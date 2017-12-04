18:30 04 декабря
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Налоговая реформа – это одна из весомых побед, которой добился Владимир Путин на посту президента

Свою президентскую карьеру Владимир Путин начал с федеративных преобразований. Прежде всего, он провел административную реформу, так как многие законы попросту вызывали юридический хаос. Затем он успешно укрепил вертикаль центральной власти, провел децентрализацию. Следующим важным преобразованием на его пути стала налоговая реформа.

Налоговая реформа – это одна из весомых побед, которой добился Владимир Путин на посту президента


Состояние всей системы до нулевых просто оставляло желать лучшего. Уровень налогооблажения в стране зашкаливал, с каждым годом только ужесточаясь. Это стало причиной массового и довольно успешного уклонения от уплаты налогов многих предприятий, начиная от мелких фирм, заканчивая целыми корпорациями.


Реформирование всей системы Владимир Путин начал со снижения нагрузки на предприятия, затем он упростил налогообложение малого бизнеса, значительно сократил количество налоговых льгот, а также изменил их направленность. Затем увеличил значение добывающих отраслей, которые являлись неотъемлемым источником налоговых поступлений.

Самое главное – Путин сделал налоговую систему максимально справедливой для всех без исключения налогоплательщиков, независимо от того, в каких экономических условиях они прибывали.

Так началось долгое, но весьма продуктивное реформирование налогового законодательства нашей страны.

В первую очередь, Налоговый кодекс РФ пополнился новыми главами: «Налогом на добавленную стоимость», «Акцизами», «Налогом на доходы физических лиц», «Единым социальным налогом».

Возникла единая ставка налога на доходы физических лиц, которая действует по сей день, в размере 13%. Был отменен налог на содержание жилищного фонда, а ставка на прибыль предприятий значительно снизилась, вплоть 24%. Автомобилисты перестали платить налоги за транспортные средства.

Начиная с 2000 года, налоговое администрирование на глазах улучшалось. Что привело к увеличению собираемости налоговых платежей.
Внедрив новую реформу, Владимир Путин повысил экономический рост в стране, ликвидировал теневую экономику, увеличил предпринимательскую активность, что благоприятным образом отразилось на привлечении иностранных инвестиций.

Своими усилиями Владимир Путин сделал в России работоспособную, полноценную налоговую систему, которая действует и сейчас. Большинство экспертов и аналитиков сходятся во мнении, что именно налоговая реформа – это одна из главных, весомых и серьезных побед, которой добился Владимир Путин на посту президента.
Автор: blogbaster


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Комментарии 56

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  1. andrej-shironov Сегодня, 15:05
    Уважаемый автор! Никто ведь не спорит что Путин очень много сделал для страны! Но наступили новые времена и появились новые вызову, с которыми ни он ни его правительство справиться не в силах! Именно сейчас, когда очень тяжело, нам нужны перемены, а не псевдостабильность брежневской эпохи! С новыми глобальными мировыми вызовами может справиться лишь правительство народного единства. Скажем спасибо Гаранту и его правительству.
    andrej-shironov
    1. Венд Сегодня, 15:13
      Цитата: andrej-shironov
      Но наступили новые времена и появились новые вызову, с которыми ни он ни его правительство справиться не в силах!
      Откуда такая уверенность. Весьма хорошо справляется и год от года все больше законов для людей выходит в жизнь.
      Цитата: andrej-shironov
      Именно сейчас, когда очень тяжело, нам нужны перемены,.
      Как в 1917 году, чтобы снова в нищету и разруху и подниматься с нуля. Опять до того момента, когда начнем жить лучше и разные умники опять начнут вещать о том, что нужны перемены. Надо уметь ценить победы и делать лучше уже то что есть.
      Венд
      1. andrej-shironov Сегодня, 15:18
        smile Ну наверное уверенность от того что живу в России, общаюсь с людьми и хожу в магазины. Людям не нужны законы, по крайней мере такие которые власть в лице Сечина и не исполняет, народу нужны рабочие места, бесплатная система здравоохранения, стратегия в области материнства и детства и т.д. Без 1917 года не было бы СССР со всеми вышеперечисленными мною нуждами народа. Ценить победы однозначно нужно, вот только гордиться лишь тем, кем мы были не стоит, победы нужны и в настоящем и будущем. А их то и нет.
        andrej-shironov
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:25
          Цитата: andrej-shironov
          Ну наверное уверенность от того что живу в России, общаюсь с людьми и хожу в магазины.

          А я, пенсионер, ещё и работаю! smile
          СРЦ П-15
          1. andrej-shironov Сегодня, 15:27
            hi Вы молодец! А я вот безработный.
            andrej-shironov
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:30
              Цитата: andrej-shironov
              hi Вы молодец! А я вот безработный.

              Оно и видно, только человек не знающий чем себя занять, начинает в этом винить Путина и правительство. Не поверю никогда, что нельзя найти работу! Вы наверное хотите работать как Чубайс и получать как Сечин? А просто рабочим идти западло? Или улицу подметать?
              СРЦ П-15
              1. andrej-shironov Сегодня, 15:32
                smile Чем занять себя у меня есть, всё же семья и дети. Работу найти можно за 15 т.р., только это будет экономически не выгодно. А вот другой увы нет Рабочим отнюдь, у меня есть профессии и рабочие.Я хочу нормально работать и достойно получать.
                andrej-shironov
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:46
                  Цитата: andrej-shironov
                  Я хочу нормально работать и достойно получать.

                  А дети тем временем должны голодные сидеть? Я более чем уверен, что у Вас жена неплохо зарабатывает. Иначе бы Вы согласились на любую работу, лишь бы не видеть детских голодных глаз. За 15 тыс у нас пол России работает. Особенно в сельской местности. Конечно, это не порядок, но виноват в том, что мало платят, отнюдь не Путин. Спросите об этом у директоров заводов, которые себе зарплату кладут под 200 тыс., а простым работникам 15!
                  СРЦ П-15
                  1. andrej-shironov Сегодня, 15:54
                    smile Жена у меня сидит в отпуске по уходу за ребёнком, поэтому сами понимаете о больших деньгах говорить не приходиться. Я не соглашусь на любую работу, хотя бы потому что работа должна быть не ради работы. а ради зарплаты. У нас же капитализм на дворе, или нет? wink Понятно что я не сижу на ..опе ровно и зарабатываю достаточно чтоб содержать семью, но всё это не благодаря а вопреки Путину и его правительству. Хорошо привык всегда учиться и имею массу профессий. Понимаете власть она хитровывернуто принуждает народ работать за "чашку риса", ей это выгодно. И кстати кто как не власть отвечает за наличие дисбаланса между зарплатами рабочего и эхфективного управленца?
                    andrej-shironov
                    1. свободный Сегодня, 16:12
                      Не власть а сам капитализм по сути,пока власть капиталистическая(буржуазная) по другому не может и не будет!
                      свободный
                  2. свободный Сегодня, 16:09
                    Путин и его правительство обеспечивают устойчивость той системы при которой можно будучи директором сделать себе зарплату 200 т.р,а рабочим 15 т.р , и директору ничего за это не будет!Можно уронить ракету с кучей спутников и опять ни чего,можно дербанить буджет мин.обороны и одна под домашний арест а другой на более ответственный пост,а можно начать возмущаться и присесть на цать лет!
                    свободный
                    1. andrej-shironov Сегодня, 16:14
                      Уважаемый Свободный! Абсолютно с вами согласен! Писал и пишу что власть стала вещью в себе и чаяния народа её не интересуют!
                      andrej-shironov
                    2. Лесс Сегодня, 16:26
                      Путин и его правительство обеспечивают устойчивость той системы при которой можно будучи директором сделать себе зарплату 200 т.р,а рабочим 15 т.р ,
                      Вы не поверите, но были времена, когда рабочим можно было вообще не платить... До Путина... Я помню...
                      Лесс
                      1. andrej-shironov Сегодня, 17:10
                        smile я даже вам верю, жил в то время. А ещё был рабовладельческий строй! Не верите? Я к тому, что не стоит по старой советской традции сравнивать всё с 1913 годом, если вы понимаете о чём я? wink
                        andrej-shironov
                  3. Гардамир Сегодня, 16:28
                    За 15 тыс у нас пол России работает
                    Тут статья во славу Путина, а вы такое пишите. Хотя вы его тут же оправдали,
                    но виноват в том, что мало платят, отнюдь не Путин.
                    Понимаю, что многие хотят освободить президента от отвественности, кошка бросила котят...но вот что говорит сам Путин и я с ним согласен.
                    Гардамир
        2. Венд Сегодня, 15:33
          Цитата: andrej-shironov
          smile Ну наверное уверенность от того что живу в России, общаюсь с людьми и хожу в магазины. Людям не нужны законы, по крайней мере такие которые власть в лице Сечина и не исполняет, народу нужны рабочие места, бесплатная система здравоохранения, стратегия в области материнства и детства и т.д. Без 1917 года не было бы СССР со всеми вышеперечисленными мною нуждами народа. Ценить победы однозначно нужно, вот только гордиться лишь тем, кем мы были не стоит, победы нужны и в настоящем и будущем. А их то и нет.

          Представьте себе я тоже живу в России, и тоже общаюсь с людьми. И повторения 1917 и 90-х не хочу. Победы есть, их нужно замечать. Материнский капитал, а с 2018 года помощь на первого ребенка. Крым вернулся, ВПК твердо стоит на ногах, закон о защите дольщиков, прозрачность долевого капитала и тд да перечислять можно долго.
          Венд
          1. andrej-shironov Сегодня, 15:35
            smile Долго у вас перечислять не получиться, не льстите себе.То то дольщики до сих пор митинги устраивают, а УВЗ планируют банкротить. Сколько квадратных метров вы можете купить на материнский капитал в своём городе?
            andrej-shironov
            1. Венд Сегодня, 17:09
              Цитата: andrej-shironov
              smile Долго у вас перечислять не получиться, не льстите себе.То то дольщики до сих пор митинги устраивают, а УВЗ планируют банкротить. Сколько квадратных метров вы можете купить на материнский капитал в своём городе?

              Было погашено 350 тысяч из ипотеки в 2-х комнатной квартире 42 кв. м, в городе Смоленске например.. В г. Видное, Подмосковье в этом году погашено 450 тыс ипотечного кредита в 3-х комнатной квартире 89 кв м.. Ради любопытства посмотрите на нашем ВО "Время вперед!".
              Венд
              1. andrej-shironov Сегодня, 17:15
                smile Я вам задал вполне конкретный вопрос: сколько квадратных метров жилья вы можете приобрести на материнский капитал в своём городе?
                andrej-shironov
                1. Венд Сегодня, 17:27
                  Цитата: andrej-shironov
                  smile Я вам задал вполне конкретный вопрос: сколько квадратных метров жилья вы можете приобрести на материнский капитал в своём городе?

                  Я вам ответил, не стоит вести себя глупее, чем вы есть.
                  Венд
                  1. andrej-shironov Сегодня, 17:35
                    Это не ответ! Это попытка избежать ответа. Так вот, в моём городе на деньги по материнскому капиталу можно оплатить 7,7 кв. метра, это с учётом, что цена на квартиры в моём городе снизилась! Скажите, сколько мне нужно родить детей, чтоб оплатить стоимость трехкомнатной квартиры площадью 55-60 кв.м?
                    andrej-shironov
                    1. Венд Сегодня, 17:56
                      Цитата: andrej-shironov
                      Это не ответ! Это попытка избежать ответа. Так вот, в моём городе на деньги по материнскому капиталу можно оплатить 7,7 кв. метра, это с учётом, что цена на квартиры в моём городе снизилась! Скажите, сколько мне нужно родить детей, чтоб оплатить стоимость трехкомнатной квартиры площадью 55-60 кв.м?

                      Вам не детей нужно рожать, вернее вашей жене, если она у вас есть, а работать. Я смотрю вам нравится сидеть на коне тупике, что же ваше право. А материнский капитал дается за второго ребенка.
                      Венд
                      1. andrej-shironov Сегодня, 18:01
                        Вы сами себе и ответили. Материнский капитал даётся лишь за второго ребёнка!!! А вам я советую не советовать мне что делать, а я вам гарантирую что не скажу куда вам идти со своими советами wink И кстати не понял вот этого слова "коне тупике", не просветите?
                        andrej-shironov
          2. solzh Сегодня, 16:05
            Можно перечислять, но материнский капитал росту деьорождаемости не помог, Крым вернули - очень хорошо, но в 1939-1940 вернули западные Украину, Белоруссию, Молдавию и бессорабию, Прибалтику, ВПК до развала союза было мощное и лучшее в мире
            solzh
          3. Greenwood Сегодня, 16:31
            Цитата: Венд
            закон о защите дольщиков
            У нас во Владе митинги обманутых дольщиков проходят каждый месяц, в городе куча брошенных долгостроев. Где же закон?
            Greenwood
            1. Венд Сегодня, 17:14
              Цитата: Greenwood
              Цитата: Венд
              закон о защите дольщиков
              У нас во Владе митинги обманутых дольщиков проходят каждый месяц, в городе куча брошенных долгостроев. Где же закон?

              Все претензии к вашей администрации, а не к смене власти в стране. Что в СССР или Российской Империи все законы работали? Хотите чтобы законы работали идите в суд. А удобные отговорки, что суды куплены и тд это для тех, кто сидит и ждет, что за него все сделают.
              Венд
              1. andrej-shironov Сегодня, 17:23
                smile Разрешите я отвечу! Впрочем можете не разрешать, всё одно отвечу. Никто ни разу не писал что суды куплены все-это нонсенс. А вот то что существует много "мёртворождённых" законов в России это факт, потому что механизма реализации нет, а электорат подбодрить надо! Тут вопрос больше в исполнении этих законов самой властью. Сечин то так в суд и не явился wink
                andrej-shironov
                1. Венд Сегодня, 17:31
                  Цитата: andrej-shironov
                  smile Разрешите я отвечу! Впрочем можете не разрешать, всё одно отвечу. Никто ни разу не писал что суды куплены все-это нонсенс. А вот то что существует много "мёртворождённых" законов в России это факт, потому что механизма реализации нет, а электорат подбодрить надо! Тут вопрос больше в исполнении этих законов самой властью. Сечин то так в суд и не явился wink

                  Мертвым закон бывает только тогда, когда его не исполняют на местах. На данный момент, за просрочку сдачи жилья, люди получают хорошую компенсацию, если идут в суд. Все дела решаются в пользу дольщиков.Максимум сумму могут срезать на 30%. Это данные по городу Видное.
                  Венд
                  1. andrej-shironov Сегодня, 17:41
                    smile Как юрист по одному из высших образований скажу вам, что мертворождённым будет тот закон у которого не проработан механизм реализации! Не исполнение закона на местах это уже подсудное дело. Кстати есть майские указы президента,однако они до сих пор не выполнены, странно что до сих пор фигуранты работают в правительстве. И всё же что там с Сечиным? wink
                    andrej-shironov
                    1. Венд Сегодня, 18:00
                      Цитата: andrej-shironov
                      smile Как юрист по одному из высших образований скажу вам, что мертворождённым будет тот закон у которого не проработан механизм реализации! Не исполнение закона на местах это уже подсудное дело. Кстати есть майские указы президента,однако они до сих пор не выполнены, странно что до сих пор фигуранты работают в правительстве. И всё же что там с Сечиным? wink

                      Как юрист по одному из образований, вы должны понимать разницу между указами и законами. А механизмы прорабатываются, но слишком много делающих чтобы они не работали.
                      Венд
                      1. andrej-shironov Сегодня, 18:08
                        smile Прекрасно понимаю, как и различие между местными и федеральными законами. С указами пример вам привел для того, чтоб показать, что даже деятели во власти не исполняют подзаконные акты этой же власти, а как вы знаете президент у нас является одним из творцов законов.
                        andrej-shironov
                  2. Greenwood Сегодня, 18:08
                    Цитата: Венд
                    за просрочку сдачи жилья, люди получают хорошую компенсацию, если идут в суд.
                    Во Владивостоке люди ничего не получают. Судебные заседания проходят одно за другим. Более того, в суде людей вообще не признают обманутыми дольщиками.
                    http://www.newsvl.ru/vlad/2017/12/03/165598/
                    Greenwood
              2. Диванный Хенераль Сегодня, 18:00
                Венд
                Хотите чтобы законы работали идите в суд.
                ..
                Сталкивался с нашей судебной системой. Лично. Так вот, наша судебная система делает из Гражданина России человека, который может любить Родину, но начинает ненавидеть Государство.
                Диванный Хенераль
  2. solzh Сегодня, 15:35
    увеличил предпринимательскую активность

    Он забыл предпринимателям привить налоговую культуру, то есть платить налоги как положено, а не плакать, что налоговая нагрузка слишком большая.
    solzh
  3. sergo1914 Сегодня, 15:54
    Налоговое законодательство убило производство в стране. И что значит "автомобилисты не платят налог на транспортное средство"? Еще как платят! Да еще какие. Собираемость улучшилась. Бесспорно. Но почему 13%? Для того, чтобы заплатить 100 рублей зарплаты работнику предприятие оплачивает страховые взносы в размере 30%. Итого предприятие отдает работнику 130 руб, но до работника доходит 87 руб. Далее НДС. Цены на все товары и услуги содержат НДС. Базовая ставка - 18%. То есть работник реально имеет на руках не 87 руб, а 71 руб 34 коп. А еще налог на недвижимость при "незначительном" повышении кадастровой стоимости объектов в этом году.
    Итого: 130-71,34=58,66. Как бы 45%.
    sergo1914
    1. solzh Сегодня, 15:59
      Причём тут работник и НДС? 30% платить типа не надо? Пусть работник сидит без медобслуживания, без больничного, без пенсии будущей. Вы хоть маленько про налоги прочитайте, изучите, для чего они нужны и на что расходуются.
      solzh
      1. sergo1914 Сегодня, 16:11
        Цитата: solzh
        Причём тут работник и НДС? 30% платить типа не надо? Пусть работник сидит без медобслуживания, без больничного, без пенсии будущей. Вы хоть маленько про налоги прочитайте, изучите, для чего они нужны и на что расходуются.


        Вы давно пользовались услугами "самой бесплатной в мире" медицины? Качество оценили? Про трудовой коэффициент при оплате больничного что-нибудь слышали? И, да. Мои налоги расходуются исключительно эффективно. По зданиям пенсионных фондов это особенно заметно. И почему Вова очкует принять прогрессивный налог?
        sergo1914
        1. solzh Сегодня, 16:16
          Мне на ВВП... Я о другом, о вашем комментарии, вы поймите, что как бизнесмены платят, такое у нас и обслуживание. Буржуи что делают? Они официально платят чёрную зарплату рабочим, для того, чтобы сэкономить на налогах и побольше себе в карман положить. Им буржуям, наплевать на работников, как мы на пенсию пойдём, какое у нас медобслуживание. 30% буржуй должен платить из своего кармана, а не из кармана работника
          solzh
          1. Ниточкин Сегодня, 16:38
            Так нужно сделать так, чтобы было выгодно платить налоги, и не выгодно их не платить. Пример перед глазами есть - Китай. Что они делают не так, что их экономика прет как на дрожжах? Есть и у них упоротые неплательщики, но что то долго они не живут на свободе.
            Ниточкин
            1. solzh Сегодня, 16:46
              Для того чтобы налоги платили, надо внедрять налоговую культуру среди буржуев. Объяснять им, что такое налоги и для чего они нужны. У Китая другой путь, так что сравнивать нас с ними не совсем правильно.
              solzh
  4. Minus Сегодня, 15:59
    "Автомобилисты перестали платить налоги за транспортные средства."???? Серьёзно?
    Minus
    1. Greenwood Сегодня, 16:33
      Хм, тоже удивился, буквально позавчера оплачивал транспортный налог на машину.
      Greenwood
  5. Ниточкин Сегодня, 16:02
    Пока в стране нет прогрессивного налогообложения - все эти дифирамбы в адрес власти пустой звук.
    Ниточкин
    1. solzh Сегодня, 16:10
      Вы не правы, мне по работе приходиться ежедневно сталкиваться с налоговым законодательством, так вот, я хочу сказать, что у нас одно из лучших налоговых законодательств, проблема вся не в налогах, а в том что наше законодательство рассчитано на стабильную и мощную экономику, а у нас, что с экономикой, дурдом. Нам экономическую направленность менять в стране надо и причём очень срочно!
      solzh
      1. Ниточкин Сегодня, 16:32
        Ерунды не говорите. Налоговая политика - это и есть один из инструментов, которыми можно стимулировать экономические рост и развитие. У нас же сейчас налоговая - это банальная доярка, которая мечтает выдоить побольше любым способом. И что будет с "коровами" после этой "дойки" до последней капли, ее не волнует. Сдохнут, так сдохнут, новые нарастут.
        Ниточкин
        1. solzh Сегодня, 16:47
          Сложно с умными говорить ерунду
          solzh
  6. parusnik Сегодня, 16:04
    Последним предложением, данной статьи должно стать:Жить стало лучше, жить стало веселее.. smile Хорошая статья за 3 месяца перед выборами..Хотя все будет как всегда..Основная задача, выбрать меньшее зло...
    parusnik
    1. andrej-shironov Сегодня, 16:20
      Вы знаете стало заметно шевеление в верхних эшелонах власти и действия Путина это ясно показывают. Власть анализирует подобного рода ресурсы, изучает статистические исследования и понимает что у Гаранта нет ни то что подавляющего большинства но и просто большинства!
      andrej-shironov
      1. ваняватный Сегодня, 17:07
        какое шевеление? какие действия?где то добавили лозунгов?кто там что анализирует? за три месяца до выборов они , внезапно , демографический обвал узрели - вы об этом ?в прошлом году не было и тут на тебе - эхо войны... доиграемся до потери управления с этими анализами
        ваняватный
        1. andrej-shironov Сегодня, 17:12
          smile Хотя бы лозунги, до этого и этого не было.
          andrej-shironov
          1. ваняватный Сегодня, 17:18
            хороший вы человек , добрый ... я ,может , живу дольше? дем выбор , наш дом россия единая россия , скоро нар фронт , одна и та же мертворожденная экономическая политика одни и те же хари (заменяемые такими же , из той же кучи ) одни и те же лозунги , с поправкой на прогресс(даже для головастого премьера никак не соорудят телефончик) чего там нового то?
            ваняватный
            1. andrej-shironov Сегодня, 18:03
              smile Может я и добрый, но скорее всего циничный. С остальными вашими тезисами полностью согласен.
              andrej-shironov
  7. Дратуй Сегодня, 16:43
    Вот действительно, блокбастер.. wassat по моему тут не восхваление ВВП, а ирония!!! Или я ошибаюсь, а...?!
    Дратуй
  8. ваняватный Сегодня, 16:47
    belay Внедрив новую реформу, Владимир Путин повысил экономический рост в стране, ликвидировал теневую экономику, увеличил предпринимательскую активность, что благоприятным образом отразилось на привлечении иностранных инвестиций belay АВТОР , ЧТО С ВАМИ ? откуда вас набирают?мы и так Путина выберем , а потом кого он скажет , Путин это крым , оборонка и Сирия , вы там в своей ер совсем озверели от собственной пропаганды , вас , что , без революции( боже упаси ) в реальность никак не вернуть? налоговая , кстати работает неплохо , но хрен ли толку доить полудохлую корову?а про ликвидацию теневой экономики это вообще в вас галоперидол говорит ...
    ваняватный
  9. Гардамир Сегодня, 16:53
    Ещё во времена Путина, а не Ельцина начался дом-2 11 мая 2004 года. Именно во времена Путина в 2001 году стартовал ЕГЭ. Что касается налогов, то именно Путин подписал закон, разрешающий российским бизнесменам, попавшим под западные санкции, не отчитываться о доходах и не платить налоги в России. Для этого им необходимо отказаться от налогового резидентства страны
    Гардамир
  10. кедр Сегодня, 17:09
    Главное не в налоговой системе, а в том, что вообще сохранена Россия и её народы. Хасавюртовские соглашения 1996 года позволяли Чечне через три года уйти в свободное плаванье, в след за ней шёл Татарстан, далее Уральская республика, Сибирская и т.д. Это была бы кровавая мясорубка и вы сидящие сейчас за компами, давно бы уже резались, а многие и не жили...
    Путин в последний момент остановил эту большую кровь. Выбил клин клином...
    Кто знает, что такое был для России, навязанный ей "Закон о разделе продукции"? Из-за этого закона казна государства была пуста, а все деньги шли иностранным компаниям занятым грабежом природных богатств России. Путин положил этому конец. Обескровленная экономика получила приток сил, страна стала подниматься. Армия и Флот обрели силу и придали должный вес России на политической, мировой арене.
    До сих пор рубль России не суверенен и не является государственным, а печатается частной организацией под названием ЦБ России... Путин три раза делал попытку отбить у ФРС США её Банк России, что бы рубль стал нашим и заработал на экономику, на развитие, на народ... Но ФРС США вцепились мёртвой хваткой ибо прекрасно понимают, у кого печатный денежный станок, тот и власть на Руси... У Путина нет такой власти, народ не дал Путину власть, которую ждёт от него. По Конституции РФ, принятой ВСЕНАРОДНЫМ голосованием 12 декабря 1993 года, Президент НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАСТЬЮ и в этом повинен каждый, кто требует от него, не требуя от себя дать ему наконец властные полномочия. Ошибка народа на референдуме по Конституции 1993 года может быть исправлена этим же народом на референдуме по Конституции 2018 года, который нужно провести вместе с выборами, как это было в 1993 году.
    Вот там и посмотрим, кто,что и чего стоит на самом деле...
    кедр
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