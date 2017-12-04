10:36 04 декабря

Ситуация в Сирии

ВКС РФ обеспечили освобождение от террористов восточной части провинции Дейр-эз-Зор, 40 боевиков сложили оружие и сдались САА в Даръа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Радикальные оппозиционные группировки продолжили обстреливать Дамаск. Под огнем боевиков за минувшие сутки пострадали три мирных жителя сирийской столицы. В районе Бейт Джинн на западе провинции Дамаск возобновилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами, которые атаковал позиции САА. В ответ правительственные войска начали артиллерийский обстрел укрепрайонов противника.


ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации боевиков в окрестностях населенных пунктов Рамла и Майзила на юге провинции Алеппо. Столкновения в этой части региона продолжались в течение всего дня.

Солдаты сирийской армии обнаружили склад оружия и боеприпасов группировки ИГ (запрещена в РФ) в районе города Пальмира (провинция Хомс). Было найдено несколько минометов и противотанковых установок, а также минометные снаряды.

Под контроль курдского ополчения перешло поселение Даррен на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Продвижение Демократических сил Сирии (SDF) в регионе обеспечивают ВВС западной коалиции. В середине дня представитель командования SDF заявил, что от ИГ полностью освобождена восточная часть региона. Он отметил вклад ВВС международной коалиции, а также ВКС РФ в победу над террористами. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских летчиков освободила от ИГ деревни Хурайта, Аббас, Мазраат Шаму и Аль-Кута. Во второй половине дня опорные пункты САА к западу от деревни Салихия подверглись атаке террориста-смертника. Благодаря оперативной реакции солдат, военным удалось избежать значительных потерь. Однако боевикам удалось уничтожить танк правительственных войск.

Сорок боевиков радикальной оппозиции, действующие в населенном пункте Аль-Луджат провинции Даръа, сложили оружие и сдались правительственным войскам.

В административном центре провинции Ракка взорвалась очередная мина, заложенная террористами ИГ при отступлении из населенного пункта. В результате инцидента погибло несколько бойцов SDF. Ранее стало известно, что за последние 10 дней в результате детонации взрывных устройств, заложенных террористами в Ракке, погибло более 50 мирных жителей города.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал на своем сайте статистику, в соответствии с которой в рамках кампании против «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) на северо-востоке провинции Хама сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила за последнюю неделю порядка 156 радикальных исламистов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. ВадимЖивов Сегодня, 09:40
    А что сегодня не летают хотелось у ССИ насчет кресел спросить да и бармалеи явно еще не кончились feel
    ВадимЖивов
    1. Chertt Сегодня, 09:46
      Цитата: ВадимЖивов
      бармалеи явно еще не кончились

      В Сирии кончатся, матрасники еще, где нибудь подкинут. Поэтому.лишний раз и не летают, керосин берегут wink
      Chertt
      1. ВадимЖивов Сегодня, 09:49
        Ну перекур так перекур надо же и отдыхать иногда !!!!! drinks drinks
        ВадимЖивов
        1. Chertt Сегодня, 10:19
          Не давно прочитал, что через Сирию "прогнали" по максимуму, не только летунов и ССО, но и штабистов, в частности, командование всех Военных Округов РФ. Считаю это неоценимым, для ВС
          Chertt
    2. rocket757 Сегодня, 10:32
      Гудят. летают и ... ровняют тех, которые не ровно.
      rocket757
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