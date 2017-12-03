15:55 03 декабря

«Сухой Суперджет 100». Десять лет спустя

Прошло уже более 10 лет с презентации самолета «Сухой Суперджет 100». Он стал первым гражданским авиалайнером, созданным в современной России. Еще до своего первого полета «Суперджет» подвергался критике как внутри самой России, так и за рубежом. Но самолет все же встал на крыло и уже более 7 лет "служит" во флотах разных стран.




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Комментарии 2

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  1. senima56 Сегодня, 15:21
    У нас тогда уже летал ТУ-334. Если хотя бы 10% тех средств, что вбухали (и украли) в ССЖ, дали на доработку ТУ-334, мы имели бы давно конкурентный самолет, а не то "чудо", которое задарма пытаемся втюхать друзьям и товарищам!
    senima56
    1. ВадимЖивов Сегодня, 15:39
      А вы думаете ТУ-334 легко бы сетифицировали и за ним бы очередь из покупателей... hi
      ВадимЖивов
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