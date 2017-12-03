15:57 03 декабря

Чтиво выходного дня. Страна без армии и столицы, но с растущим числом беженцев

В декабре текущего года отмечается 30-летие начала дипломатических отношений одного из самых малых государств мира с самым большим государством планеты – Науру с Советским Союзом. О крохотном государстве Науру, расположенном в Тихом океане и пойдёт речь в очередной небольшой публикации из серии: «Чтиво выходного дня».

Чтиво выходного дня. Страна без армии и столицы, но с растущим числом беженцев


Государство Науру в нашей стране известно, разве что, по такому факту как признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Действительно, руководство Науру решило признать независимость двух этих республик – однако не сразу после провозглашения суверенитета Сухумом и Цхинвалом, а лишь спустя два года. Одной из причин заинтересованности судьбой Южной Осетии и Абхазии государством, расположенном от них в тысячах км, стала финансово-экономическая помощь России.


Как известно, Россия – щедрая душа, и на пике мирового экономического кризиса, добравшегося и до Науру тоже, Москва выделила государству в Океании около 50 млн долларов. Официально – в виде низкопроцентного кредита. Если учесть, что население Республики Науру составляет около 10 тысяч человек, а ВВП – 60 млн долларов, то получается, что Россия профинансировала это государство на уровне 83 с лишним процентов его ВВП.

Выделение средств состоялось в 2009 году, а уже через несколько месяцев официальные власти Науру решили признать РЮО и Республику Абхазия независимыми государствами.

Науру – государство необычное. Одна из его особенностей заключается в том, что у государства нет официальной столицы. Да и городов, в общепринятом смысле этого слова, тоже нет. Крупнейшим населённым пунктом страны, в котором и заседают органы власти, является Ярен – полугород-полупосёлок с населением примерно в 750 человек и наличием международного аэропорта с рейсами преимущественно в Австралию.

Если говорить о военных объектах Науру, то собственно науруанских военных объектов нет. На крохотном острове площадью около 21 кв. км. из военных объектов имеются бункеры, которые здесь появились в годы Второй мировой войны. Их создателями стали японские солдаты, которые смогли добраться и до этого затерянного посреди Тихого океана кораллового острова.

Несмотря на то, что в 10-тысячном Науру, казалось бы, все друг другу родственники, в стране порой закипают нешуточные политические страсти. В 2014 году, спустя несколько месяцев после избрания новым президентом страны Барона Дивавеси Вака, местный парламент приготовил для него закон об импичменте. Однако попытка импичмента для оппонентов президента провалилась.



Науру, как и президент Барон Вака, позиционирует себя активным участником международного процесса. Наибольшее число встреч – с представителями австралийского руководства.



Однако президент нередко встречается с лидерами стран совершенно других регионов. На кадре – встреча лидера Науру с израильским премьером:


Причина частых встреч Барона Вака с руководством Австралии заключается в том, что официальная Канберра финансово поддерживает Науру, организовав там центр по содержанию беженцев. Это именно та история, когда США потребовали от Австралии воздержаться от политики отказа в приёме беженцев. На 10-тысячное (по числу жителей) государство Науру приходится более 400 беженцев, которых Австралия "настоятельно рекомендует" не отправлять на свою территорию. Известно, что в Науру за "работу с беженцами" запросили от Австралии 29 млн долларов ежемесячно - почти половина годового ВВП. Австралия согласилась...

Президент Науру:
Да, в нашем государстве есть определённое недовольство наличием беженцев. Но одновременно мы помним, что наша страна всегда славилась гостеприимством.



В лагере беженцев


В связи с наличием беженцев в стране, первые из которых всеми правдами и неправдами умудрились добраться до Науру в 2013 году, правительство республики задумалось об увеличении числа правоохранительных органов и военизированной охраны. Дело в том, что беженцы (в основном из Папуа - Новой Гвинеи) всё чаще выражают недовольство тем, что их не отправляют в Австралию, а содержат за решёткой на крошечном острове посреди океана. На этом фоне Австралия заявляет, что несёт ответственность за безопасность Науру. Официального соглашения о силовой помощи между государствами на данный момент нет. Число официально зарегистрированных беженцев в Науру, по последним данным, в 2018 году может достичь 2% от местного населения.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 17

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  1. Немезида Сегодня, 12:32
    3 млд $ подарили Украине....750 млн $ Узбекистану и Киргизии...теперь вот подарили вертолеты Узбекистану и 50 млн $ Науру...Так и хочется сказать ВВП словами из советского фильма - Что же ты.....казенные деньги разбазариваешь?! Когда начнешь Россию благоустраивать?!
    Немезида
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:42
      Что же ты.....казенные деньги разбазариваешь?! Когда начнешь Россию благоустраивать?!
      Ну как же без этого. Вот когда станете президентом, тогда будете решать кому давать кредиты, кому прощать. Странно, но вы почему-то забыли добавить, что у России только такие друзья как Науру и КНДР. Эти либеральные стоны под маской заботы о гражданах России уже набили оскомину.
      rotmistr60
      1. Немезида Сегодня, 14:52
        Судя по тому сколько людей приходит на выборы и сколько из них голосуют за партию, роль адвоката которой вы на себя примерили ,ваша политика,это давно не политика большинства...А памятник Ельцину,который установил Медведев и охраняет от народа ВВП не проявление патриотизма...Либеральный стон ,это соболезнования ВВП по случаю кончины Новодсворской......Если вас благополучие иностранных государств интересует больше,чем благополучие России,обратитесь за получением гражданства этих государств...А России у власти нужны патриоты России,а не иностранных государств....Если бы такие как Ельцин своевременно поняли,что им лучше работать дворниками в Магадане,они бы сделали России неоценимую услугу...
        Немезида
    2. Не либероид Русский Сегодня, 14:18
      хватит плакать.. каждый пост стоны, слезы, зависть и так далее.. что конфетку отобрали ?
      Не либероид Русский
      1. sabakina Сегодня, 15:37
        Спокойствие, только спокойствие! Вешать "потом" не будем. Просто будет "перековка".
        sabakina
  2. Джедай Сегодня, 12:38
    Если учесть, что население Республики Науру составляет около 10 тысяч человек, а ВВП – 60 млн долларов, то получается, что Россия профинансировала это государство на уровне 83 с лишним процентов его ВВП.

    Известно, что в Науру за "работу с беженцами" запросили от Австралии 29 млн долларов ежемесячно - почти половина годового ВВП. Австралия согласилась...

    Кукольная страна с недетскими аппетитами.
    Джедай
    1. sabakina Сегодня, 15:33
      Макс, прЮвет! Принять Науру в состав РФ! Руководство от Шойгу. Прикинь, какие перспективы в Тихоокеанском регионе? Базы, турбазы...Я думаю, наш 331 ПДП справится с этой задачей.
      sabakina
      1. Джедай Сегодня, 15:36
        Слава, салют! hi Твоя идея кому-то покажется безумной, но именно такие и имеют право на жизнь! good
        Джедай
        1. sabakina Сегодня, 15:42
          Максим, я не гений, но где то рядом с ним! Эх, нашу банду да во власть!!! Кстать, я написал в РФ, а не в Союзное государство....Просто.........Я не могу разделить Русь и Белорусь!
          sabakina
          1. Джедай Сегодня, 15:46
            А я тоже как и ты - не разделяю Беларусь и Россию! Мы - один народ, а все попытки вбить клин между нами - происки США, которые спят и видят исчезновение славян! drinks
            Джедай
            1. sabakina Сегодня, 15:48
              Макс, хрен им на тонкой палочке! Русь, хоть Большая, хоть Белая, 1000 лет стояла и будет стоять! drinks
              sabakina
              1. Джедай Сегодня, 15:54
                Цитата: sabakina
                Русь, хоть Большая, хоть Белая, 1000 лет стояла и будет стоять!

                На том стоим и стоять будем, как Александр Невский говаривал! soldier
                Джедай
  3. вит Сегодня, 13:05
    я тоже готов принять 400 беженцев за $29 млн в месяц! скажите,к кому обратиться?! дача есть-забор крепкий!
    вит
    1. Ил-18 Сегодня, 14:42
      Попробуйте сюда:- Департпмент Иммиграции

      http://www.immi.gov.au/
      По всем вопросам звонить: 131 881
      Примечание: Этот номер только для тех, кто уже находится в Австралии

      Офисы:

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      (02) 6248 0479
      Ил-18
    2. zhekazs Сегодня, 15:24
      Цитата: вит
      я тоже готов принять 400 беженцев за $29 млн в месяц! скажите,к кому обратиться?! дача есть-забор крепкий!

      Да Вы помещик! Рабовладелец! laughing
      zhekazs
  4. sabakina Сегодня, 15:28
    Мне кажется, это Науру надо срочно принять в состав РФ. Базы,турбазы и прочее...
    sabakina
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