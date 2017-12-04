10:40 04 декабря

Какую корону примеряют в Израиле: американскую или северокорейскую?

Интересные события происходят в Сирии. Нет, сегодня не о разгроме очередных последышей ИГИЛ (запрещенного в РФ), не о возвращении беженцев в собственные дома через 4 года войны. Даже не о боевиках, которые расползаются как черви по сопредельным государствам с помощью "борцов с терроризмом". Таких материалов сегодня предостаточно. Да и военные корреспонденты работают во всех горячих точках Сирии.



Сегодня хочется рассмотреть другой аспект проблемы. И связан он с нашими "друзьями"-израильтянами. Наверное, у читателей сразу возникает резонный вопрос: а почему "друзьями" в кавычках? Отношения вроде между нашими странами ровные. Ни Россия, ни Израиль не высказывались негативно друг о друге. Да и народ Израиля все эти годы, что шла война, не высказывал ни малейшего желания ввязаться в драку.


Речь идет о «своей» войне, которую ведет Израиль в Сирии.

До недавнего времени все удары израильтян вызывали не столько отвращение, сколько понимание. Народ, который находится в постоянном напряжении от соседства с не слишком адекватными группировками националистического и религиозного толка, вправе отвечать на любой удар по собственной территории и по собственным гражданам. И ответы эти должны быть достаточно жесткими, чтобы отбить желание у следующих борцов за что-то там.

Однако по ходу своей борьбы с терроризмом израильтяне уверовали в свою исключительность.

Для иллюстрации этого тезиса приведем одно высказывание:

"Сейчас, когда ИГ уже разгромлено, мы видим следующую картину. На смену уходящему "Исламскому государству" приходит Иран. Иран представляет еще один бренд варварской исламистской идеологии. Речь идет об исламском экстремизме, который угрожает как мусульманам, так и представителям иных религий".

Это сказал не политолог или эксперт. Это высказывание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Высказывание, которое наводит на странные мысли. Если Израиль серьезно озабочен борьбой с терроризмом во всем мире, то почему израильтяне не участвовали в разгроме «Исламского государства»?

Не совсем понятно, чем и когда Израиль побеждал ИГИЛ.

Если Израиль так озабочен собственной безопасностью и миром на границе с арабскими государствами, то почему прямо угрожает этим государствам?

При всем уважении к вооруженным силам Израиля, соседи, которым он угрожает, тоже кое-чему научились и имеют вполне современное оружие для борьбы с израильской армией. Не понимать этого в Тель-Авиве не могут. В чем же причина заявления премьера Израиля?

С одной стороны, понятно, что усиление Ирана и Сирии действительно вызывает опасение у израильтян. Привыкшие к безнаказанности, они впервые столкнулись в возможностью ответа.

Примером является последний ракетный обстрел сирийской территории. Сделано все, если честно и прямо говорить, подловато. С чужой территории, без объявления войны, по территории суверенного государства...

Причем, а это, наверное, самое главное, сделано не в ответ на обстрел. Просто так решило руководство страны и армии.

И тут случилось непонятное для Тель-Авива. Ракеты начали сбивать. Пока не все. Но сбивать. Сигнал, достаточно ясный для Израиля. И будет совершенно не удивительно, если в следующий раз сирийцы не просто перехватят ракеты над своей территорией, но отправят ракеты обратно. Но уже свои. И по территории Израиля.

А что, все по израильским канонам: отвечай на агрессию, независимо ни от чего. Бить можно по любым базам, если израильская разведка говорит, что это базы террористов. А почему это правило не может быть взято на вооружение соседями?

"ПВО отразили их и уничтожили две цели. Атакованным позициям нанесен материальный ущерб. Это является неприкрытым нападением".

Это, между прочим, официальное заявление сирийского руководства. И сомневаемся, что его кто-то оспорит. А теперь представим, что будет с Израилем, если Сирия и Иран начнут отвечать. Но не зеркально, а по полной. Понятно, что все эти знаменитые системы ПРО и ПВО, которыми прикрыт Израиль сегодня "поймают" большинство ракет. Именно большинство! А те, которые долетят? Да по территории с большой плотностью населения?

Сегодня израильская дипломатия всеми правдами и неправдами пытается создать некую коалицию против Дамаска и Тегерана. Об этом, в частности, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман:

"Арабские страны не готовы к открытому взаимодействию с Израилем, опасаясь недовольства собственной общественности больше, чем угрозы со стороны Ирана".

Однако, как видно из этой цитаты, успехов в этом направлении пока нет. В арабском мире растет недовольство вседозволенностью Тель-Авива. Правительства действительно боятся идти на союз с израильтянами под угрозой революции или государственного переворота.

Но оно как бы и понятно. Вседозволенность – штука неприятная. Когда ракеты летят в ответ на выстрелы со стороны Сирии, все более-менее понятно. И подход Израиля здесь вполне можно принять. Ваша территория – ваши проблемы. Разбирайтесь с теми, кто там колобродит, или мы разберемся сами.

Но ракетные пуски с бортов израильских самолетов, которые находились в воздушном пространстве Ливана – это менее понимаемо. Трусовато так выглядит, если честно.

И повод для обстрела как бы тот еще. Никаких доказательств того, что там, куда летели ракеты, находились именно те, кому они предназначались. Знакомый почерк – «мы решили, мы ударили».

Даже, простите, пробиркой с зеленой жидкостью не помахали.

Основной союзник еврейского государства, с действий которого все это копируется, сегодня, мягко говоря, теряет авторитет в арабском мире. Американцы пусть медленно, но "отползают" от этого региона. И опять возникает вопрос: зачем идти на прямую конфронтацию? Зачем рисковать новой арабо-израильской войной?

Ответ, по нашему мнению, лежит в другой недавней цитате израильского премьера:

"Мы не допустим, чтобы иранский режим, одержимый идеями уничтожения еврейского государства, приобрел ядерное оружие. Мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии, к чему он, похоже, стремится с заявленной целью искоренения нашего государства".

Старая песня? Возможно. Особенно в свете всех заявлений Ирана о прекращении разработок ядерного оружия. Никаких ассоциаций не возникает? В частности, с США или Северной Кореей? Не хочет ли Нетаньху занять место Ким Ир Ына в регионе? В чем разница действий? Тот же шантаж, что и у КНДР, та же реализация «хочунчиков», что у США.

Разница только в том, что дубина есть у США, и есть дубинка у Северной Кореи. Но есть разница: президент Северной Кореи демонстрирует ее, подчеркивая, что в случае агрессии отоварит и южного соседа, и Японию. Ключевое слово: в случае агрессии.

С Израилем сложнее. То ли у них есть ЯО, то ли его нет… Да понятно, что есть. «Тильки трохи и для себе». Тут сомнений нет, в Израиле хватает умных и толковых людей.

Вопрос в другом: если Сирия и Иран начнут не только сбивать израильские ракеты, но и по израильскому примеру давать ответку, что дальше?

Что бы ни произошло дальше, позиция Израиля вызывает серьезные вопросы у всех окружающих. Право назначать врагов, право убивать граждан других государств на территории этих государств, право определять, кто прав, а кто виноват, право быть правым...

А с какой стати? Кто дал такое право Израилю? Кто определил Тель-Авив центром мира? Нет, понятно, что по примеру США, сами захотели и сами назначили. Но выглядит некрасиво.

Ровно настолько же некрасиво выглядит и назначение Ирана на роль врага, которого срочно надо запинывать в угол, чтобы не встал тот на дыбы.

Бесспорно, слова президента Ахмадинежада и генералов КСИР, прозрачно намекающих на то, что по всем их понятиям Израиль должен быть стерт с лица земли, имели место быть. Но слова – это слова, а ракеты – это ракеты.

Несколько невнятная ситуация. Понятно, что к очередной большой региональной войне она вряд ли приведет, но тем не менее. Путь сперва закончится война с ИГИЛ для начала. А потом уже можно будет подумать на тему, кто будет шерифом в регионе.

Поспешность, с которой звезду шерифа пробует примерить на себя Израиль, заставляет задуматься. Равно как и способы реализации этого проекта.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 47

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Primoos Сегодня, 06:10
    Ну что же вы так? Израиль душу свою в ИГИЛ вложил, а вы спрашиваете, боролся ли он с ним? Израиль и ИГИЛ, это соратники. Одно дело делают, одни интересы, одни цели, одни методы.
    Primoos
    1. Viktorfi Сегодня, 08:23
      Судя по тому, что вы написали, а написали вы чушь без всяких доказательств, у вас одно дело, одни методы и одни интересы с низко подобными пропагандистами negative
      Viktorfi
      1. Ширьонай Сегодня, 09:44
        Уважаемый Роман , после трагедии, происшедшей с нашим народом в 40-е годы прошлого века , мы сделали для себя два важных вывода:
        первый - в вопросах безопасности полагаться только на себя.
        Второй- если кто-то в мире заявляет о желании уничтожить евреев- верить в серьезность его намерений сразу и безоговорочно и поступать соответственно. Именно с этими двумя принципами и связана последняя бомбардировка иранской базы. И самое интересное: Россия нас не осудила. И знаете почему ? Потому что она сама не заинтересована в усилении Ирана в Сирии.
        Ширьонай
    2. parma Сегодня, 09:11
      А можно доказательства? и не в стиле нашего МО с картинками из игр для телефонов! (из игр для других платформ тоже не приму)! "Бедную Сирию все обижают" уже достало! Сирийцы сами начинали почти все войны против Израиля, сами отказываются подписать мирный договор, и сами поддерживают Хезбалу(тер. организацию не запрещённую в РФ), зная какая реакция будет у соседа.. По поводу Ирана-я ой как не уверен что Иранское влияние для нашей страны есть что-то хоть на каплю хорошее, ибо персы пытаются стать региональной сверхдержавой, сейчас у них в соперниках СА под покровительством США, а потом? Против кого Иран был во время афгана? Кого СССР поддерживал в Ирако-Иранской войне? Пока на БВ как в истиной ямы со змеями было 2 крупных игрока -Израиль и СА, все было относительно спокойно (последние лет 30), а во что выльется появление новой силы, да и еще с амбициями как у Ирана страшно подумать.. Пока от войны в Ираке и Сирии выигрывают в первую очередь не США, как принято у нас тут думать, а именно Иранцы!
      parma
      1. просто экспл Сегодня, 09:36
        может хватить выдавать себя за русского уже , извините , но Ваша национальность сквозит в Вашем посту . и хватит уже пытаться привить русским мнение что израильские интересы русским должны быть важнее чем собственные интересы .
        если Вы настолько считате что и Израиль и Сирию не обижает и к ИГИЛу не причастен , то обяъсните плз , почему Израиль бомбит не только иранцев и хизбалонов , но и обычные сирийские войска которые утюжат бородатых . почему ИГИЛ устраивает теракты везде , от штатов , то наглии и френчландии , добрались даже до Филиппин и Индонезии . но почему то совершенно не трогают ненавидимый всеми арабами Израиль (который по логике должен быть начать страдать первым , однако .....)?
        просто экспл
        1. parma Сегодня, 09:56
          Не поверите, я русский, по крайней мере последние 3 поколения моей семьи о которых я знаю были исключительно русскими!
          Терактов говорите не совершает? Вы уверены? Вы не слышали про нападения с ножами на прохожих в том году? только по ящику показывали про 5 или 6 случаев! Кстати, в России терактов тоже давно не было (и слава богу!), так мы тоже ИГИЛ поддерживаем?
          Я не говорю что мы должны заботиться об интересах Израиля, а не о своих. Но вот вопрос-а вы уверены что влияние Ирана в регионе для нас лучше чем скажем Израиля? Почему представители нашего МО говорят об ударах по САА, а после предоставления ВВС Израиля информации о цели в виде граждан с черным или желтым флагом разговор сходит на нет? Если есть железные доказательства что в Израиле лечат террористов, и не полулегально, а по указанию государства-предъявите, сколько можно "Я ЗНАЮ ЭТО ТАК!" кричать? Знаете, после перлов типа колоны бородатых из мобильной игры или видео работы Ми/КА-64(я про "обруссевший" апач) в руках у президента мне больше не верится в такие крики..
          parma
          1. просто экспл Сегодня, 10:26
            ну дочь офицера тоже крымчанкой была .
            и про тераткы с ножами это как раз в России , в Сургуте было последнее .
            и кроме этого были и подрывы в метро (Питер например) , если бы Вы реально были бы русским из России , то Вы бы знали про них (если даже я , который телевизор не смотрит уже 10 лет знаю) , а не про нападения с ножом в Израиле (а они были вообще ?)
            и расскажите поподробнее про инфу о целях с черными флагами ? а то я не слышал что бы Израиль бомбил игилятину с нусрой (черные флаги это у них , у хизбалоннов они желтые , у КСИР вообще иранские) и последние разы они вообще бомбили САА .да и что бы МО РФ если было бы против этого .
            скажите честно , а Вы тут не умышленно лукавите ? или просто по наивности распространяете тут иностранную дезу ?
            да и содержание Ваших поста еще раз показывает что Вы не гражданин РФ , Вы оперируете прозападными данными игнорируя и критикуя российские данные .
            просто экспл
          2. просто экспл Сегодня, 10:26
            а , свежерег пожаловал , понятно , к выборам президента РФ готовятся . тут извиняйте , вопросов больше не имею , какие могут быть претензии к интернет ботам .
            просто экспл
        2. Krasnodar Сегодня, 10:06
          Цитата: просто экспл
          может хватить выдавать себя за русского уже , извините , но Ваша национальность сквозит в Вашем посту . и хватит уже пытаться привить русским мнение что израильские интересы русским должны быть важнее чем собственные интересы .
          если Вы настолько считате что и Израиль и Сирию не обижает и к ИГИЛу не причастен , то обяъсните плз , почему Израиль бомбит не только иранцев и хизбалонов , но и обычные сирийские войска которые утюжат бородатых . почему ИГИЛ устраивает теракты везде , от штатов , то наглии и френчландии , добрались даже до Филиппин и Индонезии . но почему то совершенно не трогают ненавидимый всеми арабами Израиль (который по логике должен быть начать страдать первым , однако .....)?

          Я еврей, 25 лет жил в Израиле, знаю и РФ и Обетованную.
          Русским интересы Израиля никто не навязывает - отношения между странами хорошие и ладно.
          ИГ, Асад, Иран, Хизбалла для Израиля одно и то же.
          ИГ от Израиля получял - в ноябре прошлого года попытались обстрелять солдатиков на Голанских высотах и были уничтожены.
          Потом еврейцы разбомбили их базу.
          С Синая ИГИЛ обстреливал Израиль - по ним евреи нанесли удар с беспилотников.
          А недавно был скандал - Трамп слил Лаврову подробности операции спецназа Израиля против ДАИШ на территории Сирии. (Захват лаборатории ВВ)
          Если ИГ пойдёт на большой теракт - у Израиля 26 спецназов, крылатые ракеты и порядка 400 самолётов 4 поколения. Причём оч близко от террорюг географически.
          Это моджахеды знают и сидят тихо.
          Сирия с Израилем в состоянии войны с 1948 года, борется Асад не только с ИГ, но и с бородатыми, игиловцев успешно режущими, так что все там не так однозначно.
          Krasnodar
  2. Krasnodar Сегодня, 06:18
    1) Автор пишет - Израиль подло обстреливает Сирию без объявления войны - вообще то страны в состоянии войны с 1948 года.
    2) Насчёт сбитых ракет - во всех арабо-израильских войнах Сирия сбивала в первые два дня боевых действий в пять раз больше самолётов, чем было у евреев на самом деле.
    3) Израиль проводил атаки различных объектов на территории соседей с момента создания еврейского государства - т.к. в день объявления независимости на его территорию вошли армии пяти арабских стран. С тремя из этих стран - Ливаном, Ираком и Сирией - состояние войны официально продолжается до сих пор.
    4) Американская, а тем более арабская поддержка ничего здесь не решает - страна занимается собственным выживанием в сумасшедшем регионе.
    5) Израиль это безусловно КНДР Ближнего Востока. С ИЧР Кореи Южной.
    Krasnodar
    1. Silkway0026 Сегодня, 07:41
      Много букафф... А если коротко - суть политики Израиля - хуцпа. Наглость, ложь, вседозволенность, основанная на поддержке США. Не было бы этой поддержки - лизали бы арабские сапоги и заискивали.
      Silkway0026
      1. Viktorfi Сегодня, 08:11
        Цитата: Silkway0026
        Израиля - хуцпа. Наглость, ложь, вседозволенность, основанная на поддержке США. Не было бы этой поддержки - лизали бы арабские сапоги и заискивали.


        Много буков, а знаний касательно поддержки США в первые пару десятков лет существования государства Израиль в войнах Израиля - ноль

        Вот такая ваша писанина и называется - хуцпа.
        Знаний ноль, а лезут..
        Viktorfi
      2. Krasnodar Сегодня, 10:10
        Цитата: Silkway0026
        Много букафф... А если коротко - суть политики Израиля - хуцпа. Наглость, ложь, вседозволенность, основанная на поддержке США. Не было бы этой поддержки - лизали бы арабские сапоги и заискивали.

        Ага
        В войне 67 года от рук израильтян на разведывательном судне Либрити погибло 40 американцев, сливавших Иордании инфу о продвижении евреев.
        Результат - высоты у Израиля (Годанские), Синай, Газа, Западный Берег и Восточный Иерусалим тоже.
        А США после этого дружбу с евреями завели, помогать стали ...
        Krasnodar
    2. просто экспл Сегодня, 09:42
      1 Россия и Япония тоже не подписали мирный договор . как думаете , нам можно начать бомбить Токио ?
      2 а ракеты у вас там несбиваемые ? могли ли арабы приврать ? легко , на то они и арабы . могли ли они сбить ракеты ? тоже могли , ибо ракеты не самая сложная цель , в отличие от самолетов они не делают противоракетных маневров , не ставят помехи , ни уходят из зоны действия ПВО .
      3 ну тогда логично что и те страны могут проводить атаки различных объектов на территории Израиля , ведь как Вы пишете "С тремя из этих стран - Ливаном, Ираком и Сирией - состояние войны официально продолжается до сих пор."
      4 страна захватывает чужие территории , а не выживает . вопросы выживания стоял в 47-48м годах , когда евреи вырезали арабские деревни под корень . опасность была во время существования СССР , а сейчес уже как 27 лет Израилю как стране ничего не грозит. а вот она регулярно грозит и бомбит другие страны .
      у вас там логика такая - надо всех бить что бы они боялись даже подумать о том что бы дать нам отпор .
      просто экспл
      1. Krasnodar Сегодня, 10:15
        Цитата: просто экспл
        1 Россия и Япония тоже не подписали мирный договор . как думаете , нам можно начать бомбить Токио ?
        2 а ракеты у вас там несбиваемые ? могли ли арабы приврать ? легко , на то они и арабы . могли ли они сбить ракеты ? тоже могли , ибо ракеты не самая сложная цель , в отличие от самолетов они не делают противоракетных маневров , не ставят помехи , ни уходят из зоны действия ПВО .
        3 ну тогда логично что и те страны могут проводить атаки различных объектов на территории Израиля , ведь как Вы пишете "С тремя из этих стран - Ливаном, Ираком и Сирией - состояние войны официально продолжается до сих пор."
        4 страна захватывает чужие территории , а не выживает . вопросы выживания стоял в 47-48м годах , когда евреи вырезали арабские деревни под корень . опасность была во время существования СССР , а сейчес уже как 27 лет Израилю как стране ничего не грозит. а вот она регулярно грозит и бомбит другие страны .
        у вас там логика такая - надо всех бить что бы они боялись даже подумать о том что бы дать нам отпор .

        1) У РФ с Японией есть дип.отношения и мир. У Израиля с Сирией нет дипотношений и война.
        2) Сбить могли, но я не верю
        3) могут
        4) в 47 - 48 арабские деревни под корень не вырезались.
        Иран угрожает, делает яо и вооружает врагов Израиля.
        Krasnodar
        1. просто экспл Сегодня, 10:29
          1 о каг , только что дип. отношений не надо было . хватало того что не было мирного договора .
          2 вопрос веры вопрос личный .
          3 и это кстати будет справедливо .
          4 ога , и чего это я каклов вспомнил , там тоже было - они сами себя обстреливают .
          5 у вас уже есть ЯО и вы вооружали врагов России .и чего ? вас за это уже можно начинать бомбить ?
          просто экспл
  3. Чичиков Сегодня, 06:21
    Что не понятно? Израиль и Сирия находятся в состоянии войны с 1948 года. Потому Израиль и нервничает. Победа над ИГИЛ, в Сирии, не за горами. В результате, Израиль получит у своих границ не разрозненных ополченцев, а мотивированную, прошедшую войну коалицию, в составе Ирана, Хезболлы и армии САР. А вопросы принадлежности Голландских высот, этой коалицией, не подвергаются сомнениям. Потому и раскачивают ситуацию заранее, - нужно "надуть мировой пузырь" новоиспеченного агрессора, а заодно показать свою востребованность в регионе, для Запада.
    Видать визиты в Москву, успеха не имели!
    Чичиков
    1. Primoos Сегодня, 06:27
      Голланские высоты, территория Сирии! Какие тут могут быть сомнения?
      Primoos
      1. Krasnodar Сегодня, 06:30
        Цитата: Primoos
        Голланские высоты, территория Сирии! Какие тут могут быть сомнения?

        Там стоят израильские войска, поселения и даже город Кацрин. Тоже израильский. :)
        Krasnodar
        1. просто экспл Сегодня, 09:44
          в Иерусалиме живут арабы , и там стоит даже мечеть Омара . тоже арабская кстати .
          просто экспл
          1. Krasnodar Сегодня, 10:16
            Цитата: просто экспл
            в Иерусалиме живут арабы , и там стоит даже мечеть Омара . тоже арабская кстати .

            А также израильский парламент, министерства и полиция.
            Krasnodar
            1. просто экспл Сегодня, 10:30
              так и на голанах тоже арабы есть .
              просто экспл
      2. Арон Заави Сегодня, 06:39
        Цитата: Primoos
        Голланские высоты, территория Сирии! Какие тут могут быть сомнения?

        Никаких сомнений. Сирия потеряла Голаны в войне, так же как Германия потеряла Пруссию, а Япония Куриллы.
        P.S. автор написал что сомневаться в словах официального Дамаска нельзя. Тем не менее хотелось бы хотя бы одну фотографию ,пораженных ПВО САР целей. Сбивали не над морем и цели были не маленькие. Что то должно было остаться.
        Арон Заави
        1. andrewkor Сегодня, 07:17
          Раздел Германии и возврат Курил с юж.Сахалином СССР произошёл по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций стран антигитлеровской коалиции,а Голаны,Газа,Иерусалим были захвачены Израилем в результате агрессии ,осуждённой ООН,почувствуйте разницу!
          andrewkor
          1. Арон Заави Сегодня, 07:29
            Цитата: andrewkor
            Раздел Германии и возврат Курил с юж.Сахалином СССР произошёл по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций стран антигитлеровской коалиции,а Голаны,Газа,Иерусалим были захвачены Израилем в результате агрессии ,осуждённой ООН,почувствуйте разницу!

            Разница только в том,что тогда победили трм великие державы ,которые и проводили эти конференции. А Израиль был один и ему никакие конференции не были нужны, как СССР в 1940 году,когда тот на правах победителя анексировал часть финской територии.
            P.S. что касается ООН то эта организация представляет только свой бюрократический аппарат.
            Арон Заави
          2. Krasnodar Сегодня, 07:39
            Цитата: andrewkor
            Раздел Германии и возврат Курил с юж.Сахалином СССР произошёл по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций стран антигитлеровской коалиции,а Голаны,Газа,Иерусалим были захвачены Израилем в результате агрессии ,осуждённой ООН,почувствуйте разницу!

            ООН в 1967 году вывел своих миротворцев с Синая, бывших буфером между арабами и евреями, по просьбе Египта. После чего последний перекрыл Израилю доступ в Красное море. Блокадой. Израиль ждать дальнейшего развития событий не стал и врезал по войскам Насера, сирийцы решили поддержать египтян и начали артобстрел с Голанских высот, Иордания с Иудеи и Самарии. После чего израильтяне взяли и высоты и Зарадный берег. Ещё Синай и Газу у Египта.
            А смалодушничавшее ООН, которое вывело миротворцев, с подачи арабов осудило Израиль.
            Вот такая была агрессия.
            Krasnodar
        2. victorsh Сегодня, 07:35
          Никаких сомнений. Сирия потеряла Голаны в войне, так же как Германия потеряла Пруссию, а Япония Куриллы
          "Отличное"сравнение.Но не этичное.И второе.Не путайте свое расширение жизненного пространства с потерями германцев и японцев в ВМВ.
          victorsh
          1. Krasnodar Сегодня, 07:41
            Цитата: victorsh
            Никаких сомнений. Сирия потеряла Голаны в войне, так же как Германия потеряла Пруссию, а Япония Куриллы
            "Отличное"сравнение.Но не этичное.И второе.Не путайте свое расширение жизненного пространства с потерями германцев и японцев в ВМВ.

            Насчёт расширения жизненного пространства к поддерживавшим Гитлера во время войны арабам. Это их кумир.
            Krasnodar
            1. CT-55_11-9009 Сегодня, 09:41
              Цитата: Krasnodar
              Насчёт расширения жизненного пространства к поддерживавшим Гитлера во время войны арабам. Это их кумир.

              Ну ,скажем, Скорцени на арабов не работал, это - ваш кадр...
              CT-55_11-9009
              1. Krasnodar Сегодня, 10:18
                Цитата: CT-55_11-9009
                Цитата: Krasnodar
                Насчёт расширения жизненного пространства к поддерживавшим Гитлера во время войны арабам. Это их кумир.

                Ну ,скажем, Скорцени на арабов не работал, это - ваш кадр...

                После войны против нацистких ученых -ракетчиков, которых заботливо приютил Египет.
                В Сирии тоже СС - вцы скрывались и т.д.
                Krasnodar
  4. jonht Сегодня, 06:53
    Четко, не в бровь, а в глаз.
    jonht
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:12
    Хорошая статья. То, что Израиль полностью потерял чувство меры скоро будет знать даже ребенок.
    Право назначать врагов, право убивать граждан других государств на территории этих государств, право определять кто прав, а кто виноват, право быть правым...
    И это все при поддержки Сша и с его позволения. Только не надо говорить, что Израиль ведет независимую политику применяя силу там где считает нужным да еще в целях нац безопасности. Он может себе это позволить имея за спиной Сша.
    Арабские страны не готовы к открытому взаимодействию с Израилем, опасаясь недовольства собственной общественности больше, чем угрозы со стороны Ирана
    А с какого арабские страны побегут к Израилю за взаимодействием?
    rotmistr60
    1. Krasnodar Сегодня, 07:43
      Цитата: rotmistr60
      Хорошая статья. То, что Израиль полностью потерял чувство меры скоро будет знать даже ребенок.
      Право назначать врагов, право убивать граждан других государств на территории этих государств, право определять кто прав, а кто виноват, право быть правым...
      И это все при поддержки Сша и с его позволения. Только не надо говорить, что Израиль ведет независимую политику применяя силу там где считает нужным да еще в целях нац безопасности. Он может себе это позволить имея за спиной Сша.
      Арабские страны не готовы к открытому взаимодействию с Израилем, опасаясь недовольства собственной общественности больше, чем угрозы со стороны Ирана
      А с какого арабские страны побегут к Израилю за взаимодействием?

      Все территориальные завоевания Израиля были сделаны до дружбы с США.
      Krasnodar
      1. Sirocco Сегодня, 09:14
        Все территориальные завоевания Израиля были сделаны до дружбы с США. Вы сказали истину, про завоевания, не историческую Родину, которую евреи профукали, если таковая была на этой территории. Мне евреи напоминают цыган, так про какие территории и Родину, можно говорить? Отжали земли, у коренных, и ждёте цветов? Просто как США с индейцами, не правда ли, очень похоже все? Теперь про, дружбу с США, вся "элита" Америки, евреи а не арабы,)))то же странно, не так ли))), И с какого такого перепуга, три страны победительницы в ВОВ, решили оказать такой почёт вам? Из за геноцида 6000000 евреев? Странно, разве не было геноцида славян России, с 17-го,по 45?, С подачи той же еврейской элиты США? Так что то что сейчас имеет Израиль, это следствие.
        Sirocco
        1. Krasnodar Сегодня, 10:26
          Цитата: Sirocco
          Все территориальные завоевания Израиля были сделаны до дружбы с США. Вы сказали истину, про завоевания, не историческую Родину, которую евреи профукали, если таковая была на этой территории. Мне евреи напоминают цыган, так про какие территории и Родину, можно говорить? Отжали земли, у коренных, и ждёте цветов? Просто как США с индейцами, не правда ли, очень похоже все? Теперь про, дружбу с США, вся "элита" Америки, евреи а не арабы,)))то же странно, не так ли))), И с какого такого перепуга, три страны победительницы в ВОВ, решили оказать такой почёт вам? Из за геноцида 6000000 евреев? Странно, разве не было геноцида славян России, с 17-го,по 45?, С подачи той же еврейской элиты США? Так что то что сейчас имеет Израиль, это следствие.

          1) арабы пришли на эту землю в 7 веке нашей эры - завоеватели они. Еврейское присутствие при этом оставалось там всегда.
          2) Геноцид славян и еврейская элита США )))) Евреи стали элитой Америки в конце 60-х 20 века - до этого к ним относились лучше, чем к неграм, но хуже, чем к итальянцам. А итальянцев не очень жаловали.
          3) Из трёх стран победительниц UK была против, Трумэн, вопреки мнению своего истеблишмента за, СССР для того, чтобы опустить бриттов, тоже за.
          Как то так )))
          Krasnodar
  6. трассер Сегодня, 07:32
    В основе иудаизма лежат идеи фашизма. Избранная нация понимаешь. Да и кем ? Самим создателем..А остальные гои....А с ними можно делать что угодно, но желательно обманывать получая выгоду и жить за его счет. А ? Что ? " Опять наших страдальцев бьют"...Не, не бьют а слишком хорошо знают, и никогда на счет политики Изриля не обольщаются. А ракеты конечно " сирийцы" сбили на С300..
    трассер
    1. Арон Заави Сегодня, 07:38
      Цитата: трассер
      В основе иудаизма лежат идеи фашизма. Избранная нация понимаешь. Да и кем ? Самим создателем..А остальные гои....А с ними можно делать что угодно, но желательно обманывать получая выгоду и жить за его счет. А ? Что ? " Опять наших страдальцев бьют"...Не, не бьют а слишком хорошо знают, и никогда на счет политики Изриля не обольщаются. А ракеты конечно " сирийцы" сбили на С300..

      С учетом того что священные книги иудаизма признаны таковыми и в христианстве, как первооснова, Вы сейчас обвинили христианскую цмвилизацию в фашизме.
      Арон Заави
      1. Krasnodar Сегодня, 07:44
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: трассер
        В основе иудаизма лежат идеи фашизма. Избранная нация понимаешь. Да и кем ? Самим создателем..А остальные гои....А с ними можно делать что угодно, но желательно обманывать получая выгоду и жить за его счет. А ? Что ? " Опять наших страдальцев бьют"...Не, не бьют а слишком хорошо знают, и никогда на счет политики Изриля не обольщаются. А ракеты конечно " сирийцы" сбили на С300..

        С учетом того что священные книги иудаизма признаны таковыми и в христианстве, как первооснова, Вы сейчас обвинили христианскую цмвилизацию в фашизме.

        В Исламе, кстати тоже - Таурат (Пятикнижие) да и часть иудейских пророков считаются таковыми как у христиан, так и у правоверных.
        Krasnodar
      2. просто экспл Сегодня, 09:46
        признаны , но не считаются главными , Ветхий завет отменен в пользу Нового завета .
        а в иудаизме важно даже не пятикнижие , а его толкования , а для особо упоротых , даже не сами толкования , а толкования толкований (шулхан арух) .
        просто экспл
        1. Krasnodar Сегодня, 10:29
          Цитата: просто экспл
          признаны , но не считаются главными , Ветхий завет отменен в пользу Нового завета .
          а в иудаизме важно даже не пятикнижие , а его толкования , а для особо упоротых , даже не сами толкования , а толкования толкований (шулхан арух) .

          На Ветхом Завете основываются все Мессианские пророчества о приходе Иисуса.
          Самое важное в Иудаизме - это Пятикнижие - Шульхан Арух Йосефа Карро - это основанные на нем правила быта, поведения и т.д.
          Krasnodar
  7. Viktorfi Сегодня, 08:08
    Это не аналитика, а аналитический мусор.
    Море ошибок и вранья. Статье минус

    Если Израиль серьезно озабочен борьбой с терроризмом во всем мире, то почему израильтяне не участвовали в разгроме «Исламского государства»?


    А почему не участвовали некоторые другие соседние страны? Автор лукавит и сильно так как и Россия бы не полезла в Сирию ради борьбы с терроризмом и спасения бедного сирийского народа. У России, как и у США и Ирана и прочих, что входят в коалицию - свои интересы. Они делят Сирию, делят в ней влияние.

    Израиля в этой куче нет, так как он не заинтересован ни в территории Сирии, ни во влиянии внутри Сирии. Израиль пытается обеспечить около границ отсутствие террористов как суннитских в виде игил, так и шиитских в виде Ирана и Хизбаллы.

    Израиль помогает бороться против игил тихо - помогает разведкой, помогает Иордании и Египту в борьбе с игил. Когда игил ударили по Израилю из Сирии - Израиль уничтожил тех, кто выстрелил.

    ИГИЛу противостоит и так много стран и влезать в эту кучу, которая убивая игил параллельно делит Сирию - Израилю смысла нет.


    Не понимать этого в Тель-Авиве не могут.


    В Иерусалиме.



    Привыкшие к безнаказанности, они впервые столкнулись в возможностью ответа.


    И тут Остапа понесло... У Израиля и с Россией договор. Автор, это не безнаказанность - это защита своей безопасности от террористов, которые понимает и Россия.



    Сделано все, если честно и прямо говорить, подловато. С чужой территории, без объявления войны, по территории суверенного государства...


    Я не знаю как зовут этого аналитика, но человек, который пишет аналитическую статью и использует слова типа "подловато" и не знает, что Израиль и Сирия в состоянии войны, аналитиком называться не может. Как и то, что автор в своей наивности полагает, израильские пилоты должны были демонстративно залететь в Сирию, покрутить хвостиком перед Асадом, сделать пару кругов и потом нанести удар...


    В общем разбирать весь бред этой псевдо аналитической статьи смысла нет, так как придётся написать слишком много, а автор сего г. это не заслуживает.
    Viktorfi
    1. rotmistr60 Сегодня, 09:31
      Статье минус
      Скажите спасибо, что минусы для комментариев отменили. Были бы уже в черепах (кто давно на сайте поймет меня).
      использует слова типа "подловато"
      А вы с открытым забралом на чужую территорию суверенного государства?
      rotmistr60
      1. Viktorfi Сегодня, 10:21
        Цитата: rotmistr60
        Скажите спасибо, что минусы для комментариев отменили. Были бы уже в черепах (кто давно на сайте поймет меня).


        Убрали минусы и антисемитам и пропагандистам стало плохо.. wassat

        Цитата: rotmistr60
        А вы с открытым забралом на чужую территорию суверенного государства?


        Во первых оно давно не суверенное
        Во вторых с этим государством Израиль в состоянии войны
        В третьих это государство поддерживет террористов, снабжает террористов для борьбы с Израилем.

        Кстати, до усиления проиранского влияния и с попыткой привести террористов Хизбалла в Сирию к границам Израиля, граница между Сирией и Израилем была относительно тихая.
        Viktorfi
        1. rotmistr60 Сегодня, 10:31
          В третьих это государство поддерживет террористов
          Ну да, пятый год так поддерживает, что те бегут под прикрытие вашего друга Сша. И города свои специально разрушает наверное для того, чтобы Израилю не достались?
          антисемитам и пропагандистам...
          Уверенно могу сказать, что израильским русофобам точно стало хорошо.
          rotmistr60
      2. Krasnodar Сегодня, 10:29
        Цитата: rotmistr60
        Статье минус
        Скажите спасибо, что минусы для комментариев отменили. Были бы уже в черепах (кто давно на сайте поймет меня).
        использует слова типа "подловато"
        А вы с открытым забралом на чужую территорию суверенного государства?

        А надо?
        Krasnodar
  8. Нонна Сегодня, 09:03
    Хорошая, подробная статья редкая статья.Спасибо.
    Нонна
  9. К-50 Сегодня, 09:40
    Давно писал здесь, что Израиль ведёт себя подленько. В ответ только предупреждения и удаление постов моих. Походу лёд тронулся. what
    Наконец-то происходящее стали озвучивать настоящими эпитетами, а не иносказательно.
    К-50
Картина дня