Монтаж пролетов автомобильной части Крымского моста завершится до конца года

В ближайших наших планах - а это конец декабря - соединить полностью пролетные строения фарватерными участками <...> пройти можно будет пешком с таманского берега на керченский, но строителям. Со стороны Тамани остался один пролет, и такой же объем работ со стороны Керчи

С таманского берега мы уже подвинули больше 20 тыс. тонн металлоконструкций, примерно столько же - со стороны Керчи, и где-то 15-20 декабря планируем с таманского берега сомкнуться с фарватером, такие же работы проводятся с керченской стороны, на сегодня там на стапельных участках работы находятся на завершающей стадии, и мы в конце декабря со стороны Керчи тоже надвинем пролетные строения

Крым и Тамань будут полностью соединены пролетными строениями в автомобильной части Крымского моста до конца 2017 года. Об этом в понедельник журналистам рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" (подрядчик строительства Крымского моста) Леонид Рыженькин.- сказал Рыженькин.Он пояснил, что процесс надвижки пролетных строений идет больше года. Он включает в себя сборку пролетных строений на стапельных участках и дальнейшее их соединение при помощи мощных домкратов на опоры моста. Сейчас уже все 228 опор автодорожной части моста построены, из них 85 опор находятся в акватории. Мостовое полотно под автодорогу - это нить металлоконструкций протяженностью почти 17 км (дорога на участке сопряжения с керченским берегом идет по насыпи), их общий вес - более 100 тыс. тонн.- добавил Рыженькин, пояснив, что далее предстоит большая работа по обустройству автомобильной части моста.При этом строители Крымского моста уже начали укладывать асфальтовое покрытие на автодорожной части. По данным строителей, на части из Тамани в Керчь нижний слой асфальтобетона уложен на 8 км полотна, верхний - почти на 7 км, а по направлению из Керчи в Тамань дорожники выполнили укладку нижнего слоя асфальтобетона на 5 км дороги, верхнего - на 1,6 км. Одновременно строители ведут обустройство водоотводов, локальных очистных сооружений, работают над инженерными сетями.Крымский мост - важнейший инфраструктурный объект, который свяжет Крым с материковой Россией автомобильной и железной дорогой, его протяженность составит 19 км. Автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено в декабре 2018 года, железнодорожное - в 2019 году. Как пояснил журналистам представитель подрядчика начальник Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков, сейчас "общий объем работ по автодорожной части выполнен на 95% и по железнодорожной части - более половины", передает ТАСС