10:35 04 декабря

"Все из-за Москвы": Посол США о главной причине ухудшения отношений с Россией

Посол США в России Джон Хантсман считает, что одной из главных причин охлаждения отношений между странами стало «вмешательство» Москвы в выборы американского президента в 2016 году, передает РИА Новости.

"Все из-за Москвы": Посол США о главной причине ухудшения отношений с Россией


Я бы не хотел выделять одну причину, но я должен сказать, что вмешательство в выборы президента США в 2016 году сыграло большую роль. Я думаю, в России недооценивают, какое это оказало воздействие как на сами выборы, так и на людей, которые интересовались ими, следили за избирательным процессом. В американской политике система избрания главы государства священна. И нам важно верить, что эта система основана на доверии и безупречности. А любая попытка подорвать эту систему будет рассматриваться как крайне неуместное и досадное посягательство,
сказал Хантсман.


При этом, по его словам, отношения начали ухудшаться еще в 2014 году из-за ситуации на Украине.

Вмешательство же добавило в корзину недоверия. И мы не сможем выбраться, пока не поймем причины, которые нас сюда завели, и не разберемся с ними,
добавил дипломат.

Хантсман заявил также, что главным вызовом для него является отсутствие доверия между РФ и США.

Я только приступил к работе и могу сказать, что доверие просто на нуле. А доверие – это предпосылка для совместной работы и продвижения вперед в отношениях как между людьми, так и между странами. Без доверия ничего невозможно делать. Так что самым большим вызовом стало для меня понять, что же мне надо делать, чтобы построить доверие, позволяющее честно и открыто обсуждать проблемы за одним столом и находить практические решения там, где у нас есть общий интерес. Но для этого, говоря образно, вы должны хорошо "заправиться" доверием,
заключил он.

Использованы фотографии: РИА Новости / Евгений Биятов
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Комментарии 41

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 09:05
    С больной головы на здоровую? КравчЕг...
    Диванный Хенераль
    1. Logall Сегодня, 09:09
      Дело не в вмешательстве Кремля, а в помешательствн Капитолия! Псих на психе сидит и психом погоняет... Замкнутый круг! поэтому крайних не найти...
      Значит, его нужно назначить!
      Logall
      1. Джедай Сегодня, 09:17
        Саша, Вашингтону не нужны нормальные отношения с Россией - в этом и есть суть вопроса. А все эти отмазки о вмешательстве в выборы - чушь.
        Джедай
        1. Logall Сегодня, 09:18
          Вашингтону не нужны нормальные отношения России со всем остальным миром! А сами они могут и дружить, в угоду себе...
          Logall
          1. Джедай Сегодня, 09:22
            С такими друзьями как США и враги-то не нужны. yes
            Джедай
            1. хрыч Сегодня, 10:06
              Цитата: Джедай
              С такими друзьями как США и враги-то не нужны

              Если он муссирует ему вмешательства в выборы, то явно демократ или антитрампист. Госдеп, который назначает послов, опять пакостит. Пентагон за Трампа, ЦРУ он зачистил, теперь взялся за ФБР ... следующий Госдеп. Если Трамп вычистит авгиевы конюшни "глубинного государства" в США то такого прагматичного и патриотичного друга можно иметь ... конечно не друга, но приятеля laughing И это не фэнтези, Трамп позволил нам добить даишаков, со стороны Ирака и Курдистана оказал военную поддержку, ударив в тыл халифатчиков, сейчас вывел 400 морпехов из Сирии. А удар КР, как возмездие за химатаку - символичный, театральный жест, чтоб отстали ... Удачи товарищ Донни good
              хрыч
              1. Джедай Сегодня, 10:12
                Если предсказанный Вами сценарий воплотится в жизнь, то это будет шоу ещё то! yes
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 10:26
                  “Я только приступил к работе и могу сказать, что доверие просто на нуле.


                  Ты будешь их опускать в минус.
                  Идущий
        2. Кубик123 Сегодня, 09:39
          Цитата: Джедай
          Саша, Вашингтону не нужны нормальные отношения с Россией - в этом и есть суть вопроса. А все эти отмазки о вмешательстве в выборы - чушь.

          Вашингтону не нужны друзья, им нужны только вассалы. А шумиха с выборами просто раздута как потенциальный инструмент для опротестования лигитимности выборов и отстранения Трампа.
          Кубик123
          1. Джедай Сегодня, 09:41
            Вот же клоуны: не могут сосредоточиться на внутренних разборках, всё им внешнего врага подавай. Не там ищете, господа американцы. fool
            Джедай
            1. Кубик123 Сегодня, 09:45
              Цитата: Джедай
              Вот же клоуны: не могут сосредоточиться на внутренних разборках, всё им внешнего врага подавай. Не там ищете, господа американцы. fool

              Чего у них не отнять, так это системного подхода. Любую ситуацию пытаются выжать до суха получив максимальный эффект.
              Кубик123
              1. Джедай Сегодня, 09:47
                Вот этот системный подход их и сгубит: невозможно одним выстрелом трёх зайцев убить.
                Джедай
                1. Кубик123 Сегодня, 09:48
                  Цитата: Джедай
                  Вот этот системный подход их и сгубит: невозможно одним выстрелом трёх зайцев убить.

                  Но двух, иногда удается wink
                  Кубик123
                  1. Джедай Сегодня, 09:51
                    Согласен, но Вы поняли что я хотел сказать. wink
                    Джедай
                  2. vovanpain Сегодня, 10:05
                    Цитата: Кубик123
                    Но двух, иногда удается

                    Да кто спорит то коллега laughing особенно если ружье вот такое
                    но я должен сказать, что вмешательство в выборы президента США в 2016 году сыграло большую роль

                    Конечно,конечно прийти в чужой дом и навязывать свои условия верх наглости,так доверия не будет.
                    vovanpain
                    1. Идущий Сегодня, 10:28
                      А оно им нужно? они все делают только себе в угоду.
                      Идущий
      2. КОСМОС Сегодня, 09:56
        Цитата: Logall
        Дело не в вмешательстве Кремля, а в помешательствн Капитолия!

        США привели к власти Порошенко на Украине... Кремль в отместку привел к власти Трампа в США, America above all wassat если они и исключительные, то только в своей паранойе.
        КОСМОС
      3. To be or not to be Сегодня, 10:22
        Только не помешательство .а средство внутренней борьбы кланов внутри самих соединенных...и предтеча и обоснованеи и оправдание для их будущего "НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА " в выборе в марте 2018 года Президента РФ
        To be or not to be
    2. Комментарий был удален.
    3. Chertt Сегодня, 09:16
      Ну а что он еще мог сказать. -Да это мы матрасники, во всем мире беспредельничаем, свергаем правительства, бомбим суверенные страны. И вообще гнать нас поганой метлой, к себе, за лужу
      Chertt
    4. Зяблицев Сегодня, 09:21
      У вас все священно! И выборы и свобода слова...Пока это выгодно только вам, но как только у кого то есть отличное от вас мнение, то вся святость куда-то исчезает....
      Зяблицев
    5. Сергей-svs Сегодня, 09:23
      Цитата: Диванный Хенераль
      С больной головы на здоровую? КравчЕг...

      Уже оскомину набила эта заезженная пластинка: о «вмешательстве» Москвы, русских хакерах, аХенте-Трампе и бурятах Путина?! negative Если сами тупите, тогда пригласите в Госдеп г-на Маска с его бородатыми хипстарами, глядишь подкинут за пару лярдов баксов - новый "креакл-стартап" о мировых злодеяния дикой Московии! yes
      laughing laughing laughing
      Сергей-svs
    6. volodya Сегодня, 09:27
      "Всё дело во вмешательстве Москвы в выборы" laughing
      volodya
    7. сибиралт Сегодня, 09:31
      Ага. Магдалина как бы кается, а мы как бы верим. laughing
      сибиралт
  2. Михаил Крапивин Сегодня, 09:07
    Вот за это американцев и ненавидят во всем мире. Лицемерие. Проблема оказывается в нашем вмешательстве в их выборы, а не в том, что они тридцать последних лет целенаправленно и упорно это доверие уничтожали.
    Михаил Крапивин
    1. ВадимЖивов Сегодня, 09:18
      СССР с ними Союз-Апполон запустил в холодную войну А сейчас в окно Русские идут
      ВадимЖивов
  3. Hariton Laptev Сегодня, 09:07
    Какое доверие к государству воров, убийц, авантюристов??? Да они ради наживы кого угодно предадут. Нельзя верить матрасникам, ни коим образом нельзя. Они в глаза одно скажут а за спиной сделают так как им выгодно.
    Hariton Laptev
  4. ИмПерц Сегодня, 09:11
    Wada требует признания их доклада и посыпания головы пеплом, хотя доказательства какие-то косвенные, непонятные...
    Конгресс США ищет что-то непонятное и несуществующее...
    ИмПерц
  5. iliitchitch Сегодня, 09:12
    Ещё один торчок ни о чём . "досадное посягательство" , laughing , это надо же . Были бы поумнее , никакое посягательство не досаждало бы . Но америке надо доверять , да . Не , точно торчок .
    iliitchitch
  6. BerBer Сегодня, 09:16
    Посол лицо официальное и вынужден говорить официальную политику. Так что, бесноватые на самом верху их олимпа.
    BerBer
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:18
    В американской политике система избрания главы государства священна
    А кто с этим спорит, что "священна"? Т.е все должно идти так, как запланировано и уже решено кулуарно в определенных кабинетах. А тут раз и облом. Американцы решили по своему. А так, как выборы "священны", то срочно нужно было найти виновника провала. Не говорить же Клинтон, что она старая д...ра и все провалила.
    rotmistr60
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 09:21
    Что же,они все,как под гипнозом, одну и ту же пластинку крутят??)) Выборы,выборы..
    Или, до выборов,всё было ок?))
    Ощущение,что фантазия,у "партнёров" иссякла уже давно.
    Сибирский цирюльник
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 09:27
    В американской политике система избрания главы государства священна. И нам важно верить, что эта система основана на доверии и безупречности.

    Такой цирк с выборами как в Матрасии священен? Да ладно! laughing
    А вера важна, конечно. Стадо должно во что-то верить...
    КОТ БАЮН
  10. askort154 Сегодня, 09:31
    "...Но для этого, говоря образно, вы должны хорошо "заправиться " доверием. (Хантсман)


    Наши при-дурки уже однажды "заправились" вашим доверием, развалили страну, которая мешала вам быть "исключительными". Не стройте иллюзий, снаряд дважды в одну и туже воронку не попадает. Мы получили прививку. Россия теперь вам не по зубам. Это вас и бесит.
    askort154
  11. jetfors_84 Сегодня, 09:42
    Что еще может сказать больной мормон?
    jetfors_84
  12. Topotun Сегодня, 09:46
    Вот так вот, таки США превратилась в банановую республику? Раз "убитая санкциями" Россия просто смела демократию в штатах своим вмешательством в выборы? Нафига излагать глупости? Впрочем в последнее время риторика американцев умнее не становится. Впечатление раскрутки глобального кризиса все сильнее.
    Topotun
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 09:52
    ... какой пассаж!!!!! ... laughing какие глубокомысленные проблемы (на первый взгляд), какие проводит параллели!!!!... laughing а в знаменателе - мы ( в смысле они-мерикатосы ) исключительные и им всё можно, и в том числе судить всех по их лекалам...а вот если из пяти пальцев на руке вычесть два и сделать фигуру - то вот это вам ( в смысле мерикатосам!!!!!)... bully
    a.s.zzz888
  14. rocket757 Сегодня, 09:52
    Священна у них система выборов??? Для кого интересно бы знать?
    Даж не знаю, стоит ли задавать вопрос - для кого эт корова священна?
    По факту последних выборов, такое утверждать, эт повеселить всех, ну мож кроме самих янки!
    rocket757
  15. demo Сегодня, 09:53
    В американской политике система избрания главы государства священна. И нам важно верить, что эта система основана на доверии и безупречности. А любая попытка подорвать эту систему будет рассматриваться как крайне неуместное и досадное посягательство.[b][/b]

    Посол! С головой все в порядке?!
    Сколько миллиардов "стоит" участие в президентской гонке и выборах?
    О каком священном действии идет речь?
    Это о деньгах, что ли, речь?

    Иногда я думаю что прав был Задорнов (Царство ему Небесное).
    Ох и тупые! Ну тупые!
    demo
  16. Николай Фёдоров Сегодня, 10:09
    Боже, спаси нас от дружбы с американцами! Враждуя с ними, нам легче и проще выжить, потому что ясно, где враг и что от него можно ожидать. В дружбе с американцами у нас шансов уцелеть нет ни одного. Все ихние разговоры о доверии лишь для одного - усыпить нашу бдительность, чтобы укусить.
    Николай Фёдоров
  17. rpuropuu Сегодня, 10:18
    В американской политике система избрания главы государства священна.
    Поэтому в самой демократичной стране мира нет прямых выборов good Мало ли, вдруг "не тот" кандидат захочет участвовать laughing
    rpuropuu
  18. vladimirvn Сегодня, 10:25
    Это ОНИ, нам рассказывают о доверии?! Макать их святые лица в унитаз, при каждом удобном случае.
    vladimirvn
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