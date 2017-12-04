Новый итальянский пистолет-пулемет Beretta PMX

В последние несколько лет новинок среди ручного огнестрельного оружия, которые можно назвать действительно интересными, немного. Однако и среди них можно найти что-то что действительно достойно внимания. 23 ноября на выставке Milipol в Париже итальянская компания Beretta Defense Technologies продемонстрировала новый пистолет-пулемет, который должен стать дальнейшим развитием и, возможно, заменой известному пистолету-пулемету Beretta M12 и его производным. Новое оружие получило обозначение PMX и уже сейчас проходят испытания небольшой партии полицией Италии.Представители компании Beretta говорят, что новый пистолет-пулемет является дальнейшим развитием одного из известнейших ПП - Beretta Model 12, который с некоторыми модификациями стоит на вооружении армии и полиции Италии с 1961 года. Однако если присмотреться более внимательно, то становится понятно, что конструкторы не модернизировали, а фактически создали новое оружие. Попробуем выстроить все распространенные варианты данного пистолета-пулемета в один ряд, чтобы разобраться, что в новом оружии осталось от старого.Обозначение Model 12 само по себе подразумевает, что были и предшествовавшие образцы и они действительно были. В 1956 году, тогда еще не настолько известный конструктор Доменико Салца занял пост главного конструктора итальянской оружейной компании Beretta, сменив, вышедшего на пенсию, выдающегося оружейника Тулио Маренгони. Еще до своего назначения Доменико Салца работал над собственным проектом пистолета-пулемета, который бы был не только надежным но и дешевым в производстве.К моменту получения должности главного конструктора, Сальца имел наработки по 6 варианту своего оружия, которое все еще было далеко от идеала. Понимая, что разработка продвигается медленно и будучи связанным контрактом, новый главный конструктор продемонстрировал руководству плоды своей работы.Новый пистолет-пулемет, а точнее его конструкцию, признали перспективным и работа закипела. Для того чтобы получить желаемый результат конструкторам потребовалось больше 3 лет, но их работа была оправдана сразу же после завершения.В 1959 году, армия Италии испытывала острую необходимость в легком и скорострельном пистолете-пулемете по разумной стоимости. Как раз таким и являлся новый пистолет-пулемет компании Beretta. После устранения отдельных особенностей конструкции оружия, для приведения его под достаточно жесткие требования армии, пистолет-пулемет был принят на вооружение в 1961 году.Рассматривая пистолет-пулемет М12 нельзя не заметить, что Доменико Салца и итальянские конструкторы весьма успешно переняли опыт своих зарубежных коллег, которого было предостаточно за время Второй мировой войны. Однако в пистолете-пулемете присутствовали и новые решения, которые в сумме с более совершенным производством дали положительный результат.Главной особенностью нового пистолета-пулемета стало то, что затворная группа накатывается на казенную часть ствола при стрельбе. Это позволило установить на оружие ствол достаточной длины, без увеличения габаритов самого пистолета-пулемета. Это также благоприятно сказалось и на затворной группе, так как ее масса обеспечивала высокую надежность работы в неблагоприятных условиях и оптимальную скорострельность в 600 выстрелов в минуту, опять же без увеличения габаритов самого оружия.Многие сразу же вспомнят, что аналогичное решение было применено в израильском пистолете-пулемет Uzi, но мы помним труд чехословацких конструкторов, а именно их пистолет-пулемет Sa vz. 23.Основой нового пистолета-пулемета стала автоматика со свободным затвором. Для обеспечения долговечности конструкции и стабильности в работе оружия, огонь велся с открытого затвора. С учетом относительно большой массы затворной группы это негативно сказывалось как на кучности при одиночных выстрелах, так и при стрельбе в автоматическом режиме.Частично сглаживало негативные моменты то, что конструкторы не пошли по пути наименьшего сопротивления и внедрили в конструкцию полноценный ударно-спусковой механизм. Накол капсюля происходит чуть раньше, чем затвор достигает своего переднего положения, упираясь в казенную часть ствола.Тем не менее, оружие все еще показывало не самые удовлетворительные результаты по кучности при стрельбе “очередью”, в чем проигрывало своим зарубежным одноклассникам. Даже масса в 3 килограмма не решала эту проблему полностью. Очевидным вариантом решения данной проблемы была переработка полностью всей конструкции пистолета-пулемета, однако нашлось более просто, и как показало время, хорошее решение. Рассудив, что для ведения прицельного автоматического огня из пистолета-пулемета стрелок будет использовать обе руки для удержания оружия, конструкторы добавили дополнительно рукоятку на самом краю ствольной коробки. Ее удачное расположение позволило полностью контролировать оружие во время стрельбы, оставив ручку затвора на своем месте. Решение конечно не самое технологичное, но дешевое и с приемлемым результатом.Если говорить о характеристиках нового пистолета-пулемета, то это достаточно тяжелое оружие по современным меркам. Его масса 3 килограмма со складывающимся металлическим прикладом и 3,4 килограмма с фиксированным деревянным. Для варианта со складывающимся прикладом длина составляет 645 миллиметров и 418 миллиметров. Сложенный приклад не мешает пользоваться оружием. Пистолет-пулемет Beretta M12 с фиксированным деревянным прикладом имеет длину 660 миллиметров. В обоих случаях длина ствола составляет 200 миллиметров. Питается оружие из отъемных магазинов вместимостью 20, 32 и 40 патронов 9х19.В 1978 году итальянский пистолет-пулемет был подвергнут модернизации. Обычно главной особенностью нового варианта оружия считают изменения в ударно-спусковом механизме, в котором появился предохранительный взвод, а чуть позже и режим ведения огня с отсечкой по три патрона. Однако главным изменением стало то, что оружие получило возможность использовать дополнительные приспособления. В частности появился прибор бесшумной стрельбы достаточно совершенной конструкции, появилась возможность установка галогенного фонаря, который был совмещен с дополнительной рукояткой для удержания, а чуть позже и ЛЦУ. Изменения коснулись и прицельных приспособлений, которые стали диоптрическими, что для подобного оружия скорее минус.Современный вариант пистолета-пулемета имеет обозначение M12-S2 по сути, кроме косметических изменений, в нем все осталось прежним с 1978 года. Изменялись материалы, покрытие деталей, отдельные элементы управления и ствольной коробки, но конструкция оставалась прежней.На данный момент, пистолет Beretta M12 стоит не только на вооружении армии и правоохранительных органов Италии, его можно встретить более чем в двадцати странах мира. В Бразилии производством лицензионной копии данного оружия занимается компания Taurus, также этот пистолет-пулемет изготавливается в Индонезии и Судане. Но самое интересное, что производство данного ПП налажено компанией FN в Бельгии.Определенную известность данному пистолету-пулемету принесло и его распространение среди боевиков “Красных бригад”, в частности, именно с использованием этого оружия было совершено похищение Альдо Моро.После беглого знакомства с пистолетом-пулеметом M12 можно приступить к детальному рассмотрению нового оружия, а начать нужно с эргономики.Внешний вид нового пистолета-пулемета компании Beretta сразу дает понять, что общего с предыдущими моделями итальянских ПП у него мало. В первую очередь внимание привлекает ручка для взведения затвора, которая теперь перемещена назад и располагается над магазином, что говорит об изменениях в конструкции автоматики оружия. На это намекает и укороченный ход этой рукоятки, а значит и уменьшенный ход затвора, но автоматики коснемся чуть ниже.С левой и правой стороны оружия, над пистолетной рукояткой расположены очень крупные переключатели предохранителя, они же и переводчики режимов огня. Нужно заметить что не многие производители делают данный элемент большого размера, хотя от этого только плюс, особенно когда оружие испачкано грязью или когда на руках стрелка перчатки.Нужно так же отметить, что предохранительная скоба достаточно большая, за что, обратно же, скажут те, кто будет пользоваться оружием при отрицательной температуре воздуха.Новый пистолет-пулемет имеет складывающийся приклад, причем он не мешает использовать оружие в сложенном положении. Единственный негативный момент, может быть затруднено взведение затвора, но доступ к ручке взведения остается. Возможности регулировать приклад по длине у оружия нет.От открытых прицельных приспособлений жестко установленных на оружии конструкторы отказались. Можно установить съемные целик и мушку любой удобной конструкции. Стандартные целик и мушка складываются и в сложенном положении не препятствуют использованию коллиматорных или оптических прицелов малой кратности.В передней части ствольной коробки, под стволом имеется направляющая на которую может быть установлена дополнительная рукоять для удержания, малогабаритный фонарик или лазерный целеуказатель. Так как ручка взведения затвора была смещена назад, то острая необходимость в дополнительной рукоятке для удержания отпала, теперь пистолет-пулемет можно удерживать привычным большинству людей способом. Стоит отметить что длины посадочного места под стволом достаточно для того чтобы одновременно установить дополнительные устройства вместе с рукояткой для удержания.Интерес вызывает достаточно длинный приемник магазина, который почему-то сделали без расширения , что могло облегчить смену магазина в стрессовой ситуации. Не менее интересен и сам магазин оружия, который был представлен полностью пластиковым и прозрачным. Насколько такой магазин будет устойчив к внешним воздействиям и будет ли это единственным вариантом пока не известно. Хотя достаточно странное решение сделать магазин полностью прозрачным, для контроля количества боеприпасом, и одновременно с этим закрывать его почти наполовину непрозрачным приемником магазина.Ствол оружия имеет резьбу у своего среза для установки приборов бесшумной стрельбы. Без ПБС резьба закрыта втулкой. Многие именитые оружейные бренды сейчас пытаются протолкнуть идею быстросъемных “глушителей”, которые не связаны со стволом оружия. Идея хорошая, но еще себя не зарекомендовавшая, видимо потому конструкторы Beretta решили пока не делать новинку единственным возможным вариантом установки ПБС на пистолет-пулемет.Самое главное отличие пистолета-пулемета Beretta PMX от своих предшественников заключается в том, что теперь огонь ведется с закрытого затвора, а значит оружие полностью переработано и общего с М12 у него ну очень мало. Возможно, проведение параллелей между достаточно известным образцом и новым нужны только для более теплого приема пистолета-пулемета PMX, но факты говорят о том, что это другой пистолет-пулемет.Однако отличный не значит плохой. Новая система автоматики оружия делает его более стабильным во время ведения автоматического огня, а современные методы обработки деталей позволяют значительно увеличить срок службы пистолета-пулемета и тех его узлов, которые подвергаются максимальным нагрузкам.Возвращаясь к схожести М12 и PMX нельзя не отметить, что в некоторых источниках указывается родство нового пистолета-пулемета с Швейцарским карабином Р26 компании B+Т. Это оружие предназначено для гражданского рынка, а также для тех кому оружие с возможностью ведения автоматического огня иметь запрещено. Оба экземпляра имеют очень большую внешнюю схожесть, так что вполне вероятно что именно Р26 послужил основой для нового итальянского пистолета-пулемета.Масса нового оружия, несмотря на применение пластика и легких сплавов, составляет 2,4 килограмма. Питается новый пистолет-пулемет из магазинов вместимостью 30 патронов 9х19. О возможности выпуска вариантов оружия под другие распространенные боеприпасы пока ничего неизвестно. В сравнении с М12 ствол пистолета-пулемета стал короче - 170 миллиметров. При этом общая длина осталась приблизительно такой же - 640 и 418 миллиметров с разложенным и сложенным прикладом.Говорить о положительных и отрицательных сторонах нового оружия достаточно сложно, так как для того чтобы давать оценку его нужно с чем-то сравнивать. Сравнивать же с М12 новый пистолет-пулемет не стоит по понятным причинам.Очевидными положительными качествами нового оружия гарантированно будут эргономика и возможность применения дополнительных приспособлений. Некоторые сомнения возникают по поводу угла пистолетной рукояти в сочетании с относительно коротким прикладом, но как показывает практика это скорее дело привычки.Странным решением было закрыть прозрачный магазин непрозрачным приемником магазина, в чем смысл такого хитрого хода остается непонятно.В целом же оружие производит приятное впечатление, но навряд ли будет превосходить по характеристикам аналогичные модели от других производителей. Уже сейчас небольшое количество данных пистолетов-пулеметов было отправлено в правоохранительные органы Италии. Если же переход на новое оружие посчитают целесообразным, то компанию Beretta может ожидать крупный заказ. Так как сейчас в эксплуатации находится около 50 тысяч единиц пистолетов-пулеметов М12 в различных вариантах.