Клинцевич: «Русофобия крайне опасна для психического здоровья»
Русофобия опасна для психики политика, яркий пример тому – бредовое высказывание депутата Рады Антона Геращенко о том, Москва ответственна за организацию миграционного кризиса в ЕС, передает РИА Новости заявление зампреда комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича.
Ранее Геращенко обвинил Москву в организации миграционного кризиса в Европе из-за введенных против России санкций.
Он напомнил, что именно Россия на самых разных уровнях не раз предупреждала страны Евросоюза, что «так называемая толерантная миграционная политика до добра не доведет».
Ранее Геращенко обвинил Москву в организации миграционного кризиса в Европе из-за введенных против России санкций.
"Бред сивой кобылы" – еще самое мягкое определение, которое приходит на ум в связи с "откровениями" господина Геращенко. Но, что называется, нет худа без добра: трудно найти более яркое подтверждение того уже очевидного факта, что русофобия крайне опасна для психического здоровья политика. Надеюсь, что пример украинского депутата остановит тех на Западе, у кого эта болезнь еще только начинает разгораться,сказал Клинцевич агентству.
Он напомнил, что именно Россия на самых разных уровнях не раз предупреждала страны Евросоюза, что «так называемая толерантная миграционная политика до добра не доведет».
Лично я после теракта в Барселоне в августе этого года говорил, что меры безопасности, конечно, должны быть усилены, но они дадут результат, если будут вписаны в контекст новой миграционной политики, общей для всей Европы,подчеркнул сенатор.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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