Клинцевич: «Русофобия крайне опасна для психического здоровья»

"Бред сивой кобылы" – еще самое мягкое определение, которое приходит на ум в связи с "откровениями" господина Геращенко. Но, что называется, нет худа без добра: трудно найти более яркое подтверждение того уже очевидного факта, что русофобия крайне опасна для психического здоровья политика. Надеюсь, что пример украинского депутата остановит тех на Западе, у кого эта болезнь еще только начинает разгораться,

Лично я после теракта в Барселоне в августе этого года говорил, что меры безопасности, конечно, должны быть усилены, но они дадут результат, если будут вписаны в контекст новой миграционной политики, общей для всей Европы,