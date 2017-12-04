ЕС устал ждать осмысленных решений от Киева

Долги, которые насчитывают гражданам, нечестные. Потому что счета им приходят сегодня, а субсидии (которые получает большинство) приходят с опозданием в несколько месяцев.



Если Украина заинтересована в продолжении транзита после 2019 года, нужен партнер, который будет заинтересован в подписании контракта с "Газпромом".

Это такой пример "хотелок" - "Я хочу". Ни одно правительство в Европе, тем более Еврокомиссия, не покупает газ. Его покупают трейдеры. Точка сдачи газа определяется контрактом между трейдером и "Газпромом"... Кто будет переносить в Суджу (российский городок рядом с Сумами) пункт приема - генеральный секретарь партии или президент?

Тогда трейдер развернется и начнет покупать газ через "Северный поток".



Европа, трейдеры, Еврокомиссия ждут решений от Украины, ждут предложений. Что предлагает Украина, если не будет "Северного потока -2"? Однако ответов с украинской стороны нет, а время на раздумья уже закончилось.



Наоборот, ставка транзита через украинскую ГТС с 1 января 2016 года наивысшая в Европе и выше, чес у "Северного потока". У Украины нет времени на дискуссии - необходимо принимать решения немедленно. Трейдеры не будут ждать, пока в Киеве одобряют решения и определяют, кто плохой, а кто хороший.



Украина должна представить четкий план. Необходимо дать лучшее предложение, чем "Северный поток" - и Украину подержат. Однако пока такого решения со стороны украинского правительства или "Нафтогаза" я не вижу. Очень много желаний, к примеру, о переносе точки приема газа. Но это лишь желания и ничего больше...



Скажу честно, надоело слушать конференции и читать стратегии - время воплощать все это. Время уходит быстро - 2019 год не послезавтра, а уже сегодня вечером.



В любом случае, транзит после 2019 года продолжится, но в Киеве я слышу, что спешить не нужно. Уже сейчас необходимо провести переговоры и предложить оптимальное долгосрочное решение. Если правильно подойти к этому вопросу, транзит не уменьшится. Для Украины это 2-3 миллиарда долларов ежегодно.



Однако нужно помнить, что в Европе решений Украины ждать не будут.