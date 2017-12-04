Какую корону примеряют в Израиле: американскую или северокорейскую?

Интересные события происходят в Сирии. Нет, сегодня не о разгроме очередных последышей ИГИЛ (запрещенного в РФ), не о возвращении беженцев в собственные дома через 4 года войны. Даже не о боевиках, которые расползаются как черви по сопредельным государствам с помощью "борцов с терроризмом". Таких материалов сегодня предостаточно. Да и военные корреспонденты работают во всех горячих точках Сирии.Сегодня хочется рассмотреть другой аспект проблемы. И связан он с нашими "друзьями"-израильтянами. Наверное, у читателей сразу возникает резонный вопрос: а почему "друзьями" в кавычках? Отношения вроде между нашими странами ровные. Ни Россия, ни Израиль не высказывались негативно друг о друге. Да и народ Израиля все эти годы, что шла война, не высказывал ни малейшего желания ввязаться в драку.Речь идет о «своей» войне, которую ведет Израиль в Сирии.До недавнего времени все удары израильтян вызывали не столько отвращение, сколько понимание. Народ, который находится в постоянном напряжении от соседства с не слишком адекватными группировками националистического и религиозного толка, вправе отвечать на любой удар по собственной территории и по собственным гражданам. И ответы эти должны быть достаточно жесткими, чтобы отбить желание у следующих борцов за что-то там.Однако по ходу своей борьбы с терроризмом израильтяне уверовали в свою исключительность.Для иллюстрации этого тезиса приведем одно высказывание:Это сказал не политолог или эксперт. Это высказывание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Высказывание, которое наводит на странные мысли. Если Израиль серьезно озабочен борьбой с терроризмом во всем мире, то почему израильтяне не участвовали в разгроме «Исламского государства»?Не совсем понятно, чем и когда Израиль побеждал ИГИЛ.Если Израиль так озабочен собственной безопасностью и миром на границе с арабскими государствами, то почему прямо угрожает этим государствам?При всем уважении к вооруженным силам Израиля, соседи, которым он угрожает, тоже кое-чему научились и имеют вполне современное оружие для борьбы с израильской армией. Не понимать этого в Тель-Авиве не могут. В чем же причина заявления премьера Израиля?С одной стороны, понятно, что усиление Ирана и Сирии действительно вызывает опасение у израильтян. Привыкшие к безнаказанности, они впервые столкнулись в возможностью ответа.Примером является последний ракетный обстрел сирийской территории. Сделано все, если честно и прямо говорить, подловато. С чужой территории, без объявления войны, по территории суверенного государства...Причем, а это, наверное, самое главное, сделано не в ответ на обстрел. Просто так решило руководство страны и армии.И тут случилось непонятное для Тель-Авива. Ракеты начали сбивать. Пока не все. Но сбивать. Сигнал, достаточно ясный для Израиля. И будет совершенно не удивительно, если в следующий раз сирийцы не просто перехватят ракеты над своей территорией, но отправят ракеты обратно. Но уже свои. И по территории Израиля.А что, все по израильским канонам: отвечай на агрессию, независимо ни от чего. Бить можно по любым базам, если израильская разведка говорит, что это базы террористов. А почему это правило не может быть взято на вооружение соседями?Это, между прочим, официальное заявление сирийского руководства. И сомневаемся, что его кто-то оспорит. А теперь представим, что будет с Израилем, если Сирия и Иран начнут отвечать. Но не зеркально, а по полной. Понятно, что все эти знаменитые системы ПРО и ПВО, которыми прикрыт Израиль сегодня "поймают" большинство ракет. Именно большинство! А те, которые долетят? Да по территории с большой плотностью населения?Сегодня израильская дипломатия всеми правдами и неправдами пытается создать некую коалицию против Дамаска и Тегерана. Об этом, в частности, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман:Однако, как видно из этой цитаты, успехов в этом направлении пока нет. В арабском мире растет недовольство вседозволенностью Тель-Авива. Правительства действительно боятся идти на союз с израильтянами под угрозой революции или государственного переворота.Но оно как бы и понятно. Вседозволенность – штука неприятная. Когда ракеты летят в ответ на выстрелы со стороны Сирии, все более-менее понятно. И подход Израиля здесь вполне можно принять. Ваша территория – ваши проблемы. Разбирайтесь с теми, кто там колобродит, или мы разберемся сами.Но ракетные пуски с бортов израильских самолетов, которые находились в воздушном пространстве Ливана – это менее понимаемо. Трусовато так выглядит, если честно.И повод для обстрела как бы тот еще. Никаких доказательств того, что там, куда летели ракеты, находились именно те, кому они предназначались. Знакомый почерк – «мы решили, мы ударили».Даже, простите, пробиркой с зеленой жидкостью не помахали.Основной союзник еврейского государства, с действий которого все это копируется, сегодня, мягко говоря, теряет авторитет в арабском мире. Американцы пусть медленно, но "отползают" от этого региона. И опять возникает вопрос: зачем идти на прямую конфронтацию? Зачем рисковать новой арабо-израильской войной?Ответ, по нашему мнению, лежит в другой недавней цитате израильского премьера:Старая песня? Возможно. Особенно в свете всех заявлений Ирана о прекращении разработок ядерного оружия. Никаких ассоциаций не возникает? В частности, с США или Северной Кореей? Не хочет ли Нетаньху занять место Ким Ир Ына в регионе? В чем разница действий? Тот же шантаж, что и у КНДР, та же реализация «хочунчиков», что у США.Разница только в том, что дубина есть у США, и есть дубинка у Северной Кореи. Но есть разница: президент Северной Кореи демонстрирует ее, подчеркивая, что в случае агрессии отоварит и южного соседа, и Японию. Ключевое слово: в случае агрессии.С Израилем сложнее. То ли у них есть ЯО, то ли его нет… Да понятно, что есть. «Тильки трохи и для себе». Тут сомнений нет, в Израиле хватает умных и толковых людей.Что бы ни произошло дальше, позиция Израиля вызывает серьезные вопросы у всех окружающих. Право назначать врагов, право убивать граждан других государств на территории этих государств, право определять, кто прав, а кто виноват, право быть правым...А с какой стати? Кто дал такое право Израилю? Кто определил Тель-Авив центром мира? Нет, понятно, что по примеру США, сами захотели и сами назначили. Но выглядит некрасиво.Ровно настолько же некрасиво выглядит и назначение Ирана на роль врага, которого срочно надо запинывать в угол, чтобы не встал тот на дыбы.Бесспорно, слова президента Ахмадинежада и генералов КСИР, прозрачно намекающих на то, что по всем их понятиям Израиль должен быть стерт с лица земли, имели место быть. Но слова – это слова, а ракеты – это ракеты.Несколько невнятная ситуация. Понятно, что к очередной большой региональной войне она вряд ли приведет, но тем не менее. Путь сперва закончится война с ИГИЛ для начала. А потом уже можно будет подумать на тему, кто будет шерифом в регионе.Поспешность, с которой звезду шерифа пробует примерить на себя Израиль, заставляет задуматься. Равно как и способы реализации этого проекта.