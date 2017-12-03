«Гроб на колесиках»: ВСУ продемонстрировали американским гостям свои достижения
Пользователи Сети высмеяли демонстративные учения ВСУ, приуроченные к прибытию делегации Национальной гвардии Калифорнии США на Украину, сообщает РИА Новости.
Видеоролик с кадрами учений был опубликован украинским военным ведомством на YouTube.
На кадрах видно, как военные показывают американским гвардейцам тренировку бойцов и вооружение, которым располагает украинская армия.
Ролик вызвал бурное обсуждение в Сети. В частности, пользователи недоумевали по поводу тренажера для расчетов переносных ЗРК, который также был показан зарубежным гостям.
У некоторых пользователей этот тренажер вызвал ассоциации с вагончиком из парка аттракционов, а у других - с «телегой на веревочке». Но самым популярным у интернет-общественности стало сравнение с «гробом на колесиках».
Другие вооружения также не вызвали у украинцев гордости. Они посоветовали командованию ВСУ не позориться и больше не показывать иностранцам свои «достижения».
Видеоролик с кадрами учений был опубликован украинским военным ведомством на YouTube.
На кадрах видно, как военные показывают американским гвардейцам тренировку бойцов и вооружение, которым располагает украинская армия.
Ролик вызвал бурное обсуждение в Сети. В частности, пользователи недоумевали по поводу тренажера для расчетов переносных ЗРК, который также был показан зарубежным гостям.
У некоторых пользователей этот тренажер вызвал ассоциации с вагончиком из парка аттракционов, а у других - с «телегой на веревочке». Но самым популярным у интернет-общественности стало сравнение с «гробом на колесиках».
Сильнейшая похоронная компания на континенте…отметил пользователь Бергер.
Это оно на рельсах? И еще это тянут на веревочке?недоумевает Васильев.
Другие вооружения также не вызвали у украинцев гордости. Они посоветовали командованию ВСУ не позориться и больше не показывать иностранцам свои «достижения».
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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