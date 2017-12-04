Что обнаружил российский глубоководный аппарат при поисках ДЭПЛ "Сан-Хуан"?

В районе последнего выхода на связь аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» российский телеуправляемый глубоководный аппарат обнаружил объект, который изначально был принят за пропавшую субмарину. После исследования выяснилось, что речь идёт о затонувшем на глубине примерно 950 м рыболовецком судне. Информацию подтвердил глава пресс-службы ВМС Аргентины Энрике Бальби.После обнаружения рыболовецкого судна, затонувшего в нескольких сотнях км от побережья, у представителей аргентинских военно-морских сил появилась очередная версия о причинах пропажи дизель-электрической подводной лодки «Сан-Хуан». Версия эта звучит следующим образом: ДЭПЛ «Сан-Хуан» "могла задеть корпусом какой-либо из затонувших объектов на относительно малой глубине, что привело к фатальному повреждению обшивки и почти мгновенному заполнению водой внутреннего пространства субмарины".При этом не отмечается, есть ли в районе подачи субмариной последнего сигнала связи участки дна, находящиеся на такой глубине, которая могла бы соответствовать глубине погружения подводного лодки такого типа. Как не приводится комментариев и по поводу того, почему подводная лодка «не заметила» препятствия на пути.Между тем, в аргентинском сегменте социальных сетей продолжают обсуждать версию о том, что ДЭПЛ «Сан-Хуан» могла стать жертвой применения вооружений зарубежной подводной лодкой. Чаще всего обвинения звучат в адрес Великобритании, с которой Аргентина спорит за Мальвинские (Фолклендские) острова.