20:24 03 декабря

«Гроб на колесиках»: ВСУ продемонстрировали американским гостям свои достижения

Пользователи Сети высмеяли демонстративные учения ВСУ, приуроченные к прибытию делегации Национальной гвардии Калифорнии США на Украину, сообщает РИА Новости.

«Гроб на колесиках»: ВСУ продемонстрировали американским гостям свои достижения


Видеоролик с кадрами учений был опубликован украинским военным ведомством на YouTube.


На кадрах видно, как военные показывают американским гвардейцам тренировку бойцов и вооружение, которым располагает украинская армия.

Ролик вызвал бурное обсуждение в Сети. В частности, пользователи недоумевали по поводу тренажера для расчетов переносных ЗРК, который также был показан зарубежным гостям.



У некоторых пользователей этот тренажер вызвал ассоциации с вагончиком из парка аттракционов, а у других - с «телегой на веревочке». Но самым популярным у интернет-общественности стало сравнение с «гробом на колесиках».

Сильнейшая похоронная компания на континенте…
отметил пользователь Бергер.

Это оно на рельсах? И еще это тянут на веревочке?
недоумевает Васильев.

Другие вооружения также не вызвали у украинцев гордости. Они посоветовали командованию ВСУ не позориться и больше не показывать иностранцам свои «достижения».

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 56

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  1. spech Сегодня, 17:34
    Отрабатывает стрельбу с "хода" и моторесурс берегут.
    spech
    1. Тралл Сегодня, 17:36
      На видео американскому генералу мышцы живота мешают в люк танка залезть smile
      Сразу Рогозин вспомнился...
      Тралл
      1. 1331М Сегодня, 17:38
        laughing Грешно над убогими смеяться,хоть и сам грешен-еле сдерживаюсь...
        1331М
        1. Zibelew Сегодня, 17:46
          ВСУ тренируются на боевых вагонетках выбивать донецких из угольных шахт, не вижу ничего смешного...
          Zibelew
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:51
            Что-то эта "вагонетка" сильно напоминает F-35. laughing И сделана похоже по технологии "стелс". laughing
            СРЦ П-15
            1. Идущий Сегодня, 18:03
              Можно конечно стебаться сколько угодно , но такое впечатление , что они хотели выбить слезу у США для увеличения финансирования.
              Идущий
              1. Pirogov Сегодня, 18:05
                Цитата: Идущий
                Можно конечно стебаться сколько угодно , но такое впечатление , что они хотели выбить слезу у США для увеличения финансирования.

                С языка сняли на жалость давят сто %.
                Pirogov
                1. Идущий Сегодня, 18:07
                  Только кто их потроллил и выложил это в сеть?
                  Идущий
                  1. Pirogov Сегодня, 18:19
                    Цитата: Идущий
                    Только кто их потроллил и выложил это в сеть?

                    Почему потроллить .может какой то скакун гордится таким прорывом в строительстве броне техники .)))
                    Pirogov
                    1. Идущий Сегодня, 18:20
                      Если только попрыгунчик , так ещё и денег пришлет.
                      Идущий
                  2. Балу Сегодня, 19:59
                    Цитата: Идущий
                    Только кто их потроллил и выложил это в сеть?

                    Это секретное фото. laughing
                    Балу
              2. СРЦ П-15 Сегодня, 18:07
                Цитата: Идущий
                Можно конечно стебаться сколько угодно , но такое впечатление , что они хотели выбить слезу у США для увеличения финансирования.

                Я думаю, США увидев на какие "военные разработки" уходят их деньги, наоборот откажут им в помощи. yes
                СРЦ П-15
                1. Идущий Сегодня, 18:10
                  Может и таким боком обернутся , тут как смогут дальше поплакаться.
                  Идущий
            2. Скифотавр Сегодня, 19:17
              Цитата: СРЦ П-15
              Что-то эта "вагонетка" сильно напоминает F-35. laughing И сделана похоже по технологии "стелс". laughing

              Это гроб пятого поколения - для конвейерных турбомогилизаций. laughing
              Скифотавр
            3. ПалБор Сегодня, 20:12
              Цитата: СРЦ П-15
              Что-то эта "вагонетка" сильно напоминает F-35. laughing И сделана похоже по технологии "стелс". laughing

              Если бархатом обить,точно "стелс" будет. smile
              ПалБор
          2. Чёрный Сегодня, 17:59
            Не ну а шо?....в этой вагонетке зато очень удобно хоронить laughing
            Чёрный
        2. Каштан Сегодня, 18:02
          Цитата: 1331М
          laughing Грешно над убогими смеяться,хоть и сам грешен-еле сдерживаюсь...

          А в чем убогость? Скажите. Может и я посмеюсь.
          Отработка стрельбы на ходу ,хорошая идея и затраты на реализацию идеи щадящие.
          Каштан
          1. Чёрный Сегодня, 18:04
            Цитата: Каштан
            А в чем убогость? Скажите. Может и я посмеюсь.

            Вряд ли посмеётесь...видимо вам не понять....стандарт НАТО laughing
            Чёрный
          2. Ныробский Сегодня, 18:58
            Цитата: Каштан
            А в чем убогость? Скажите. Может и я посмеюсь.
            Грешно над убогими смеяться. А убожество их, равно как и ущербность заключается в том, что ещё 25 лет назад они воспринимали США и НАТО как вероятного противника, а ныне готовы им сапоги вылизать и выступить в роли пушечного мяса в борьбе с Россией, при этом ничего не получив в замен.
            Ныробский
        3. volodya Сегодня, 18:50
          Цитата: 1331М
          laughing Грешно над убогими смеяться,хоть и сам грешен-еле сдерживаюсь...

          Хорошая штука! Можно хоронить не доставая!
          volodya
      2. Чёрный Сегодня, 17:40
        Ну на картинке вообще ШЕДЕВР!!! wassat....такой бронепоезд должен очень дорого стоить wassat
        Чёрный
        1. Идущий Сегодня, 18:04
          Вот зачем они его в сеть выложили это вопрос. lol
          Идущий
          1. Чёрный Сегодня, 18:05
            Цитата: Идущий
            Вот зачем они его в сеть выложили это вопрос. lol

            Запугивают, гады wassat
            Чёрный
            1. Идущий Сегодня, 18:08
              Если только собственное население.
              Идущий
              1. Чёрный Сегодня, 18:13
                Цитата: Идущий
                Если только собственное население.

                Собственному населению они это втюхают как гений инженерной мысли, за который придётся выложить тыщщщу милЬён гривен....так что придётся потуже затянуть пояса wassat ...кроме того, каждый кастрюлеголовый патриот просто обязан кинуть пару СМСок для сбора средств laughing
                Чёрный
                1. Идущий Сегодня, 18:18
                  ...кроме того, каждый кастрюлеголовый патриот просто обязан кинуть пару СМСок для сбора средст


                  Вот тоже цель которая сработает.
                  Идущий
        2. БМП-2 Сегодня, 18:28
          Мне кажется, функционал изделия явно недооценён. В перерывах между тренировками гробик можно использовать как контейнер для мусора. Пустующие поверхности можно рекламой заполнить. Например, телефонами похоронных агенств. А если на борту ещё фейс Порошенко изобразить - то вообще можно чемпионат мира устраивать: "Стрельба по мишени "Бегущий кабан""!
          БМП-2
      3. Комментарий был удален.
        1. Zibelew Сегодня, 18:19
          Цитата: san4es
          За-то эти , вдвоём просачиваются

          Боевой гробик мчался по рельсам, деревья были припорошены снегом, а два сантехника застряли в канализационном люке...Шёл декабрь 2017 года...
          Zibelew
          1. san4es Сегодня, 18:40
            Цитата: Zibelew
            два сантехника застряли в канализационном люке...Шёл декабрь 2017 года...

            ...Точно good
            san4es
      4. Симон Сегодня, 18:23
        Пускай модернизируют, расширят и приделают канализационный люк! yes Пускай как в канализацию влезают wassat
        Симон
    2. 210окв Сегодня, 17:43
      Чем бы "дитя" не тешилось..лишь бы не забеременело..
      Цитата: spech
      Отрабатывает стрельбу с "хода" и моторесурс берегут.
      210окв
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:46
      spech
      Отрабатывает стрельбу с "хода" и моторесурс берегут.
      Ага ,берегут.Экономика должна быть экономной.
      После развала СССР три округа у них было Закарпатский, Киевский и Одесский.Вы бы слышали с каким энтузиазмом молодые офицеры распинались о будущем украинских вооружённых сил.А теперь этот "гробик" на колёсиках.Ну как говорится шо здобулы то здобулы. laughing
      Наблюдатель2014
    4. cariperpaint Сегодня, 18:07
      именно. имитируют транспортное средство. не более того
      cariperpaint
  2. словак Сегодня, 17:37
    Ну вот, теперь вся Украина покроется сетью узкоколеек с центром в Раде, там будет главный шоколадный паук собирать дохлых мух
    словак
    1. oldzek Сегодня, 17:53
      кстати насчет узкоколеек, похоже это уже не шутка.в Киеве задумались о переходе на европейскую колею,чтобы и здесь не иметь ничего общего с Россией и РЖД.
      oldzek
      1. Не либероид Русский Сегодня, 19:05
        )))) у них денег то нет существующий парк вагонов содержать, а тут сразу кучу колесных пар сменить, да пару десятков тысясч км жд путей перешить... нет границ фантазии в раде
        Не либероид Русский
  3. pvv113 Сегодня, 17:41
    "Самая сильная армия" меня не впечатлила, думаю, что американцев тоже
    pvv113
  4. Полынь Сегодня, 17:43
    нельзя недооценивать никого
    может они это показывают - чтобы США начали поставлять современное западное оружие
    тем более страны НАТО поставляют оружие, пусть даже и старое, еще из советских запасов Варшавского договора
    Полынь
  5. Александр 3 Сегодня, 17:45
    Показали гробик на колёсах возимый на группу бандерлогов,а им надо еще и индивидуальные на верёвочке возимый.
    Александр 3
  6. изя топ Сегодня, 17:48
    а схроны янкесов научили копать?
    изя топ
  7. Berkut154 Сегодня, 17:55
    Это шедевр!!! 1 место вундервафле!!!
    Berkut154
  8. рюрикович Сегодня, 17:55
    Где-то я это уже видел..... what
    рюрикович
    1. Смог Сегодня, 18:09
      Ага, гениальный фильм, гениальный режиссер. laughing
      Смог
    2. Скифотавр Сегодня, 19:12
      Цитата: рюрикович
      Где-то я это уже видел..... what
      Или тут на 1:15:45 smile
      Скифотавр
  9. С_Байкала Сегодня, 17:59
    Твою дивизию. Что они показывают? Все "наработки" и вооружение времен СССР. Поправьте, если не прав. Особо умилила "шишига". Всего-то 50 лет ветерану (дай Бог ему здоровья). Ау!! Своего-то только гроб на колесиках? Дайте мне металл, я на даче сам за неделю сварю. Хотя навык на уровне: заварил - полчаса почистил "болгаркой" - и лепота! wink
    С_Байкала
  10. С_Байкала Сегодня, 18:04
    Цитата: СРЦ П-15
    Что-то эта "вагонетка" сильно напоминает F-35. laughing И сделана похоже по технологии "стелс". laughing

    Вы абсолютно правы: очень трудно будет ее засечь средствами ПВО. wink
    С_Байкала
  11. Incvizitor Сегодня, 18:04
    Это почти бронепоезд, 3й сидит и педали крутит, те, что видны внизу по центруlaughing
    А какой камуфляж окраска прям на 5+, особенно для зимы!
    Incvizitor
  12. sergo1914 Сегодня, 18:30
    Хотели сделать это


    или это



    А получилось... Рукалицо...
    sergo1914
    1. Идущий Сегодня, 20:05
      А получилось... Рукалицо...


      Только нижнее и заднее.
      Идущий
  13. Александр Петров1 Сегодня, 18:30
    Ну и клоуны!?А ведь была 2 армия Европы после РСФСР в 1991 году после раздела велиеого СССР!?Позор до чего дошла украина!?
    Александр Петров1
    1. Кент0001 Сегодня, 19:25
      Я бы даже сказал допрыгала....
      Кент0001
  14. Rasamaha Сегодня, 18:32
    то я так полагаю ,пугать стрелочнеков на путях!
    Rasamaha
  15. Кент0001 Сегодня, 19:24
    Так этож что нормально-то советское. скакуны только гроб на колесах и смогли замастрячить.
    Кент0001
  16. KryoWarrior1978 Сегодня, 19:28
    А этим двоим-пожизненный эцих с гвоздями.
    (Кин Дза Дза)
    KryoWarrior1978
  17. Вадим237 Сегодня, 19:30
    Это система создана для спасения трупов ВСУ по ЖД - самокатом, до ближайшего ЖД морга.
    Вадим237
  18. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 19:58
    Стелс-тележка, украденная с ближайшего супермаркета и обшитая фанерой. Но зато шайтан-труба и пулемет есть)))
    Американский генерал еле в люк пролез))))
    Генерал Песчаных Карьеров
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