохозяйственной деятельности...Проникновение русских в Калифорнию началось с промысловых экспедиций. Первым русским кораблем, достигшим в июне 1806 г. калифорнийских берегов, стала «Юнона», на которой плыл Н.П. Резанов, впервые установивший дипломатические отношения с испанскими и американскими колонистами Калифорнии. Здесь Резанов познакомился со своей возлюбленной — Консепсией Аргуэло — дочерью коменданта Сан-Франциско. Эта страница биографии Резанова впоследствии послужила основой лирико-драматической поэмы «Юнона и Авось», написанной поэтом Андреем Вознесенским, по мотивам которой была создана получившая большую популярность одноименная рок-опера.

    В ходе экспедиций, осуществлённых в 1808–1812 годах под руководством Ивана Кускова, было выбрано плато в 30 км к северу от залива Румянцева, отделённое от остальной местности глубокими ущельями и окружённое строевым лесом и пастбищами.

    В 1812 году Александр Баранов принял решение о строительстве на этом месте крепости и поселения, которое получило название Росс.""
    https://cont.ws/@moria4ok/80924
    To be or not to be
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:13
    Мы не понимаем, что происходит в Вашингтоне...

    Вашингтон сам не понимает, что происходит. Несколько умалишенных сенаторов, проигравшая выборы неадекватная особа со своим окружением, несколько генералов, подконтрольные СМИ поставили весь мир на уши и создали у себя хаос, который еще не известно чем закончится.
    rotmistr60
  8. poquello Сегодня, 12:17
    Сегодня посещением Форт-Росс

    ишь куда, в старые русские колонии, усё ща орать начнут
    poquello
  9. askort154 Сегодня, 12:27
    Какие бы "пузыри " дипломаты не пускали ( это их работа), очевидное не скроешь. А очевидно одно - Россия, единственная страна в мире,которая не желает ложится под США , и об этом заявляет открыто. Поэтому США, все свои ресурсы бросили на устранение этой кости в их горле.
    askort154
  10. Greenwood Сегодня, 12:29
    Хех, забавно. А тем временем:
    Посол США отменил визит на Дальний Восток из-за отказа властей во встрече
    Посольство США в России объявило об отмене поездки посла на Дальний Восток из-за того, что руководители местных органов власти отказались с ним встречаться.

    «В связи с тем, что никто из официальных лиц в регионе, включая врио губернатора Приморского края, губернатора Сахалинской области, мэра Южно-Сахалинска, не смог найти возможность встретиться с послом Хантсманом, поездка была, к сожалению, отменена», — говорится в сообщении посольства.

    В дипмиссии подчеркнули, что до этого Хантсман побывал в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге (где, как и во Владивостоке, расположены генеральные консульства США), и обе эти поездки прошли успешно.

    Посол США допустил возобновление собеседований на визы в регионах России
    ОБЩЕСТВО
    «Реакция местных властей привела и к тому, что мы были вынуждены отозвать наш запрос о возможности для посла Хантсмана побеседовать с командующим Тихоокеанским флотом России во время поездки по вопросам безопасности в Тихоокеанском регионе, которые представляют обоюдный интерес», — подчеркнули в посольстве.

    Выразив разочарование отменой визита главы дипмиссии на Дальний Восток, в посольстве США отметили, что Хантсман является приверженцем «откровенного и открытого диалога», с которого должен начаться путь к улучшению отношений между США и Россией, «но и российская сторона должна проявить к этому готовность».
    Greenwood
    1. askort154 Сегодня, 12:57
      Greenwood ..... не смог найти возможность встретиться с послом Хантсманом, ....

      А зачем время терять. Они считают, что он из Ханты-Мансийска. belay
      askort154
  11. 23424636 Сегодня, 12:58
    брат побывал на нашей русской земле в форте там прах наших предков даст тебе силу держать планку востро .Единственно не встречайся с этой страшной сукой пауэр , от которой Чуркин стал ну знаешь кем .но точно не всем.
    23424636
  12. SCHMEL Сегодня, 13:01
    он отметил, что многие американские журналисты, интересовались не «реальными, глубокими проблемами российско-американских отношений», а несерьезными вопросами и «жареными фактами».
    Потому, что подавляющее большинство североамериканских жителей проживают в воображаемой реальности и обсуждают фейковые новости laughing Радует, что у посла России в США начинает складывается реальное впечатление о стране прибывания...
    SCHMEL
  13. Mavrikiy Сегодня, 13:58
    "Представители американского бизнеса ........ что уходить из России не собираются"
    А пошлика они, со своими Макдонольцами... лесом.
    представители российских компаний, которые работают в Кремниевой долине, «сталкиваются с серьезными трудностями», в том числе и «политического характера».
    А вот и "двигатели прогресса, которых нам так не хватает"(бабки) Так может поставим все, с головы на ноги, как положено и пусть они там за лужей свои проблемы решают, а у нас проблем не будет, тк. у нас их нет.
    Mavrikiy
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