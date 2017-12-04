ЕС устал ждать осмысленных решений от Киева
На днях даже бывший Генсек НАТО датчанин Расмуссен высказался по поводу гибридного оружия России - о газе. То ли пытаясь таким образом оправдать принятое Данией решение об опасности "Северного потока-2", то ли по застарелой привычке врать в глаза. Это же он в 2003 году утверждал, что у Ирака есть химическое оружие.
Теперь он с такой же уверенностью врет о том, что ЕС хочет избавиться от "газовой зависимости". Во только цифры говорят о том, что после первого майдана европейцы начали быстро наращивать закупки газа именно в России. И миллиарды в "СП-1" вложили именно европейские компании. И с 24% доля газа из России сегодня составляет уже 35%. И европейцы вкладываются и в "СП-2", и в газопроводы, идущие по территории Турции. А там тоже газ из России - даже Азербайджан его закупает для дальнейшей транспортировке в ЕС.
Бизнесмены своими деньгами доказывают, что опасаются вкладываться в долгосрочные проекты, связанные с Киевом, майданами и непредсказуемостью принимаемых там решений.
Не секрет, что ЕС привез в Киев массу советников, которые должны контролировать процесс и подталкивать местных чиновников в "правильном" направлении. Разумеется, для ЕС правильном - меценатов и благодетелей среди них нет. Карел Хирман - представитель Стратегической группы советников по поддержке реформ. Гражданин Словакии, специалист по энергетике. И так "случайно" вышло, что газ из Украины идет как раз в Словакию. То есть, он представляет государство, кровно заинтересованное в украинском транзите. А потому, в отличие от экс-премьера и экс-главы НАТО, у пана Хирмана задача сохранить существующий транзит.
Однако, давая интервью "Европейской правде" в Киеве, советник был не очень оптимистичен.
Раскритиковав систему субсидий и ценообразования, Хирман прямо рассказал о том, что в Киеве правительство не выполняет собственные же законы, поэтому Евросоюз устал ждать какого-то реального прогресса. Вообще, он видит у чиновников желание взять всё и сразу, не вкладываясь в долгосрочные проекты - в ту же модернизацию украинской ГТС. Возмущает советника и ценообразование.
Ниже перевод с украинского:
Долги, которые насчитывают гражданам, нечестные. Потому что счета им приходят сегодня, а субсидии (которые получает большинство) приходят с опозданием в несколько месяцев.
Если Украина заинтересована в продолжении транзита после 2019 года, нужен партнер, который будет заинтересован в подписании контракта с "Газпромом".
Если Украина заинтересована в продолжении транзита после 2019 года, нужен партнер, который будет заинтересован в подписании контракта с "Газпромом".
Комментируя предложение Порошенко перенести пункт приема газа с западноq на восточную границу Украины, советник ответил почти грубо:
Это такой пример "хотелок" - "Я хочу". Ни одно правительство в Европе, тем более Еврокомиссия, не покупает газ. Его покупают трейдеры. Точка сдачи газа определяется контрактом между трейдером и "Газпромом"... Кто будет переносить в Суджу (российский городок рядом с Сумами) пункт приема - генеральный секретарь партии или президент?
Тогда трейдер развернется и начнет покупать газ через "Северный поток".
Европа, трейдеры, Еврокомиссия ждут решений от Украины, ждут предложений. Что предлагает Украина, если не будет "Северного потока -2"? Однако ответов с украинской стороны нет, а время на раздумья уже закончилось.
Наоборот, ставка транзита через украинскую ГТС с 1 января 2016 года наивысшая в Европе и выше, чес у "Северного потока". У Украины нет времени на дискуссии - необходимо принимать решения немедленно. Трейдеры не будут ждать, пока в Киеве одобряют решения и определяют, кто плохой, а кто хороший.
Украина должна представить четкий план. Необходимо дать лучшее предложение, чем "Северный поток" - и Украину подержат. Однако пока такого решения со стороны украинского правительства или "Нафтогаза" я не вижу. Очень много желаний, к примеру, о переносе точки приема газа. Но это лишь желания и ничего больше...
Скажу честно, надоело слушать конференции и читать стратегии - время воплощать все это. Время уходит быстро - 2019 год не послезавтра, а уже сегодня вечером.
В любом случае, транзит после 2019 года продолжится, но в Киеве я слышу, что спешить не нужно. Уже сейчас необходимо провести переговоры и предложить оптимальное долгосрочное решение. Если правильно подойти к этому вопросу, транзит не уменьшится. Для Украины это 2-3 миллиарда долларов ежегодно.
Однако нужно помнить, что в Европе решений Украины ждать не будут.
Тогда трейдер развернется и начнет покупать газ через "Северный поток".
Европа, трейдеры, Еврокомиссия ждут решений от Украины, ждут предложений. Что предлагает Украина, если не будет "Северного потока -2"? Однако ответов с украинской стороны нет, а время на раздумья уже закончилось.
Наоборот, ставка транзита через украинскую ГТС с 1 января 2016 года наивысшая в Европе и выше, чес у "Северного потока". У Украины нет времени на дискуссии - необходимо принимать решения немедленно. Трейдеры не будут ждать, пока в Киеве одобряют решения и определяют, кто плохой, а кто хороший.
Украина должна представить четкий план. Необходимо дать лучшее предложение, чем "Северный поток" - и Украину подержат. Однако пока такого решения со стороны украинского правительства или "Нафтогаза" я не вижу. Очень много желаний, к примеру, о переносе точки приема газа. Но это лишь желания и ничего больше...
Скажу честно, надоело слушать конференции и читать стратегии - время воплощать все это. Время уходит быстро - 2019 год не послезавтра, а уже сегодня вечером.
В любом случае, транзит после 2019 года продолжится, но в Киеве я слышу, что спешить не нужно. Уже сейчас необходимо провести переговоры и предложить оптимальное долгосрочное решение. Если правильно подойти к этому вопросу, транзит не уменьшится. Для Украины это 2-3 миллиарда долларов ежегодно.
Однако нужно помнить, что в Европе решений Украины ждать не будут.
Фактически, советник из страны, кровно заинтересованной в продолжении транзита, полностью разбил аргументы противников "СП-2", откровенно возложи вину за происходящее на киевский режим. Который много ворует, не модернизирует трубу, получает наивысшие ставки из европейских карманов и при этом еще и ничего не делает для того, чтобы озаботиться сохранением транзита после 2019 года.
И он же прав - Порошенко прекрасно осознает, что второй срок ему не светит. Равно как и все правительство не строит иллюзий. Все, принимающие решения чиновники спешат снять сливки сегодня, а не вкладываться в заоблачные для них дали. Киеве не Берлин и не Москва, в нем никто не надеется прожить не то что 16 лет во власти - в следующие 16 месяцев мало кто верит.
Украину разрушают не "Газпром", "рука Кремля" и "агенты Путина". Самое страшное гибридное оружие - эта сама украинская власть, последовательно деградировавшая с самого распада Союза - она "заточена" на грабеж государства до полного его уничтожения в качестве сколь-нибудь самостоятельного субъекта.
Утешает, что осталось от силы пара лет.
Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)
Использованы фотографии: fa.shafaqna.com
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