10:37 04 декабря

Немцы попали в капкан Путина: мнение господина Расмуссена

Путин поставил «газовую ловушку» Германии, и она в неё попала. «Северный поток 2» — геополитический «пиар-проект» хозяина Кремля. При помощи «потока» Путин желает усилить своё влияние в Европе.



Об этом заявил в интервью таблоиду «Bild» Андерс Фог Расмуссен, экс-генсек НАТО. Он считает, что Германия должна отказаться от запроектированного газопровода ради безопасности — и своей, и европейских соседей.


По мнению Рассмуссена, которое приводит «ИноТВ», расширение газопровода приведёт для этих самых соседей Германии к «серьёзным последствиям».

Путин намерен сохранить зависимость Европы от русского газа и укрепить своё влияние в ЕС, а заодно и лишить Украину денег, которая та получает от транзита голубого топлива по своей территории. Без этих денег Украина не сумеет повернуться к Европе. «А Украине нужны эти деньги, чтобы осуществить разворот к Европе», — говорит господин Расмуссен.

Довольно странным, заметим, заявление Расмуссена может показаться немецким бизнесменам. Ведь бывший генсек попросту предложил им… потерять вложенные деньги. Видимо, политика превыше всего.

Если строительство «Северного потока 2» в Европе всё же отменят, то немецким предприятиям, вложившим деньги в проект, рассчитывать на компенсацию не стоит, утверждает бывший натовский босс. «Эти предприятия инвестировали свои деньги, прекрасно осознавая риски, — привёл он весомый аргумент. — Обеспокоенным клиентам этих компаний стоит задаться другим вопросом: почему они должны платить за строительство газопровода, который им не нужен? Только для того, чтобы угодить Москве? «Северного потока — 1» и других проходящих через Восточную Европу газопроводов достаточно для того, чтобы без проблем удовлетворить потребность Германии в газе. Так что всё это просто пиар-проект Путина, который хотят профинансировать за счёт немецких потребителей». По господина словам Расмуссена, по трубам этого «потока» потечёт и газ, и «русское влияние».

Получается, добавим, что бизнесмены, вложившие средства в проект, сплошь агенты Кремля, а ещё дураки, прислуживающие русским. И на таких дельцов управу в Европе найдут. Жаль, Расмуссен не уточнил, кто найдёт.

Странно и другое: он, видимо, забыл, что ругаться с Москвой — стратегия ошибочная. Всё-таки Россия сегодня обеспечивает 34% потребностей Европы в газе. Также он забыл, что Германия в списке потребителей газа стоит в числе первых, и немцы вовсе не намерены покупать втридорога газ американский по примеру Польши.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. Logall Сегодня, 08:12
    Везде ищут какие-то ловушки... То, что Россия хочет беспрепятственно поставлять газ в Европу, воспринимается как угроза Независимости Европы...! Не строй мы эти газопроводы, Европа окажется в самом настоящем капкане! ''в украинском капкане''! Германия это понимает... Им не нужно, чтобы какие-то скакуны, поставили под угрозу их благополучие!
    Logall
    1. Хагалаз Сегодня, 08:19
      А ещё хочу добавит, с какого перепугу Россия должна оплачивать разворот Украины к Европе?
      Хагалаз
      1. Идущий Сегодня, 08:33
        Цитата: Хагалаз
        А ещё хочу добавит, с какого перепугу Россия должна оплачивать разворот Украины к Европе?


        Нет такого государства , которое смогло бы удовлетворить хотелки Украины.
        Идущий
        1. Лелёк Сегодня, 08:44
          Цитата: Идущий
          Нет такого государства , которое смогло бы удовлетворить хотелки Украины.


          hi , Виктор.
          На лице бывшей Украины превалируют две мины: широко открытые жадные глаза с ручейком слюны изо рта и сморщенная плаксивая морда лица обиженного на всех и вся. Первая на посулы богатой, безмятежной, халявной жизни, а вторая на "упс" - облом.
          Лелёк
          1. Идущий Сегодня, 09:38
            Их весь мир обманул , они думали жить на халяву , а их работать заставляют.Доброго дня Лев! hi
            Идущий
            1. Лелёк Сегодня, 09:54
              Цитата: Идущий
              Их весь мир обманул , они думали жить на халяву , а их работать заставляют.


              В том-то и вся "закавыка", что и халявы, и работы, и "светлого будущего" лишили. "На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай с ним что хош."
              Лелёк
              1. Идущий Сегодня, 10:09
                Все по классику : " меня обманывать не надо , я сам обманываться рад"
                Идущий
          2. хрыч Сегодня, 10:22
            Вспомним пасквиль старого Бжизика

            А теперь послушаем Расмусена, который сетует, что Россия не хочет выполнять завет старого Бжизика wassat
            хрыч
      2. КОСМОС Сегодня, 09:33
        Цитата: Хагалаз
        А ещё хочу добавит, с какого перепугу Россия должна оплачивать разворот Украины к Европе?

        "Природой здесь нам суждено
        В Европу прорубить окно"
        А.С. Пушкин Медный всадник
        Кто во что горазд, тот тем и прорубает.
        КОСМОС
    2. Teberii Сегодня, 08:21
      А почему Украина должна к нам поворачиваться спиной, да еще за наш счет.Россия уже оплатила долги СССР,сразу за всех.Если кто не хочет,могут купить привозной он дешевле.И никакой зависимости.
      Teberii
      1. ВадимЖивов Сегодня, 08:23
        Приболты уже ноють что дороговато... tongue
        ВадимЖивов
        1. Клебер Сегодня, 08:46
          Цитата: ВадимЖивов
          Приболты уже ноють что дороговато... tongue


          Пускай ноют, они этого сами добивались.
          Клебер
    3. volodya Сегодня, 08:23
      А мне нравится! Всемогущий Путин! Без него ни чего не происходит. Как в песне:"А баз меня,а без меня, здесь ни чего бы не стояло!"
      volodya
      1. Джедай Сегодня, 08:28
        Уже сколько было сказано о желании США задушить "Северный поток 2". Теперь вот и этот генсек бывший отрабатывает денежки Вашингтона...
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 08:34
          Максим , доброе утро ! hi , они не угомонятся никогда , их моно только угомонить.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 08:37
            Привет, Виктор! hi
            Цитата: Идущий
            они не угомонятся никогда , их моно только угомонить.

            Именно этим и закончится. negative
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 08:41
              А у нас выбора нет , иначе они скоро на голову залезут.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 08:44
                Да, если американцам не давать по рогам, они считают что всё им позволено.
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 09:40
                  Они уже давненько не от не огребали , вот потеряли берега.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 09:43
                    Возомнили себя непобедимыми и неуязвимыми. Надо бы им "облом" организовать.
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 09:46
                      Они его себе уже сами подготовили , скоро ловить будут.
                      Идущий
        2. штрафбат Сегодня, 08:41
          .... генсек бывший отрабатывает денежки Вашингтона...

          Ментальность датчан еще у Адольфа Гитлера вызывала раздражение....
          Дания, в отличии от Норвегии, тут же "легла под Вермахт", в отличии от Норвегии, которые хоть как-то сопротивлялись...
          Вот теперь спустя почти 80 лет, г-н Рассмуссен решил замстить немцам....
          штрафбат
          1. Джедай Сегодня, 08:43
            hi love
            Цитата: штрафбат
            Вот теперь спустя почти 80 лет, г-н Рассмуссен решил замстить немцам...

            Какой хитрец: и немцам отомстить, и хозяину лизнуть, и карман набить.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 09:43
              Этот хитрец забыл что он живет в Европе , немцы ему не публично , но очень популярно и доходчиво объяснят.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 09:49
                Если, конечно, захотят об это дерьмо пачкаться.
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 10:10
                  Они турок подключат , у них их много и они любят тепло.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 10:13
                    На месте немцев я бы особо на турок не рассчитывал. wink
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 10:16
                      За деньги сделают все как надо.
                      Идущий
                      1. Джедай Сегодня, 10:19
                        Прижимистые немцы не особо спешат со своими денежками расставаться. Особенно в пользу Турции. yes
                        Джедай
                2. Идущий Сегодня, 10:24
                  Цитата: Джедай
                  Прижимистые немцы не особо спешат со своими денежками расставаться. Особенно в пользу Турции. yes


                  У них своих турок живет пять млн. и многие уже с немецкими паспортами.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 10:31
                    Если "свои" - то да, согласен.
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 10:33
                      Должны же они хоть , что то полезное сделать для новой родины.
                      Идущий
          2. Соломон Кейн Сегодня, 08:46
            "Не все в порядке в королевстве Датском"
            Шекспир

            Здравствуйте, Товарищи! hi
            Соломон Кейн
            1. Идущий Сегодня, 09:41
              День добрый Константин! hi , погода всех мучает , вдруг зима пришла.
              Идущий
        3. sibiryk Сегодня, 09:35
          Чтобы им там в европах совсем не спалось, нужно начать разговоры про "Северный поток-3" , вообще тогда с катушек послетают laughing
          sibiryk
    4. vovanpain Сегодня, 08:25
      А Украине нужны эти деньги, чтобы осуществить разворот к Европе», — г

      fool fool fool А за задницу повернутую к России мы должны ещё и оплачивать.Совсем fool
      vovanpain
      1. Viktorfi Сегодня, 08:37
        В 1993 году Россия взяла на себя обязательства бывших советских республик по внешнему долгу. Взамен они отказались от причитавшейся им доли в зарубежных активах СССР.

        РИА Новости https://ria.ru/economy/20170821/1500813353.html
        Viktorfi
        1. vovanpain Сегодня, 09:51
          Цитата: Viktorfi
          Взамен они отказались от причитавшейся им доли в зарубежных активах СССР.

          Но где договор обязывающий Россию содержать эти хохлостаны со шпротами. request А платить и каятся,каяться и платить обращайтесь к Коле с Нового Уренгоя.
          vovanpain
    5. Лелёк Сегодня, 08:32
      Цитата: Logall
      Везде ищут какие-то ловушки.


      Доброе утро, Александр.
      Считать себя самым умным и самым хитрым и постоянно афишировать это - удел дураков. Повесить на Россию возврат долгов Украины МВФ и ЕС, закамуфлированный под заботу о благополучии "404", вот истинная цель этого демарша Расмуссена. НАТО и Вашингтон крутят педали одного тандем-велосипеда - ослабление России где только можно.

      А долги незалежной как вериги утяжеляются по нарастающей.
      Лелёк
    6. Зяблицев Сегодня, 08:43
      Пенсионера Рассмусена должна волновать своя простата, но уж никак проблемы взаимоотношений России и Германии... laughing
      Зяблицев
      1. Ami du peuple Сегодня, 09:26
        Цитата: Зяблицев
        Пенсионера Рассмусена должна волновать своя простата, но уж никак проблемы взаимоотношений России и Германии...
        Думается, озабоченность Рассмусена проблемами взаимотношений России и Германии, как раз прямое следствие эректильной дисфункции, вызванной возрастными изменениями в предстательной железе. Пожилой импотент сублимирует сексуальную энергию в политическую. smile
        Ami du peuple
        1. Зяблицев Сегодня, 09:33
          Он, если не ошибаюсь, еще на 0,5 ставки подрабатывает у Порошенко советником - тогда у него очень много нереализованного в молодости...Не любили Андерса, видать, девушки.... laughing
          Зяблицев
          1. Ami du peuple Сегодня, 09:53
            Не, не на полставки. Этот грустный ослик числится внештатным советником Порошенко и утверждает, что его услуги оплачиваются из внебюджетных фондов. Наверное сам шоколаден-фюрер из своего кармана платит. Хотя это вряд ли.
            Ami du peuple
        2. Лелёк Сегодня, 09:47
          Цитата: Ami du peuple
          Ami du peuple


          Док, переведите на простой саратовский, а то от сказанного Вами в животе защекотало. (шютка).
          Лелёк
    7. Комментарий был удален.
    8. Человек РФ Сегодня, 10:06
      Цитата: Logall
      что Россия хочет беспрепятственно поставлять газ в Европу, воспринимается как угроза Независимости Европы.

      Дело не столько в "беспрепятственных поставках" и не столько в Украине.
      Германия ликвидирует ВСЕ свои АЭС - им НУЖНО больше топлива.
      Настолько нужно, что вероятно "продавят" все препоны. Как никак лидирующая страна ЕС.
      Человек РФ
  2. федоров Сегодня, 08:13
    Может Расмуссен не в ту колонну попал ? Или совесть загрызла
    федоров
  3. ВадимЖивов Сегодня, 08:21
    Не хотят попасть в Кремлевскую ловушку попадут в американо украинско турецкую и еще кто нибудь подключится из "партнеров" fool
    ВадимЖивов
    1. федоров Сегодня, 08:28
      request Особенно Китайских.
      федоров
  4. синоби Сегодня, 08:23
    Чёт товарисч-ч с головой не дружит совсем.Значит остаться без газа,потерять деньги и быть зависимыми от СПГ янки,который толи будет толи нет в перспективе и в двое дороже,это безопасно.А иметь газ сейчас,прибыль и энергетическую независимость (конкуренцию с СПГ США никто не отменял) это значит верх опасности?Лжец,и неумелый.
    синоби
    1. ВадимЖивов Сегодня, 08:31
      На чем доставлять такой об*ем то будут??? На танкеры и инфроструктуру тоже бабки нужны..Забыл добавить КЛОУН tongue
      ВадимЖивов
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 08:50
        ну опять же... строить танкеры - на амерских вервях :) тройной гешефт...
        такое впечатление, что израиль все-таки в сша...
        Диванный Хенераль
        1. ВадимЖивов Сегодня, 09:33
          Всетаки перебрались Ай а кто хе будет обетованную защищать и арабов по пустыне гонять laughing
          ВадимЖивов
  5. Viktorfi Сегодня, 08:27
    , а заодно и лишить Украину денег, которая та получает от транзита голубого топлива по своей территории. Без этих денег Украина не сумеет повернуться к Европе. «А Украине нужны эти деньги, чтобы осуществить разворот к Европе», — говорит господин Расмуссен.


    А почему это должно волновать Россию?


    Путин намерен сохранить зависимость Европы от русского газа и укрепить своё влияние в ЕС,


    А почему бы и нет?
    России выгодно сохранить зависимость Европы. Что тут такого?
    Viktorfi
  6. ИмПерц Сегодня, 08:28
    Может я ошибаюсь, но г. Расмуссен вроде подрабатывает советником г. Порошенко. И соответственно работает свою работу.
    ИмПерц
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:33
    Вот куда наши смотрят? Зарядили бы совсем небольшую сумму Семенченко и компании, они бы "оседлали" трубы, идущие через нэзалежную, объявили блокаду Российскому газу.
    И после этого "Северный поток -2" начнут строить с опережением всех графиков. wassat
    Горный стрелок
  8. rotmistr60 Сегодня, 08:37
    Путин поставил «газовую ловушку» Германии
    А какую ловушку поставил Дании? Кто-то подленький подзабыл, что будучи премьером Дании скрыто записывал разговор с ВВП на диктофон, а потом придал огласке характер беседы. И этот беспринципный и гаденький человечешка рассуждает о "ловушках" и газе в Европу. Хотя все кто побывал генсеком НАТО уже занимая этот пост начинали терять последние остатки разума.
    rotmistr60
  9. Гардамир Сегодня, 08:42
    Политику Путина — в жизнь! Мистер Тиллерсон сокращает Госдеп

    Как Путин может спасти Великобританию от Брексита (The Guardian, Великобритания)

    Немцы попали в капкан Путина: мнение господина Расмуссена

    истерия на ВО
    Гардамир
    1. Вольнопёр Сегодня, 08:59
      Цитата: Гардамир
      Политику Путина — в жизнь! Мистер Тиллерсон сокращает Госдеп

      Как Путин может спасти Великобританию от Брексита (The Guardian, Великобритания)

      Немцы попали в капкан Путина: мнение господина Расмуссена

      истерия на ВО

      stop Не истерия, а предвыборная кампания.
      Электорат должен проникнуться величием кандидата и сделать правильный выбор.
      Вольнопёр
  10. KCA Сегодня, 08:49
    Да он чёртов гений, 404 повернулась лицом к Европе и опой к России, а Россия должна в эту опу ещё и деньги засовывать ради процветания 404
    KCA
  11. BAI Сегодня, 08:55
    Без этих денег Украина не сумеет повернуться к Европе. «А Украине нужны эти деньги, чтобы осуществить разворот к Европе», — говорит господин Расмуссен.

    Завет Бжезинского- "Против России, за деньги России, на обломках России". Даже не пытаются прикрыть.
    Т.е мы должны финансировать анти-российскую политику Украины и возрождать ее боевую мощь, которая будет направлена против Донбасса и рано или поздно - против России.
    BAI
  12. КОТ БАЮН Сегодня, 08:56
    Путин поставил «газовую ловушку» Германии, и она в неё попала

    Да,да... Конечно.. А американцы так старались в свою ловушку всю Европу загнать. Не загнали.... Теперь, вот, сожалеют что это сделал Путин, и искренне соболезнуют: в их ловушке было бы лучше
    КОТ БАЮН
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 08:59
    ... все гейропейцы под пятой мерикатосии... все завязаны на ней и поют, и пляшут под их дудку... angry
    a.s.zzz888
  14. Livonetc Сегодня, 09:03
    "И повернулась краина к старшей сестре задом к мачехе Европе передом."
    И получила кредитную кабалу и разрыв родственных связей.
    Не гонялась бы ты распущенная девка за кружевными трузелямм.
    Livonetc
  15. rocket757 Сегодня, 09:59
    Нахватались всякого от "англичанки, которая гадит" ... так бы сразу и говорили - Туда не ходи, снег башка попадёт! - т.е. их газ не ядовитый, о росейский газ эт прям отрава и оружие влияния!
    Всё просто как три копейки - юсовский газ покупайте и на цену не смотрите, эт правильный демократичный газ ... а укров пусть Россия подкармливает!
    rocket757
  16. rpuropuu Сегодня, 10:22
    «А Украине нужны эти деньги, чтобы осуществить разворот к Европе», — говорит господин Расмуссен.
    Почему за это должна платить Россия what , он хоть понимает что говорит? belay
    Путин намерен сохранить зависимость Европы от русского газа и укрепить своё влияние в ЕС
    Нам (РФ) просто не нужны посредники, зависимость как была так и будет stop
    rpuropuu
Картина дня