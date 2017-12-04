Расчеты «Тор-М2» выполнили боевые стрельбы в Астраханской области

Перед зенитчиками была поставлена задача уничтожить средства воздушного нападения условного противника из зенитных ракетных систем (ЗРС) "Тор-М2", как с оборудованных позиций, так и в движении с короткой остановкой в составе колонны,

Расчеты зенитного дивизиона мотострелкового соединения Южного округа выполнили боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.говорится в релизе.Сообщается, что «стрельбы выполнялись по мишеням, имитирующим современные самолеты тактической авиации, крылатые ракеты, планирующие авиабомбы, беспилотные летательные аппараты различного назначения, а также групповой налет авиации на высотах от 15 метров до 10 тысяч метров и дальности от 3 до 12 километров».По данным пресс-службы, всего расчеты выпустили более 30 ракет, «поразив при этом 100% мишеней – имитаторов воздушных целей типа "Кабан", "Саман", "Пенсне", имитирующих низколетящие и высокоскоростные воздушные цели».Всего в данном мероприятии было задействовано около 70 единиц военной техники. По окончании стрельб подразделения совершили марш комбинированным способом из Астраханской области в пункт постоянной дислокации.