10:37 04 декабря

Пресечено нападение на администрацию одного из районов Хабаровска

Правоохранители Хабаровского края заявили о пресечении нападения членов экстремистского сообщества на местную администрацию. В местном управлении Следственного комитета говорится о том, что группировка состояла из 4-х человек, двое из которых были студентами одного из хабаровских вузов.

В сообщении говорится о том, что молодые люди планировали осуществлять действия насильственного характера в отношении лиц «неславянской» внешности, готовили нападение на торговые точки, а затем, «после тренировок», планировали взять под свой контроль здание Хабаровской администрации (одного из районов города).

РИА Новости приводит заявление пресс-службы хабаровского местного самоуправления:
Подозреваемые раздобыли пособия по изготовлению в домашних условиях взрывчатых веществ. На территории заброшенных зданий проводили свои тренировки, в том числе стреляли из пневматического и травматического оружия, учились бросать бутылки с зажигательной смесью. Изготовили флаг своего сообщества. В ближайших планах подозреваемых было нападение на администрацию одного из районов города Хабаровска, также они готовились к нападению на одну из уличных продуктовых точек. В отношении четверых подозреваемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений возбуждены уголовные дела по статьям "организация экстремистского сообщества", "участие в экстремистском сообществе". Все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.



Пресечено нападение на администрацию одного из районов Хабаровска


К следственным действиям подключены сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю.

На текущий момент нет данных, с какой целью молодые люди собирались осуществлять нападение на здание районной администрации Хабаровска.

Напомним, весной текущего года в Хабаровске было совершено нападение на сотрудников краевого УФСБ. Тогда погиб один сотрудник УФСБ и один посетитель здания. После ликвидации преступника было сообщено, что он являлся членом радикальной националистической группировки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Александр 3 Сегодня, 06:59
    К своим нацистам надо ещё круче меры принимать ,чем к импортным.
    Александр 3
    1. Тралл Сегодня, 07:01
      Цитата: Александр 3
      К своим нацистам надо ещё круче меры принимать ,чем к импортным.

      Вы статью хоть прочитали полностью?
      Особенно про предотвращение нападения на администрацию одного из районов доставило. Следак заигравшихся студентов на покушение на Путина не раскрутил?
      Тралл
      1. Primoos Сегодня, 07:02
        Про нацизм в статье ни слова.
        Primoos
        1. 210окв Сегодня, 07:12
          Где тонко-там и рвется..Значит что то неладное там..на ДВ.."Приморские партизаны" итд...
          210окв
          1. vovanpain Сегодня, 08:40
            готовили нападение на торговые точки, а затем, «после тренировок», планировали взять под свой контроль здание Хабаровской администрации

            Странные какие то террористы request сначала ларьки погромить,как в 90-е рэкетмены,а потом идти на штурм администрации.Странная логика. what похоже дети в войну заигрались.
            vovanpain
          2. andrej-shironov Сегодня, 09:04
            Вы думаете неладное лишь только на ДВ? Блажен кто верует...
            andrej-shironov
        2. Tusv Сегодня, 08:04
          Цитата: Primoos
          Про нацизм в статье ни слова.

          Зато в статье есть про планы против неславян. То есть нацизм между строк
          Tusv
      2. rotmistr60 Сегодня, 07:30
        Следак заигравшихся студентов на покушение на Путина не раскрутил?

        Это вы зря. Студенты так "заигрались", что попали в поле зрения ФСБ. И не исключено, что после попытки неадеквата непонятно под каким лозунгом напасть (ни много, ни мало) на приемную ФСБ.
        rotmistr60
      3. антивирус Сегодня, 07:45
        изготовили флаг... --этим все сказано.
        в зарницу переиграли.
        А кто то не играл совсем
        антивирус
      4. Svarog Сегодня, 08:48
        Цитата: Тралл
        Цитата: Александр 3
        К своим нацистам надо ещё круче меры принимать ,чем к импортным.


        Следак заигравшихся студентов на покушение на Путина не раскрутил?


        По видимому люди не верят в рост экономики и "прорывы"... ?
        Svarog
    2. ROM1077 Сегодня, 07:51
      это самозащита народа на незаконые действия чурок
      ROM1077
      1. Silkway0026 Сегодня, 08:00
        Это ответная реакция на безответственность госдарства в вопросах миграции и попустительстве хамству инородцев по отношению к титульной нации.
        Silkway0026
      2. 1vlad19 Сегодня, 08:41
        Цитата: ROM1077
        это самозащита народа

        Самый умный? Ты был в Хабаровске? А я тут живу. Тут столько сделано для города, и пинать власть не за что. Город избавляется от бараков, строится. У меня новый район, строится торговые центры, "космическая" школа за год построена, живи и радуйся.
        1vlad19
        1. andrej-shironov Сегодня, 09:22
          smile Так и у меня в городе строиться. Вот только жить в этих новостройках не по карману 80% жителей. Торговых центров понастроили вагон, вот только народу там мизер и торгуют одним и тем же по большим ценам. И даже наличие чёрных пятниц в купе с распродажами не приводит к увеличению товарооборота ритейла. А всё потому что рабочих мест "с гулькин половой орган", промышленное производство еле дышит, реальные зарплаты такие что хоть плачь. Отсюда неспособность народа решить вопрос покупки квартиры даже в ипотеку. Так что ежели вы выживаете то "живите и радуйтесь"
          andrej-shironov
  2. Primoos Сегодня, 07:01
    Блин, что за хрень? Ребята в Зорницу играли, а их повязали. Такой вывод я сделал из этой нелепой статьи. Хотели то, замышляли это! Что это за хрень?
    Primoos
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:05
      "Ребята "завалили экзамен по подготовке к террористическим, и националистическим действиям против "лиц неславянской внешности, и предстовителей местной администрации "-так по моему по тексту статьи указано?
      Геркулесыч
    2. Тралл Сегодня, 07:06
      И это уже в новостных лентах. Вот так вот раздуваются сенсации.
      Тралл
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:02
    Это выползают наружу издержки демократии, в виде отсутствия смертной казни. Доиграется власть до того, что пободное станет массовым явлением.
    Геркулесыч
  4. iliitchitch Сегодня, 07:05
    Статья настойчиво лезет в голову аж нападением на администрацию Хабаровского края . "Раздобыли пособия" , редиски , понимаешь , типа , очень трудно это , флаг нарисовали , да . Четыре кретина собирались палатку на пиво разгрузить , а тут целый терроризм пришьют .
    iliitchitch
    1. Тралл Сегодня, 07:09
      Цитата: iliitchitch
      Статья настойчиво лезет в голову аж нападением на администрацию Хабаровского края . "Раздобыли пособия" , редиски , понимаешь , типа , очень трудно это , флаг нарисовали , да . Четыре кретина собирались палатку разгрузить , а тут целый терроризм пришьют .

      В банде был ещё пятый, он пособие по терроризму "раздобыл". Гугл кличка smile
      Тралл
      1. iliitchitch Сегодня, 07:20
        Цитата: Тралл
        В банде был ещё пятый, он пособие по терроризму "раздобыл". Гугл кличка

        Вот оно , тлетворное влияние ИНОагентов . Но Гугл не сядет , всё как всегда .
        iliitchitch
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:07
    в Хабаровске было совершено нападение на сотрудников краевого УФСБ. Тогда погиб один сотрудник УФСБ и один посетитель здания


    «Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена. Это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В. 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе»

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/society/21/04/2017/58fa1fc99a7
    947d415a39270
    Видимо эту группу и накрыли с поличным.
    Тот же ЛЕХА
  6. samarin1969 Сегодня, 07:12
    ..."планировали взять под свой контроль здание Хабаровской администрации (одного из районов города)"....похоже на каких-то "потёмкинских" "террористов".
    Трудно представить, что уважаемые структуры занимались такими случаями и предавали это огласке. Больше похоже на "профилактику антиисламских настроений".
    samarin1969
    1. johnik Сегодня, 08:29
      Скоро новый год - надо медальки форсировать... Сколько уже таких "террористов" нараскручено? А сколько ещё нараскрутят...
      johnik
  7. inkass_98 Сегодня, 07:36
    Явления одного порядка - нападение на торговую точку и на администрацию одного из районов. Хрень какая-то.
    И что бы они делали в этой администрации? Зачекинились и фотки в "Инстаграм" какой-нибудь выложили бы?
    inkass_98
    1. Джедай Сегодня, 07:59
      Цитата: inkass_98
      И что бы они делали в этой администрации? Зачекинились и фотки в "Инстаграм" какой-нибудь выложили бы?

      А главный вопрос - зачем? Чего эти недоросли хотели добиться? request
      Джедай
    2. midivan Сегодня, 08:17
      Цитата: inkass_98
      Явления одного порядка - нападение на торговую точку и на администрацию одного из районов. Хрень какая-то.

      А если не хрень, а взаимосвязь? Ну например парней уже достало то, что торговые точки принадлежат исключительно тем против кого они собирались(вернее не принадлежность торговых точек, а поведение владельцев, а каково оно думаю тут почти всем не секрет) -
      [/quote]молодые люди планировали осуществлять действия насильственного характера в отношении лиц «неславянской» внешности, готовили нападение на торговые точки,[quote]
      А дальше здание администрации, чтобы обратить внимание "правоохранителей" и поднять скандал для привлечения общественности. Может и бредовое объяснение но как говориться -дыма без огня............. Представят нам все это дело конечно как -беснующиеся с с жиру молодые люди больше не нашедшие чем скрасить свой досуг-. Но я останусь при своем, народ достала вся продажная администрация( а она почти вся насквозь прогнила, а приходящая на смену новая оказывается такой же но бедной и работа у них заключается в том чтобы нагнать по благосостоянию старую ) и молодежь пытается с этим бороться как умеет, а в силу возраста и опыта итог получается печальным для них.
      midivan
  8. ROM1077 Сегодня, 07:50
    видно чурки их достали
    ROM1077
  9. asiat_61 Сегодня, 07:51
    Пацанята заигрались в революцию. Разложить на лавки и всыпать ремня, что бы месяц на животе спали.
    asiat_61
  10. polkovnik manuch Сегодня, 08:23
    Дожили ! Хотя не исключено ,что малолетки в силу прогрессирующего в этом возрасте юношеского максимолизма просто подставились , или их кто-то возрастом по старше подставил.
    polkovnik manuch
  11. bistrov. Сегодня, 08:40
    Да и на "экстремизм" похоже мало. Обычная юношеская блажь,выбиваемая из мозгов службой в рядах ВС. Призвать хлопцев в армию и пусть послужат.
    bistrov.
  12. andrej-shironov Сегодня, 09:03
    Как я и писал неоднократно, усиление кризиса и неспособность власти решать проблемы внутри России, начала приводить к подобного рода событиям. Добавим сюда участившиеся попытки судов "линча" на местном уровне и картинка становиться всё более понятной. Дальше будет только хуже. Прибавим сюда "кусочек пазла" под названием Росгвардия и становиться понятным от кого эта структура.
    andrej-shironov
  13. Moskovit Сегодня, 09:19
    Самое главное в террористической организации- это флаг. Потом захват ларька. Потом управа района. Потом перерыв на сессию. Потом отмечание сдачи сессии. Потом видно будет..
    Moskovit
  14. Галеон Сегодня, 09:49
    "Из разговора следователя с задержанным:
    - ну и зачем вы ходили на эту стройку заброшенную, стреляли, бутылки бросали. Как жизнь-то вообще?
    - Да достало все! В какой ларек ни заглянешь - рожа нерусская сидит, скоро все на себя загребут, а власть ничего не делает.
    Из протокола: планировали нападения на ларьки и администрацию Хабаровска."
    Это еще пацан не добавил, что по телевизору одна реклама и смотреть нечего, а то бы им добавили подготовку нападения на телецентр. На чем следаку подняться, как ни на громком деле?
    До подготовки революции не дотянули: к флагу полагаются партбилеты и сбор членских взносов.
    Галеон
  15. красноярск Сегодня, 10:15
    Цитата: Александр 3

    В сообщении говорится о том, что молодые люди планировали осуществлять действия насильственного характера в отношении лиц «неславянской» внешности, готовили нападение на торговые точки, а затем,

    Не верю я в то, что русские ребята, просто так, на голом месте, стали плохо относится к нерусским. Уверен, их просто достала нерусь. Своим беспардонным поведением. На Руси с издревле говорили: - "Со своим уставом в чужой монастырь не ходят". А что мы видим наблюдая за приехавшими с Кавказа? Вы можете обвинять меня в разжигании межнациональной розни, но это не так. Я просто констатирую факт. Факт неадекватного поведения неруси в России.
    красноярск
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