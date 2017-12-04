10:42 04 декабря

В сенате США заявили о приближающейся войне на Корейском полуострове

В американском сенате прозвучали предложения о необходимости эвакуации родственников сотрудников дипломатической миссии США в Южной Корее. Инициатором эвакуации стал, по сообщению The Telegraph, сенатор Линдси Грэм. По его словам, нельзя подвергать риску жён и детей американских дипломатов «из-за приближающейся войны».

В сенате США заявили о приближающейся войне на Корейском полуострове


Риторику о приближающейся войне подхватил советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер. По его словам «на подготовку войны с Северной Кореей у США остаётся не так много времени». Макмастер заявил, что остаются варианты решения «северокорейского вопроса» невоенным путём, но сразу же добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын демонстрирует «гонку, подходя в военном вопросе всё ближе и ближе».


На этом фоне сегодня (4 декабря) стартуют наиболее крупные за все последние годы совместные учения США и Республики Корея. Речь идёт о маневрах «Vigilant Ace», в которых будут задействованы не менее 12 тысяч военнослужащих, сотни единиц военной техники, включая самолёты F-22 и F-35. В планах маневров – и отработка «прикрытия территории Южной Кореи от вероятного проникновения со стороны Северной Кореи». Сообщается о готовности провести ракетные удары с воздуха по объектам в непосредственной близости от границ КНДР.

Использованы фотографии: Фейсбук/Линдси Грэм
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Комментарии 22

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  1. Геркулесыч Сегодня, 05:51
    "Какая отвратительная рожа "! wassat Сами же эту войну и готовят! sad Будет америка потом "Северокорейским синдромом "страдать долгие годы, как уже было после Вьетнама! !!!!
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 05:57
      К сожалению возможен вариант при котором немногие выжившие смогут болеть этим синдромом вместе с лучевой болезнью по всему миру..
      Цитата: Геркулесыч
      "Какая отвратительная рожа "! wassat Сами же эту войну и готовят! sad Будет америка потом "Северокорейским синдромом "страдать долгие годы, как уже было после Вьетнама! !!!!
      210окв
    2. Primoos Сегодня, 06:00
      Суетятся пин.досы вокруг встопорщенного северокорейского дикобраза. И так голой задницей прицеливаются, и сяк, да все колко. Жалко им свою исключительную задницу до слёз. Орут на весь мир- держите меня семеро!
      Primoos
      1. volodya Сегодня, 06:59
        Цитата: Primoos
        Суетятся пин.досы вокруг встопорщенного северокорейского дикобраза. И так голой задницей прицеливаются, и сяк, да все колко. Жалко им свою исключительную задницу до слёз. Орут на весь мир- держите меня семеро!

        volodya
    3. Зяблицев Сегодня, 06:04
      Я нигде не слышал со стороны США, что диалог возможен и они готовы к переговором!Только хамство, оскорбления и тряска елдой...."Мы самые крутые!Да мы вас...Щенки!" - а ведь мир, это даже не песочница, впрочем и там есть свои определенные правила поведения!
      Зяблицев
    4. vovanpain Сегодня, 06:11
      Макмастер заявил, что остаются варианты решения «северокорейского вопроса» невоенным путём, но сразу же добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын демонстрирует «гонку, подходя в военном вопросе всё ближе и ближе

      Сами провоцируют,а потом плачут что их обидели,тьфу,что за утырки
      vovanpain
    5. хрыч Сегодня, 09:55
      Цитата: Геркулесыч
      "Какая отвратительная рожа "!

      Наш Ын гораздо обаятельней, когда улыбается, а улыбается он в двух случаях:
      1. Когда запустит ракету достающую до США
      2. Когда плутониевую хлопушку бухнет
      Желаем нашему Ыну в год Желтой Собаки почаще улыбаться, ибо собака - это так вкусно wassat
      хрыч
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:51
    заявили о приближающейся войне на Корейском полуострове


    Да нуууу... what а как же Олимпиада...спортменов тоже будем эвакуировать???

    вот радость то будет нашим спортменам если из-за ВАДА избегут попадания в эпицентр атомного удара...я бы посоветовал нашим ребятам перенести визит на эту Олимпиаду... на другое время,
    хоть живыми останутсяwhat
    Тот же ЛЕХА
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:01
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      из-за ВАДА

      Вот Ын прямо по ВАДЕ ракетой и долбанет !
      А по серьезному, сами провоцируют своими учениями возле Кореи !
      Uncle Lee
  3. cariperpaint Сегодня, 06:01
    чем дальше в лес...вот совсем уже с катушек сьехали господа хорошие...
    cariperpaint
  4. синоби Сегодня, 06:01
    Сдрейфят.Иначе локальным конфликтом дело не ограничится.И.дио.ты в сенате не понимают что их репетиция ядерной войны перерастёт в 3ю мировую.Это как выстрел в сараево будет.И отсидеться за большой лужей не дадут.Плохо то что и нас втянут при любом раскладе.Надежда на то что военные матрасников угомаонят своих маразматиков.
    синоби
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:41
      Цитата: синоби
      Надежда на то что военные матрасников угомаонят своих маразматиков.

      Раз-два в столетие "западный мир" устраивает большую войну...
      IGOR GORDEEV
    2. Krasnyiy komissar Сегодня, 09:47
      Третья мировая неизбежна ! Для наших доблестных ракетчиков час Х станет главным экзаменом в жизни. 320 МБР, состоящих на вооружении РВСН, прорвут облака и устремятся к "партнерам".
      Krasnyiy komissar
  5. василий50 Сегодня, 06:03
    Это становится американской традицией, как Олимпийские Игры, так и военные провокации с переходом к войне.
    В Грузии прокатило без особых последствий для США. Неужто в Корее повторят?
    василий50
    1. ВадимЖивов Сегодня, 06:12
      Чудаки на букву М причем все а один макейн. Крыша не подтекает она уже течет hi
      ВадимЖивов
  6. Mavrikiy Сегодня, 06:10
    В сенате США заявили о приближающейся войне на Корейском полуострове
    Сами уголек подбрасывают, сами говорят: "Горшочек варись!" И вдруг озабоченность и удрученный вид. А какие рожи будут у них когда, не дай бог, начнется....
    Mavrikiy
  7. ochakow703 Сегодня, 06:21
    Амерзительному государству не терпится повоевать, самим ссыкотно, а толкнуть в этом регионе особо некого, вот и мечутся. Думаю начнут во время Олимпиады, ведь для этих отморозков нет ничего святого. Вспомним Грузию в 2008, Украину в 2014. Они ж деградировали до уровня, который Дарвин даже и не предусматривал, вот и беснуются. А вот взять да и заключить с Ыном договор о военной взаимопомощи... вот они обделаются со зла. Шутка конечно, ведь Ын тот еще балбес, он сразу Кореи объединять начнет, так сказать дедов завет выполнять, ума то нету.
    ochakow703
    1. ВадимЖивов Сегодня, 06:32
      Красиво написано даже добавить нечего ...молодца
      ВадимЖивов
    2. Ныробский Сегодня, 10:26
      Цитата: ochakow703
      Шутка конечно, ведь Ын тот еще балбес, он сразу Кореи объединять начнет, так сказать дедов завет выполнять, ума то нету.

      У северян и южан уже лет пять назад шли разговоры по возможному объединению Кореи, но матрасы усмотрели в этом диалоге угрозу своим интересам и начали "шатать" режим Ына а попутно запугивать всех его соседей. Россия и Китай предложили формулу - "Ын прекращает пулять ракетами, а матрасы сворачивают все учения возле полуострова", но "покемоны" в смысле "гегемоны" голос разума не услышали. Дошатали ситуацию до того, что теперь вонько пахнут от своей "нерешительной решительности", а сдать назад для них будет означать потерю лица, которое они потеряют при любом раскладе - хоть с войной, хоть без войны.
      Ныробский
  8. Лганхи Сегодня, 06:30
    США жизненно важно сокрушить КНДР, так как это последнее независимое государство в мире. Все остальные, даже Китай и РФ, пляшут под дудку дяди Сэма. Если США разгромят КНДР, то американские войска напрямую выйдут к китайской границей, откуда рукой подать до Пекина. В результате янкесы смогут схватить китайцев за яйца. Поэтому я думаю, в Китае это понимают, и не дадут КНДР пасть, если что, вспомнят 1950-й год, и миллион китайских добровольцев помогут корейцам.
    Лганхи
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:40
    Сша пытаются выставить себя уже чуть ли не пострадавшей стороной при этом не прекращая провоцировать КНДР. Как им хочется повоевать, но чужими руками и как всегда желательно без большого ущерба для себя. Сволочная страна (политики, корпорации...).
    rotmistr60
  10. К-50 Сегодня, 07:29
    лидер КНДР Ким Чен Ын демонстрирует «гонку, подходя в военном вопросе всё ближе и ближе»

    Ну если считать, что поднимаясь в гору вы всё ближе и ближе к Солнцу, то да догоняет Ын Америку. Только вот ни по обычным вооружениям, ни по ядерным Северная Корея НИКОГДА не догонит матрасников. В своё время это даже Союзу не удалось. Так что пин дос ники могут спать спокойно. Вот только истерия вокруг КНДР не просто так , чтобы "пошуметь", а под вопли об этой опасности подтянуть системы ПРО поближе к России, ну и Китаю за однем.
    К-50
  11. askort154 Сегодня, 07:51
    Загнали тигра в клетку, стучат по ней железякой и кричат: - "смотрите какой он агрессивный". fool
    askort154
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