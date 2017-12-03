20:22 03 декабря

Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли очередной удар по объектам террористов в Сирии

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с территории России, нанесли авиаудар по объектам террористической группировки ИГ (ИГИЛ, запрещена в РФ) на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.



Третьего декабря 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевшие с территории Российской Федерации, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ на юго-востоке провинции,
говорится в релизе военного ведомства.


Подчеркивается, что «целями для поражения стали склады с боеприпасами, скопление техники и опорные пункты террористов».

«Авиационное прикрытие российских дальних бомбардировщиков над территорией Сирии осуществлялось истребителями Су-30СМ с авиабазы Хмеймим», – отметили в пресс-службе.

В Минобороны добавили, что все российские самолеты после выполнения боевого задания вернулись на аэродромы базирования.


Использованы фотографии: Министерство обороны РФ
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Комментарии 18

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  1. Александр 3 Сегодня, 18:47
    Большой полигон в Сирии,разнообразный.А пробовали бомбить без ГЛОНАС? С другой стороны цена ошибки велика.Жизни мирных жителей.А надо быть готовым и к такой ситуации.
    Александр 3
    1. Идущий Сегодня, 18:54
      Цитата: Александр 3
      Большой полигон в Сирии,разнообразный.А пробовали бомбить без ГЛОНАС?


      А зачем рисковать?
      Идущий
      1. Джедай Сегодня, 19:07
        А кто знает как там отрабатывалось? Кто вам признается? wink soldier
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 19:40
          Этого мы точно никогда не узнаем.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 20:08
            Есть такое присловье: меньше знаешь - крепче спишь! wink
            Джедай
    2. паниковский Сегодня, 20:02
      Цитата: Александр 3
      Большой полигон в Сирии,разнообразный.А пробовали бомбить без ГЛОНАС? С другой стороны цена ошибки велика.Жизни мирных жителей.А надо быть готовым и к такой ситуации.

      Эй, ты, мирный житель без ГЛОНАС, заткни дуло, и подготовь задницу для очень мирных жителей этой планеты, кретин.
      паниковский
      1. Александр 3 Сегодня, 20:08
        А хамить не надо.Ты не в подворотне.
        Александр 3
  2. Chertt Сегодня, 18:50
    ВКС РФ так часто и долго плющит бармалеев, интересно, они воспринимают это как данность, ну типа вот пошел дождь, хорошо. Вот полетели бомбы, плохо
    Chertt
    1. Azim77 Сегодня, 20:01
      Цитата: Chertt
      Вот полетели бомбы, плохо

      Ну почему плохо, они же думают, что их девственницы заждались. Беленькие и свеженькие. По ночам небось снятся. А то одни бородатые, потные и вонючие вояки вокруг, тошно небось уже. Вот и ждет каждый - быстрее бы эти русские прилетели и хорошенько так сверху бабахнули.. чтоб долго не мучатся.
      Azim77
  3. Кокос Сегодня, 18:50
    Дык вроде победели....добиваем остатки или это опять надолго? recourse
    Кокос
    1. vovanpain Сегодня, 19:09
      Цитата: Кокос
      Дык вроде победели....добиваем остатки или это опять надолго? recourse

      Коллега hi Так на Северном Кавказе тоже ведь победили,но там до сих пор постреливают request Так что и в Сирии стрелять еще долго будут. hi
      vovanpain
      1. Идущий Сегодня, 19:41
        И гораздо дольше чем у нас.
        Идущий
  4. ded100 Сегодня, 18:54
    В Минобороны добавили, что все российские самолеты после выполнения боевого задания вернулись на аэродромы базирования.
    Вот это самое главное задачу выполнили и домой без потерь! good
    ded100
  5. seregatara1969 Сегодня, 18:56
    а как бармалеи воспринимают гул самолётов в небе? кошмары не мучают?спят хорошо?
    seregatara1969
    1. Идущий Сегодня, 18:57
      Они его услышать не успевают.
      Идущий
  6. dojjdik Сегодня, 19:11
    пока не начнем "гражданскую" войну на територии израиля бомбить будем долго и упорно потому как ведем мы "топорную" войну а надо вести диверсионную; но есть лозунг "израиль непобедим" и есть безвольные политики которым вбили в голову этот лозунг
    dojjdik
  7. Горный стрелок Сегодня, 19:19
    Значит, есть что бомбить такими массированными ударами? Мы чего то не знаем?
    Горный стрелок
    1. Идущий Сегодня, 19:42
      А тут и гадать не надо , гонять такие ресурсы просто так не будут.
      Идущий
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