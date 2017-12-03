Чтиво выходного дня. Страна без армии и столицы, но с растущим числом беженцев

Да, в нашем государстве есть определённое недовольство наличием беженцев. Но одновременно мы помним, что наша страна всегда славилась гостеприимством.

В лагере беженцев

В декабре текущего года отмечается 30-летие начала дипломатических отношений одного из самых малых государств мира с самым большим государством планеты – Науру с Советским Союзом. О крохотном государстве Науру, расположенном в Тихом океане и пойдёт речь в очередной небольшой публикации из серии: «Чтиво выходного дня».Государство Науру в нашей стране известно, разве что, по такому факту как признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Действительно, руководство Науру решило признать независимость двух этих республик – однако не сразу после провозглашения суверенитета Сухумом и Цхинвалом, а лишь спустя два года. Одной из причин заинтересованности судьбой Южной Осетии и Абхазии государством, расположенном от них в тысячах км, стала финансово-экономическая помощь России.Как известно, Россия – щедрая душа, и на пике мирового экономического кризиса, добравшегося и до Науру тоже, Москва выделила государству в Океании около 50 млн долларов. Официально – в виде низкопроцентного кредита. Если учесть, что население Республики Науру составляет около 10 тысяч человек, а ВВП – 60 млн долларов, то получается, что Россия профинансировала это государство на уровне 83 с лишним процентов его ВВП.Выделение средств состоялось в 2009 году, а уже через несколько месяцев официальные власти Науру решили признать РЮО и Республику Абхазия независимыми государствами.Науру – государство необычное. Одна из его особенностей заключается в том, что у государства нет официальной столицы. Да и городов, в общепринятом смысле этого слова, тоже нет. Крупнейшим населённым пунктом страны, в котором и заседают органы власти, является Ярен – полугород-полупосёлок с населением примерно в 750 человек и наличием международного аэропорта с рейсами преимущественно в Австралию.Если говорить о военных объектах Науру, то собственно науруанских военных объектов нет. На крохотном острове площадью около 21 кв. км. из военных объектов имеются бункеры, которые здесь появились в годы Второй мировой войны. Их создателями стали японские солдаты, которые смогли добраться и до этого затерянного посреди Тихого океана кораллового острова.Несмотря на то, что в 10-тысячном Науру, казалось бы, все друг другу родственники, в стране порой закипают нешуточные политические страсти. В 2014 году, спустя несколько месяцев после избрания новым президентом страны Барона Дивавеси Вака, местный парламент приготовил для него закон об импичменте. Однако попытка импичмента для оппонентов президента провалилась.Науру, как и президент Барон Вака, позиционирует себя активным участником международного процесса. Наибольшее число встреч – с представителями австралийского руководства.Однако президент нередко встречается с лидерами стран совершенно других регионов. На кадре – встреча лидера Науру с израильским премьером:Причина частых встреч Барона Вака с руководством Австралии заключается в том, что официальная Канберра финансово поддерживает Науру, организовав там центр по содержанию беженцев. Это именно та история, когда США потребовали от Австралии воздержаться от политики отказа в приёме беженцев. На 10-тысячное (по числу жителей) государство Науру приходится более 400 беженцев, которых Австралия "настоятельно рекомендует" не отправлять на свою территорию. Известно, что в Науру за "работу с беженцами" запросили от Австралии 29 млн долларов ежемесячно - почти половина годового ВВП. Австралия согласилась...Президент Науру:В связи с наличием беженцев в стране, первые из которых всеми правдами и неправдами умудрились добраться до Науру в 2013 году, правительство республики задумалось об увеличении числа правоохранительных органов и военизированной охраны. Дело в том, что беженцы (в основном из Папуа - Новой Гвинеи) всё чаще выражают недовольство тем, что их не отправляют в Австралию, а содержат за решёткой на крошечном острове посреди океана. На этом фоне Австралия заявляет, что несёт ответственность за безопасность Науру. Официального соглашения о силовой помощи между государствами на данный момент нет. Число официально зарегистрированных беженцев в Науру, по последним данным, в 2018 году может достичь 2% от местного населения.