Ситуация в Сирии
ВКС РФ обеспечили освобождение от террористов восточной части провинции Дейр-эз-Зор, 40 боевиков сложили оружие и сдались САА в Даръа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Радикальные оппозиционные группировки продолжили обстреливать Дамаск. Под огнем боевиков за минувшие сутки пострадали три мирных жителя сирийской столицы. В районе Бейт Джинн на западе провинции Дамаск возобновилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами, которые атаковал позиции САА. В ответ правительственные войска начали артиллерийский обстрел укрепрайонов противника.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации боевиков в окрестностях населенных пунктов Рамла и Майзила на юге провинции Алеппо. Столкновения в этой части региона продолжались в течение всего дня.
Солдаты сирийской армии обнаружили склад оружия и боеприпасов группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе города Пальмира (провинция Хомс). Было найдено несколько минометов и противотанковых установок, а также минометные снаряды.
Под контроль курдского ополчения перешло поселение Даррен на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Продвижение Демократических сил Сирии (SDF) в регионе обеспечивают ВВС западной коалиции. В середине дня представитель командования SDF заявил, что от ИГ полностью освобождена восточная часть региона. Он отметил вклад ВВС международной коалиции, а также ВКС РФ в победу над террористами. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских летчиков освободила от ИГ деревни Хурайта, Аббас, Мазраат Шаму и Аль-Кута. Во второй половине дня опорные пункты САА к западу от деревни Салихия подверглись атаке террориста-смертника. Благодаря оперативной реакции солдат, военным удалось избежать значительных потерь. Однако боевикам удалось уничтожить танк правительственных войск.
Сорок боевиков радикальной оппозиции, действующие в населенном пункте Аль-Луджат провинции Даръа, сложили оружие и сдались правительственным войскам.
В административном центре провинции Ракка взорвалась очередная мина, заложенная террористами ИГ при отступлении из населенного пункта. В результате инцидента погибло несколько бойцов SDF. Ранее стало известно, что за последние 10 дней в результате детонации взрывных устройств, заложенных террористами в Ракке, погибло более 50 мирных жителей города.
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал на своем сайте статистику, в соответствии с которой в рамках кампании против «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) на северо-востоке провинции Хама сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила за последнюю неделю порядка 156 радикальных исламистов.
Радикальные оппозиционные группировки продолжили обстреливать Дамаск. Под огнем боевиков за минувшие сутки пострадали три мирных жителя сирийской столицы. В районе Бейт Джинн на западе провинции Дамаск возобновилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами, которые атаковал позиции САА. В ответ правительственные войска начали артиллерийский обстрел укрепрайонов противника.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации боевиков в окрестностях населенных пунктов Рамла и Майзила на юге провинции Алеппо. Столкновения в этой части региона продолжались в течение всего дня.
Солдаты сирийской армии обнаружили склад оружия и боеприпасов группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе города Пальмира (провинция Хомс). Было найдено несколько минометов и противотанковых установок, а также минометные снаряды.
Под контроль курдского ополчения перешло поселение Даррен на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Продвижение Демократических сил Сирии (SDF) в регионе обеспечивают ВВС западной коалиции. В середине дня представитель командования SDF заявил, что от ИГ полностью освобождена восточная часть региона. Он отметил вклад ВВС международной коалиции, а также ВКС РФ в победу над террористами. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских летчиков освободила от ИГ деревни Хурайта, Аббас, Мазраат Шаму и Аль-Кута. Во второй половине дня опорные пункты САА к западу от деревни Салихия подверглись атаке террориста-смертника. Благодаря оперативной реакции солдат, военным удалось избежать значительных потерь. Однако боевикам удалось уничтожить танк правительственных войск.
Сорок боевиков радикальной оппозиции, действующие в населенном пункте Аль-Луджат провинции Даръа, сложили оружие и сдались правительственным войскам.
В административном центре провинции Ракка взорвалась очередная мина, заложенная террористами ИГ при отступлении из населенного пункта. В результате инцидента погибло несколько бойцов SDF. Ранее стало известно, что за последние 10 дней в результате детонации взрывных устройств, заложенных террористами в Ракке, погибло более 50 мирных жителей города.
Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал на своем сайте статистику, в соответствии с которой в рамках кампании против «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) на северо-востоке провинции Хама сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила за последнюю неделю порядка 156 радикальных исламистов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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