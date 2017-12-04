Немцы попали в капкан Путина: мнение господина Расмуссена
Путин поставил «газовую ловушку» Германии, и она в неё попала. «Северный поток 2» — геополитический «пиар-проект» хозяина Кремля. При помощи «потока» Путин желает усилить своё влияние в Европе.
Об этом заявил в интервью таблоиду «Bild» Андерс Фог Расмуссен, экс-генсек НАТО. Он считает, что Германия должна отказаться от запроектированного газопровода ради безопасности — и своей, и европейских соседей.
По мнению Рассмуссена, которое приводит «ИноТВ», расширение газопровода приведёт для этих самых соседей Германии к «серьёзным последствиям».
Путин намерен сохранить зависимость Европы от русского газа и укрепить своё влияние в ЕС, а заодно и лишить Украину денег, которая та получает от транзита голубого топлива по своей территории. Без этих денег Украина не сумеет повернуться к Европе. «А Украине нужны эти деньги, чтобы осуществить разворот к Европе», — говорит господин Расмуссен.
Довольно странным, заметим, заявление Расмуссена может показаться немецким бизнесменам. Ведь бывший генсек попросту предложил им… потерять вложенные деньги. Видимо, политика превыше всего.
Если строительство «Северного потока 2» в Европе всё же отменят, то немецким предприятиям, вложившим деньги в проект, рассчитывать на компенсацию не стоит, утверждает бывший натовский босс. «Эти предприятия инвестировали свои деньги, прекрасно осознавая риски, — привёл он весомый аргумент. — Обеспокоенным клиентам этих компаний стоит задаться другим вопросом: почему они должны платить за строительство газопровода, который им не нужен? Только для того, чтобы угодить Москве? «Северного потока — 1» и других проходящих через Восточную Европу газопроводов достаточно для того, чтобы без проблем удовлетворить потребность Германии в газе. Так что всё это просто пиар-проект Путина, который хотят профинансировать за счёт немецких потребителей». По господина словам Расмуссена, по трубам этого «потока» потечёт и газ, и «русское влияние».
Получается, добавим, что бизнесмены, вложившие средства в проект, сплошь агенты Кремля, а ещё дураки, прислуживающие русским. И на таких дельцов управу в Европе найдут. Жаль, Расмуссен не уточнил, кто найдёт.
Странно и другое: он, видимо, забыл, что ругаться с Москвой — стратегия ошибочная. Всё-таки Россия сегодня обеспечивает 34% потребностей Европы в газе. Также он забыл, что Германия в списке потребителей газа стоит в числе первых, и немцы вовсе не намерены покупать втридорога газ американский по примеру Польши.
Об этом заявил в интервью таблоиду «Bild» Андерс Фог Расмуссен, экс-генсек НАТО. Он считает, что Германия должна отказаться от запроектированного газопровода ради безопасности — и своей, и европейских соседей.
По мнению Рассмуссена, которое приводит «ИноТВ», расширение газопровода приведёт для этих самых соседей Германии к «серьёзным последствиям».
Путин намерен сохранить зависимость Европы от русского газа и укрепить своё влияние в ЕС, а заодно и лишить Украину денег, которая та получает от транзита голубого топлива по своей территории. Без этих денег Украина не сумеет повернуться к Европе. «А Украине нужны эти деньги, чтобы осуществить разворот к Европе», — говорит господин Расмуссен.
Довольно странным, заметим, заявление Расмуссена может показаться немецким бизнесменам. Ведь бывший генсек попросту предложил им… потерять вложенные деньги. Видимо, политика превыше всего.
Если строительство «Северного потока 2» в Европе всё же отменят, то немецким предприятиям, вложившим деньги в проект, рассчитывать на компенсацию не стоит, утверждает бывший натовский босс. «Эти предприятия инвестировали свои деньги, прекрасно осознавая риски, — привёл он весомый аргумент. — Обеспокоенным клиентам этих компаний стоит задаться другим вопросом: почему они должны платить за строительство газопровода, который им не нужен? Только для того, чтобы угодить Москве? «Северного потока — 1» и других проходящих через Восточную Европу газопроводов достаточно для того, чтобы без проблем удовлетворить потребность Германии в газе. Так что всё это просто пиар-проект Путина, который хотят профинансировать за счёт немецких потребителей». По господина словам Расмуссена, по трубам этого «потока» потечёт и газ, и «русское влияние».
Получается, добавим, что бизнесмены, вложившие средства в проект, сплошь агенты Кремля, а ещё дураки, прислуживающие русским. И на таких дельцов управу в Европе найдут. Жаль, Расмуссен не уточнил, кто найдёт.
Странно и другое: он, видимо, забыл, что ругаться с Москвой — стратегия ошибочная. Всё-таки Россия сегодня обеспечивает 34% потребностей Европы в газе. Также он забыл, что Германия в списке потребителей газа стоит в числе первых, и немцы вовсе не намерены покупать втридорога газ американский по примеру Польши.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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