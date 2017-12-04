Подразделение антитеррора КФл отразило «нападение» на штаб соединения
Личный состав Каспийской флотилии в ходе отработки учения по антитеррору отразил нападение условного противника на штаб соединения, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.
Сообщается, что «в ходе тренировки подразделение антитеррора отработало отражение и ликвидацию условного противника с применением холостых боеприпасов и средств имитации взрывных устройств».
В пресс-службе добавили, что к учению были привлечены более 50-ти военнослужащих.
В роли незаконного вооруженного формирования выступили бойцы подразделения морской пехоты Каспийской флотилии.
По замыслу учений группа незаконного вооруженного формирования совершила нападение на контрольно-пропускной пункт с целью захвата штаба Каспийской флотилии,говорится в релизе.
Сообщается, что «в ходе тренировки подразделение антитеррора отработало отражение и ликвидацию условного противника с применением холостых боеприпасов и средств имитации взрывных устройств».
В пресс-службе добавили, что к учению были привлечены более 50-ти военнослужащих.
В роли незаконного вооруженного формирования выступили бойцы подразделения морской пехоты Каспийской флотилии.
Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru
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