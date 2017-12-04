Проект «ЗЗ». Москва-на-Темзе. Русские стали новой британской элитой
Лондон едва ли сможет противостоять «путинскому режиму», полагают разведчики из британской службы МИ-6. Специалисты понимают: их страна слишком плохо оснащена для противодействия Путину. Зарубежные наблюдатели отмечают, что русские богачи в Лондоне превращаются в сливки английского общества. В состоянии ли Великобритания справиться с таким нашествием?
На тему противостояния Великобритании и России рассуждает во влиятельной газете «The Times» Эдвард Лукас.
В МИ-6 уверены: со стороны России нарастает «угроза». Как пишет Лукас, в Великобритании изменилось наконец отношение к угрозам «путинского режима», однако государство слишком плохо оснащено, чтобы противостоять этой заграничной опасности. Беда англичан в том, что они чрезмерно самоуверенны. И эта их самоуверенность укрепилась за последние двадцать пять лет, когда о холодной войне забыли. Но теперь, если прислушаться к мнению разведчиков, всё былое возрождается. Уже не только на уровне одной Великобритании, но и на уровне НАТО.
В штаб-квартире Североатлантического альянса произнёс речь Алекс Янгер, глава МИ-6 (секретного государственного органа внешней разведки Великобритании). Начальник этого ведомства рассказал людям НАТО, что Кремль «оказался примером» тех угроз, которые стоят как перед Лондоном, так и перед его союзниками.
Поведал начальник и о цели русских. Цель Кремля — расколоть Запад и породить некую двойственность в восприятии ситуации, размыть оценки, сделать понятное непонятным, да так, что даже разница между войной и миром превратится в нечто туманное, зыбкое. Прежняя модель военного конфликта уже не годится: до сих пор действия противников давали 80% применения военной силы, а на информационные удары приходились оставшиеся 20%. Нынче всё наоборот!
Кроме того, разведчик заявил о «безнаказанности» Кремля. Таковая происходит от нежелания Запада отвечать на русские «провокации». В итоге получается, что Запад ничем не отвечает, а потому «напряжённость» может лишь вырасти.
И такой-то урок разведка извлекла из реальности двух с половиной десятилетий! Почему же так вышло?
В первой половине 1990-х годов России «диктовали правила», а она принимала чужие нормы. Но затем она превратилась в государство, которое лишь «создаёт видимость» подчинения правилам. Москва делает вид, будто соблюдает международные соглашения, а на самом деле их нарушает. Причина такого поведения — в росте цен на нефть. Из-за этого, а также из-за роста «путинского влияния» в политической системе Кремль сделался «нарушителем правил» и принялся угрожать «мировому порядку безопасности». Вот и примеры: от кибератак в Эстонии (2007) до военной интервенции на Украине (2014). Москва не гнушается подкупом, пропагандой, диверсиями (к примеру, неудавшийся переворот в Черногории), указывает издание.
Однако разве Лондон что-то предпринимал? Ничего подобного! Вместе с другими странами Великобритания лишь сетовала. Вот потому-то Россия и решила, что ей дали карт-бланш на вмешательство во внутренние дела западных стран, в том числе стран крупных.
И только с начала 2017 года служба национальной безопасности Британии «повысила» Россию, подняв её позицию в списке угроз до «первого уровня». Кроме Москвы, в список входят кибератаки и терроризм. Спустя полгода была выработана кой-какая стратегия против России. Её элементами являются расширение возможностей военного ответа, противостояние путинской пропаганде, обуздание интриганства русских на осколках бывшей Югославии, защита компьютерных сетей от русского кибероружия, поддержка Украины.
Особым пунктом стоит операция по усложнению жизни российской элите.
Те люди, что переживали ранее по поводу влияния русских денег на британскую финансовую систему, нынче выдавлены из политической игры, указывается далее в материале. Однако персоны, несущие ответственность за прошлую политику, в основном всё отрицают, говорит разведчик. А раз так, британцев «постоянно застают врасплох». Объяснить это несложно: разведке не хватает информации о планах русских.
Доходит уже и до казусов. Если русские именуют свою Москву «третьим Римом» (это модно, и это подразумевает отсылку к Римской и Византийской империям), то Британию те же русские обзывают «Карфагеном». А ведь это обозначает полнейшее уничтожение Великобритании! Это просто риторика? Или прямая угроза? Русские ведь проводят учения! Может, в Кремле считают, что ядерная война уже неотвратима? Вот бы узнать ответы на эти вопросы, признаётся разведчик.
В материале упоминается ещё несколько неприятных для Лондона фактов, которые наталкивают читателя на мысль: политической воли у нынешнего руководства Британии попросту нет.
Связи России с мистером Трампом в США — об этом и напоминать лишний раз не стоит. «Брексит» — опять русские. Сити в Лондоне — это теперь «Лондонград». Тамошние дельцы потирают руки, думая о котировках промышленного конгломерата, который контролирует Олег Дерипаска, русский олигарх.
Лондонград, заметим, и вправду стал новой реальностью для британцев.
Зарубежные наблюдатели отмечают, что русские богачи в Лондоне превращаются в сливки английского общества. В состоянии ли Великобритания справиться с таким нашествием?
Катрине Марсал в шведской газете «Dagens Nyheter» (источник перевода со шведского — «ИноСМИ») отмечает, что русские богачи желают жить в Лондоне подобно высшим слоям британского общества.
Если раньше на балах представители высших слоёв британского общества обычно выводили в свет дочерей на выданье, то сегодня дебютанток выводят русские.
Если раньше в английских школах-интернатах получали образование юные представители правящего класса Британской империи, то теперь такие школы «полны русских детей», пишет журналистка.
Добро пожаловать в Лондонград! Кстати, не только так называют город русские. Есть и другой вариант: Москва-на-Темзе.
Здесь правят бал (в прямом смысле тоже) богатые русские, которые могут позволить себе приобрести недвижимость в Лондоне, а заодно и британскую визу. Цена последней — сущие пустяки, около пары миллионов фунтов стерлингов. Именно столько надо вложить в британские государственные облигации или компании, если ты хочешь постоянно жить в Москве-на-Темзе. Полученная виза действует три года, затем её можно продлить ещё на два года. Тот, кто пробыл в стране пять лет, имеет право получить гражданство.
В Лондоне есть и Красная площадь. Так называют русские Белгрейв-сквер возле Букингемского дворца. «Красной площадью» это место называется потому, что много русских богачей обзавелись здесь домами. Лондонские архитекторы знают, как любят устроиться русские: снаружи это должно выглядеть как дом в викторианском стиле, а внутри — как роскошная квартира на американском Манхэттене. В Лондоне, правда, нельзя строить высокие здания, и потому русские заказывают большие подвалы: минус второй этаж, минус третий. Под землёй у них бассейны, спортзалы, домашние кинотеатры.
В итоге русские стали символом Лондона, который готов служить международному классу сверхбогачей. «Город стирает их рубашки и отмывает спортивные автомобили, а также деньги», — пишет журналистка. И город не задаёт никаких лишних вопросов. По крайней мере, так утверждают критики. Шутка ли: в Лондоне живёт больше 150 тысяч русских! И англичане думают, что все эти люди — олигархи. Они ездят на «больших чёрных машинах», при них присутствуют «вооружённые телохранители».
Конечно, на самом деле большинство русских в современном Лондоне — не олигархи и не миллиардеры, а люди верхушки среднего класса, желающие жить такой жизнью, какая «недоступна в России». Почему такая жизнь «недоступна» в России и почему русских так тянет жить в лондонских подвалах, шведская журналистка особо не объясняет. Может быть, ей стоит съездить в сторону Рублёвки и написать другой репортаж.
Сетования британских разведчиков, засекреченных и не очень, понятны. Как справиться с «путинской угрозой», ежели родной Лондон уже превратился в Лондонград, а то и в Москву-на-Темзе? В городе есть даже своя «Красная площадь»! Кругом олигархи и их вооружённая до зубов охрана. Нет-нет, да и мелькнёт где-то в очереди за визой Путин.
Похоже, не только НАТО, но и британская разведка поставила крест на постоянной тени русских в Лондоне. Скоро в парламенте и в министерстве иностранных дел, обсуждая очередной вопрос, будут говорить так: «А что на этот счёт подумают русские?»
На тему противостояния Великобритании и России рассуждает во влиятельной газете «The Times» Эдвард Лукас.
В МИ-6 уверены: со стороны России нарастает «угроза». Как пишет Лукас, в Великобритании изменилось наконец отношение к угрозам «путинского режима», однако государство слишком плохо оснащено, чтобы противостоять этой заграничной опасности. Беда англичан в том, что они чрезмерно самоуверенны. И эта их самоуверенность укрепилась за последние двадцать пять лет, когда о холодной войне забыли. Но теперь, если прислушаться к мнению разведчиков, всё былое возрождается. Уже не только на уровне одной Великобритании, но и на уровне НАТО.
В штаб-квартире Североатлантического альянса произнёс речь Алекс Янгер, глава МИ-6 (секретного государственного органа внешней разведки Великобритании). Начальник этого ведомства рассказал людям НАТО, что Кремль «оказался примером» тех угроз, которые стоят как перед Лондоном, так и перед его союзниками.
Поведал начальник и о цели русских. Цель Кремля — расколоть Запад и породить некую двойственность в восприятии ситуации, размыть оценки, сделать понятное непонятным, да так, что даже разница между войной и миром превратится в нечто туманное, зыбкое. Прежняя модель военного конфликта уже не годится: до сих пор действия противников давали 80% применения военной силы, а на информационные удары приходились оставшиеся 20%. Нынче всё наоборот!
Кроме того, разведчик заявил о «безнаказанности» Кремля. Таковая происходит от нежелания Запада отвечать на русские «провокации». В итоге получается, что Запад ничем не отвечает, а потому «напряжённость» может лишь вырасти.
И такой-то урок разведка извлекла из реальности двух с половиной десятилетий! Почему же так вышло?
В первой половине 1990-х годов России «диктовали правила», а она принимала чужие нормы. Но затем она превратилась в государство, которое лишь «создаёт видимость» подчинения правилам. Москва делает вид, будто соблюдает международные соглашения, а на самом деле их нарушает. Причина такого поведения — в росте цен на нефть. Из-за этого, а также из-за роста «путинского влияния» в политической системе Кремль сделался «нарушителем правил» и принялся угрожать «мировому порядку безопасности». Вот и примеры: от кибератак в Эстонии (2007) до военной интервенции на Украине (2014). Москва не гнушается подкупом, пропагандой, диверсиями (к примеру, неудавшийся переворот в Черногории), указывает издание.
Однако разве Лондон что-то предпринимал? Ничего подобного! Вместе с другими странами Великобритания лишь сетовала. Вот потому-то Россия и решила, что ей дали карт-бланш на вмешательство во внутренние дела западных стран, в том числе стран крупных.
И только с начала 2017 года служба национальной безопасности Британии «повысила» Россию, подняв её позицию в списке угроз до «первого уровня». Кроме Москвы, в список входят кибератаки и терроризм. Спустя полгода была выработана кой-какая стратегия против России. Её элементами являются расширение возможностей военного ответа, противостояние путинской пропаганде, обуздание интриганства русских на осколках бывшей Югославии, защита компьютерных сетей от русского кибероружия, поддержка Украины.
Особым пунктом стоит операция по усложнению жизни российской элите.
Те люди, что переживали ранее по поводу влияния русских денег на британскую финансовую систему, нынче выдавлены из политической игры, указывается далее в материале. Однако персоны, несущие ответственность за прошлую политику, в основном всё отрицают, говорит разведчик. А раз так, британцев «постоянно застают врасплох». Объяснить это несложно: разведке не хватает информации о планах русских.
Доходит уже и до казусов. Если русские именуют свою Москву «третьим Римом» (это модно, и это подразумевает отсылку к Римской и Византийской империям), то Британию те же русские обзывают «Карфагеном». А ведь это обозначает полнейшее уничтожение Великобритании! Это просто риторика? Или прямая угроза? Русские ведь проводят учения! Может, в Кремле считают, что ядерная война уже неотвратима? Вот бы узнать ответы на эти вопросы, признаётся разведчик.
В материале упоминается ещё несколько неприятных для Лондона фактов, которые наталкивают читателя на мысль: политической воли у нынешнего руководства Британии попросту нет.
Связи России с мистером Трампом в США — об этом и напоминать лишний раз не стоит. «Брексит» — опять русские. Сити в Лондоне — это теперь «Лондонград». Тамошние дельцы потирают руки, думая о котировках промышленного конгломерата, который контролирует Олег Дерипаска, русский олигарх.
Лондонград, заметим, и вправду стал новой реальностью для британцев.
Зарубежные наблюдатели отмечают, что русские богачи в Лондоне превращаются в сливки английского общества. В состоянии ли Великобритания справиться с таким нашествием?
Катрине Марсал в шведской газете «Dagens Nyheter» (источник перевода со шведского — «ИноСМИ») отмечает, что русские богачи желают жить в Лондоне подобно высшим слоям британского общества.
Если раньше на балах представители высших слоёв британского общества обычно выводили в свет дочерей на выданье, то сегодня дебютанток выводят русские.
Если раньше в английских школах-интернатах получали образование юные представители правящего класса Британской империи, то теперь такие школы «полны русских детей», пишет журналистка.
Добро пожаловать в Лондонград! Кстати, не только так называют город русские. Есть и другой вариант: Москва-на-Темзе.
Здесь правят бал (в прямом смысле тоже) богатые русские, которые могут позволить себе приобрести недвижимость в Лондоне, а заодно и британскую визу. Цена последней — сущие пустяки, около пары миллионов фунтов стерлингов. Именно столько надо вложить в британские государственные облигации или компании, если ты хочешь постоянно жить в Москве-на-Темзе. Полученная виза действует три года, затем её можно продлить ещё на два года. Тот, кто пробыл в стране пять лет, имеет право получить гражданство.
В Лондоне есть и Красная площадь. Так называют русские Белгрейв-сквер возле Букингемского дворца. «Красной площадью» это место называется потому, что много русских богачей обзавелись здесь домами. Лондонские архитекторы знают, как любят устроиться русские: снаружи это должно выглядеть как дом в викторианском стиле, а внутри — как роскошная квартира на американском Манхэттене. В Лондоне, правда, нельзя строить высокие здания, и потому русские заказывают большие подвалы: минус второй этаж, минус третий. Под землёй у них бассейны, спортзалы, домашние кинотеатры.
В итоге русские стали символом Лондона, который готов служить международному классу сверхбогачей. «Город стирает их рубашки и отмывает спортивные автомобили, а также деньги», — пишет журналистка. И город не задаёт никаких лишних вопросов. По крайней мере, так утверждают критики. Шутка ли: в Лондоне живёт больше 150 тысяч русских! И англичане думают, что все эти люди — олигархи. Они ездят на «больших чёрных машинах», при них присутствуют «вооружённые телохранители».
Конечно, на самом деле большинство русских в современном Лондоне — не олигархи и не миллиардеры, а люди верхушки среднего класса, желающие жить такой жизнью, какая «недоступна в России». Почему такая жизнь «недоступна» в России и почему русских так тянет жить в лондонских подвалах, шведская журналистка особо не объясняет. Может быть, ей стоит съездить в сторону Рублёвки и написать другой репортаж.
* * *
Сетования британских разведчиков, засекреченных и не очень, понятны. Как справиться с «путинской угрозой», ежели родной Лондон уже превратился в Лондонград, а то и в Москву-на-Темзе? В городе есть даже своя «Красная площадь»! Кругом олигархи и их вооружённая до зубов охрана. Нет-нет, да и мелькнёт где-то в очереди за визой Путин.
Похоже, не только НАТО, но и британская разведка поставила крест на постоянной тени русских в Лондоне. Скоро в парламенте и в министерстве иностранных дел, обсуждая очередной вопрос, будут говорить так: «А что на этот счёт подумают русские?»
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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