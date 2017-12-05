Записки Колорадского Таракана. Виртуальный салокоин вместо реальной "Московской" колбасы
Приветствую вас всех вместе и каждого по отдельности! Особенно приветствую всех, кто еще не устал следить за моими записками и путешествиями и делать выводы. Иногда немножко провокационные.
Так вот, уважаемые (на самом деле не очень) труженики «плаща и кинжала»! Не ломайте голову и не задавайте вопросов на животрепещущую тему. Украинец я, как есть украинец. До такой степени, что в России родственников нет вообще. Вот так уж вышло, не по моей вине абсолютно. И около Рады я работал, да. Инфарктий, конечно, помешал и жить, и работать, но это ж согласитесь, какое здоровье надо иметь, чтобы в этом котле вариться? Зато теперь у меня есть возможность нарезать по городам и весям и показывать моим настоящим читателям, что у нас и как. Сами, короче, виноваты.
Кстати, иногда удивляет реакция тех моих читателей, что интересуются записками "по работе". Я так понял, усилили охрану Припяти по вашем "рабочим наблюдениям? И мальчишек из Днепра там взяли из-за этого. "Работяги"... Спасибо хоть, что обошлись без членовредительства, протоколами и штрафами.
Короче, ищите и обрящете. Так, кажется, у Матфея. Я ведь читаю ваши комментарии и вижу не только друзей, но и "умников по работе". Хрен вы меня возьмете за панцирь, не тот уровень. Но – желаю удачи. Вам – работа, нам – искренний смех и теперь еще и фоторепортажи.
Ну да пойдем дальше, по теме. Помните мой вопрос, который я задал читателям после рассказа о нападении на полицейский участок? Ответ не заставил себя ждать. Только масштаб, как и положено при полной безнаказанности, стал крупнее. Теперь уже столкновение с полицией произошло на Богомольца. Там у нас главный рассадник. Министерство внутришних справ. МВД Украины.
Шли себе мирные участники факельного шествия по улице и решили отдохнуть. Прямо перед зданием МВД. А погода у нас сейчас не летняя. Естественно, взяли палатку и начали ставить посреди улицы. Холодно же. А в палатке, да с факелами... Только в этом самом рассаднике тоже читают мои записки. В курсе того, что дальше будет.
Короче, пришли ребята в форме. Пинками "туристов" от входа в министерство отогнали аж до перекрестка на Орлика. Точнее, до памятника этому самому Орлику. И тут началось. Атака была организована по всем правилам украинского наступления. Снежки летели со всех сторон. Один даже бутылку с коктейлем Молотова поджег. Только эти, в форме, настороже были. Кинулись за ним. Вот хохма была. Тот со страху коктейль свой в снег выбросил. Спецназ в погоне за «онижедетем». Поймай его, попробуй. Особенно учитывая, что в сотниках у этих «онижедетей» участники АТО. Там опыт убегания ещё с военной службы колоссальный.
Короче, зраду наблюдал Филипп Орлик (который памятник), прям как в его времена, когда мазепинских били.
Но четверых все-таки поймали. И бока серьезно намяли. Так, что для троих даже скорую пришлось вызывать к Печерскому управлению полиции. Кстати, задержанных опять отпустили. Только теперь не "по-геройски", через парадный вход в управление. А просто вытолкали на задний двор, с черного хода. Взашей.
А у меня вот мысль теперь в голове прижилась. Помня о недавнем прошлом. Когда суд будет над садистами из полиции? В принципе, полицейские действовали по закону. В начале по-европейски, потом почти по-украински (кроме черного хода). Дальше, по традиции, должен быть суд, народное осуждение и покаяние на коленях для зверей из полиции.
Иногда задумываюсь о дальнейшем. Я вам писал уже о странной черте украинцев. Почти всех. Мы привязаны к родной земле. Нутром привязаны. За кишки, за нервы, за сердце. Сложно нам покидать эту землю. Мы часть нашей земли, а она наша часть. А когда в стране закон исчезает, появляется чувство собственной незащищенности.
И тут в нас просыпается откровенный такой москаль. Русская суть. Представляете украинский анархизм с русским "рогатизмом" в одной куче? Не обижайтесь за рогатизм. Но это ваше выражение "уперся рогом".
Ответ на мой вопрос я получил из Никополя. Там отец жертвы, видя, что преступников не собираются наказывать, подорвал себя гранатами вместе с убийцами сына. Правда "закон" и тут сыграл против жертвы. Мужчина погиб, а вот трое преступников, благодаря решетке, получили ранения. Хотя, ходят слухи, что погиб ещё один человек. Грустный итог судебной реформы на Украине. Люди стали исполнять функции всех органов власти. От полицейского до палача...
Все. Хватит пока философии. Загружать головы читателей серьезными мыслями нужно дозировано. А вот про галушки, которые сами в рот прыгают, думаю интереснее будет. Особенно в 21-м веке.
Понятно, что простыми галушками нас теперь не купишь. Времена другие. И потребности. Яхта или джип какой-нибудь в рот не засунешь. Хотя если на халяву... Но тут сам принцип важен. Сиди с открытым ртом и потребляй. А что у нас сегодня в мире работает по такому же принципу? Поскребите хитин на голове.
А такую жизнь сегодня предлагает... биткоин! Растет и растет. Купил себе парочку и живи. Вечером спать лег с парой тысяч, а проснулся уже миллионером. Долларовым. Великая Украинская Мечта!
Кстати, сторонников этой Мечты у нас валом.
Главное – делать ничего не надо, окромя фермы для майнинга. Ну собрать эту штуку несложно, а уж обеспечить электричеством на халяву – это вообще не вопрос. Тут понятно, что в плане к трубе или кабелю подрубиться мы фору кому угодно дадим.
Месяц назад в Хмельницком меняли кабель на молокозаводе «ТЭСМО-М». И обнаружили 8(!) нелегальных подключений от подстанции до цехов. Теперь разбираются, конечно, но пойди, узнай, сколько там киловатт ушло. Если судить по кабелям – много.
Все во славу халявного биткоина! Да пребудет в нем сила и суть.
Не моя идея. Не примазываюсь. Это наш мэр выдал. Кличко. Так вот, на Украине надо создать собственную криптовалюту! Раз всем так нравится. Прямо вчера надо было это сделать. И все проблемы были бы решены. Все и сразу. Вечером бюджет в миллиард, а утром в сто миллиардов. Биткоин так растет, значит укрокоин тоже так расти будет.
Думаете не будет? Виталя сказал, что для этого надо просто узаконить процедуры блокчейна, краудфандинга и прочих технологий. А вы про промышленность какую-то толкуете. Про науку. Главное блокчейн и краудфандинг! Кто знает, что это такое напишите. Уж очень, как в том анекдоте советских времен о колхозном собрании, звучит. Помните предложение деда Панаса о названии колхоза? Имени Лопе де Вега. Уж очень на «твою мать» похоже.
И ведь подал это предложение киевский городской совет президенту Порошенко и национальному банку. 84 депутата совета проголосовали "За". Я там, в этом предложении, прочитал маленькие буквы. Ну знаете, эту уловку рекламщиков. Большими буквами про то, как вам будет хорошо от предложения, а маленьким, в какую задницу вас загонят, если примете. Так вот, там написано, что "такое решение может заменить потребность в кредитовании и внешних инвестициях".
Нет, конечно, здорово придумано. Учитывая, что большинство из того, что мы сегодня робим на Украине виртуально, все правильно. Виртуальная война, виртуальные реформы, виртуальная Рада, виртуальная независимость... Согласен, за это надо платить виртуальные деньги. Только как организм научить виртуально кушать? А главное, виртуально наедаться? Да и чего придумывать? Гривна уже и так превращается в виртуальную валюту.
Наш городской совет, по-моему, начал "дорабатывать". Знаете, как раньше на производстве. Конец месяца, конец квартала, конец года. Премия под вопросом. Вот и авралим по полной. До "мыла" из одной, не предназначенной для этого дела, дырочки. Для россиян, которые слабо представляют географию Киева, информация будет не интересна. А киянам сообщаю о том, кто и где теперь будет жить, гулять или проходить мимо. Изменения столичных топонимов к Новому году!
Главное, прокатитесь по въездам в Киев. Ничего нового не заметили? А демонтаж табличек "Добро пожаловать в город-герой Киев" не заметили? Исчезли таблички и сооружения с такой надписью. Пришлось сбегать в Киевсовет. Говорят, на ремонт поснимали. Возникает вопрос — на ремонт чего? Учитывая, что в стране появился дефицит металла, а бронетехнику надо как-то в чувство приводить. Информация официально пока не подтверждена. Сам видел, сам написал...
Московский мост теперь исчезает вместе с москалями. Дорогу на Москву нам не осилить. Потому называться он будет Северный мост в Оболонском районе Киева. Обладая некоторой памятью задумался, а это не повлияет на усталость моста? Они у нас часто устают почему-то... В Печерском районе нам не понравился Анри Барбюс. Его улицу передаем Василию Тютюннику. Переулок Панфиловцев, ввиду малого количества украинцев, переименовываем в переулок Иова Борецкого.
Там ещё много интересных переименований. Парков, площадей... Упомяну только о парке Дружбы народов. Нет дружбы — нет парка. Теперь это парк Муромец. С гей-радугой. И комсомола у нас нет. Потому микрорайон Комсомольский теперь Северо-Броварский. Есть и изюминка. Кияне, у нас теперь не будет Чапаевки! СУГС пять раз и всем по десять подскоков на месте! Теперь чапаевские проблемы в новом микрорайоне — Вита-Литовская.
Интересно, а в каком году страну будем переименовывать? Как-то неудобно жить в стране, название которой происходит от слова "окраина". Предлагаю назвать «Цэевропа не Габон»! А полное название – «Галактическая сверх расово-правильная мега держава Цэевропа не Габон».
Пусть москали язык сломают, когда наших будут представлять на каких-нибудь переговорах. И ещё, сейчас параллельно с написанием записок, грызу добытую в холодильнике колбасу "Московскую". Её же тоже должны переименовать. Буду внимательно читать все решения Киевсовета. Чтобы не "потерять" продукт. Вкусная колбаса.
Расслабились, уважаемые мои друзья? Я все про нас, да про нас. Нужно же и вам открыть глаза на очередные российские козни. Я тут проездом побывал в Запорожье. И представляете, на вокзале Запорожье-1 увидел зраду! На телевизионной панели вокзала крутили российские рекламные ролики! Спросил у знающих людей. Вот что написал один из них в соцсети (орфографию сохраняю, украинское образование):
"Крутят разные ролики, два анимационных, из которых я сегодня зафиксировал, это ворованные ролики РЖД (росийских железных дорог), социалка, где показано, как не стоит себя вести на железной дороге. Как я узнал? Очень просто. Во-первых, эти ролики на русском языке, во-вторых, поезда в мультах выкрашены в красный брендбук РЖД, в-третьих, у зайца на видео книжка с инструкциями РЖД".
Я-то понимаю, что это трофейные ролики из АТО. Не ворованные. А потом, в оригинале в конце ролика идет крупными буквами реклама РЖД. А у нас нет. Просто мысли у творцов одинаковые были. Вон радио тоже двое разных людей примерно в одно и тоже время изобрели. Но предлагаю читателям "по работе" предложить своему руководству: начальника посадить, а вокзал расстрелять, как сепаратистов.
У нас тут все больше и больше мыслей становится о "кознях из прошлого". Вот кто строил одесский порт? Явно русские. Это же надо так построить, что корабли хозяе... тьфу, союзников Украины не могут даже при малейшем ветерке пришвартоваться. Добрался до Одессы "Джеймс Вильямс", а пришвартоваться не может. Ветер и лоцман пьяный.
И болтались дорогие американские моряки в открытом море, как дерьмо в проруби. Вот когда русское коварство вылезло наружу. Хотя, может великие укры что-то не так выкопали? Но все равно -козни москалей и точка! Наши из СБУ говорят, что Порошенко передал в Кремль телеграмму: "Путин, не качай море!".
Зато отчитались уже о совместных учениях. ВМФ Украины (всех сразу) и эсминца США. Вот локти на второй паре конечностей сгрыз, что не смог это событие увидеть. Мелкий этот эсминец на фоне громад наших кораблей.
Есть ещё одна новость, которая меня малость покоробила. О своем городе писать можно с юмором, а вот о Харькове? Вы, уважаемые читатели, часто пишете об этом городе, как о русском по сути. Может быть когда-то так и было. Но сегодня в Харькове запустили новую и поверьте, самую гадкую, инициативу. Гадкую во всех смыслах этого слова. И вы сейчас поймете почему.
Горсовет Харькова три дня назад принял решение перезахоронить большевика Николая Руднева. Этот человек сделал очень много для становления именно украинской государственности. За свои 23 года жизни успел столько, сколько хватило бы с лихвой на десяток, а то и сотен жизней. Офицер царской армии. Фронтовик, командир роты. В 1917-м избран командиром полка. Заместитель наркома по военным делам Донецко-Криворожской республики, начальник Царицынского участка фронта. Смертельно ранен в бою под Царицыным. По просьбе харьковских рабочих перезахоронен в Харькове 9 февраля 1919 года.
Но был в его жизни эпизод, который просто воротит наших сегодняшних активистов. Именно Николай Руднев свернул голову последним националистам, защитникам Центральной Рады в Харькове. Вступил со своим полком в бой с полком Емельяна Волоха и за час разогнал эту свору. За час! С двумя броневиками и количеством солдат, по численности меньшим полка Волоха.
В начале было переименование площади Руднева в площадь Небесной сотни. И вот перезахоронение. По требованию "Схiдного корпусу". Думаю, скоро мы станем свидетелями "парада перезахоронений". Гадость какая. Война с погибшими героями. Хуже мародерства на поле боя. Мерзко.
Дальше вставляй мысли про пропаганду.
А в конце я вам снова приготовил сюрприз. Опять для любопытных. Я вам открою будущее государства Украины. То будущее, к которому мы идем семимильными шагами. Аж шаровары в мотне трещат, как идем. Наше будущее имеет вполне известное вам название. Барбадос! Посмотрите на это государство и будете вполне понимать тот путь, который нам выбрал хозяин, тьфу, революционный президент.
А я побегу "Московскую" опять из холодильника добуду. Пока Тараканушка кухню не оккупировала. Вся жизнь борьба... за колбасу. Такова селява.
Удачи вам и здоровья перед предстоящими праздниками! Елку надо уже добывать. Не знаю, как у вас, а у нас уже елки на улицах ставят полным ходом. И снег выпал! Первый! Жизнь продолжается.
Так вот, уважаемые (на самом деле не очень) труженики «плаща и кинжала»! Не ломайте голову и не задавайте вопросов на животрепещущую тему. Украинец я, как есть украинец. До такой степени, что в России родственников нет вообще. Вот так уж вышло, не по моей вине абсолютно. И около Рады я работал, да. Инфарктий, конечно, помешал и жить, и работать, но это ж согласитесь, какое здоровье надо иметь, чтобы в этом котле вариться? Зато теперь у меня есть возможность нарезать по городам и весям и показывать моим настоящим читателям, что у нас и как. Сами, короче, виноваты.
Кстати, иногда удивляет реакция тех моих читателей, что интересуются записками "по работе". Я так понял, усилили охрану Припяти по вашем "рабочим наблюдениям? И мальчишек из Днепра там взяли из-за этого. "Работяги"... Спасибо хоть, что обошлись без членовредительства, протоколами и штрафами.
Короче, ищите и обрящете. Так, кажется, у Матфея. Я ведь читаю ваши комментарии и вижу не только друзей, но и "умников по работе". Хрен вы меня возьмете за панцирь, не тот уровень. Но – желаю удачи. Вам – работа, нам – искренний смех и теперь еще и фоторепортажи.
Ну да пойдем дальше, по теме. Помните мой вопрос, который я задал читателям после рассказа о нападении на полицейский участок? Ответ не заставил себя ждать. Только масштаб, как и положено при полной безнаказанности, стал крупнее. Теперь уже столкновение с полицией произошло на Богомольца. Там у нас главный рассадник. Министерство внутришних справ. МВД Украины.
Шли себе мирные участники факельного шествия по улице и решили отдохнуть. Прямо перед зданием МВД. А погода у нас сейчас не летняя. Естественно, взяли палатку и начали ставить посреди улицы. Холодно же. А в палатке, да с факелами... Только в этом самом рассаднике тоже читают мои записки. В курсе того, что дальше будет.
Короче, пришли ребята в форме. Пинками "туристов" от входа в министерство отогнали аж до перекрестка на Орлика. Точнее, до памятника этому самому Орлику. И тут началось. Атака была организована по всем правилам украинского наступления. Снежки летели со всех сторон. Один даже бутылку с коктейлем Молотова поджег. Только эти, в форме, настороже были. Кинулись за ним. Вот хохма была. Тот со страху коктейль свой в снег выбросил. Спецназ в погоне за «онижедетем». Поймай его, попробуй. Особенно учитывая, что в сотниках у этих «онижедетей» участники АТО. Там опыт убегания ещё с военной службы колоссальный.
Короче, зраду наблюдал Филипп Орлик (который памятник), прям как в его времена, когда мазепинских били.
Но четверых все-таки поймали. И бока серьезно намяли. Так, что для троих даже скорую пришлось вызывать к Печерскому управлению полиции. Кстати, задержанных опять отпустили. Только теперь не "по-геройски", через парадный вход в управление. А просто вытолкали на задний двор, с черного хода. Взашей.
А у меня вот мысль теперь в голове прижилась. Помня о недавнем прошлом. Когда суд будет над садистами из полиции? В принципе, полицейские действовали по закону. В начале по-европейски, потом почти по-украински (кроме черного хода). Дальше, по традиции, должен быть суд, народное осуждение и покаяние на коленях для зверей из полиции.
Иногда задумываюсь о дальнейшем. Я вам писал уже о странной черте украинцев. Почти всех. Мы привязаны к родной земле. Нутром привязаны. За кишки, за нервы, за сердце. Сложно нам покидать эту землю. Мы часть нашей земли, а она наша часть. А когда в стране закон исчезает, появляется чувство собственной незащищенности.
И тут в нас просыпается откровенный такой москаль. Русская суть. Представляете украинский анархизм с русским "рогатизмом" в одной куче? Не обижайтесь за рогатизм. Но это ваше выражение "уперся рогом".
Ответ на мой вопрос я получил из Никополя. Там отец жертвы, видя, что преступников не собираются наказывать, подорвал себя гранатами вместе с убийцами сына. Правда "закон" и тут сыграл против жертвы. Мужчина погиб, а вот трое преступников, благодаря решетке, получили ранения. Хотя, ходят слухи, что погиб ещё один человек. Грустный итог судебной реформы на Украине. Люди стали исполнять функции всех органов власти. От полицейского до палача...
Все. Хватит пока философии. Загружать головы читателей серьезными мыслями нужно дозировано. А вот про галушки, которые сами в рот прыгают, думаю интереснее будет. Особенно в 21-м веке.
Понятно, что простыми галушками нас теперь не купишь. Времена другие. И потребности. Яхта или джип какой-нибудь в рот не засунешь. Хотя если на халяву... Но тут сам принцип важен. Сиди с открытым ртом и потребляй. А что у нас сегодня в мире работает по такому же принципу? Поскребите хитин на голове.
А такую жизнь сегодня предлагает... биткоин! Растет и растет. Купил себе парочку и живи. Вечером спать лег с парой тысяч, а проснулся уже миллионером. Долларовым. Великая Украинская Мечта!
Кстати, сторонников этой Мечты у нас валом.
Главное – делать ничего не надо, окромя фермы для майнинга. Ну собрать эту штуку несложно, а уж обеспечить электричеством на халяву – это вообще не вопрос. Тут понятно, что в плане к трубе или кабелю подрубиться мы фору кому угодно дадим.
Месяц назад в Хмельницком меняли кабель на молокозаводе «ТЭСМО-М». И обнаружили 8(!) нелегальных подключений от подстанции до цехов. Теперь разбираются, конечно, но пойди, узнай, сколько там киловатт ушло. Если судить по кабелям – много.
Все во славу халявного биткоина! Да пребудет в нем сила и суть.
Не моя идея. Не примазываюсь. Это наш мэр выдал. Кличко. Так вот, на Украине надо создать собственную криптовалюту! Раз всем так нравится. Прямо вчера надо было это сделать. И все проблемы были бы решены. Все и сразу. Вечером бюджет в миллиард, а утром в сто миллиардов. Биткоин так растет, значит укрокоин тоже так расти будет.
Думаете не будет? Виталя сказал, что для этого надо просто узаконить процедуры блокчейна, краудфандинга и прочих технологий. А вы про промышленность какую-то толкуете. Про науку. Главное блокчейн и краудфандинг! Кто знает, что это такое напишите. Уж очень, как в том анекдоте советских времен о колхозном собрании, звучит. Помните предложение деда Панаса о названии колхоза? Имени Лопе де Вега. Уж очень на «твою мать» похоже.
И ведь подал это предложение киевский городской совет президенту Порошенко и национальному банку. 84 депутата совета проголосовали "За". Я там, в этом предложении, прочитал маленькие буквы. Ну знаете, эту уловку рекламщиков. Большими буквами про то, как вам будет хорошо от предложения, а маленьким, в какую задницу вас загонят, если примете. Так вот, там написано, что "такое решение может заменить потребность в кредитовании и внешних инвестициях".
Нет, конечно, здорово придумано. Учитывая, что большинство из того, что мы сегодня робим на Украине виртуально, все правильно. Виртуальная война, виртуальные реформы, виртуальная Рада, виртуальная независимость... Согласен, за это надо платить виртуальные деньги. Только как организм научить виртуально кушать? А главное, виртуально наедаться? Да и чего придумывать? Гривна уже и так превращается в виртуальную валюту.
Наш городской совет, по-моему, начал "дорабатывать". Знаете, как раньше на производстве. Конец месяца, конец квартала, конец года. Премия под вопросом. Вот и авралим по полной. До "мыла" из одной, не предназначенной для этого дела, дырочки. Для россиян, которые слабо представляют географию Киева, информация будет не интересна. А киянам сообщаю о том, кто и где теперь будет жить, гулять или проходить мимо. Изменения столичных топонимов к Новому году!
Главное, прокатитесь по въездам в Киев. Ничего нового не заметили? А демонтаж табличек "Добро пожаловать в город-герой Киев" не заметили? Исчезли таблички и сооружения с такой надписью. Пришлось сбегать в Киевсовет. Говорят, на ремонт поснимали. Возникает вопрос — на ремонт чего? Учитывая, что в стране появился дефицит металла, а бронетехнику надо как-то в чувство приводить. Информация официально пока не подтверждена. Сам видел, сам написал...
Московский мост теперь исчезает вместе с москалями. Дорогу на Москву нам не осилить. Потому называться он будет Северный мост в Оболонском районе Киева. Обладая некоторой памятью задумался, а это не повлияет на усталость моста? Они у нас часто устают почему-то... В Печерском районе нам не понравился Анри Барбюс. Его улицу передаем Василию Тютюннику. Переулок Панфиловцев, ввиду малого количества украинцев, переименовываем в переулок Иова Борецкого.
Там ещё много интересных переименований. Парков, площадей... Упомяну только о парке Дружбы народов. Нет дружбы — нет парка. Теперь это парк Муромец. С гей-радугой. И комсомола у нас нет. Потому микрорайон Комсомольский теперь Северо-Броварский. Есть и изюминка. Кияне, у нас теперь не будет Чапаевки! СУГС пять раз и всем по десять подскоков на месте! Теперь чапаевские проблемы в новом микрорайоне — Вита-Литовская.
Интересно, а в каком году страну будем переименовывать? Как-то неудобно жить в стране, название которой происходит от слова "окраина". Предлагаю назвать «Цэевропа не Габон»! А полное название – «Галактическая сверх расово-правильная мега держава Цэевропа не Габон».
Пусть москали язык сломают, когда наших будут представлять на каких-нибудь переговорах. И ещё, сейчас параллельно с написанием записок, грызу добытую в холодильнике колбасу "Московскую". Её же тоже должны переименовать. Буду внимательно читать все решения Киевсовета. Чтобы не "потерять" продукт. Вкусная колбаса.
Расслабились, уважаемые мои друзья? Я все про нас, да про нас. Нужно же и вам открыть глаза на очередные российские козни. Я тут проездом побывал в Запорожье. И представляете, на вокзале Запорожье-1 увидел зраду! На телевизионной панели вокзала крутили российские рекламные ролики! Спросил у знающих людей. Вот что написал один из них в соцсети (орфографию сохраняю, украинское образование):
"Крутят разные ролики, два анимационных, из которых я сегодня зафиксировал, это ворованные ролики РЖД (росийских железных дорог), социалка, где показано, как не стоит себя вести на железной дороге. Как я узнал? Очень просто. Во-первых, эти ролики на русском языке, во-вторых, поезда в мультах выкрашены в красный брендбук РЖД, в-третьих, у зайца на видео книжка с инструкциями РЖД".
Я-то понимаю, что это трофейные ролики из АТО. Не ворованные. А потом, в оригинале в конце ролика идет крупными буквами реклама РЖД. А у нас нет. Просто мысли у творцов одинаковые были. Вон радио тоже двое разных людей примерно в одно и тоже время изобрели. Но предлагаю читателям "по работе" предложить своему руководству: начальника посадить, а вокзал расстрелять, как сепаратистов.
У нас тут все больше и больше мыслей становится о "кознях из прошлого". Вот кто строил одесский порт? Явно русские. Это же надо так построить, что корабли хозяе... тьфу, союзников Украины не могут даже при малейшем ветерке пришвартоваться. Добрался до Одессы "Джеймс Вильямс", а пришвартоваться не может. Ветер и лоцман пьяный.
И болтались дорогие американские моряки в открытом море, как дерьмо в проруби. Вот когда русское коварство вылезло наружу. Хотя, может великие укры что-то не так выкопали? Но все равно -козни москалей и точка! Наши из СБУ говорят, что Порошенко передал в Кремль телеграмму: "Путин, не качай море!".
Зато отчитались уже о совместных учениях. ВМФ Украины (всех сразу) и эсминца США. Вот локти на второй паре конечностей сгрыз, что не смог это событие увидеть. Мелкий этот эсминец на фоне громад наших кораблей.
Есть ещё одна новость, которая меня малость покоробила. О своем городе писать можно с юмором, а вот о Харькове? Вы, уважаемые читатели, часто пишете об этом городе, как о русском по сути. Может быть когда-то так и было. Но сегодня в Харькове запустили новую и поверьте, самую гадкую, инициативу. Гадкую во всех смыслах этого слова. И вы сейчас поймете почему.
Горсовет Харькова три дня назад принял решение перезахоронить большевика Николая Руднева. Этот человек сделал очень много для становления именно украинской государственности. За свои 23 года жизни успел столько, сколько хватило бы с лихвой на десяток, а то и сотен жизней. Офицер царской армии. Фронтовик, командир роты. В 1917-м избран командиром полка. Заместитель наркома по военным делам Донецко-Криворожской республики, начальник Царицынского участка фронта. Смертельно ранен в бою под Царицыным. По просьбе харьковских рабочих перезахоронен в Харькове 9 февраля 1919 года.
Но был в его жизни эпизод, который просто воротит наших сегодняшних активистов. Именно Николай Руднев свернул голову последним националистам, защитникам Центральной Рады в Харькове. Вступил со своим полком в бой с полком Емельяна Волоха и за час разогнал эту свору. За час! С двумя броневиками и количеством солдат, по численности меньшим полка Волоха.
В начале было переименование площади Руднева в площадь Небесной сотни. И вот перезахоронение. По требованию "Схiдного корпусу". Думаю, скоро мы станем свидетелями "парада перезахоронений". Гадость какая. Война с погибшими героями. Хуже мародерства на поле боя. Мерзко.
Дальше вставляй мысли про пропаганду.
А в конце я вам снова приготовил сюрприз. Опять для любопытных. Я вам открою будущее государства Украины. То будущее, к которому мы идем семимильными шагами. Аж шаровары в мотне трещат, как идем. Наше будущее имеет вполне известное вам название. Барбадос! Посмотрите на это государство и будете вполне понимать тот путь, который нам выбрал хозяин, тьфу, революционный президент.
А я побегу "Московскую" опять из холодильника добуду. Пока Тараканушка кухню не оккупировала. Вся жизнь борьба... за колбасу. Такова селява.
Удачи вам и здоровья перед предстоящими праздниками! Елку надо уже добывать. Не знаю, как у вас, а у нас уже елки на улицах ставят полным ходом. И снег выпал! Первый! Жизнь продолжается.
Автор: Таракан Околорадский