Командование ДНР пригрозило ВСУ «непоправимым ущербом» в случае провокаций
Любая провокация украинских силовиков на линии соприкосновения сторон будет жестко пресекаться подразделениями армии ДНР, передает РИА Новости заявление представителя оперативного командования республики Эдуарда Басурина.
Ранее Киев сообщил о занятии двух населенных пунктов в районе Горловки, назвав это улучшениями позиций ВСУ.
Он подчеркнул, что Донецк выступает за соблюдение минских договоренностей и нацеливает украинскую сторону на их исполнение.
Напряженная обстановка сохраняется и в зоне ответственности Народной милиции ЛНР.
По его словам, «разведка ЛНР продолжает фиксировать перемещение запрещенной минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения», которая стягивается для усиления группировки сил противника.
Марочко добавил, что продолжается подвоз военного имущества и вооружений на позиции украинских силовиков в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Золотое и Троицкое.
Ранее Киев сообщил о занятии двух населенных пунктов в районе Горловки, назвав это улучшениями позиций ВСУ.
Наши подразделения в случае провокаций ВСУ в районах так называемой буферной зоны готовы нанести противнику непоправимый ущерб. Любая попытка улучшить свои позиции закончится для украинских силовиков массовыми потерями,сказал Басурин журналистам.
Он подчеркнул, что Донецк выступает за соблюдение минских договоренностей и нацеливает украинскую сторону на их исполнение.
В противном случае ждем вас в очередной "мини-котел",добавил представитель командования.
Напряженная обстановка сохраняется и в зоне ответственности Народной милиции ЛНР.
Во время подготовки очередной провокации при установке минных заграждений в так называемой "серой зоне" в районе населенного пункта Луганское погибли двое военнослужащих 54 бригады ВСУ, еще трое солдат получили ранения,рассказал представитель Народной милиции Андрей Марочко.
По его словам, «разведка ЛНР продолжает фиксировать перемещение запрещенной минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения», которая стягивается для усиления группировки сил противника.
Марочко добавил, что продолжается подвоз военного имущества и вооружений на позиции украинских силовиков в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Золотое и Троицкое.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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