14:54 04 декабря

Подразделение антитеррора КФл отразило «нападение» на штаб соединения

Личный состав Каспийской флотилии в ходе отработки учения по антитеррору отразил нападение условного противника на штаб соединения, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Южного округа.



По замыслу учений группа незаконного вооруженного формирования совершила нападение на контрольно-пропускной пункт с целью захвата штаба Каспийской флотилии,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в ходе тренировки подразделение антитеррора отработало отражение и ликвидацию условного противника с применением холостых боеприпасов и средств имитации взрывных устройств».

В пресс-службе добавили, что к учению были привлечены более 50-ти военнослужащих.

В роли незаконного вооруженного формирования выступили бойцы подразделения морской пехоты Каспийской флотилии.

Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 1331М Сегодня, 10:53
    А где эти все,новые которые,не видать что-то...В Море,наверное...
    1331М
    1. ВадимЖивов Сегодня, 10:56
      Да их новых то сколько два на Балтике так что есть good
      ВадимЖивов
    2. Хагалаз Сегодня, 11:05
      А мне вот интересно. На фото, на переднем плане ракетный по сути катер, но без пусковых контейнеров. Превращён в чисто артиллерийский?
      Хагалаз
  2. Primoos Сегодня, 10:55
    Когда-то флотилия регионального значения получила калибры и стала стратегической. Охранять надо надежно. Уж очень у России завистников много.
    Primoos
  3. midivan Сегодня, 10:56
    [/quote]В роли незаконного вооруженного формирования выступили бойцы подразделения морской пехоты Каспийской флотилии.
    Поэтому!
    Личный состав Каспийской флотилии[quote]
    Побегали холостыми побахали но пленить не решились! wassat laughing
    midivan
Картина дня