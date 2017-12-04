10:37 04 декабря

Что обнаружил российский глубоководный аппарат при поисках ДЭПЛ "Сан-Хуан"?

В районе последнего выхода на связь аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» российский телеуправляемый глубоководный аппарат обнаружил объект, который изначально был принят за пропавшую субмарину. После исследования выяснилось, что речь идёт о затонувшем на глубине примерно 950 м рыболовецком судне. Информацию подтвердил глава пресс-службы ВМС Аргентины Энрике Бальби.

После обнаружения рыболовецкого судна, затонувшего в нескольких сотнях км от побережья, у представителей аргентинских военно-морских сил появилась очередная версия о причинах пропажи дизель-электрической подводной лодки «Сан-Хуан». Версия эта звучит следующим образом: ДЭПЛ «Сан-Хуан» "могла задеть корпусом какой-либо из затонувших объектов на относительно малой глубине, что привело к фатальному повреждению обшивки и почти мгновенному заполнению водой внутреннего пространства субмарины".

Что обнаружил российский глубоководный аппарат при поисках ДЭПЛ "Сан-Хуан"?



При этом не отмечается, есть ли в районе подачи субмариной последнего сигнала связи участки дна, находящиеся на такой глубине, которая могла бы соответствовать глубине погружения подводного лодки такого типа. Как не приводится комментариев и по поводу того, почему подводная лодка «не заметила» препятствия на пути.

Между тем, в аргентинском сегменте социальных сетей продолжают обсуждать версию о том, что ДЭПЛ «Сан-Хуан» могла стать жертвой применения вооружений зарубежной подводной лодкой. Чаще всего обвинения звучат в адрес Великобритании, с которой Аргентина спорит за Мальвинские (Фолклендские) острова.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 32

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  1. 210окв Сегодня, 06:37
    Лодку должны найти,просто обязаны..Хотя бы ради тех кто упокоился на дне вместе с подлодкой и их родных..
    210окв
    1. ВадимЖивов Сегодня, 06:45
      Ну Курск подняли тоже думаю не из-за экипажа. Там все таки реактор был и дознавание по причинам гибели ну и ракеты.
      ВадимЖивов
      1. 210окв Сегодня, 06:49
        Безусловно это так.Причина должна быть выяснена.
        Цитата: ВадимЖивов
        Ну Курск подняли тоже думаю не из-за экипажа. Там все таки реактор был и дознавание по причинам гибели ну и ракеты.
        210окв
      2. Orionvit Сегодня, 07:40
        Цитата: ВадимЖивов
        Там все таки реактор был и дознавание по причинам гибели

        Про реактор, ладно, это понятно. А про причину гибели "Курска", вам всё рассказали? Кормят какими то байками, которые не устраивают абсолютно ни кого, кроме властей. Много странного.
        Orionvit
    2. Antidote Сегодня, 07:11
      MH370 не нашли, например.
      Antidote
    3. vovanpain Сегодня, 08:31
      Морякам вечная память и мир вашему дому.А с лодкой очередной летучий голландец. request
      vovanpain
  2. Primoos Сегодня, 06:40
    Курск помните? Вооот! Истину не узнаем никогда. С аргентинской субмариной тоже. Концы в воду!
    Primoos
    1. Greenwood Сегодня, 06:58
      Помним. "Она утонула!"(с)
      Greenwood
      1. kenig1 Сегодня, 07:27
        Как бы не звучало, но она утонула, по какой причине это уже другая история.
        kenig1
  3. inkass_98 Сегодня, 06:43
    Окажется, что лодка ухнула в какой-нибудь неизвестный ранее разлом, как это часто бывает.
    Найти, конечно, надо, но достать со дна может быть затруднительно, если подобный разлом действительно есть.
    Да и пример Балтики показателен: на что все дно исследовано, да и глубины невелики, но постоянно находят погибшие корабли и лодки времен ВМВ, ранее числившиеся пропавшими без вести.
    inkass_98
    1. ВадимЖивов Сегодня, 06:48
      Ищут и тоже еще не все нашли ...А Балтика то мелкая... hi
      ВадимЖивов
      1. inkass_98 Сегодня, 06:52
        Так и я о том же. А тут и район известен приблизительно, и рельеф дна достаточно сложный.
        inkass_98
    2. антивирус Сегодня, 07:48
      Окажется, что лодка ухнула в какой-нибудь неизвестный ранее разлом, как это часто бывает.
      -и течениями вынесет у Берингова пролива на остров ??? ...матрасов
      антивирус
      1. Dashout Сегодня, 10:32
        Цитата: антивирус
        Окажется, что лодка ухнула в какой-нибудь неизвестный ранее разлом, как это часто бывает

        Как это?
        Dashout
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:49
    Между тем, в аргентинском сегменте социальных сетей продолжают обсуждать версию о том, что ДЭПЛ «Сан-Хуан» могла стать жертвой применения вооружений зарубежной подводной лодкой.
    Ищите лодку пока не найдёте.И всё станет ясно.Там глубины большие."Отпилить" первый отсек мощи не хватит по любому.Так что будет хорошая возможность узнать почему .
    Наблюдатель2014
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:50
    Будем надеяться, что лодку найдут. Хотя поиски бесконечно продолжаться не могут. Пропавшие лодки находят случайно через 50-70 лет после окончания войны (как пример).
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 08:04
      Гена, приветствую! hi
      Цитата: rotmistr60
      Будем надеяться, что лодку найдут.

      Я так думаю что её найдут только в том случае, если кто-то незаинтересованный в раскрытии истинных причин трагедии не будет мешать.
      Между тем, в аргентинском сегменте социальных сетей продолжают обсуждать версию о том, что ДЭПЛ «Сан-Хуан» могла стать жертвой применения вооружений зарубежной подводной лодкой. Чаще всего обвинения звучат в адрес Великобритании

      То, что винят Мелкобританию понятно - давние закадычные враги. А если допустить что причастны США?
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:24
        Приветствую, Максим! hi
        ...не будет мешать
        Случается, что когда не мешают и есть огромное желание найти, но не могут. А через N количество лет случайно раз и нашлась. Судьба и провидение.
        rotmistr60
        1. Джедай Сегодня, 09:29
          Случай - это проявление некой закономерности. Вполне допускаю что субмарину ищут не там, где она находится.
          Джедай
          1. rotmistr60 Сегодня, 09:34
            В нашем мире все возможно. Что-то ближе к вечеру на философию потянуло.
            rotmistr60
            1. Джедай Сегодня, 09:38
              Гена, у нас в Беларуси утро. Я так понимаю, живёшь ты далеко от Москвы.
              Джедай
              1. rotmistr60 Сегодня, 09:49
                Славный город Хабаровск с классной рекой Амур. Одним словом Дальний Восток, о котором вроде как бы наконец и вспомнили.
                rotmistr60
                1. Джедай Сегодня, 09:59
                  Понятно.
                  Цитата: rotmistr60
                  Одним словом Дальний Восток, о котором вроде как бы наконец и вспомнили.

                  Лучше вспоминать в хорошем смысле, а не как в новости про четырёх недоумков.
                  Джедай
                2. Svarog51 Сегодня, 10:18
                  Макс, Гена приветствую вас hi Мне тут вот какая мысль в голову пришла. Всё может оказаться очень просто. Океан и шторм, а лодка - не линкор. Дизельная должна периодиски всплывать для подзарядки аккумуляторов. В подводном положении шторм не проскочили, а при всплытии их захлестнуло или даже перевернуло. Лодка то всего до зооо тонн и размеры у неё не большие. Насколько я понимаю, противостоять шторму можно имея ход и идя поперёк волны. Вот только смогли ли они запустить дизель и дать ход? Даже движение под РДП и то не гарантия при таком шторме.
                  Svarog51
                  1. rotmistr60 Сегодня, 10:24
                    Сергей, приветствую! hi Сейчас версий столько, что можно уже на любую из них фильм снимать. Поживем, узнаем.
                    rotmistr60
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:58
    Вроде бы о многом позаботились конструкторы, и буи выкидываются в случае аварии, и батискафы или спасательные камеры на лодках ставят один шут, гибнут лодки с экипажами. Видемо, не скоро мы сможем очень быстро находить потерпевшие аварию подлодки.
    Геркулесыч
  7. федоров Сегодня, 07:02
    Морякам почет и с миром. Как и Малазийский Боинг. Может в параллельном пространстве..где-то они там есть ? Но искать надо.
    Даже если и что-то наши там обнаружат - фиг Мы узнаем. На лодке-корабле есть 2-ва помещения , куда даже вахтенному офицеру вход запрещен - Секретка и связи.
    федоров
  8. Мар.Тира Сегодня, 07:56
    Цитата: Наблюдатель2014
    Между тем, в аргентинском сегменте социальных сетей продолжают обсуждать версию о том, что ДЭПЛ «Сан-Хуан» могла стать жертвой применения вооружений зарубежной подводной лодкой.
    Ищите лодку пока не найдёте.И всё станет ясно.Там глубины большие."Отпилить" первый отсек мощи не хватит по любому.Так что будет хорошая возможность узнать почему .

    Нашли ещё один обьект в районе пропажи лодки.На этот раз на глубине 900 метров.А это глубоковато!Наши пришли,и стали проявлять результаты.До этого были одни басни.Будем ждать подробностей!
    Мар.Тира
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 08:36
    Вряд-ли это дело рук Великобритании, незадолго до исчезновения капитан передавал о неполадках на борту.
    Ретвизан 8
  10. синоби Сегодня, 08:48
    Сдаётся мне что лодка не погибла.Лодка небольшая,35 человек личного состава.Значит управлять ей могут человек 6-8.12-15 с учётом трёх вахтового дежурства.Могли угнать для контробанды.Ну как версия.
    синоби
  11. atesterev Сегодня, 09:25
    Вспоминаются поиски и подъём янкесами термоядерной бомбы, которую они смайнали в средиземку у Испании...
    atesterev
  12. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:41
    Наша страна постоянно всем пытается помочь а когда нужна помощь нам-только соболезнования выражают...и то далеко не все sad
    ДЕДПИХТО
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