Пресечено нападение на администрацию одного из районов Хабаровска

Подозреваемые раздобыли пособия по изготовлению в домашних условиях взрывчатых веществ. На территории заброшенных зданий проводили свои тренировки, в том числе стреляли из пневматического и травматического оружия, учились бросать бутылки с зажигательной смесью. Изготовили флаг своего сообщества. В ближайших планах подозреваемых было нападение на администрацию одного из районов города Хабаровска, также они готовились к нападению на одну из уличных продуктовых точек. В отношении четверых подозреваемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений возбуждены уголовные дела по статьям "организация экстремистского сообщества", "участие в экстремистском сообществе". Все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители Хабаровского края заявили о пресечении нападения членов экстремистского сообщества на местную администрацию. В местном управлении Следственного комитета говорится о том, что группировка состояла из 4-х человек, двое из которых были студентами одного из хабаровских вузов.В сообщении говорится о том, что молодые люди планировали осуществлять действия насильственного характера в отношении лиц «неславянской» внешности, готовили нападение на торговые точки, а затем, «после тренировок», планировали взять под свой контроль здание Хабаровской администрации (одного из районов города). РИА Новости приводит заявление пресс-службы хабаровского местного самоуправления:К следственным действиям подключены сотрудники УФСБ по Хабаровскому краю.На текущий момент нет данных, с какой целью молодые люди собирались осуществлять нападение на здание районной администрации Хабаровска.Напомним, весной текущего года в Хабаровске было совершено нападение на сотрудников краевого УФСБ. Тогда погиб один сотрудник УФСБ и один посетитель здания. После ликвидации преступника было сообщено, что он являлся членом радикальной националистической группировки.