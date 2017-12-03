16:03 03 декабря

Эксперт считает необходимым возобновить проект «Баргузин»

Решение о приостановке работ над созданием железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» может быть связано с оптимизацией оборонных расходов РФ, однако оно может быть пересмотрено ввиду исключительной важности данного проекта для поддержания стратегического баланса сил с США, передает РИА Новости заявление главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.

Эксперт считает необходимым возобновить проект «Баргузин»


Ранее СМИ со ссылкой на источник в российском ОПК сообщили о приостановке работ по созданию железнодорожного комплекса.


Данное решение, очевидно, связано с оптимизацией финансовых расходов, направленных на финансирование армии и флота России в условиях предстоящего сокращения госпрограммы вооружений. Однако хотелось бы рассчитывать, что с учетом складывающейся сегодня в мире военно-политической обстановки и растущих рисков для нашей страны проект БЖРК всё-таки был запущен, а нынешнее решение носило временный характер и в конечном итоге было пересмотрено,
сказал агентству Коротченко.

По его словам, «Баргузин» исключительно важен в свете развития американской концепции мгновенного глобального удара и создания глобальной ПРО США. Эксперт также отметил, что «ракета для БЖРК во многом унифицирована с программами твердотопливных ракетных комплексов, которые сегодня реализуются Московским институтом теплотехники (МИТ) в рамках программ РС-24 "Ярс", РС-26 "Рубеж" и БРПЛ "Булава", что существенно снижает расходы на создание "Баргузина"».

Хотелось бы всё-таки рассчитывать, что данное решение может быть скорректировано в 2018 году, в том числе в рамках очередного цикла совещаний, которые президент страны проводит с руководством Минобороны и ведущих предприятий ОПК. Следовало также в полном объеме учесть мнение по данному вопросу генерального конструктора МИТ Юрия Соломонова, в том числе и в рамках его отдельного доклада по указанной проблеме президенту РФ Владимиру Путину,
добавил Коротченко.

Как сообщали СМИ, в 2016 году железнодорожный комплекс успешно прошел первый этап тестирования – бросковые испытания, в ходе которых проверялось, в частности, правильно ли разработаны алгоритмы подготовки ракеты к пуску, как она покидает пусковую установку и как срабатывает пусковое оборудование.

Сообщалось также, что летные испытания ракеты должны были состояться в 2019 году. А в этом году, по словам главкома РВСН Сергея Каракаева, президент РФ должен был получить доклад о перспективах развертывания БЖРК.

Использованы фотографии: РИА Новости / ОАО "РЖД"
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Комментарии 54

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  1. 1331М Сегодня, 15:14
    Можно авианосец не делать,а вот это-кровь из носа!!!!!!!
    1331М
    1. 210окв Сегодня, 15:17
      Авианосец и так не делают кроме макета.А здесь пока ещё ничего не ясно.Один говорит одно,другой эксперт-другое..
      Цитата: 1331М
      Можно авианосец не делать,а вот это-кровь из носа!!!!!!!
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 15:22
        Запутывают супостата, однако...
        Тралл
      2. 1331М Сегодня, 15:30
        Да тут и говорить не о чем,Дим-
        Это.......Ну....Как сказать-то....Я,крестьянин,и то понимаю умишком своим,что-НАДО,блин.... hi
        1331М
    2. Primoos Сегодня, 15:23
      Поедет как миленький. Конечно, всякая либерастическая сволота в правительстве старается нагадить, где только возможно. Но вменяемых людей всё таки заботит оборона страны, у которой так много оскаленных "друзей" по периметру. Иначе не выжить! Кстати, либерасты тоже сдохнут и может быть первыми. Пусть не надеются отсидется.
      Primoos
      1. andrej-shironov Сегодня, 15:37
        Сволота в правительстве?
        andrej-shironov
        1. Primoos Сегодня, 15:51
          Цитата: andrej-shironov
          Сволота в правительстве?

          Ага, пряма тама. Улюлюкины, Селюлюкины, Шувалюкины, Дворняжкины, Кудреватые и прочие Айфончики. Список очень длинный. Им нет числа.
          Primoos
          1. andrej-shironov Сегодня, 15:53
            wink А я то думал что всё правительство и не только.
            andrej-shironov
            1. Primoos Сегодня, 16:02
              Цитата: andrej-shironov
              wink А я то думал что всё правительство и не только.

              Нет, не всё. Силовой блок в правительстве не из их числа. Иначе нам на головы уже сыпались бы гуманитарные бомбы в ахренительных количествах.
              Primoos
    3. PN Сегодня, 15:29
      Вас послушать, дак прям сепер-пупер-мегаоружие какое то.
      PN
      1. новичок Сегодня, 15:32
        абсолютно не реально проследить не с космоса, не с земли, в этом его исключительность. сама ракета, как ракета_ стандартная.
        новичок
        1. PN Сегодня, 15:37
          3 тепловоза на 10 вагонов. Вам не кажется, что такой состав из далека в глаза бросается?
          PN
          1. новичок Сегодня, 15:42
            вы сначало определите состав и, дело в шляпе. у янки почему то, до сих пор нет методы. млжет вы чего придумали?
            новичок
            1. PN Сегодня, 15:52
              Состав определен, пару тройку дней назад уже была статья об этом.
              Да и лично моё мнение, не это нам сейчас нужно. Лучше направить деньги на разработку и внедрение противоспутникового оружия. В современной глобальной войне в первую очередь планируется уничтожение спутников. Вот у тех же полосатых всё современное оружие на спутники завязано. А есть ли у нас что нибудь для борьбы с оными? вроде как чуть бошьше чем ничего.
              PN
              1. новичок Сегодня, 15:58
                стоп, как определён? у нас на вооружении БЖРК? я так сильно отстал от жизни?
                новичок
        2. Вадим237 Сегодня, 15:43
          Проследить будет легко - от мест дислокации.
          Вадим237
          1. новичок Сегодня, 15:50
            ну вам видней, наверное. только вот до сих пор неизвестно есть ли у ни дислокация?! они в постоянном движении. не путате их с собратьями на колёсном шасси.
            новичок
          2. ProkletyiPirat Сегодня, 15:51
            Цитата: Вадим237
            Проследить будет легко - от мест дислокации.

            а обезвредить ещё легче
            ProkletyiPirat
        3. voyaka uh Сегодня, 15:52
          Бутылку поставить железнодорожникам. smile Расскажут подробмо и куда, и когда,
          и когда в следующий раз. И хорошо еще, если расскажут безобидному
          американскому шпиону, а не игиловцу с Кавказа или Средней азии.
          voyaka uh
          1. новичок Сегодня, 16:01
            мечтать не вредео, вредео не мечтать. да voyaka uh?
            новичок
    4. Chertt Сегодня, 15:40
      Информация о сворачивании проекта БРЖК "Баргузин" была сомнительной, потом пришло сомнительное опровержение, сомнительной новости...Я не удивлюсь, если разработчики "Баргузина" вообще не в курсе всей этой суеты
      Chertt
    5. weksha50 Сегодня, 15:47
      Цитата: 1331М
      Можно авианосец не делать,а вот это-кровь из носа!!!!!!!


      Вы можете обосновать своё "Кровь из носа" ???
      Вы служили на БЖРК сами, имеете опыт несения боевого дежурства ?
      Вы лично разрабатывали ТТХ, проводили научно-техническое сопровождение БЖРК в НИИ ?
      Вы лично работали в органах ВОСО, которые обеспечивали взаимосвязь-взаимодействие с МРС-РЖД-РВСН ???

      Прошу простить за резкость, однако надоели такие плакатные пакеты-возгласы...

      P.S. Если бы вы знали, как легко "укоротить ноги" БЖРК при помощи опытной ДРГ и наличии "стукачей" на железной дороге... Как два пальца об асфальт... Уж поверьте...
      Система охраны БЖРК "СЦ-5", за которую еще в 1987 году куча народу получила ордена и медали, как была, мягко говоря, сырой, так и осталась до разгона-развала частей БЖРК...
      weksha50
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 15:55
        Цитата: weksha50
        Вы можете обосновать своё "Кровь из носа" ???
        Вы служили на БЖРК сами, имеете опыт несения боевого дежурства ?
        Вы лично разрабатывали ТТХ, проводили научно-техническое сопровождение БЖРК в НИИ ?
        Вы лично работали в органах ВОСО, которые обеспечивали взаимосвязь-взаимодействие с МРС-РЖД-РВСН ???

        Всего этого ненужно что бы понять что БЖРК нафиг ненужен...
        ProkletyiPirat
  2. Bronevick Сегодня, 15:15
    Дело не в финансировании. Мы просто пошли на компромисс в обмен на что то.
    Bronevick
    1. БМП-2 Сегодня, 15:28
      Что-то я этого "что-то" не чувствую!(с) Хотя, может быть это и хорошо, что не чувствую! laughing
      БМП-2
      1. Джедай Сегодня, 15:48
        Володя, это пусть толерасты чувствуют тем, чем думают. lol
        Джедай
  3. новичок Сегодня, 15:20
    отказ от “Баргузина“ можно ставить в ряд наших исключительных ошибок. поэтому полагаю, в верхах поразмыслят и поставят сей проект “на довольствие“ в госпрограмме 18/25.
    новичок
    1. Джедай Сегодня, 15:34
      Гарик, привет! hi Мне тоже непонятна приостановка работ по "Баргузину", но я надеюсь что мы просто чего-то не знаем...
      Джедай
      1. новичок Сегодня, 15:39
        Макс привет. слушай это вообще как гром над нашей Армией. очень надеюсь, что газетчики просто недоговаривают чего то. да и я, может чего упустил, но по моим сведениям “Баргузин“ делали в “полуинициативном“ порядке, т.е. МО знал, одобрял, но особо не помогал.
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 15:41
          Я не знаю что к чему, друже, но мне кажется что внутри МО что-то похожее на передел сферы интересов, дай Бог чтобы я ошибался...
          Джедай
          1. новичок Сегодня, 15:47
            Макс, да чего только стоит вставка ролика игрушки в официальный релиз МО. мы видим видимую часть айсберга_ либерастов в правительстве. а такие министерства и ведомства как МО, МВД, ФСБ. не думаю, что наши успели подчистить всех грешных от конца 80х до нулевых.
            новичок
            1. Джедай Сегодня, 15:57
              Не тороплюсь сам и тебе не советую поддаваться пессимистическим настроениям, Гарик. Обождём пока...
              Джедай
        2. Piramidon Сегодня, 15:47
          Цитата: новичок
          очень надеюсь, что газетчики просто недоговаривают чего то

          А вы считаете, что "газетчики" в курсе всех самых секретных разработок и просто нам что то "недоговаривают"? Эти "газетчики" точно такие же пользователи интернета, как и мы с вами, и черпают инфу оттуда же.
          Piramidon
          1. новичок Сегодня, 15:56
            откуда ж по вашему черпаем инфу даже на ВО? разве мы не обсуждаем, да сомнительную, на всё же инфу РГ?
            новичок
  4. razved Сегодня, 15:22
    И.Коротченко, как и другие эксперты, может говорить что угодно. Пока нет официального заявления по этому вопросу все экспертные мнения просто пустое сотрясание воздуха.
    razved
    1. visitork67 Сегодня, 15:27
      Можно верить официальным заявлениям, а можно голову включить. Что эксперт и сделал.
      visitork67
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 15:59
        А можно ещё раз включить голову и подумать почему в мире исчезли боевые Ж\Д комплексы.... hi
        ProkletyiPirat
    2. БМП-2 Сегодня, 15:29
      Экспертные выступления в первую очередь нужны для того, чтобы можно было вести статистику экспертных выступлений. wink
      БМП-2
    3. Machete Сегодня, 15:36
      Цитата: razved
      И.Коротченко, как и другие эксперты, может говорить что угодно. Пока нет официального заявления по этому вопросу все экспертные мнения просто пустое сотрясание воздуха.


      Есть только два экспертных мнения: мнение Путина и мнение Шойгу.
      Всё остальное - грязь.
      Machete
  5. askort154 Сегодня, 15:24
    Вчера эта тема уже обсуждалась . yes
    askort154
    1. Machete Сегодня, 15:39
      Такие темы можно долго и с упоением обсуждать, приводить десятки "икспердных" мнений, гадать на кофейной гуще, что и когда появится....
      Короче, развлекуха для пользователей сайта. fellow
      Machete
  6. Machete Сегодня, 15:34
    В здравом уме никто такой проект резать не станет.
    Это намного важнее всяких авианосцев и Лидеров фантастических.
    Machete
    1. Вадим237 Сегодня, 15:46
      Этот проект уже не имеет смысла - по понятным причинам.
      Вадим237
    2. Deadушка Сегодня, 16:01
      Цитата: Machete
      В здравом уме никто такой проект резать не станет

      Отчего же?!... это смотря чей ум будет...
      если каких-то врагов народа или либерастов, то как раз таки в здравом уме и будут предлагать и делать.
      Deadушка
      1. Machete Сегодня, 16:03
        Ну, так вроде, либерастов всех из власти убрали. Да и теперешняя власть ведёт себя с армией по-человечески.
        Machete
  7. dim7ka Сегодня, 15:35
    Ужас belay . И как же мы без Баргузина. У нас всего лишь 7 видов разных МБР на вооружении будет.
    Американцы вон вообще с одним древним М-3 живут и не парятся
    dim7ka
  8. andrej-shironov Сегодня, 15:36
    Начался торг посредством публикаций в СМИ.
    andrej-shironov
  9. Вадим237 Сегодня, 15:41
    Лучше бы медицинские поезда создавали, что бы оказывать самую сложную мед помощь, в самых удалённых местах России.
    Вадим237
  10. Vita VKO Сегодня, 15:41
    Нужно хорошо подумать прежде чем развивать БЖРК. Есть существенная разница в возможном ущербе при первом ударе противника по крупным железнодорожным узлам, практически не защищенным и удаленным частям РВСН шахтного базирования с мощной ПВО и ПРО . Второй важный фактор это необходимо правильно оценить возможности современных средствкосмической разведки. Если 20 лет назад БЖРК мог быть невидимым среди потока аналогичных эшелонов, то сейчас это может оказаться проблематично. Риски связанные с террористической, диверсионной и шпионской деятельности для БЖРК так же существенно выше.
    Vita VKO
  11. weksha50 Сегодня, 15:42
    "оно может быть пересмотрено ввиду исключительной важности данного проекта для поддержания стратегического баланса сил с США, передает РИА Новости заявление главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко"...

    Эксперт... Игорь Коротченко... авиационный техник-инженер, который после училища 2 года прослужил в ремонтных мастерских, а потом попал в Главный штаб ВВС, а затем - в Генштаб ВС СССР... В 34 года уволен на гражданку по психо-моральному несоответствию (ну, формулировка - на совести кадровиков и медиков)...
    Далее... Главный редактор "Независимой газеты"...
    Больше не буду продолжать - кому надо, пусть в Инете погуглит...
    Эксперт... Ох...громаднейший эксперД в области стратегических наступательных вооружений...
    Я вчера своё мнение высказал... Да, жаль, что проект свернули... Но еще раз повторю: сейчас, именно СЕЙЧАС - нам, России, не до него... Как и до строительства авианосцев...
    Честь имею.
    weksha50
  12. prodi Сегодня, 15:42
    а не плохо бы смотрелись БЖРК по параллелям, и аналогичные баржи река-море по меридианам
    prodi
  13. samarin1969 Сегодня, 15:44
    Наверное заморозка проекта как-то связана с переводом "экономики на военные рельсы".... wink Запутываем стратегические опасения "противничков". Как там пел Растеряев: ..."когда мы отступаем - это мы вперёд идём"... wink
    samarin1969
  14. Кент0001 Сегодня, 15:49
    А давайте еще трейджерис прикупим и у нас их в феврале ФРС арестует, вот так мы оптимизируем средства! Чета как-то все это в последнее время приобретает дурной запашок......и тишина.
    Кент0001
  15. ASG7 Сегодня, 16:00
    Не понимаю что тут обсуждать. Просто столько денег уже "влито" в этот комплекс, что его остановка на пред испытательном периоде это преступление и за это посадят.
    ASG7
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