Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли очередной удар по объектам террористов в Сирии

Третьего декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ на юго-востоке провинции,

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с территории России, нанесли авиаудар по объектам террористической группировки ИГ (ИГИЛ, запрещена в РФ) на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.говорится в релизе военного ведомства.Подчеркивается, что «целями для поражения стали склады с боеприпасами, скопление техники и опорные пункты террористов».«Авиационное прикрытие российских дальних бомбардировщиков над территорией Сирии осуществлялось истребителями Су-30СМ с авиабазы Хмеймим», – отметили в пресс-службе.В Минобороны добавили, что все российские самолеты после выполнения боевого задания вернулись на аэродромы базирования.