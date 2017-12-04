05:50 04 декабря
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Не по Йоське шапка: Израиль вмешивается во внутренние дела Сирии

Демонстрация силы Израилем в районе Голанских высот и юго-западных территориях Сирии создает угрозу возникновения на Ближнем Востоке нового конфликта, что, похоже, не очень заботит руководство еврейского государства. Накануне на странице в «Facebook» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху было опубликовано видеозаявление, сделанное политиком после авиаудара ВВС Израиля по Сирии.



В своем сообщении Нетеньяху подчеркивает, что Тель-Авив не намерен мириться с военным присутствием Ирана в Сирийской Арабской Республике (САР). Премьер-министр заявил: «Мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии, к чему он, похоже, стремится с заявленной целью искоренения нашего государства».


Напомним, в субботу сирийские СМИ проинформировали о пуске ЦАХАЛом (армия обороны Израиля) пяти ракет класса «земля-земля» по формируемой Ираном базе, расположенной южнее Дамаска. Сообщалось, что из пяти боеголовок цели достигли только три единицы – две ракеты были перехвачены зенитно-ракетным комплексом «Панцирь – С1» армии САР. Позднее появились сообщения, что в результате атаки погибли 12 иранских военнослужащих.

Отметим, что сразу же после удара по иранскому союзнику, сирийские войска организовали мощное наступление на позиции террористов вблизи с израильской границей, отбив у радикалов несколько ключевых высот в районе населенного пункта Бейт Джинн. По всей видимости, боевые действия вблизи еврейского государства нужно рассматривать как свидетельство, что Дамаск перестает воспринимать соседа всерьез, а попытка ЦАХАЛа оказать давление на внутреннюю политику Сирии не принесла ожидаемого результата.

Разбираясь в ситуации, укрепление позиций Ирана на территории Сирии остается для Тель-Авива одной из насущных проблем, которую пытается разрешить израильское руководство при поддержке западных государств. Учитывая, что борьба с террористическими группировками в Сирийской Арабской Республике находится на завершающейся стадии, вопрос для израильских властей как никогда приобретает свою остроту.

Принимая непосредственное участие в борьбе с террористическими группировками, Тегеран отказывается от ведения переговоров с участниками, неофициально поддерживавшими движения псевдохалифата, в ходе конфликта. Напомним, еврейское государство неоднократно обвинялось в покупке у боевиков дешевой нефти и поставке НВФ оружия и боеприпасов. Также во время войны местные жители регулярно становились свидетелями оказания медицинскими подразделениями ЦАХАЛа помощи раненым радикалам в районе Голанских высот. Не создают предпосылок для ирано-израильского диалога и ультимативные заявления властей Израиля, требующих скорейшего вывода корпуса стражей исламской революции (КСИР) из Сирии.

Резюмируя, после того как продолжающийся конфликт будет окончательно урегулирован, у союзника Сирии оказываются развязаны руки, как следствие, возникает высокая вероятность формирования около израильских границ подразделений хорошо обученных военнослужащих Ирана и Сирии. В дополнение к сказанному, помимо Дамаска и Тегерана, претензии к Тель-Авиву имеет еще один активный участник борьбы с террористами в лице военизированного формирования Ливана «Хезболлы».

Представляется, основной причиной, почему еврейский игрок продолжает обострять ситуацию, устраивая ракетно-бомбовые диверсии, – это поддержка Тель-Авива со стороны Вашингтона. Впрочем, у Дамаска на этот случай есть свой союзник, с которым вступить в открытый конфликт вряд ли найдется желание даже у гаранта мировой безопасности.
Автор: Владимир Сергеев


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Комментарии 4

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  1. Mavrikiy Сегодня, 05:21
    Не по Йоське шапка: Израиль вмешивается во внутренние дела Сирии
    Да, но пока по шапке давать рано. Еще не закончены дела с ИГИЛ.
    США так просто не уйдут. Им Израиль не жалко, "зря штоль кормили? Играй ...., пой пока не удавили!" (Высоцкий)
    Mavrikiy
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:22
    Удар вероятно был нанесен по складам иранских военнослужащих...иранцам бы надо в таких случаях возле одной реальной цели делать десяток ложных с полным наборов всех атрибутов этой цели и на эти приманки и посылать ракеты и разведку евреев...ленятся иранцы проводить все эти классические мероприятия поэтому евреям и удается наносить им урон.

    А вообще это очередное вопиющее нарушение всех международных правил...в КРЕМЛЕ предпочтут этого не замечать.
    Тот же ЛЕХА
  3. komvap Сегодня, 05:32
    Не нужно было лезть в эти разборки семитов друг с другом.
    Но уж если влезли и приняли в качестве союзников персов - то нужно до конца и максимально жестко отстаивать неприкосновенность как свою так и своих союзников - любое другое поведение это блуд и позорище и путь к усилению хаоса и кровопролития.
    komvap
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:45
      любое другое поведение это блуд и позорище и путь к усилению хаоса и кровопролития.


      Увы политика и война это грязное дело...и в Кремле свою голову под топор войны вместо персов подставлять не будут... smile(нет и соответствующих договоренностей с ними)
      о благородстве в таких делах лучше не вспоминать.
      Тот же ЛЕХА
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