Эрдоган: США хотят поставить Турцию на колени

США хотят нас наказать и даже дискредитировать за то, что мы не следуем их сценариям. Эти сценарии они пытаются реализовать с помощью сторонников человека, который находится на территории Соединённых Штатов.

США также продолжают поддержку Рабочей партии Курдистана (в Турции эту организацию считают террористической, - прим. «ВО). И вообще - поток лжи и клеветы в наш адрес – часть сценария, конечной целью которого является внесение раскола в наше общество, попытка поставить Турцию на колени. И я говорю: все эти попытки закончатся провалом.

Очередной выпад в сторону США сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам Эрдогана, «Турция видит, как США хотят её наказать». Президент Турции во время своего выступления отметил, что США наводнили страну (Турцию) сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, как полагают в Анкаре, был причастен к сценарию к госпереворота.Эрдоган:Напомним, что проповедник Гюлен проживает в США. Турция направляла запрос в Вашингтон об экстрадиции Гюлена как при администрации Обамы, так и при нынешней администрации – Трампа. Однако Вашингтон всякий раз оставлял эти запросы без ответа.Эрдоган: