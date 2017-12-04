Налоговая реформа – это одна из весомых побед, которой добился Владимир Путин на посту президента

Свою президентскую карьеру Владимир Путин начал с федеративных преобразований. Прежде всего, он провел административную реформу, так как многие законы попросту вызывали юридический хаос. Затем он успешно укрепил вертикаль центральной власти, провел децентрализацию. Следующим важным преобразованием на его пути стала налоговая реформа.Состояние всей системы до нулевых просто оставляло желать лучшего. Уровень налогооблажения в стране зашкаливал, с каждым годом только ужесточаясь. Это стало причиной массового и довольно успешного уклонения от уплаты налогов многих предприятий, начиная от мелких фирм, заканчивая целыми корпорациями.Реформирование всей системы Владимир Путин начал со снижения нагрузки на предприятия, затем он упростил налогообложение малого бизнеса, значительно сократил количество налоговых льгот, а также изменил их направленность. Затем увеличил значение добывающих отраслей, которые являлись неотъемлемым источником налоговых поступлений.Самое главное – Путин сделал налоговую систему максимально справедливой для всех без исключения налогоплательщиков, независимо от того, в каких экономических условиях они прибывали.Так началось долгое, но весьма продуктивное реформирование налогового законодательства нашей страны.В первую очередь, Налоговый кодекс РФ пополнился новыми главами: «Налогом на добавленную стоимость», «Акцизами», «Налогом на доходы физических лиц», «Единым социальным налогом».Возникла единая ставка налога на доходы физических лиц, которая действует по сей день, в размере 13%. Был отменен налог на содержание жилищного фонда, а ставка на прибыль предприятий значительно снизилась, вплоть 24%. Автомобилисты перестали платить налоги за транспортные средства.Начиная с 2000 года, налоговое администрирование на глазах улучшалось. Что привело к увеличению собираемости налоговых платежей.Внедрив новую реформу, Владимир Путин повысил экономический рост в стране, ликвидировал теневую экономику, увеличил предпринимательскую активность, что благоприятным образом отразилось на привлечении иностранных инвестиций.Своими усилиями Владимир Путин сделал в России работоспособную, полноценную налоговую систему, которая действует и сейчас. Большинство экспертов и аналитиков сходятся во мнении, что именно налоговая реформа – это одна из главных, весомых и серьезных побед, которой добился Владимир Путин на посту президента.