Маршал Александр Михайлович Василевский

Александр Василевский (в первом ряду второй слева) среди учащихся Костромской духовной семинарии

Александр Василевский в 1928 году

Член Военного совета 3-го Белорусского фронта В. Е. Макаров, А. М. Василевский и И. Д. Черняховский допрашивают командира 206-й пехотной дивизии Альфонса Хиттера

По материалам из открытых источников

Родившийся в семье священника, он успешно окончил сначала церковно-приходскую школу, затем Кинешемское духовное училище и Костромскую духовную семинарию. В детстве мечтал стать агрономом или землемером, успел некоторое время поработать сельским учителем, однако не это было его призванием. Жизненные планы Александра Михайловича Васильевского изменила Первая мировая война. Позднее прославленный советский маршал отмечал, что благодарен судьбе за то, что стал военным, подчеркивая, что таким образом оказался в жизни на своем месте.Будущий маршал родился 16 сентября 1895 года (по старому стилю), но сам всегда считал, что родился 17 сентября в один день со своей матерью. Эта дата рождения «закреплена» в его мемуарах «Дело всей жизни», а также в датах награждения юбилейными послевоенными наградами, которые вручались к его Дню рождения. Александр Василевский родился в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда (сегодня входит в состав города Вичуга Ивановской области) в семье русского православного священника. Его отец Михаил Александрович Василевский был церковным регентом и псаломщиком Никольского единоверческого храма, мать Надежда Ивановна Василевская – дочерью псаломщика села Углец Кинешемского уезда. Семья была многодетной, Александр был четвертым по старшинству ребенком.В 1897 году семья Василевских переехала в село Новопокровское, в котором отец будущего маршала начал служить священником в только что построенном каменном Вознесенском единоверческом храме. Позднее Александр начнет свое обучение в церковно-приходской школе при этом храме. В 1909 году он окончит Кинешемское духовное училище и поступит в Костромскую духовную семинарию, диплом об окончании которой позволял продолжать образование в светских учебных заведениях. В годы учебы в семинарии он принял участие во всероссийской стачке семинаристов, которая была протестом против запрета на их поступление в институты и университеты. За участие в стачке он был выдворен из Костромы властями, но позднее спустя несколько месяцев вернулся назад после частичного удовлетворения требований семинаристов.На его судьбу серьезно повлияла Первая мировая война, которая и помогла ему определиться со своим жизненным путем. Перед началом последнего класса в семинарии он и несколько его одноклассников на волне патриотических чувств экстерном сдали экзамены, в феврале 1915 года Александр Василевский поступил в Алексеевское военное училище. Здесь он прошел ускоренный курс обучения (4 месяца) и в конце мая 1915 года в чине прапорщика был отправлен на фронт.С июня по сентябрь 1915 года успел побывать в ряде запасных частей, оказавшись наконец на Юго-Западном фронте, вступив в должность полуротного командира роты 409-го Новохопёрского полка 103-й пехотной дивизии 9-й армии. Весной 1916 года был назначен командиром роты, которая спустя некоторое время была признана одной из лучших во всем полку. В конце апреля получил свою первую награду орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», позднее был награжден Орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Со своей ротой в мае 1916 года принимал участие в знаменитом Брусиловском прорыве. В результате больших потерь офицерского состава временно командовал батальоном в своем полку. За проявленную в боях храбрость досрочно получил чин штабс-капитана. Василевский был отважным командиром, ободрявшим солдат не только словами, но и личной храбростью и мужеством, не редко увлекая их за собой во время атак.Известие об Октябрьской революции застало Василевского под Аджуд-Ноу в Румынии, где он принимает решение оставить военную службу, в ноябре 1917 года он увольняется в запас и возвращается к себе на родину. До июня 1918 года жил у родителей и занимался сельским хозяйством, с июня по август 1918 года трудился сотенным инструктором всевобуча при Углецкой волости Кинешемского уезда Костромской губернии. С сентября 1918 года трудился учителем в начальных школах сел Верховье и Подъяковлево Голунской волости Новосильского уезда на территории Тульской губернии.Уже в апреле 1919 года в жизнь Александра Василевского возвращается военная служба, он был призван в Красную Армию и направлен в 4-й запасной батальон на должность взводного инструктора (помощника командира взвода). Через месяц был отправлен в качестве командира отряда из 100 человек в Ступинскую волость Ефремовского уезда Тульской губернии для оказания помощи в борьбе с бандами и осуществлении продразверстки. Принимал участие в подготовке укрепрайонов, расположенных к юго-западу от Тулы, перед наступлением белой армии Антона Деникина. В 1920 году был помощником командира полка 96-й стрелковой дивизии 15-й армии во время советско-польской войны. В 1920-е годы участвовал в борьбе с бандитизмом в Смоленской губернии, командовал тремя разными полками 48-й Тверской стрелковой дивизии, возглавлял дивизионную школу младших командиров, прошел обучение на стрелково-тактических курсах усовершенствования командного состава РККА «Выстрел». В июне 1928 года его 143-й полк был особо выделен инспекторской группой на учениях. А осенью 1930 года 144-й полк, который до назначения его командиром Василевского считался самым слабо подготовленным в 48-й дивизии, сумел занять первое место и получил отличную оценку на окружных маневрах.Успехи Василевского и его таланты были замечены, что, вероятно, обусловило его перевод на штабную работу, о чем ему сообщает В. К. Триандафиллов непосредственно после завершения маневров. Можно сказать, что его карьера успешно развивалась и шла в гору. Этому не мешало ни его происхождение, ни служба в царской армии. Правда, достаточно долгое время его не принимали в партию. Он длительное время был кандидатом в члены партии, будучи принятым в ряды коммунистической партии только в 1938 году уже во время своей службы в Генеральном штабе. В своей автобиографии Александр Василевский писал, что утратил письменную и личную связь со своими родителями с 1924 года, восстановив с ними отношения только в 1940 году по личному предложению Сталина.С мая 1931 года Александр Василевский работал в Управлении боевой подготовки РККА, в 1934-1936 годах являлся начальником отдела боевой подготовки Приволжского военного округа. В 1936 году после введения в РККА персональных воинских званий, ему было присвоено звание полковника. В ноябре 1936 года был зачислен в Военную академию Генерального штаба, попав в первый набор слушателей, состоявший из 137 человек. Он окончил ее с отличием и в 1937 году был назначен начальником кафедры тыла академии. В октябре 1937 года последовало новое назначение – начальником 10-го отделения (оперативной подготовки командного состава) 1-го отдела Генштаба. 16 августа 1938 года присвоено очередное воинское звание – комбриг. К маю 1940 года Василевский становится первым заместителем начальника Оперативного управления с присвоением звания комдива. Он принимал непосредственное участие в разработке оперативных планов стратегического развертывания частей РККА на северном, северо-западном и западном направлениях в случае войны с Германией.Александр Василевский являлся участником Великой Отечественной войны с первого дня, именно война раскрыла выдающиеся качества и умения полководца. К 1 августа 1941 года генерал-майор Василевский был назначен заместителем начальника Генерального штаба – начальником Оперативного управления. Во время Битвы за Москву с 5 по 10 октября 1941 года Василевский входил в группу представителей ГКО, которые обеспечивали скорейшую отправку отступающих и вышедших из окружения войск на Можайский оборонительный рубеж. 28 октября деятельность данной оперативной группы была очень высоко оценена Сталиным, Василевский получил внеочередное звание, став генерал-лейтенантом.С 29 ноября до 10-х чисел декабря 1941 года в связи с болезнью начальника генерального штаба Шапошникова Василевский временно исполнял его обязанности, поэтому вся тяжесть подготовки контрнаступления под Москвой легла именно на его плечи. В целом он сыграл огромную роль в организации обороны столицы и планировании последовавшего контрнаступления. В самые критические дни обороны города с 16 октября по конец ноября, когда Генштаб был эвакуирован из Москвы, Александр Василевский возглавлял в Москве оперативную группу (первый эшелон Генштаба) для обслуживания Ставки. В годы войны, особенно в первое самое тяжелое время Василевский буквально жил на работе. По воспоминаниям его сына Игоря Василевского, которому в 1941 году было 6 лет, после начала войны он не видел отца дома очень долгое время. В Генштабе работали круглые сутки, даже поставив в здании кровати.26 апреля 1942 года Василевскому было присвоено звание генерал-полковника. 26 июня его назначали начальником Генштаба, а с 14 октября одновременно и заместителем наркома обороны СССР. С 23 июля по 26 августа Василевский был представителем Ставки на Сталинградском фронте. Он внес большой вклад в развитие советского военного искусства, спланировал и подготовил контрнаступление советских войск под Сталинградом, занимался его координацией. В январе 1943 года – координировал наступление Воронежского и Брянского фронтов на Верхнем Дону.16 февраля 1943 года Александру Михайловичу было присвоено звание Маршала Советского Союза, его военная карьера достигла своего пика. Присвоение нового звания было очень необычным, так как всего за 29 дней до этого ему было присвоено звание генерала армии. По поручению Ставки ВГК Александр Василевский координировал действия Степного и Воронежского фронтов в Курской битве, руководил планированием и проведением операций по освобождению Донбасса, а также операциями по освобождению от немецко-фашистских захватчиков правобережной Украины и Крыма.10 апреля 1944 года, в день освобождения от врага Одессы, Василевский был награжден орденом «Победа». Это был второй по счету орден с момента учреждения данной награды. Первым обладателем ордена был маршал Жуков, третьим – Сталин. Орден «Победа» считался главной военной наградой Советского Союза, им награждали за успешное проведение боевых операций в масштабах одного или нескольких фронтов, всего им было отмечено 17 советских полководцев и лишь трое получили его дважды – Жуков, Василевский и Сталин. После освобождения Севастополя в мае 1944 года Василевский получил легкое ранение, его штабной автомобиль подорвался на мине, к счастью для него все ограничилось несколькими днями постельного режима.Во время проведения Белорусской наступательной операции «Багратион» Александр Василевский координировал боевые действия 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, с 10 июля 1944 года к ним добавился и 2-й Прибалтийский фронт. Второй орден «Победы» маршал получил за разработку и руководство операцией по взятию Кенигсберга в 1945 году. Затем уже в самом конце Великой Отечественной войны он успешно провел Земландскую операцию, в рамках которой войска 3-го Белорусского фронта в содействии с Балтийским флотом смогли разгромить Земландскую группировку немецких войск, находящуюся в Восточной Пруссии. К исходу 25 апреля 1945 года войска фронта овладели городом-крепостью Пиллау.Не успели отгреметь залпы завершившейся в Европе войны, а Александр Михайловч уже ехал на Дальний Восток. Он включился в разработку плана войны с Японией 27 апреля 1945 года сразу после окончания Восточно-Прусской операции, при этом черновые наброски плана были сделаны им еще осенью 1944 года. Под его непосредственным руководством к 27 июня 1945 года был готов план Маньчжурской стратегической наступательной операции. А уже 5 июля 1945 года переодетый в форму генерал-полковника с документами на имя Васильева он прибыл в Читу, где 30 июля был назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. 9 августа 1945 года советские войска перешли в наступление и всего за 24 дня разгромили в Манчжурии миллионную Квантунскую армию Японии. За умелое руководством советскими войсками на Дальнем востоке во время войны с Японией Василевский был награжден второй медалью «Золотая Звезда». Первую медаль и звание Героя Советского Союза он получил еще 29 июля 1944 года за образцовое выполнение заданий ВГК, так были отмечены его заслуги в операциях по освобождению Белоруссии и Прибалтики.После завершения войны Василевский до 1948 года продолжал возглавлять Генштаб, а затем занимал ключевые посты в министерстве вооруженных сил Советского Союза (С 24 марта 1949 по 26 февраля 1950 года – министр Вооруженных сил СССР, затем – Военный министр СССР по 16 марта 1953 года). При этом на судьбе маршала отразилась смерть Сталина и последующее за ней разоблачения его культа личности. В период с 16 марта 1953 года по 15 марта 1956 года Василевский был первым заместителем министра обороны СССР, пока не был освобожден от занимаемой должности по личной просьбе. Считается, что его отставки добивался лично Хрущев. 14 августа 1956 года Василевский становится заместителем министра обороны СССР по вопросам военной науки, а с декабря 1957 года увольняется в отставку по болезни с правом ношения военной формы, у маршала был инфаркт. Выход в отставку позволил ему сосредоточиться на написании мемуаров, а также работе в ветеранских организациях.Прославленный маршал ушел из жизни 40 лет назад – 5 декабря 1977 года, не оправившись от очередного инфаркта, на тот момент ему было 82 года. Урна с прахом Александра Михайловича Василевского была замурована в Кремлевской стене на Красной площади. Память маршала была увековечена, в его честь названы улицы во многих городах Российской Федерации, его имя носит Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации в Смоленске, а также Пик «Маршал Василевский» и ледник «Маршал Василевский» на Памире.