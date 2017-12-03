Командование ДНР пригрозило ВСУ «непоправимым ущербом» в случае провокаций

Наши подразделения в случае провокаций ВСУ в районах так называемой буферной зоны готовы нанести противнику непоправимый ущерб. Любая попытка улучшить свои позиции закончится для украинских силовиков массовыми потерями,

В противном случае ждем вас в очередной "мини-котел",

Во время подготовки очередной провокации при установке минных заграждений в так называемой "серой зоне" в районе населенного пункта Луганское погибли двое военнослужащих 54 бригады ВСУ, еще трое солдат получили ранения,