В сенате США заявили о приближающейся войне на Корейском полуострове
В американском сенате прозвучали предложения о необходимости эвакуации родственников сотрудников дипломатической миссии США в Южной Корее. Инициатором эвакуации стал, по сообщению The Telegraph, сенатор Линдси Грэм. По его словам, нельзя подвергать риску жён и детей американских дипломатов «из-за приближающейся войны».
Риторику о приближающейся войне подхватил советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер. По его словам «на подготовку войны с Северной Кореей у США остаётся не так много времени». Макмастер заявил, что остаются варианты решения «северокорейского вопроса» невоенным путём, но сразу же добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын демонстрирует «гонку, подходя в военном вопросе всё ближе и ближе».
На этом фоне сегодня (4 декабря) стартуют наиболее крупные за все последние годы совместные учения США и Республики Корея. Речь идёт о маневрах «Vigilant Ace», в которых будут задействованы не менее 12 тысяч военнослужащих, сотни единиц военной техники, включая самолёты F-22 и F-35. В планах маневров – и отработка «прикрытия территории Южной Кореи от вероятного проникновения со стороны Северной Кореи». Сообщается о готовности провести ракетные удары с воздуха по объектам в непосредственной близости от границ КНДР.
Риторику о приближающейся войне подхватил советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер. По его словам «на подготовку войны с Северной Кореей у США остаётся не так много времени». Макмастер заявил, что остаются варианты решения «северокорейского вопроса» невоенным путём, но сразу же добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын демонстрирует «гонку, подходя в военном вопросе всё ближе и ближе».
На этом фоне сегодня (4 декабря) стартуют наиболее крупные за все последние годы совместные учения США и Республики Корея. Речь идёт о маневрах «Vigilant Ace», в которых будут задействованы не менее 12 тысяч военнослужащих, сотни единиц военной техники, включая самолёты F-22 и F-35. В планах маневров – и отработка «прикрытия территории Южной Кореи от вероятного проникновения со стороны Северной Кореи». Сообщается о готовности провести ракетные удары с воздуха по объектам в непосредственной близости от границ КНДР.
Использованы фотографии: Фейсбук/Линдси Грэм
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