Пресечено нападение на администрацию одного из районов Хабаровска
Правоохранители Хабаровского края заявили о пресечении нападения членов экстремистского сообщества на местную администрацию. В местном управлении Следственного комитета говорится о том, что группировка состояла из 4-х человек, двое из которых были студентами одного из хабаровских вузов.
В сообщении говорится о том, что молодые люди планировали осуществлять действия насильственного характера в отношении лиц «неславянской» внешности, готовили нападение на торговые точки, а затем, «после тренировок», планировали взять под свой контроль здание Хабаровской администрации (одного из районов города).
РИА Новости приводит заявление пресс-службы хабаровского местного самоуправления:
К следственным действиям подключены сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю.
На текущий момент нет данных, с какой целью молодые люди собирались осуществлять нападение на здание районной администрации Хабаровска.
Напомним, весной текущего года в Хабаровске было совершено нападение на сотрудников краевого УФСБ. Тогда погиб один сотрудник УФСБ и один посетитель здания. После ликвидации преступника было сообщено, что он являлся членом радикальной националистической группировки.
В сообщении говорится о том, что молодые люди планировали осуществлять действия насильственного характера в отношении лиц «неславянской» внешности, готовили нападение на торговые точки, а затем, «после тренировок», планировали взять под свой контроль здание Хабаровской администрации (одного из районов города).
РИА Новости приводит заявление пресс-службы хабаровского местного самоуправления:
Подозреваемые раздобыли пособия по изготовлению в домашних условиях взрывчатых веществ. На территории заброшенных зданий проводили свои тренировки, в том числе стреляли из пневматического и травматического оружия, учились бросать бутылки с зажигательной смесью. Изготовили флаг своего сообщества. В ближайших планах подозреваемых было нападение на администрацию одного из районов города Хабаровска, также они готовились к нападению на одну из уличных продуктовых точек. В отношении четверых подозреваемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений возбуждены уголовные дела по статьям "организация экстремистского сообщества", "участие в экстремистском сообществе". Все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
К следственным действиям подключены сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю.
На текущий момент нет данных, с какой целью молодые люди собирались осуществлять нападение на здание районной администрации Хабаровска.
Напомним, весной текущего года в Хабаровске было совершено нападение на сотрудников краевого УФСБ. Тогда погиб один сотрудник УФСБ и один посетитель здания. После ликвидации преступника было сообщено, что он являлся членом радикальной националистической группировки.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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