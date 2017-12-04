"Все из-за Москвы": Посол США о главной причине ухудшения отношений с Россией
Посол США в России Джон Хантсман считает, что одной из главных причин охлаждения отношений между странами стало «вмешательство» Москвы в выборы американского президента в 2016 году, передает РИА Новости.
При этом, по его словам, отношения начали ухудшаться еще в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Хантсман заявил также, что главным вызовом для него является отсутствие доверия между РФ и США.
Я бы не хотел выделять одну причину, но я должен сказать, что вмешательство в выборы президента США в 2016 году сыграло большую роль. Я думаю, в России недооценивают, какое это оказало воздействие как на сами выборы, так и на людей, которые интересовались ими, следили за избирательным процессом. В американской политике система избрания главы государства священна. И нам важно верить, что эта система основана на доверии и безупречности. А любая попытка подорвать эту систему будет рассматриваться как крайне неуместное и досадное посягательство,сказал Хантсман.
При этом, по его словам, отношения начали ухудшаться еще в 2014 году из-за ситуации на Украине.
Вмешательство же добавило в корзину недоверия. И мы не сможем выбраться, пока не поймем причины, которые нас сюда завели, и не разберемся с ними,добавил дипломат.
Хантсман заявил также, что главным вызовом для него является отсутствие доверия между РФ и США.
Я только приступил к работе и могу сказать, что доверие просто на нуле. А доверие – это предпосылка для совместной работы и продвижения вперед в отношениях как между людьми, так и между странами. Без доверия ничего невозможно делать. Так что самым большим вызовом стало для меня понять, что же мне надо делать, чтобы построить доверие, позволяющее честно и открыто обсуждать проблемы за одним столом и находить практические решения там, где у нас есть общий интерес. Но для этого, говоря образно, вы должны хорошо "заправиться" доверием,заключил он.
Использованы фотографии: РИА Новости / Евгений Биятов
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