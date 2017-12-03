Российский посол рассказал о своей поездке в штат Калифорния

Представители американского бизнеса однозначно мне все, по крайней мере с которыми я встречался, заявили, что уходить из России не собираются,

Сегодня посещением Форт-Росс, по сути, завершается первая моя поездка по стране. Я провел четыре дня, четыре насыщенных дня в штате Калифорния. Мне удалось встретиться с очень многими людьми. Это были бизнесмены, это были ученые, это были студенты. Это были простые люди,

Но, самое главное, я, в отличие от телевизионных каналов, которые я постоянно смотрю в Вашингтоне, не почувствовал неприязни. Ни к себе, ни к Российской Федерации. Все люди подходили ко мне, подходили, переживали по поводу нынешнего состояния российско-американских отношений,

Многие говорили: "Мы не понимаем, что происходит в Вашингтоне, мы не видим никаких проблем для развития российско-американских отношений",