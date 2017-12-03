Эксперт считает необходимым возобновить проект «Баргузин»

Данное решение, очевидно, связано с оптимизацией финансовых расходов, направленных на финансирование армии и флота России в условиях предстоящего сокращения госпрограммы вооружений. Однако хотелось бы рассчитывать, что с учетом складывающейся сегодня в мире военно-политической обстановки и растущих рисков для нашей страны проект БЖРК всё-таки был запущен, а нынешнее решение носило временный характер и в конечном итоге было пересмотрено,

Хотелось бы всё-таки рассчитывать, что данное решение может быть скорректировано в 2018 году, в том числе в рамках очередного цикла совещаний, которые президент страны проводит с руководством Минобороны и ведущих предприятий ОПК. Следовало также в полном объеме учесть мнение по данному вопросу генерального конструктора МИТ Юрия Соломонова, в том числе и в рамках его отдельного доклада по указанной проблеме президенту РФ Владимиру Путину,