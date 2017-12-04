14:54 04 декабря

США и Европа больше не верят Киеву, потому что тот их кинул



Для официального Киева, то, что произошло в пятницу 1 декабря 2017 года, сродни катастрофе. И дело даже не в том, что ему не дали 600 млн. евро, а в том, что «джентльменам» перестали верить на слово.

На сайте Еврокомиссии появилось сообщение, что она не выплатит Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро в рамках утвержденной в 2015 году программы. Одна из главных причин — отказ снять мораторий на вывоз из Украины леса-кругляка.


В тот же день Киев закрыл последний платеж 2017 года (169 млн. долларов) по долгам МВФ, сведя, таким образом, свои финансовые взаимоотношения с фондом к минус 268 млн. долларов (получено 1 млрд. долларов, отдано 1,268 млрд. долларов).

Итак, два основных спонсора режима перестали его спонсировать. Причем сразу. Случайно? Нет, конечно.

Киев попал в капкан, который был расставлен уже давно и как раз по этому случаю. Как было раньше. После переворота 2014 года Европа и США пытались закрепить свой успех. Одна навязала Киеву кабальную евроинтеграцию, а второй начал лоббировать идею создания новой законодательной базы и соответствующих к ней институтов для полного подчинения любого киевского режима своей воле.

Киевские элиты, избавившись от «объятий» Москвы, меньше всего хотели попадать в такие же объятия Вашингтона или Брюсселя. Именно поэтому они пытались создать ситуацию, при которой Запад будет им помогать вне зависимости от их действий. В дело шло все: шантаж, обман, заигрывание с Москвой и т.д. Европа и США должны были прийти к выводу, что не поддерживать нынешнюю Украину они не могут вне зависимости от того, что там творится.

А творятся там ужасные вещи. Тотальная коррупция уже давно переплюнула все мыслимые и немыслимые пределы.



Беззаконие давно возведено в норму. Сегодня на Украине ссылкой на закон принято оправдывать любое беззаконие.

И самое страшное для Европы и США, что все это происходит под флагом евроинтгерации и делает это проамериканский режим. Тем самым разрушается создаваемая десятилетиями сказка и прогрессивном и несущем добро Западе и загнивающем и тоталитарном Мордоре.

Три года это удавалось. Вашингтон и Брюссель закрывали глаза на происходящее, делали вид, что верят обещаниям Киева и спонсировали режим. Но сегодня ситуация в корне изменилась. Окрепший Порошенко начал наступать на «достижения» демократии, а именно НАБУ, САПу, Антикоррупционный суд. Да и в торговле между «партнерами» наметились осложнения. Киев требует снятия некоторых кабальных условий, мотивируя, это тем, что ему это невыгодно, на что получает непонимание в ответ, мол, а вы что не понимали, что подписывали?

И эти настроения в элитах начали проникать в массы. Разочарование Европой и США чрезвычайно большое и с каждым месяцем оно растет. Люди разуверились в светлом будущем Украины и начали спасать себя и свои семьи, исходя из логики, что на этом государстве можно ставить крест.

И все это происходит на фоне быстрого возвышения Москвы. Европейцы и американцы прекрасно понимают, что самое страшное для них случится тогда, когда жители Украины после разочарования западным курсом ударятся в «ересь восточного партнерства», только не с Брюсселем, а Москвой.

США и Европа больше не верят Киеву, потому что тот их кинул


А к этому пока все и идет. Причем очень скоро Западу на Украине могут изменить даже те, на кого тот традиционно опирался, олигархи. Пекин и Москва уже создали свою, независимую от США платежную систему, а это значит, что альтернативная площадка для хранения наворованных на родине капиталов уже существует. Осталось дело за малым: убедить украинских олигархов ею воспользоваться. А воспользуются многие, так как у российского лидера Владимира Путина есть привычка держать раз данное кому-то слово. И этим он здорово выигрывает в глазах иностранцев, которым уже надоело, как их при необходимости сдают их американские «партнеры».

Итак, Европа отказала Киеву в выделении очередного транша. Думаете, в лесе все дело? Может, и в лесе тоже, но это далеко не самая главная причина похолодания отношений. Лес — это один из тех крючков, которые были заброшены Брюсселем еще в 2015 году, чтобы иметь возможность в случае необходимости давить на режим. Необходимость наступила, а потому в Европе вспомнили о лесе. Хотя все прекрасно понимают, что отказ предоставить очередной транш — это на самом деле результат более глубинных сдвигов внутри европейской политики.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 17

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:04
    Эта хитрозадая обезьяна тупо денег гребет лопатой ,исполняя команды хозяина из-за лужи. ЕС кинул не Параша,а Вашингтон.
    НЕКСУС
    1. Chertt Сегодня, 12:10
      Сдается мне, что Петюня, на кануне грандиозного шухера
      Chertt
      1. Сергей-svs Сегодня, 12:26
        Цитата: Chertt
        Сдается мне, что Петюня, на кануне грандиозного шухера

        Сама я крымчанка, дочь офицера, воюющего в Сирии, ранее проживавшая в Донецке вдова луганского ополченца.... Пишу вам из Южной Осетии, где недавно опять вышла замуж за абхазца из Приднестровья... Хочу всем сообщить, что тут все далеко не так однозначно....
        laughing laughing laughing
        Сергей-svs
      2. Клебер Сегодня, 12:27
        Цитата: Chertt
        Сдается мне, что Петюня, на кануне грандиозного шухера


        Своя же охрана не даст сбежать за кордон. А если и сбежит в какую нибудь страну, то местная диаспора его благославит на муки. )))
        Клебер
  2. prior Сегодня, 12:12
    Ну что, Петюня. Помогли тебе твои "ляхи" ?
    Если так и дальше пойдёт, ты ещё позавидуешь Саддаму и Каддафи.
    "Херои" хряка Порошенка на шкварки пустят. Эти, которые бандеровцы, могут.
    prior
    1. Клебер Сегодня, 12:24
      Цитата: prior
      Ну что, Петюня. Помогли тебе твои "ляхи" ?
      Если так и дальше пойдёт, ты ещё позавидуешь Саддаму и Каддафи.
      "Херои" хряка Порошенка на шкварки пустят. Эти, которые бандеровцы, могут.


      Порошенко страшна не Гаага, а даже собственное окружение. Ведь реально за фаберже и к люстре ...
      Клебер
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:13
    (получено 1 млрд. долларов, отдано 1,268 млрд. долларов)
    Только заковыка в том, что выданное дербанили между собой, а долги отдают не из своего кармана, а за счет благосостояния народа. То, что Украине уже не верят даже "друзья", так к этому все и шло. Рано или поздно, но это должно было случиться и как мне что-то подсказывает это еще не все "сюрпризы".
    rotmistr60
  4. iouris Сегодня, 12:24
    Проект "Украина" рассчитан на уничтожение ядерного потенциала, созданного в СССР. Больше он ни для чего не нужен. США невозможно "кинуть". Другое дело, что темпы, возможно, не устраивают администрацию США.
    iouris
  5. seti Сегодня, 12:28
    Хороним и хороним это режим а он все здравствует. Не пора ли увидеть когда он рухнет ?
    seti
    1. iouris Сегодня, 14:07
      Сам собой такой режим не рухнет. А в Москве, похоже, и не хотят, чтобы он рухнул при их власти. Каждый пьёт своё какао.
      iouris
    2. синоби Сегодня, 14:19
      А какой собственно вы имеете в виду?До этого был режим Януковича,он рухнул.До него Ющенко.Сейчас Порошенко.Он закончится в 19 году.А может и раньше.На смену ему придёт откровенно фашистский,хотя куда уж откровенней.Потом скорее всего будет операция по принуждению к миру и украина в том виде в котором она есть перестанет быть.Так что вы имели в виду под похоронами?
      синоби
  6. solzh Сегодня, 13:03
    Самое обидное, это то, что парашенко умрёт своей смертью, в каком-нибудь своём дворце, где-то в Баварии, а мы со своим братом Украиной будем врагами ещё не один десяток лет. Вот это самое обидное.
    solzh
    1. ML-334 Сегодня, 14:46
      Не обольщяйтесь-годик-другой и брат начнёт ногу забрасывать нам на загривок и мурлыкать о вечном братстве и любви,укорять что так долго не освобождали от иго янки.Они такие непосредственные эти наши "братья".
      ML-334
  7. sxfRipper Сегодня, 13:07
    Доскакались свидомые.... Интересно - какой хитрый еврей придумал им скакалку???
    sxfRipper
  8. роман66 Сегодня, 13:42
    бушует с трибуны Пороша, Пороша, Пороша
    бушует с трибуны Пороша
    а в раде нацисты сидят...
    когда же придет к ним Алеша, Алеша, Алеша?
    когда же придет к ним Алеша -
    обычный российский солдат?
    роман66
  9. Дирижер Сегодня, 14:23
    Хм, но ведь как то украинцы то живут, и массовой эмиграции нет.
    Дирижер
  10. синоби Сегодня, 14:39
    Вот что меня удивляет,так это вера большинства в проамериканский/проевропейский курс руины.Почему за лозунги и красивые речи никто не смотрит?Они всего лишь хотят халявы.Быть содержантами.И всё поведение их отлично вписывается в это определение.Когда Кремль отказался содержать спесивую,она лишь нашла нового хозяина.А тот оказался мало того что скуп,так ещё и на панель отправил.И теперь она и рада бы обратно,да кому она сдалась.Помните как Янык по началу крутил носом,но поняв что его просто имеют попытался вернутся.Сутенёр не позволил.А дальше будет хуже.
    синоби
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