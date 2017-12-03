16:00 03 декабря

Клинцевич: «Русофобия крайне опасна для психического здоровья»

Русофобия опасна для психики политика, яркий пример тому – бредовое высказывание депутата Рады Антона Геращенко о том, Москва ответственна за организацию миграционного кризиса в ЕС, передает РИА Новости заявление зампреда комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича.



Ранее Геращенко обвинил Москву в организации миграционного кризиса в Европе из-за введенных против России санкций.


"Бред сивой кобылы" – еще самое мягкое определение, которое приходит на ум в связи с "откровениями" господина Геращенко. Но, что называется, нет худа без добра: трудно найти более яркое подтверждение того уже очевидного факта, что русофобия крайне опасна для психического здоровья политика. Надеюсь, что пример украинского депутата остановит тех на Западе, у кого эта болезнь еще только начинает разгораться,
сказал Клинцевич агентству.

Он напомнил, что именно Россия на самых разных уровнях не раз предупреждала страны Евросоюза, что «так называемая толерантная миграционная политика до добра не доведет».

Лично я после теракта в Барселоне в августе этого года говорил, что меры безопасности, конечно, должны быть усилены, но они дадут результат, если будут вписаны в контекст новой миграционной политики, общей для всей Европы,
подчеркнул сенатор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Андрей К Сегодня, 14:38
    Клинцевич: «Русофобия крайне опасна для психического здоровья»

    Небратья кастрюльками предохраняются laughing

    А без ВВП на земном шаре вообще ничего не происходит laughing
    Андрей К
    1. Тралл Сегодня, 14:48
      Не все йогурты одинаково полезны.
      Тралл
      1. Андрей К Сегодня, 14:52
        Тралл
        Не все йогурты одинаково полезны.

        Репа может треснуть и моСк перестать работать laughing
        Андрей К
        1. Logall Сегодня, 15:02
          С русофобией нужно бороться радикальными методами! По типу Клин клином вышибают...
          Смотришь, одного русофоба Медведь задрал! Другой на струне от балалайки повесился. И утопленники с самоваром на ногах...
          Logall
    2. xetai9977 Сегодня, 14:52
      Как и всякая другая фобия!
      xetai9977
    3. vovanpain Сегодня, 15:02
      Цитата: Андрей К
      А без ВВП на земном шаре вообще ничего не происходит

      Ну без Путина в мире даже муха не пролетит. laughing
      vovanpain
    4. Primoos Сегодня, 15:45
      Клинцевичу видимо больше делать нечего, раз он комментирует всякий бред. Лучше бы каким нибудь делом занялся, общественно полезным. Хотя чего можно ждать от вечного зама? Бла-бла-бла. Главное, что бы не забыли, что такой деятель есть.
      Primoos
  2. 210окв Сегодня, 14:39
    "Бред сивой кобылы" это очень мягко сказал..Там массовое помешательство..
    210окв
    1. БМП-2 Сегодня, 14:47
      По-моему Геращенко никогда психическим здоровьем не страдал (в смысле - не отличался)! laughing Скажем так: руссофобия крайне опасна для психического здоровья, и вдвойне опасна - для людей с психическими отклонениями! yes
      БМП-2
      1. Джедай Сегодня, 14:53
        Володя, привет! hi Однако американские русофобы независимо от происхождения опровергают слова Клинцевича. Достаточно вспомнить сколько Бжезинский своими ножонками землю попирал, да и про возраст Маккуйна и Буша-старшего... am
        Джедай
        1. БМП-2 Сегодня, 15:02
          Моё почтение, Макс! hi Ну так ведь психические болезни далеко не всегда сокращают человеческий век: а для того, чтобы достичь уровня деградации Бжезинского, Макх..йна и Буша и собрать такой психиатрический букет - действительно, нужны десятилетия напряженной каждодневной извращённой работы над собой! lol
          БМП-2
          1. Джедай Сегодня, 15:13
            Видимо, ты прав - не силён я в психиатрии. А вот за правильную транскрипцию фамилии недосбитого петушка ощипанного - поклон тебе от меня! good drinks
            Джедай
            1. БМП-2 Сегодня, 15:18
              Спасибо, Макс! Взаимно. За понимание! drinks А на счёт транскрипции - это всегда пожалуйста: так сказать, естественная потребность называть вещи своими именами! laughing lol
              БМП-2
              1. Джедай Сегодня, 15:21
                Цитата: БМП-2
                А на счёт транскрипции - это всегда пожалуйста: так сказать, естественная потребность называть вещи своими именами

                Твоя правда, только главное не переборщить. wink
                Джедай
                1. БМП-2 Сегодня, 15:25
                  Это да. В подобных ситуациях в основном стараюсь обходиться синонимами. Хотя, иногда бывает так, что из песни слова не выкинешь! laughing
                  БМП-2
                  1. Джедай Сегодня, 15:30
                    Цитата: БМП-2
                    иногда бывает так, что из песни слова не выкинешь!

                    Угу. Из сливы получается сливовое варенье, из айвы - айвовое. А из фейхоа? belay lol
                    Джедай
                    1. БМП-2 Сегодня, 15:32
                      Вот-вот: тоже вкусное! laughing
                      БМП-2
  3. ul_vitalii Сегодня, 14:44
    В том числе и Нам на форуме крайне опасна, объясняя и доказывая обратное. sad
    ul_vitalii
  4. Немезида Сегодня, 14:59
    Русофобия опасна прежде всего внутри России...В США человек получающий гражданство США клянется защищать США с оружием в руках,в том числе и от своей исторической Родины,если это мигрант...А в России развелось слишком много патриотов иностранных государств имеющих гражданство РФ и это уже становится проблемой...Такая ситуация недопустима и не нормальна...
    Немезида
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