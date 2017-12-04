10:44 04 декабря

Эрдоган: США хотят поставить Турцию на колени

Очередной выпад в сторону США сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, «Турция видит, как США хотят её наказать». Президент Турции во время своего выступления отметил, что США наводнили страну (Турцию) сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, как полагают в Анкаре, был причастен к сценарию к госпереворота.

Эрдоган:
США хотят нас наказать и даже дискредитировать за то, что мы не следуем их сценариям. Эти сценарии они пытаются реализовать с помощью сторонников человека, который находится на территории Соединённых Штатов.


Эрдоган: США хотят поставить Турцию на колени



Напомним, что проповедник Гюлен проживает в США. Турция направляла запрос в Вашингтон об экстрадиции Гюлена как при администрации Обамы, так и при нынешней администрации – Трампа. Однако Вашингтон всякий раз оставлял эти запросы без ответа.

Эрдоган:
США также продолжают поддержку Рабочей партии Курдистана (в Турции эту организацию считают террористической, - прим. «ВО). И вообще - поток лжи и клеветы в наш адрес – часть сценария, конечной целью которого является внесение раскола в наше общество, попытка поставить Турцию на колени. И я говорю: все эти попытки закончатся провалом.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:19
    Это не только Америка вероломна,но и ты слишком хитрозадый..Друг друга стоите..А на хитрый зад всегда сыщится резьбонарезной инструмент.
    210окв
    1. татарин 174 Сегодня, 07:06
      Раньше говорили "Хочешь жить - умей вертеться". Да и сейчас оно актуально, вот он и вертится. Впрочем каждый и любой из нас тоже так-же, вертимся, скрипим помаленьку, а иначе никак. Если, предположим, в Турции вдруг всё изменится, то куда он убежит? Вот, никуда и это ещё один причина вертеться и изворачиваться.
      татарин 174
  2. Primoos Сегодня, 06:19
    Эх, Эрдоган ты Эрдоган! Бери больше! США хотят весь МИР поставить на колени! Только молоды они ишшо, хотелка не выросла.
    Primoos
    1. ВадимЖивов Сегодня, 06:25
      Вот это их всех надо ракой сделать безумцы не постоянные сша уже на войну с Ыном собрались fool
      ВадимЖивов
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:26
    Ну да, а пока что сша ЕС как и НАТО поставили на четвереньки, и имеют как и куда хотят! Так что поставить Турцию на колени, всего лишь сменить позу, один фиг под сша находитесь. Даже самостоятельной страной турцию назвать нельзя.
    Геркулесыч
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:35
    целью которого является внесение раскола в наше общество, попытка поставить Турцию на колени
    Что не далеко от истины. И судя по всему Эрдоган серьезно считает себя (лично) оскорбленным. В такой ситуации это России пока на руку.
    rotmistr60
  5. Кокос Сегодня, 06:43
    Цитата: ВадимЖивов
    Вот это их всех надо ракой сделать безумцы не постоянные сша уже на войну с Ыном собрались fool

    Ну и толку опять получат по щам и во всем обвинят Россию...чему тут удивляться?? bully
    Кокос
    1. ВадимЖивов Сегодня, 06:55
      Да что то не думаю что Ын уже успел арсенал нашлепать. Дело то серьезное и не простое .Не Р-60 под крыло навесить...
      ВадимЖивов
  6. Александр 3 Сегодня, 06:49
    Ну да.Ведь у США должен же быть инструмент воздействия.Вот они и выбрали своих козырей.И так по всему миру.
    Александр 3
  7. Nix1986 Сегодня, 07:26
    На 3-х стульях усидеть не получится, нужно выбирать.
    Nix1986
  8. askort154 Сегодня, 07:39
    Эрдоган, после попытки переворота, понял коварство "американской дружбы", поэтому и покупает С-400.
    askort154
  9. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:53
    Цитата: askort154
    Эрдоган, после попытки переворота, понял коварство "американской дружбы", поэтому и покупает С-400.

    Угу,а эти С-400 выгодно спихнет америкозам для полного изучения и не обязательно за деньги...например за невмешательство в его правление или ..да куча вариантов.Турция исторически была псом войны у стан-противников России и такой останется...нельзя Эрдогану доверять,продаст.
    ДЕДПИХТО
    1. askort154 Сегодня, 10:23
      [ДЕДПИХТО.....Угу,а эти С-400 выгодно спихнет америкозам для полного изучения.

      Коль наши стали продавать С-400 за "бугор", то там "изучать" уже нечего.
      askort154
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 09:58
    Эрдоган: США хотят поставить Турцию на колени

    ... ну так не поддавайся, уходи из наты ", рви все прежние связи с мерикатоасми "и будет тебе счастье"... bully
    a.s.zzz888
Картина дня