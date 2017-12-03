20:18 03 декабря

Командование ДНР пригрозило ВСУ «непоправимым ущербом» в случае провокаций

Любая провокация украинских силовиков на линии соприкосновения сторон будет жестко пресекаться подразделениями армии ДНР, передает РИА Новости заявление представителя оперативного командования республики Эдуарда Басурина.



Ранее Киев сообщил о занятии двух населенных пунктов в районе Горловки, назвав это улучшениями позиций ВСУ.


Наши подразделения в случае провокаций ВСУ в районах так называемой буферной зоны готовы нанести противнику непоправимый ущерб. Любая попытка улучшить свои позиции закончится для украинских силовиков массовыми потерями,
сказал Басурин журналистам.

Он подчеркнул, что Донецк выступает за соблюдение минских договоренностей и нацеливает украинскую сторону на их исполнение.

В противном случае ждем вас в очередной "мини-котел",
добавил представитель командования.

Напряженная обстановка сохраняется и в зоне ответственности Народной милиции ЛНР.

Во время подготовки очередной провокации при установке минных заграждений в так называемой "серой зоне" в районе населенного пункта Луганское погибли двое военнослужащих 54 бригады ВСУ, еще трое солдат получили ранения,
рассказал представитель Народной милиции Андрей Марочко.

По его словам, «разведка ЛНР продолжает фиксировать перемещение запрещенной минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения», которая стягивается для усиления группировки сил противника.

Марочко добавил, что продолжается подвоз военного имущества и вооружений на позиции украинских силовиков в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Золотое и Троицкое.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. 1331М Сегодня, 16:55
    Ага.Что раньше молчали,"командующие" ДНР?
    1331М
    1. 210окв Сегодня, 17:01
      Ничего не молчали..Басурин делал очень громкие заявления.Особенно по весне.И...?Кураторы ети их..молчат.
      Цитата: 1331М
      Ага.Что раньше молчали,"командующие" ДНР?
      210окв
      1. Идущий Сегодня, 17:13
        Сейчас вообще не понятно , что там происходит и что готовится.
        Идущий
        1. buywol Сегодня, 19:20
          Я сам живу в Горловке , 1.5-2км от передовой .
          Ссылки чтобы знать что у нас происходит :
          https://vk.com/ags_donbass
          https://vk.com/donbass.media
          https://vk.com/gorlowka
          https://vk.com/strelkov_info
          buywol
          1. Идущий Сегодня, 19:29
            Спасибо , а я родился в Горловке ... держитесь на сколько это возможно.
            Идущий
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:02
      1331М Алексей hi
      :Ага.Что раньше молчали, "командующие" ДНР?
      Да наверное от команд из братской нашей страны обалдевали всё это время.Это чтобы помягче сказать.Стой там ,иди сюда .Туда не ходи ,сюда ходи.Это выполняй .Паровоз стой ,раз два.И так с 2014 года.Там у кого угодно мозги на бекрень от этих действий пойдут.
      Наблюдатель2014
      1. 1331М Сегодня, 17:06
        good Блин-спасибо,Серёг...Я так красиво хотел вот сказать,да косноязычен........Ну,зато ты сказал вот.... hiКрасиво-особенно про паровоз!!! laughing laughing laughing
        1331М
    3. Pax tecum Сегодня, 17:27
      Лучше звучит и правильней- "невосполнимый ущерб", и что бы без оглядки на Кремль. Может тогда и действительно, восполнить нечем будет.
      От слов к делу ведь перейти все равно придется. На той стороне слов не понимают...
      Pax tecum
      1. Смог Сегодня, 18:01
        Сводка за 1-2 декабря 2017г.
        Смог
  2. assa67 Сегодня, 16:58
    готовятся к новому году фашисты....кто-то из их фюреров же обещал"освободить"от оккупантов ЛДНР к 18-му году....
    assa67
    1. assa67 Сегодня, 16:59
      надеюсь не дремлют шахтеры
      assa67
      1. Идущий Сегодня, 17:14
        Там никто не дремлет , иначе можно переехать в мир иной.
        Идущий
        1. assa67 Сегодня, 17:19
          согласен,им там вообще не до сна.....да и наши там,действительно,пык-мык...пара гумконвоев последнее время,и все
          assa67
          1. Идущий Сегодня, 17:57
            Ну мы многого не знаем , надеемся , что не только гумконвои.
            Идущий
    2. Балу Сегодня, 19:56
      Цитата: assa67
      готовятся к новому году фашисты

      Ожидаемо, посмотрим чем закончится обещание бомжа по жизни, гастролера сукашвили.
      Следите за руками и перемещениями Наливайченко. Притих Тегнибок с ярошем, чтобы это значило.
      остальная труппа кукольного театра под руководством послихи США не в счет. Это массовк.
      Балу
  3. Чичиков Сегодня, 16:58
    Ждем отчета волонтеров АТО, о непоправимом ущербе - вчера, целый день, шло принуждение "хероев" к миру.
    Чичиков
    1. 210окв Сегодня, 17:05
      Плевать на этих "добровольно ущербных"..Сергей обстановку скинет..
      Цитата: Чичиков
      Ждем отчета волонтеров АТО, о непоправимом ущербе - вчера, целый день, шло принуждение "хероев" к миру.
      210окв
    2. vovanpain Сегодня, 17:21
      Цитата: Чичиков
      Ждем отчета волонтеров АТО, о непоправимом ущербе - вчера, целый день, шло принуждение "хероев" к миру.

      Да они вам ответят feel hi
      vovanpain
      1. Чичиков Сегодня, 17:43
        Говорящей каске, по штату положено, говорить - "Все прекрасно, потерь нет". А у этих, все наружу, - до нескрываемой паники.
        Чичиков
  4. Livonetc Сегодня, 17:16
    Лучше бы описали ситуацию с экономикой республик.
    А ситуация ни мира ни войны может продолжаться еще годами.
    И не рухнет краина в обозримом будущем.
    Для них край давно нормальное состояние.
    Livonetc
    1. 210окв Сегодня, 17:27
      Вы совершенно правы.Что то восстановили,что то не работает.А страны и в худшем состоянии существуют десятилетия чем эта территория.
      Цитата: Livonetc
      Лучше бы описали ситуацию с экономикой республик.
      А ситуация ни мира ни войны может продолжаться еще годами.
      И не рухнет краина в обозримом будущем.
      Для них край давно нормальное состояние.
      210окв
    2. Александр 3 Сегодня, 17:32
      Была окраина России а стала просто окраина жизни.
      Александр 3
      1. Идущий Сегодня, 17:58
        Даже не окраина , а глубоко ниже , увы.
        Идущий
    3. Чичиков Сегодня, 17:53
      Цитата: Livonetc
      Лучше бы описали ситуацию с экономикой республик

      Как после войны! В смысле, - медленно, но идет восстановлением. И проблемы, не сколько с производственным циклом, а со снабжением и сбытом. Многие предприятия Донбасса энергоемкие - металлургия, другие, были заложены и ориентированны на потребности Союза и в первую очередь на Россию. Кто будет производить ежемесячно, для внутреннего потребления, десятки жд вагонов, тепловозов, эскалаторов, горного оборудования, сотни тысяч металла, ферросплавов, угля , аммиака, стирола, карбомидов, полистирола и прочего.
      Чичиков
    4. Ныробский Сегодня, 19:08
      Цитата: Livonetc
      И не рухнет краина в обозримом будущем.Для них край давно нормальное состояние.
      И всё таки она рухнет. Не долго осталось.
      Ныробский
  5. Молодой_Коммунист Сегодня, 17:35
    Командование ДНР пригрозило ВСУ «непоправимым ущербом» в случае провокаций


    Может им, прямо из Сколково, завезли новейший прибор под названием "Министерский Усилитель Демонстративных Заявлений - Нанотехнологичный" (МУДЗ-Н) ?
    Молодой_Коммунист
  6. samarin1969 Сегодня, 17:38
    Что-то давно не икалось Олланду, Меркель и К....У Порошенки "кураторы-пофигисты
    samarin1969
  7. БМП-2 Сегодня, 18:45
    Для Порошенко непоправимого ущерба не бывает: он всегда найдёт пол-литра, чтобы себя "поправить"! laughing
    БМП-2
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