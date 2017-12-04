Не по Йоське шапка: Израиль вмешивается во внутренние дела Сирии

Демонстрация силы Израилем в районе Голанских высот и юго-западных территориях Сирии создает угрозу возникновения на Ближнем Востоке нового конфликта, что, похоже, не очень заботит руководство еврейского государства. Накануне на странице в «Facebook» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху было опубликовано видеозаявление, сделанное политиком после авиаудара ВВС Израиля по Сирии.В своем сообщении Нетеньяху подчеркивает, что Тель-Авив не намерен мириться с военным присутствием Ирана в Сирийской Арабской Республике (САР). Премьер-министр заявил: «Мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии, к чему он, похоже, стремится с заявленной целью искоренения нашего государства».Напомним, в субботу сирийские СМИ проинформировали о пуске ЦАХАЛом (армия обороны Израиля) пяти ракет класса «земля-земля» по формируемой Ираном базе, расположенной южнее Дамаска. Сообщалось, что из пяти боеголовок цели достигли только три единицы – две ракеты были перехвачены зенитно-ракетным комплексом «Панцирь – С1» армии САР. Позднее появились сообщения, что в результате атаки погибли 12 иранских военнослужащих.Отметим, что сразу же после удара по иранскому союзнику, сирийские войска организовали мощное наступление на позиции террористов вблизи с израильской границей, отбив у радикалов несколько ключевых высот в районе населенного пункта Бейт Джинн. По всей видимости, боевые действия вблизи еврейского государства нужно рассматривать как свидетельство, что Дамаск перестает воспринимать соседа всерьез, а попытка ЦАХАЛа оказать давление на внутреннюю политику Сирии не принесла ожидаемого результата.Разбираясь в ситуации, укрепление позиций Ирана на территории Сирии остается для Тель-Авива одной из насущных проблем, которую пытается разрешить израильское руководство при поддержке западных государств. Учитывая, что борьба с террористическими группировками в Сирийской Арабской Республике находится на завершающейся стадии, вопрос для израильских властей как никогда приобретает свою остроту.Принимая непосредственное участие в борьбе с террористическими группировками, Тегеран отказывается от ведения переговоров с участниками, неофициально поддерживавшими движения псевдохалифата, в ходе конфликта. Напомним, еврейское государство неоднократно обвинялось в покупке у боевиков дешевой нефти и поставке НВФ оружия и боеприпасов. Также во время войны местные жители регулярно становились свидетелями оказания медицинскими подразделениями ЦАХАЛа помощи раненым радикалам в районе Голанских высот. Не создают предпосылок для ирано-израильского диалога и ультимативные заявления властей Израиля, требующих скорейшего вывода корпуса стражей исламской революции (КСИР) из Сирии.Резюмируя, после того как продолжающийся конфликт будет окончательно урегулирован, у союзника Сирии оказываются развязаны руки, как следствие, возникает высокая вероятность формирования около израильских границ подразделений хорошо обученных военнослужащих Ирана и Сирии. В дополнение к сказанному, помимо Дамаска и Тегерана, претензии к Тель-Авиву имеет еще один активный участник борьбы с террористами в лице военизированного формирования Ливана «Хезболлы».Представляется, основной причиной, почему еврейский игрок продолжает обострять ситуацию, устраивая ракетно-бомбовые диверсии, – это поддержка Тель-Авива со стороны Вашингтона. Впрочем, у Дамаска на этот случай есть свой союзник, с которым вступить в открытый конфликт вряд ли найдется желание даже у гаранта мировой безопасности.