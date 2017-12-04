США и Европа больше не верят Киеву, потому что тот их кинул

Для официального Киева, то, что произошло в пятницу 1 декабря 2017 года, сродни катастрофе. И дело даже не в том, что ему не дали 600 млн. евро, а в том, что «джентльменам» перестали верить на слово.На сайте Еврокомиссии появилось сообщение, что она не выплатит Украине третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро в рамках утвержденной в 2015 году программы. Одна из главных причин — отказ снять мораторий на вывоз из Украины леса-кругляка.В тот же день Киев закрыл последний платеж 2017 года (169 млн. долларов) по долгам МВФ, сведя, таким образом, свои финансовые взаимоотношения с фондом к минус 268 млн. долларов (получено 1 млрд. долларов, отдано 1,268 млрд. долларов).Итак, два основных спонсора режима перестали его спонсировать. Причем сразу. Случайно? Нет, конечно.Киев попал в капкан, который был расставлен уже давно и как раз по этому случаю. Как было раньше. После переворота 2014 года Европа и США пытались закрепить свой успех. Одна навязала Киеву кабальную евроинтеграцию, а второй начал лоббировать идею создания новой законодательной базы и соответствующих к ней институтов для полного подчинения любого киевского режима своей воле.Киевские элиты, избавившись от «объятий» Москвы, меньше всего хотели попадать в такие же объятия Вашингтона или Брюсселя. Именно поэтому они пытались создать ситуацию, при которой Запад будет им помогать вне зависимости от их действий. В дело шло все: шантаж, обман, заигрывание с Москвой и т.д. Европа и США должны были прийти к выводу, что не поддерживать нынешнюю Украину они не могут вне зависимости от того, что там творится.А творятся там ужасные вещи. Тотальная коррупция уже давно переплюнула все мыслимые и немыслимые пределы.Беззаконие давно возведено в норму. Сегодня на Украине ссылкой на закон принято оправдывать любое беззаконие.И самое страшное для Европы и США, что все это происходит под флагом евроинтгерации и делает это проамериканский режим. Тем самым разрушается создаваемая десятилетиями сказка и прогрессивном и несущем добро Западе и загнивающем и тоталитарном Мордоре.Три года это удавалось. Вашингтон и Брюссель закрывали глаза на происходящее, делали вид, что верят обещаниям Киева и спонсировали режим. Но сегодня ситуация в корне изменилась. Окрепший Порошенко начал наступать на «достижения» демократии, а именно НАБУ, САПу, Антикоррупционный суд. Да и в торговле между «партнерами» наметились осложнения. Киев требует снятия некоторых кабальных условий, мотивируя, это тем, что ему это невыгодно, на что получает непонимание в ответ, мол, а вы что не понимали, что подписывали?И эти настроения в элитах начали проникать в массы. Разочарование Европой и США чрезвычайно большое и с каждым месяцем оно растет. Люди разуверились в светлом будущем Украины и начали спасать себя и свои семьи, исходя из логики, что на этом государстве можно ставить крест.И все это происходит на фоне быстрого возвышения Москвы. Европейцы и американцы прекрасно понимают, что самое страшное для них случится тогда, когда жители Украины после разочарования западным курсом ударятся в «ересь восточного партнерства», только не с Брюсселем, а Москвой.А к этому пока все и идет. Причем очень скоро Западу на Украине могут изменить даже те, на кого тот традиционно опирался, олигархи. Пекин и Москва уже создали свою, независимую от США платежную систему, а это значит, что альтернативная площадка для хранения наворованных на родине капиталов уже существует. Осталось дело за малым: убедить украинских олигархов ею воспользоваться. А воспользуются многие, так как у российского лидера Владимира Путина есть привычка держать раз данное кому-то слово. И этим он здорово выигрывает в глазах иностранцев, которым уже надоело, как их при необходимости сдают их американские «партнеры».Итак, Европа отказала Киеву в выделении очередного транша. Думаете, в лесе все дело? Может, и в лесе тоже, но это далеко не самая главная причина похолодания отношений. Лес — это один из тех крючков, которые были заброшены Брюсселем еще в 2015 году, чтобы иметь возможность в случае необходимости давить на режим. Необходимость наступила, а потому в Европе вспомнили о лесе. Хотя все прекрасно понимают, что отказ предоставить очередной транш — это на самом деле результат более глубинных сдвигов внутри европейской политики.