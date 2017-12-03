«Сухой Суперджет 100». Десять лет спустя

Прошло уже более 10 лет с презентации самолета «Сухой Суперджет 100». Он стал первым гражданским авиалайнером, созданным в современной России. Еще до своего первого полета «Суперджет» подвергался критике как внутри самой России, так и за рубежом. Но самолет все же встал на крыло и уже более 7 лет "служит" во флотах разных стран.











