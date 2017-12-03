В захваченных ВСУ поселках под Горловкой уже погибли 17 силовиков

Мы продолжаем следить за ситуацией в населенных пунктах Гладосово и Металлист (Травневое). Так, наши военнослужащие в течение двух суток фиксируют перестрелки между поселками. В основном огонь ведут из поселка Гладосово по Металлисту. (…) По нашим данным, в результате разборок между украинскими силовиками в оккупированных поселках погибло еще двое военнослужащих,

За время присутствия с 22 ноября подразделений ВСУ в Гладосово и Металлисте они потеряли уже 17 военнослужащих убитыми и 11 ранеными. При этом все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий. Армия ДНР даже не пытается вмешиваться,