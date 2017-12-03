15:59 03 декабря

В захваченных ВСУ поселках под Горловкой уже погибли 17 силовиков

С 22-го ноября в населенных пунктах Гладосово и Травневое погибли 17 и получили ранения 11 украинских силовиков, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.



Мы продолжаем следить за ситуацией в населенных пунктах Гладосово и Металлист (Травневое). Так, наши военнослужащие в течение двух суток фиксируют перестрелки между поселками. В основном огонь ведут из поселка Гладосово по Металлисту. (…) По нашим данным, в результате разборок между украинскими силовиками в оккупированных поселках погибло еще двое военнослужащих,
рассказал Басурин.


За время присутствия с 22 ноября подразделений ВСУ в Гладосово и Металлисте они потеряли уже 17 военнослужащих убитыми и 11 ранеными. При этом все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий. Армия ДНР даже не пытается вмешиваться,
добавил он.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в «серой» зоне в районе Горловки.

Украинский штаб АТО подтвердил этот факт, указав на то, что своими действия ВСУ не нарушили минские соглашения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 2

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  1. Primoos Сегодня, 15:57
    Мародеры пожитки громодян не поделили? Воинский дух в ВСУ на высоте! За барахло кому хошь кадык выгрызут. Одно слово-лыцари!
    Primoos
  2. Machete Сегодня, 15:59
    Ни фига себе!
    Они там что, горилки перепили?
    Конечно, для ДНР это передышка: пусть друг друга мочат, но странно всё же.
    Machete
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