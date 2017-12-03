Эксперт считает необходимым возобновить проект «Баргузин»
Решение о приостановке работ над созданием железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» может быть связано с оптимизацией оборонных расходов РФ, однако оно может быть пересмотрено ввиду исключительной важности данного проекта для поддержания стратегического баланса сил с США, передает РИА Новости заявление главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.
Ранее СМИ со ссылкой на источник в российском ОПК сообщили о приостановке работ по созданию железнодорожного комплекса.
По его словам, «Баргузин» исключительно важен в свете развития американской концепции мгновенного глобального удара и создания глобальной ПРО США. Эксперт также отметил, что «ракета для БЖРК во многом унифицирована с программами твердотопливных ракетных комплексов, которые сегодня реализуются Московским институтом теплотехники (МИТ) в рамках программ РС-24 "Ярс", РС-26 "Рубеж" и БРПЛ "Булава", что существенно снижает расходы на создание "Баргузина"».
Как сообщали СМИ, в 2016 году железнодорожный комплекс успешно прошел первый этап тестирования – бросковые испытания, в ходе которых проверялось, в частности, правильно ли разработаны алгоритмы подготовки ракеты к пуску, как она покидает пусковую установку и как срабатывает пусковое оборудование.
Сообщалось также, что летные испытания ракеты должны были состояться в 2019 году. А в этом году, по словам главкома РВСН Сергея Каракаева, президент РФ должен был получить доклад о перспективах развертывания БЖРК.
Ранее СМИ со ссылкой на источник в российском ОПК сообщили о приостановке работ по созданию железнодорожного комплекса.
Данное решение, очевидно, связано с оптимизацией финансовых расходов, направленных на финансирование армии и флота России в условиях предстоящего сокращения госпрограммы вооружений. Однако хотелось бы рассчитывать, что с учетом складывающейся сегодня в мире военно-политической обстановки и растущих рисков для нашей страны проект БЖРК всё-таки был запущен, а нынешнее решение носило временный характер и в конечном итоге было пересмотрено,сказал агентству Коротченко.
По его словам, «Баргузин» исключительно важен в свете развития американской концепции мгновенного глобального удара и создания глобальной ПРО США. Эксперт также отметил, что «ракета для БЖРК во многом унифицирована с программами твердотопливных ракетных комплексов, которые сегодня реализуются Московским институтом теплотехники (МИТ) в рамках программ РС-24 "Ярс", РС-26 "Рубеж" и БРПЛ "Булава", что существенно снижает расходы на создание "Баргузина"».
Хотелось бы всё-таки рассчитывать, что данное решение может быть скорректировано в 2018 году, в том числе в рамках очередного цикла совещаний, которые президент страны проводит с руководством Минобороны и ведущих предприятий ОПК. Следовало также в полном объеме учесть мнение по данному вопросу генерального конструктора МИТ Юрия Соломонова, в том числе и в рамках его отдельного доклада по указанной проблеме президенту РФ Владимиру Путину,добавил Коротченко.
Как сообщали СМИ, в 2016 году железнодорожный комплекс успешно прошел первый этап тестирования – бросковые испытания, в ходе которых проверялось, в частности, правильно ли разработаны алгоритмы подготовки ракеты к пуску, как она покидает пусковую установку и как срабатывает пусковое оборудование.
Сообщалось также, что летные испытания ракеты должны были состояться в 2019 году. А в этом году, по словам главкома РВСН Сергея Каракаева, президент РФ должен был получить доклад о перспективах развертывания БЖРК.
Использованы фотографии: РИА Новости / ОАО "РЖД"
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