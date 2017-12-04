Мадуро объявил о создании в Венесуэле криптовалюты "Петро"

Президент Венесуэлы объявил о создании криптовалюты, которая будет обеспечиваться венесуэльскими ресурсами - алмазами, золотом и нефтью. По словам Николаса Мадуро, криптовалюта будет носить название «Петро» (Petro). В названии есть отсылка к термину Petroil, напрямую связанному с углеводородами, которыми богаты венесуэльские недра.По словам венесуэльских экономистов, на активное продвижение криптовалюты приходится идти в связи с существенным обвалом курса национальной валюты – боливара, вызванным американскими санкциями. Только с начала ноября боливар потерял свыше 55% своей стоимости по курсу национального банка.Если криптовалюта «Петро» в Венесуэле будет создана, то фактически речь будет идти о первой в мире государственной криптовалюте, если такие понятия как «криптовалюта» и «государство» вообще могут быть совместимыми.Нужно отметить, что «частный» майнинг в Венесуэле на данный момент запрещён государством. Правоохранительные структуры отслеживают граждан, в квартирах которых потребляется в разы больше электроэнергии, чем в среднем по стране. Также следует обратить внимание на то, что в Венесуэле потребление электроэнергии населением субсидируется государством, а потому стоимость единицы потреблённой электроэнергии – в разы ниже, чем в большинстве стран Латинской Америки. И если потребление электроэнергии гражданином вырастает в несколько раз, то у правоохранителей появляется повод обвинить человека в злоупотреблении госсубсидиями.