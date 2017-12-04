Грядет кризис. Что делать?

Многие экономические кризисы предсказуемы. Они имеют циклическую природу, что позволяет экономистам предсказывать их наступление. Каждый цикл включает четыре фазы: собственно кризис (по сути, «падение на дно»), депрессию (нахождение в кризисном состоянии без реальных возможностей и перспектив исправления ситуации), оживление (постепенный «подъем с колен» до предыдущего, докризисного уровня) и подъем (достижение новых вершин развития). То есть циклические кризисы имеют закономерности своего развития и если достигнут максимум экономического развития, то впереди может быть только кризис, а лишь затем – депрессия и постепенное оживление с последующим подъемом.Если применить эту модель к анализу развития российской экономики в последние годы, то мы видим, что Россия сейчас переживает фазу оживления. Постепенно наращиваются темпы производства, растет качество производимой продукции. Оживление вполне могло бы перерасти в подъем национальной экономики, но есть одна очень существенная проблема – современная Россия слишком плотно интегрирована в мировую экономику и слишком зависима от экономического положения и событий в других государствах, в том числе – в США.В 2009 году американская экономика вышла из кризиса 2007-2009 гг., после чего показатели валового внутреннего продукта США неуклонно росли. В конце 2010 года США удалось превысить докризисные показатели ВВП. Так началась фаза подъема американской экономики, которая продолжается уже почти 7 лет. Специалисты утверждают, что столь длительный период непрерывного роста ВВП свидетельствует о неизбежном приближении нового кризиса. Если обратиться к анализу предыдущих особенностей развития американской экономики, то ясно, что все этапы подъема также продолжались в среднем около семи – девяти лет. Затем неизбежно следовали кризис и депрессия.Кандидат экономических наук и банкир Владимир Громковский выделяет следующие критерии грядущего экономического кризиса.1. Показатели использования производственных мощностейПеред наступлением кризиса загрузка производственных мощностей начинает постепенно снижаться. Это связано с тем, что, несмотря на начало снижения спроса на продукцию, все новые и новые производственные мощности по инерции продолжают запускаться. В результате мы видим, как строятся новые цеха, вводится в эксплуатацию новое оборудование, однако загрузить его должным количеством выпускаемой продукции уже не получается. Производственные мощности начинают загружаться меньше, чем должны были. В настоящее время уровень загрузки американских производственных мощностей начал снижаться.2. Состояние рынка акцийВ качестве второго важного показателя грядущего кризиса В. Громковский выделяет состояние рынка акций. Если близится кризис, то рынок акций «перегревается», что связано с ростом покупок акций и повышением их цены. На рынке появляются многочисленные спекулянты, непрофессиональные игроки. В рынок ценных бумаг вкладывается все больше денег, тогда как инвестиции в развитие промышленности и торговли постепенно снижаются.3. Количество разрешений на строительствоНепосредственно перед кризисом начинает снижаться и количество выдаваемых разрешений на строительство жилых домов. Выдающие их органы прекрасно понимают – если будет кризис, то большинство граждан или юридических лиц довести строительство зданий до ввода в эксплуатацию не сможет. Собственно, так произошло в России в 2014-2015 гг., когда за валютной инфляцией и санкциями последовал кризис на рынке недвижимости. Резко сократились продажи жилой и коммерческой недвижимости, многие строящиеся объекты «встали», что вновь актуализировало проблему «обманутых дольщиков». Между тем, строительные компании не сдают объекты не из-за своей «зловредности» или стремления украсть чужие деньги, а по той причине, что у них просто нет средств на завершение строительства.Громковский выделяет и еще один очень важный момент – рост интереса общества к «виртуальным» финансам и «виртуальным» финансовым спекуляциям. В далеком уже 2009 году некто Сатоси Накамото представил миру первый биткоин. Чуть позже за 10 тысяч биткоинов были куплены две пиццы. В феврале 2011 года стоимость одного биткоина выросла до одного доллара, но большинство специалистов были уверены – криптовалюте вряд ли удастся существенно увеличить свою цену. Но уже через несколько месяцев мир был шокирован – биткоин вырос в цене сразу в 28 раз! Прошли годы – и сейчас биткоин стоит $8700 (отметка биржи Coindesk в субботу 2 декабря 2017 года). Капитализация криптовалютного рынка выросла до 255 млрд долларов – в десять раз по сравнению с показателями апреля 2017 года (25 млрд долларов).Между тем, целый ряд экспертов убежден в том, что бум на рынке криптовалют предвещает мировую финансовую катастрофу. Например, немецкий экономист и банкир Йенс Вейдманн обращает внимание на нестабильность цифровых валют, однако считает, что банкам следовало бы озаботиться укреплением контроля над криптовалютами. Если банки перейдут на использование цифровой валюты, они смогут значительно обезопасить свои позиции во время экономических кризисов. Ведь в кризисных ситуациях люди первым делом «бегут» в банк, чтобы снять всю имеющуюся наличность. В свою очередь, банки озадачены защитой своих средств от подобных снятий.Понятно, что криптовалюты в настоящий момент нарушают монополию банков на финансовые операции и хранение денег, а также препятствуют установлению полного государственного контроля над валютными операциями. Таким образом, поскольку в современном мире постепенно начинается процесс выхода криптовалют из теневой сферы, государство переходит к более лояльной политике в отношении криптовалютного рынка. Рост стоимости криптовалют имеет и объективные причины. Во-первых, ряд государств заинтересован в привлечении инвестиций посредством легализации криптовалютных операций. Во-вторых, все активнее начинает применяться блокчейн-технология – не только в финансовой сфере, но и в сфере государственного управления (тот же Дубай, где собираются в самом обозримом будущем переводить на блокчейн-технологии всю систему власти в эмирате).В то же время, особенности развития современной экономики таковы, что появляется надежда на появление неких «антициклических» механизмов, которые могут существенно отсрочить наступление мирового финансового и экономического кризиса. Большое значение для мировых рынков, в частности, имело избрание на пост президента США Дональда Трампа. Как известно, у Трампа – собственная программа развития американской экономики. Президент Трамп видит необходимость возрождения производства, возвращения к добыче сырья на американской территории и сокращения зависимости США от других государств и рынков. Если Трампу удастся создать такие условия, что кредитоспособность американского производителя повысится, то можно будет действительно говорить об отсрочке (в перспективе) экономического кризиса. Однако, пока Трамп говорит лишь об изменении налоговой системы в США, которые важны, но не столь существенны в масштабах рассматриваемой нами проблемы.Однако, американская экономика – американской, а нас беспокоит, как происходящие на американском и мировом рынках процессы могут отразиться на российской экономике и что ожидать нашей стране. Как мы знаем, в последние годы политика российского руководства направлена на повышение экономической безопасности и самодостаточности страны. Введение санкций против России, как ни странно, привело для нашей экономики и к позитивным последствиям, в первую очередь в направлении развития отечественного производства. Тем не менее, добиться полной автаркии в современных условиях нельзя, более того – это вредно для экономического развития страны. Поэтому Россия все равно будет реагировать на мировой кризис, даже находясь сейчас в стадии оживления национальной экономики.Любые тревожные изменения на мировом финансовом рынке всегда влекли за собой стремление инвесторов к снижению рисков своих инвестиционных портфелей. Иными словами, как только возникает угроза экономического кризиса, инвесторы стремятся перевести свои средства в такие фонды, которые в наименьшей степени подвержены рискам и гарантированно сохранят инвестиции. Естественно, что в случае ненадежности валюты какого-либо государства, инвесторы сразу же будут стремиться избавиться от такой валюты в пользу более надежных валют. В современном мире наиболее крепкие позиции все равно сохраняет доллар, хотя есть все основания считать, что в будущем его господство может пошатнуться. Именно доллары начинают скупать россияне в кризисной ситуации, а стоимость доллара сразу же возрастает. Так было на всем протяжении современной, постсоветской российской истории.Следует помнить о том, что российский рубль – это валюта страны – экспортера сырья. Такие валюты рассматриваются в качестве ненадежных и при приближении экономического кризиса их предпочитают поскорее сбыть, обменять на более надежные валюты или вложения. Дело в том, что валюты стран – экспортеров сырья, и Россия здесь не исключение, зависимы от цен на нефть. Давно известно, что циклический экономический кризис влечет за собой сокращение спроса на нефть и нефтяные продукты, что неизбежно «обваливает» валюты стран – экспортеров нефти. Падения добычи нефти способствуют очень внушительному изменению цен на баррель.Поскольку основная часть доходов России обеспечивается продажей сырьевых ресурсов, в первую очередь – углеводородов, российская экономика оказывается в прямой зависимости от экономического положения тех же Соединенных Штатов. Начинается кризис в США – и за ним неизбежно следует, во-первых, падение цен на нефть и снижение получаемых от ее реализации доходов, а во-вторых – выход инвесторов из рублевых инвестиций. Рубль сильно падает в цене, чему способствует и стремление людей переводить свои накопления в долларовый эквивалент.Как отражается снижение цен на нефть на российском рынке? В первую очередь, последствия экономического кризиса хорошо просматриваются на примере рынка недвижимости. Длительное время цены на недвижимость в России росли и достигли к 2010-м годам очень высокого уровня. Затем, когда в 2014-2015 гг. произошла валютная инфляция, цены на недвижимость в долларовом эквиваленте упали очень сильно. Например, если до кризиса квартира стоила 2 млн рублей, что составляло примерно 57 тысяч долларов, то сейчас стоимость той же квартиры (в лучшем случае) осталась также 2 млн рублей, только теперь это уже 34 тысячи долларов. Соответственно, те люди, у кого имелись сбережения в долларах (и евро), в результате кризиса значительно увеличили свои покупательные возможности. Достаточно вспомнить, как в 1990-е годы цены на недвижимость, да и на многие другие товары, указывались в «условных единицах» - у.е., по стоимости эквивалентных доллару.Какие инвестиции в современных условиях остаются наиболее надежными? Во-первых, следует перевести свои накопления в «твердые» валюты. К ним относится, разумеется, доллар. Те, кто переводят хотя бы часть своих сбережений в доллары, как правило, всегда выигрывают в случае масштабных кризисов (речь о рядовых гражданах). Если говорить о долгосрочной перспективе, то можно хранить часть средств и в валютах, которые в данном цикле должны демонстрировать устойчивость. Не стоит бояться потери банковских процентов – в любом случае это будет менее ощутимым ударом, чем те убытки, которые будут понесены, если обмен не состоится.Во-вторых, надо очень внимательно подходить к инвестициям в недвижимость. Цены на недвижимость будут падать, причем если сохранится тенденция снижения цен на нефть, то в конечном итоге цены на российскую недвижимость могут упасть в несколько раз. Если инвестор хочет сохранить и преумножить свои деньги, то вложение в недвижимость в кризисный период – опрометчивый шаг. Причем это касается и жилой, и коммерческой недвижимости.Однако, с другой стороны, у снижения цен на недвижимость есть свои плюсы. Если у гражданина есть достаточные сбережения, то при максимальном снижении цен на недвижимость он может по небольшим ценам обеспечить жильем «на будущее» своих детей и внуков, а также создать себе портфель для пассивного дохода, который ему обеспечит сдача дешево купленной недвижимости в аренду. Снимать квартиры и комнаты в крупных городах, где есть работа и учебные заведения, будут всегда. Как мы знаем, жилье сдавалось даже в страшные военные годы. Имея «лишнее» жилье, даже в кризис можно обеспечить себе некий прожиточный минимум, не зависящий от наличия или отсутствия работы или каких-либо пособий и пенсий.