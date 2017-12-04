10:44 04 декабря

Мадуро объявил о создании в Венесуэле криптовалюты "Петро"

Президент Венесуэлы объявил о создании криптовалюты, которая будет обеспечиваться венесуэльскими ресурсами - алмазами, золотом и нефтью. По словам Николаса Мадуро, криптовалюта будет носить название «Петро» (Petro). В названии есть отсылка к термину Petroil, напрямую связанному с углеводородами, которыми богаты венесуэльские недра.

По словам венесуэльских экономистов, на активное продвижение криптовалюты приходится идти в связи с существенным обвалом курса национальной валюты – боливара, вызванным американскими санкциями. Только с начала ноября боливар потерял свыше 55% своей стоимости по курсу национального банка.

Если криптовалюта «Петро» в Венесуэле будет создана, то фактически речь будет идти о первой в мире государственной криптовалюте, если такие понятия как «криптовалюта» и «государство» вообще могут быть совместимыми.


Мадуро объявил о создании в Венесуэле криптовалюты "Петро"


Нужно отметить, что «частный» майнинг в Венесуэле на данный момент запрещён государством. Правоохранительные структуры отслеживают граждан, в квартирах которых потребляется в разы больше электроэнергии, чем в среднем по стране. Также следует обратить внимание на то, что в Венесуэле потребление электроэнергии населением субсидируется государством, а потому стоимость единицы потреблённой электроэнергии – в разы ниже, чем в большинстве стран Латинской Америки. И если потребление электроэнергии гражданином вырастает в несколько раз, то у правоохранителей появляется повод обвинить человека в злоупотреблении госсубсидиями.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 40

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  1. Mavrikiy Сегодня, 06:06
    Молодец!
    С другой стороны могли и враги идею подкинуть.
    Будем смотреть.
    Mavrikiy
    1. Зяблицев Сегодня, 06:11
      Мадуро,молодец надо сказать, держится и что там создает из ряда вон...МВФ и ФРС США это может очень не понравится, в очередной раз - начнут опять плачь Ярославны о попрании демократических свобод! laughing
      Зяблицев
      1. Primoos Сегодня, 06:17
        Петро? Как то неудачненько назвали. Ассоциации нехорошие. Сразу Вальцмана вспомнил, будь он неладен. На счёт криптовалюты ничего не понимаю. Судить не берусь. Но то, что народу Венесуэлы крепенько досталось от большого сатаны, это факт. Искренне желаю им выстоять и победить в их нелегкой борьбе с этой заразой.
        Primoos
        1. Вадим237 Сегодня, 09:25
          Лучше назвать "Венскрипто"
          Вадим237
      2. ВадимЖивов Сегодня, 06:19
        Санкции с них не снимут как и с нас не для того вводили..амрские компании будут страдать и эуропейские кстати но ни чего не изменится hi
        ВадимЖивов
        1. Ныробский Сегодня, 10:09
          Цитата: ВадимЖивов
          Санкции с них не снимут как и с нас не для того вводили..амрские компании будут страдать и эуропейские кстати но ни чего не изменится

          Как знать?! Куба больше полувека была под санкциями, но выстояла, а американцы были вынуждены признать то, что их санкции не дали ожидаемого результата. Венесуэльская нефть потребляется матрасами в огромном количестве и весь расчёт делался на то, что с введением санкций нефтяные компании Венесуэлы начнут банкротиться и будут выкуплены американцами за бесценок, но тут "влезли" Россия и Китай, которые подвинули для Мадуро сроки погашения кредитов и тем самым отодвинули дефолт страны, что соответственно тормознуло распродажу активов, на которую так рассчитывали матрасы. Криптовалюта Венесуэлы, в отличии от "биткоина" предполагает обеспечение нефтью, золотом и прочими полезными ископаемыми и позволит производить внутренние расчёты, кредитование, выполнение соц.обязательств без заимствований извне. Как то так...
          Ныробский
      3. Винни76 Сегодня, 07:51
        Цитата: Зяблицев
        Мадуро,молодец надо сказать, держится и что там создает из ряда вон...

        То же самое можно сказать про Петю.
        Винни76
  2. 210окв Сегодня, 06:14
    Может я что то не понимаю,так как олдфаг..Но как что то(деньги )берутся ниоткуда...Не прилагая ни сил,производя продукцию,даже ту же рекламу?...Вкладываясь только в компьютер и платя за элэнергию?Воровство или пирамида?
    210окв
    1. Greenwood Сегодня, 06:24
      Цитата: 210окв
      берутся ниоткуда...Не прилагая ни сил,производя продукцию,даже ту же рекламу?
      Советское поколение никак не может привыкнуть к тому, что предприимчивые люди научились делать деньги из воздуха. А ведь если угадать тренды, можно неплохо заработать. Именно этому учат на различных курсах биржевых трейдеров и т.п.
      Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учёт криптовалют децентрализирован. Функционирование данных систем основано на технологии блокчейна. Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для обеспечения неизменности базы цепочки блоков транзакций используются элементы криптографии (цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, последовательное хеширование).

      Эх, какая досада, вложился бы 5 лет назад в биткоины, сейчас бы был миллионером.
      Greenwood
      1. 210окв Сегодня, 06:28
        Вы сказали про "курсы биржевых трейдеров"Это мне все обьясняет....Это ОБМАН и СПЕКУЛЯЦИЯ,а не производство.
        Цитата: Greenwood
        Цитата: 210окв
        берутся ниоткуда...Не прилагая ни сил,производя продукцию,даже ту же рекламу?
        Советское поколение никак не может привыкнуть к тому, что предприимчивые люди научились делать деньги из воздуха. А ведь если угадать тренды, можно неплохо заработать. Именно этому учат на различных курсах биржевых трейдеров и т.п.
        Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учёт криптовалют децентрализирован. Функционирование данных систем основано на технологии блокчейна. Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для обеспечения неизменности базы цепочки блоков транзакций используются элементы криптографии (цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, последовательное хеширование).

        Эх, какая досада, вложился бы 5 лет назад в биткоины, сейчас бы был миллионером.
        210окв
        1. Greenwood Сегодня, 06:38
          Цитата: 210окв
          Это ОБМАН и СПЕКУЛЯЦИЯ,а не производство.
          Я как-то посещал несколько занятий по торговле на форексе. Запомнил фразу у препода: "Вы либо вникаете в торговлю и зарабатываете большие деньги, что делают успешные люди. Либо идёте на завод и горбатитесь там за копейки, как большинство неудачников." После этого думал, как у нас поменялось отношение к рабочему классу и к производству в целом. Людей, которых в советское время всячески поощряли и ставили в пример подрастающему поколению, теперь называют неудачниками.

          Что касется биткоина и прочих криптовалют, то по сути это мыльный пузырь. Пока что он приносит хороший доход людям вложившимся в него, аналитики предрекают повышение курса биткоина до 25 тыс.долларов за штуку и даже до 50-100 тыс в следующем году. Но всё это в любой момент может лопнуть.
          Greenwood
          1. 210окв Сегодня, 06:40
            Про т.н. "неудачников" говорят моральные удоды и ворюги..И еще,скажите,вот Вы посетили эти курсы,отдали деньи,потратили время...ЭТО Вам помогло?В финансовом отношении?
            Цитата: Greenwood
            Цитата: 210окв
            Это ОБМАН и СПЕКУЛЯЦИЯ,а не производство.
            Я как-то посещал несколько занятий по торговле на форексе. Запомнил фразу у препода: "Вы либо вникаете в торговлю и зарабатываете большие деньги, что делают успешные люди. Либо идёте на завод и горбатитесь там за копейки, как большинство неудачников." После этого думал, как у нас поменялось отношение к рабочему классу и к производству в целом. Людей, которых в советское время всячески поощряли и ставили в пример подрастающему поколению, теперь называют неудачниками.
            210окв
            1. Greenwood Сегодня, 06:41
              Цитата: 210окв
              моральные и ворюги..
              Успешные люди в новой России. lol
              Greenwood
              1. 210окв Сегодня, 06:53
                Да плевать на этих "успешных"..Вы и не знаете что привело их к этому..Так Вам все же помогли эти курсы?
                Цитата: Greenwood
                Цитата: 210окв
                моральные и ворюги..
                Успешные люди в новой России. lol
                210окв
            2. Greenwood Сегодня, 09:56
              Цитата: 210окв
              И еще,скажите,вот Вы посетили эти курсы,отдали деньи,потратили время...
              Это бесплатно. Я потому и посетил всего несколько занятий, поскольку дальше требовалось открывать реальный торговый счёт с депозитом не менее 1,5 тысячи долларов. У меня такой задачи не стояло, поэтому я дальше перешёл на самообразование, благо материала в нете валом.
              Цитата: 210окв
              ЭТО Вам помогло?В финансовом отношении?
              Я толком не занимался торговлей. Так побаловался, несколько сделок открыл, заработал 200 баксов. Сейчас другие задачи.
              Greenwood
          2. ghby Сегодня, 08:42
            Цитата: Greenwood
            Я как-то посещал несколько занятий по торговле на форексе. Запомнил фразу у препода: "Вы либо вникаете в торговлю и зарабатываете большие деньги, что делают успешные люди. Либо идёте на завод и горбатитесь там за копейки, как большинство неудачников."

            Никогда вы не заработаете на Форекс (альпари и иже с ним) в розницу. Никогда. И алгоритмы там созданы, что бы у вас создалось ощущение честной игры и что у вас все вот вот получится. Я более скажу, если вдруг по какой то случайности (ну там глюк на сервере) вы много заработаете то и в этом случае, с большей долей вероятности вам ни копейки не отдадут :) а если вы успеете все вывести то снова вас в эту игру не допустят.
            ghby
            1. Вадим237 Сегодня, 09:33
              Почему не получится - ещё как получится, нефть взлетела когда по Сирии крылатыми ракетами ударили - взял плечо 500 к своей ставке и поднял почти 700000, такая же штука произошла - поставил на нефть когда в Саудовской Аравии начался передел власти. Главное следить за мировыми новостями и постоянно там не играть.
              Вадим237
            2. Greenwood Сегодня, 10:00
              Цитата: ghby
              Я более скажу, если вдруг по какой то случайности (ну там глюк на сервере) вы много заработаете то и в этом случае, с большей долей вероятности вам ни копейки не отдадут :)
              Неправда, деньги выводят без проблем. На Альпари по крайней мере 100%. У меня знакомый торгует на рублёвых счетах. По крайней мере небольшие суммы, вроде 5-10-15-20 тысяч рублей выводятся без проблем. На всяких бинарных опционах вроде Биномо и ОлимпТрейда да, начинают капризничать, требовать прислать фотку паспорта или твою рожу и рядом паспорт и т.п.
              Greenwood
      2. Primoos Сегодня, 07:22
        Цитата: Greenwood
        Цитата: 210окв
        берутся ниоткуда...Не прилагая ни сил,производя продукцию,даже ту же рекламу?
        Советское поколение никак не может привыкнуть к тому, что предприимчивые люди научились делать деньги из воздуха. А ведь если угадать тренды, можно неплохо заработать. Именно этому учат на различных курсах биржевых трейдеров и т.п.
        Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Как правило, учёт криптовалют децентрализирован. Функционирование данных систем основано на технологии блокчейна. Информация о транзакциях обычно не шифруется и доступна в открытом виде. Для обеспечения неизменности базы цепочки блоков транзакций используются элементы криптографии (цифровая подпись на основе системы с открытым ключом, последовательное хеширование).

        Эх, какая досада, вложился бы 5 лет назад в биткоины, сейчас бы был миллионером.

        Ух ты, страдалец за народное счастье! Как же так лоханулся? Миллионер, всем детишкам пример! Ну ничего, какие твои годы, прогрессивный ты наш, ещё подсуетишся, кинешь кого нить на бабки, разбогатеешь! Если раньше не прибьют.
        Primoos
        1. Greenwood Сегодня, 10:02
          Цитата: Primoos
          Ух ты, страдалец за народное счастье! Как же так лоханулся? Миллионер, всем детишкам пример! Ну ничего, какие твои годы, прогрессивный ты наш, ещё подсуетишся, кинешь кого нить на бабки, разбогатеешь! Если раньше не прибьют.
          Ты что такой нервный? Добрее надо быть, и люди к тебе потянутся. Не нравится такой способ заработка, никто не заставляет, занимайся производством, я только за. good
          Greenwood
      3. Винни76 Сегодня, 07:56
        Цитата: Greenwood
        Эх, какая досада, вложился бы 5 лет назад в биткоины, сейчас бы был миллионером

        Вкладываться и сейчас не поздно.
        Винни76
    2. Orionvit Сегодня, 07:01
      Цитата: 210окв
      Воровство или пирамида?

      Чистейшая пирамида и обман. Кто первый начал, тот и на коне, попробуйте сейчас встрять в тему, даже электричество не отобьёте.. Опять таки, производители компьютерного "железа" и электроэнергии увеличили сбыт. Мне вот не понятно две вещи, на фига Мадуро собрался обеспечивать виртуальную реальность, реальными ценностями (нефть золото), тогда как криптовалюта обеспечивается компьютерными мощностями. Что то он попутал. И самое главное, никто меня ни когда не убедит в том, что у денег нет хозяев. Даже у "криптовалюты". Всё это откровенное кидалово.
      Orionvit
      1. 210окв Сегодня, 07:05
        Вот и я про то же...Вот собеседник не отвечает мне про курсы...Я знаю несколько людей которые повелись на это и прогорели и только одного умного и достаточно обеспеченного предпринимателя который рассказал мне чем ему это помогло.Несколько нужных связей...
        Цитата: Orionvit
        Цитата: 210окв
        Воровство или пирамида?

        Чистейшая пирамида и обман. Кто первый начал, тот и на коне, попробуйте сейчас встрять в тему, даже электричество не отобьёте.. Опять таки, производители компьютерного "железа" и электроэнергии увеличили сбыт. Мне вот не понятно две вещи, на фига Мадуро собрался обеспечивать виртуальную реальность, реальными ценностями (нефть золото), тогда как криптовалюта обеспечивается компьютерными мощностями. Что то он попутал. И самое главное, никто меня ни когда не убедит в том, что у денег нет хозяев. Даже у "криптовалюты". Всё это откровенное кидалово.
        210окв
        1. Greenwood Сегодня, 10:05
          Цитата: 210окв
          Вот собеседник не отвечает мне про курсы...
          Выше ответил.
          Цитата: 210окв
          Я знаю несколько людей которые повелись на это и прогорели
          Прогорают те, кто бездумно вложив деньги, начинают агрессивную торговлю, кидая высокий процент от депозита и не изучив тренд. В конце-концов, этому тоже нужно учиться. Потренируйтесь на демо-счёте, вариантов масса.
          Greenwood
      2. Винни76 Сегодня, 07:59
        Цитата: Orionvit
        Чистейшая пирамида и обман. Кто первый начал, тот и на коне

        Попробовал год назад. Отбил раза 4.
        Цитата: Orionvit
        Мне вот не понятно две вещи, на фига Мадуро собрался обеспечивать виртуальную реальность, реальными ценностями (нефть золото

        Отдаешь Петро - получаешь ценности. Понять трудно - понимаю.
        Цитата: Orionvit
        И самое главное, никто меня ни когда не убедит в том, что у денег нет хозяев

        Они таки есть laughing
        Винни76
      3. Стирбьорн Сегодня, 09:46
        Цитата: Orionvit
        Мне вот не понятно две вещи, на фига Мадуро собрался обеспечивать виртуальную реальность, реальными ценностями (нефть золото), тогда как криптовалюта обеспечивается компьютерными мощностями. Что то он попутал.

        Наверное заболел цифровой экономикой, вот и результат
        Стирбьорн
  3. Greenwood Сегодня, 06:20
    Пора закупать видеокарты и заняться майнингом. wassat
    Greenwood
    1. kirgiz58 Сегодня, 06:39
      Цитата: Greenwood
      Пора закупать видеокарты и заняться майнингом

      Поздновато батенька спохватились, это надо было начинать вчера(лет пять назад). Греф вон лоханулся, купил футболку за 12 биткоинов. А чё!? Класная видать футболка. laughing
      kirgiz58
      1. Greenwood Сегодня, 06:42
        Цитата: kirgiz58
        это надо было начинать вчера(лет пять назад)
        Надо было в 2009-ом начинать, когда биткоин 50 центов стоил. Но тогда про него никто и не слышал. hi
        Цитата: kirgiz58
        Класная видать футболка.
        Ну да, за 120 килобаксов тока вот её не продать теперь. lol
        Greenwood
        1. Orionvit Сегодня, 07:19
          Цитата: Greenwood
          когда биткоин 50 центов стоил. Но тогда про него никто и не слышал.

          Почему это? Прекрасно слышали и знали, все кто это затеял и те кто за этим стоит. Пусть не вешают лапшу людям, что это "будущее" без банков и "полная анонимность". Представьте себе, Что вы полностью контролируете эмиссию доллара (соответственно все мировые денежные потоки) и вам, вдруг заявляют, что придумана некая виртуальная "валюта", которую вы контролировать не можете. Да вы в лепёшку разобьётесь, что бы эту лавочку прикрыть. А если прикрыть не возможно, тогда как всегда, это нужно возглавить. И самое главное, в наше время, всё. что происходит в сети, каждый шаг, каждый чих, каждый цент, полностью контролируется теми, кто этот интернет придумал и продолжает развивать (производители железа, софта и их хозяева). Если у вас есть компьютер и мобилка, то те, кому надо, знают о вас всё. А многие де....лы, до сих пор витают в облаках каких то иллюзий, по поводу "полной конфиденциальности" и "невидимых криптоденег", которые "нельзя" проследить.
          Orionvit
          1. BlackMokona Сегодня, 10:08
            США легализовали уже, биткоин
            BlackMokona
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    Не является ли создание своей криптовалюты уходом в сторону, от решения проблем в экономике, и падением национальной валюты? Нужна ли Венесуэле криптовалюта вообще?
    Геркулесыч
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:45
      Нужна ли Венесуэле криптовалюта вообще?

      А вот это большой вопрос. Интересно и то, кто давал ему такие советы и чем это может закончится?
      rotmistr60
  5. Александр 3 Сегодня, 06:44
    Многие хотят уйти от вездесущего доллара.
    Александр 3
  6. Грац Сегодня, 06:54
    на одном заявлении далеко не уедешь, а скорее всего только им ограничатся
    Грац
  7. tommy717 Сегодня, 08:38
    Да, Петро Вальцман сейчас сейчас как заорет о перемоге. Ведь даже Венесуэльцы в честь него криптовалюту называют. Вот что евроассоциация делает.... laughing
    tommy717
  8. Metlik Сегодня, 08:42
    Национальная валюта обязательна к приему на территории страны. А что бы расплатится биткойнами - надо сначала найти того, кто согласиться их принять.
    Metlik
  9. voyaka uh Сегодня, 09:15
    Мертвому - припарки. Венесуэла - банкрот со всей своей нефтью
    и алмазами. Когда популисты начинают строить социализм без промышленности,
    основываясь на "неисчерпаемых природных богатствах" - тем и кончается.
    voyaka uh
  10. Monster_Fat Сегодня, 09:47
    Вообще-то самые первые "крипто" были созданы игровой мафией, чтобы легализовать подпольные казино, путем ухода от "государственных денег" которые контролируются государством и за использование которых надо "отвечать перед законом". Затем "крипто" поддержала наркомафия и "оружейные бароны" которые собственно и протащили "крипто" на "биржевую торговлю". Есть мнение, что в "крипто" заинтересованы теперь и крупные корпорации, которым уже надоели дрязги между государствами, мешающие обогащению транснациональным компаниям. В случае Венесуэлы "криптовалюта"имеет только тот смысл, что ее количество будет якобы (пишу "якобы", так как на самом деле это не так) существенно ограниченно майнингом и типа не поддается "инфляции" "печатного станка". Однако стоимость валюты определяется все-же через какой-то стандарт (доллар, евро, грамм золота и пр.) в каком стандарте будет эта "крипто" не понятно. То есть "инфляции" все равно не удастся избежать. Во-вторых, как они собираются вводить эту "крипто" в оборот? Через перепрограммирование банковских карт на единицы "крипто" или через классические кошельки "крипто"? В первом случае теряется весь смысл "блокчейна", во вторых "блокчейн" сохраняется, но нужна государственная разветвленная система оборота "крипто" для ежедневных оплат - операций, а это столько "чейн операций", что нужна колоссальная мощность обрабатывающих их компьютеров, да и создать такую систему для оборота "крипто" каждым гражданином в магазинах и пр. довольно сложно. "Крипто"-пока биржевой инструмент имеющий чисто "спекулятивную"стоимость зависящую от количества глупцов в этот "крипто" верящих- чистая "пирамида". Если же государство поддержит "крипто" всеми своими ресурсами, то это уже будет "настоящая валюта" стоимость которой будет обеспечиваться уже не столько ЗВР государства, сколько возможностями этого государства обеспечить свободный оборот и хождение этого "крипто", а это ой, как непросто. Для государства единственный "плюс" "крипто"-это его "блокчейн" то, есть возможность верификации и хождения этой валюты во всем мире без "включения в списки мировых валют" МВФ и минуя систему SWIFT, которая полностью контролируется МВФ и американцами. То есть в случае "крипто" есть возможность валюте сразу выйти на "мировой финансовый рынок" минуя контролирующие органы МВФ и США и осуществлять торговую деятельность невзирая на всяческие "санкции". Россия, кстати потихоньку тоже пробует этот "путь", но именно потихоньку-вначале налаживая и отрабатывая систему верификации транзакций "блокчейн" через обычные торговые сделки, пока не вводя "крипто". Но по всему видно, что введение "крипто" и в России видится как наступающая, неизбежная "будущность", к которой уже сейчас надо готовиться.
    Monster_Fat
  11. BLADFROST Сегодня, 10:30
    Вот оно чё! Теперь мы знаем, где Порошенко прячет свои капиталы
    BLADFROST
Картина дня