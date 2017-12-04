14:54 04 декабря

На Камчатку поступят новейшие ракетные корветы

Камчатская бригада кораблей охраны водного района в скором времени пополнится новейшими ракетными корветами. Как рассказал командующий войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирал Сергей Липилин, в недалекой перспективе Камчатская бригада кораблей примет на вооружение два корвета — «Громкий» и «Гремящий». Кроме того, на главной базе Тихоокеанского флота находится предназначенный для бригады корвет «Совершенный», на нем проходят плановые мероприятия по вводу в состав сил постоянной готовности.

На Камчатку поступят новейшие ракетные корветы


В недалекой перспективе бригада пополнится двумя корветами - это "Громкий" и "Гремящий". Предназначенный для бригады корвет "Совершенный" находится в главной базе Тихоокеанского флота, на нем проходят плановые мероприятия по вводу в состав сил постоянной готовности
- рассказал он в интервью "Красной Звезде".


Корветы "Совершенный" и "Громкий" проекта 20380 являются носителями противокорабельных крылатых ракет Х-35 "Уран". Корвет "Гремящий" проекта 20385 - носителем крылатых ракет "Калибр-НК".

По словам Липилина, "завершается глубокая модернизация одного из малых ракетных кораблей бригады".

Таким образом, в 2018 году мы получим прежний корабль, но с улучшенными тактико-техническим характеристиками и в несколько раз увеличенным боевым потенциалом. Корабль будет оснащен ракетным комплексом "Уран
- сказал он.

Как только эта боевая единица флота вернется в бригаду, по аналогичному пути модернизации пойдут другие корабли соединения. В итоге нам удастся продлить на несколько десятилетий жизнь малых ракетных кораблей, а также существенно увеличить их боевой потенциал и мощь
- отметил командующий, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 40

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  1. Vard Сегодня, 11:04
    Наши корабли предназначены для войны с противником, который значительно сильнее... и вооружение соответственно... я думаю одной ракеты достаточно, что бы вывести из строя... любой корабль в который она попадёт... и вовсе не обязательно его топить... Это наши будут воевать до последнего, а эти сразу на базу...
    Vard
  2. Magic Archer Сегодня, 11:07
    Да почему Ураном то?!!!Почему не Калибром или Ониксом?!Гле то валяется книга об ракетном оружии флота.Книге лет так 10.Уран ещё тогда Широкорад не жаловал.Сказав что она устарела ещё до принятия её на воооружение!Блин,эта разномастность просто НЕ НУЖНА!Даже Москит имеет лучшие данные!!!
    Magic Archer
    1. Vard Сегодня, 11:34
      А что нормальная ракета... Кстати вполне достаточно...
      Vard
    2. kapitan92 Сегодня, 11:35
      Цитата: Magic Archer
      Да почему Ураном то?!!!Почему не Калибром или Ониксом?!

      А чем Вам не нравится Х -35 ? Именно этой ракетой комплектуется комплекс "Уран". Унифицирована под ракетный комплекс "Бал", авианосители.
      Цитата: Magic Archer
      Книге лет так 10.Уран ещё тогда Широкорад не жаловал.Сказав что она устарела ещё до принятия её на воооружение!Блин,эта разномастность просто НЕ НУЖНА

      Ну если Широкорад не жаловал, тыгды ой!
      Оникс, наряду с ракетами семейства Калибр, Х-35 "Уран" и перспективными ракетами Циркон в ближайшее десятилетие должны вытеснить большинство типов более старых противокорабельных ракет в ВМФ России. . Все вышеперечисленные ракеты отличаются компактностью, взаимозаменяемостью и универсальностью. hi
      kapitan92
      1. Bronevick Сегодня, 11:38
        Циркон к 2030 г может что и вытеснит.
        Bronevick
      2. alexmach Сегодня, 12:50
        Уран взамиозаменяемостью с остальными вообще никак не отличается, нет даже данных о возможности его пуска из вертикальных шахт.

        А так вообще маленькая ракет однозначно тоже нужна.
        alexmach
    3. хрыч Сегодня, 11:44
      Цитата: Magic Archer
      Почему не Калибром или Ониксом?!

      Так маломерные суда не будешь топить этими суперракетами. Уран очень дешевая, массовая и универсальная, входит в береговой Бал, подвешивается на истребитель и даже на вертолет. Не будешь же по джонке пускать сверхзвуковой и дорогой оникс, тут компактная и дешевая вещь, пускается по целям без сильной ПВО, ПРО. Должна быть вся номенклатура вооружений от стратегических до ...
      хрыч
    4. Chertt Сегодня, 11:53
      Цитата: Magic Archer
      Да почему Ураном то?!!!Почему не Калибром

      Корветы проекта 20380, заложили, еще до удачных практических применений ракет "Калибр" После успешных боевых стрельб по ИГИЛовцам в Сирии, Руководство ВМФ, приняло решение, на все новые суда устанавливать универсальный пусковые блоки ракет Калибр-Оникс. Но два судна "Совершенный" и "Громкий" были в той фазе постройки, когда переоборудование было невозможно. Корабли с "Калибром" получили номер проекта 20385
      Chertt
    5. KaPToC Сегодня, 12:11
      Цитата: Magic Archer
      Да почему Ураном то?!!!Почему не Калибром или Ониксом?!

      Когда корветы проектировали - калибров ещё не было.
      KaPToC
  3. 1331М Сегодня, 11:07
    Ну вот...Можем строить,когда захотим,и почитать с утра пораньше приятно такие новости... good
    1331М
    1. Астма Сегодня, 12:28
      hi поддерживаю камрад!
      Астма
  4. sivuch Сегодня, 11:10
    В недалеком будущем -это когда ? Вероятнее всего -или под елочку или в следующем году .
    А модернизированный МРК - это ,наверно ,Овод с 16 Уранами ?
    sivuch
    1. donavi49 Сегодня, 13:38
      Гремящий - я поставлю на 2019. Вот он сейчас. При этом, у него новая РЛС - на которую большие надежды и по которой уже идут разбирательства, в том числе и судебные. В 2018 его вытолкнут на испытания. Но вот закроют их небыстро. Плюс переход на ТОФ.
      donavi49
  5. Romario_Argo Сегодня, 11:11
    Совершенный, Громкий, Гремящий - это сила, особенно для охраны ПЛАРБ пр. 955 в Вилючинске
    Имея по 3 ГАК, как у БПК, будут отгонять Вирджинии и Лосей, от Курил, Камчатки и Командорских островов
    Romario_Argo
    1. роман66 Сегодня, 11:31
      "Громкий" !" Гремящий"! это чтоб подводникам легче было?
      роман66
      1. Romario_Argo Сегодня, 11:38
        "Громкий" !" Гремящий"! это чтоб подводникам легче было?

        не правильная формулировка, скорее - применение разнородных сил флота, для организации боевого патрулирования стратегических ракетоносцев
        Romario_Argo
        1. роман66 Сегодня, 11:51
          я имел в виду - шумят уже в названиях lol
          роман66
          1. alexmach Сегодня, 12:52
            Названия то исторические, приемственные, насколько я понимаю.
            alexmach
      2. Serg65 Сегодня, 11:52
        Цитата: роман66
        "Громкий" !" Гремящий"! это чтоб подводникам легче было?

        Не Рома, эт штоб самим не страшно было lol
        Приветствуем hi
        Serg65
        1. роман66 Сегодня, 12:11
          здорово! поздравляю, это тебе за бан компенсацию выписали? laughing
          роман66
          1. Svarog51 Сегодня, 13:17
            Сергей, Роман приветствую вас hi А у меня есть версия по названиям кораблей. Они заточены на то, чтоб противник ЗАГРЕМЕЛ туда, куда ему и следует. Вот даже названия этому соответствуют. (Серёга, только не кидайся тяжёлыми предметами, это лишь моя дилетантская версия). Рома, а ты заметь, что ему до полного адмирала меньше, чем тебе до генерал-лейтенанта. И погоны у него соответствующие. Поспрошай, может поделится опытом. wink drinks
            Svarog51
            1. роман66 Сегодня, 13:22
              здорово! hi drinks так у него и реальное звание, поди. повыше, а я так старлеем и помру( не скоро , надеюсь)
              роман66
              1. Svarog51 Сегодня, 13:41
                Ну и что? Повыше, значит и тут не засидится. Да и ты тоже, лично мне почему то так кажется. wink И вообще, пора тебе сухопутные погоны на авиационные поменять. Если не знаешь как, черкни мне в личку - объясню, что нужно сделать. good drinks
                Svarog51
  6. Egorovich Сегодня, 11:14
    Планомерное укрепление восточных рубежей России идет целенаправленно. Держать темп и что бы денег хватало!
    Egorovich
    1. Гардамир Сегодня, 11:43
      что бы денег хватало!


      Гардамир
  7. НЕКСУС Сегодня, 11:15
    Не понятно,зачем такая разношерстица в арсенале ...на кой этот Уран то сдался? Ставили бы либо Калибры-НК либо Ониксы.
    НЕКСУС
    1. Burbon Сегодня, 11:28
      Цитата: НЕКСУС
      Ставили бы либо Калибры-НК либо Ониксы.

      бюджет.....все решает бюджет....
      Burbon
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:33
        Цитата: Burbon
        бюджет.....все решает бюджет....

        Уже в другой ветке про Каракурты написал...
        Если бы мы жили по средствам,учитывая те деньги что воруют и вывозят за бугор,у нас давно авианесущий флот был бы.
        НЕКСУС
        1. Burbon Сегодня, 11:41
          Цитата: НЕКСУС
          Если бы мы жили по средствам,учитывая те деньги что воруют и вывозят за бугор,у нас давно авианесущий флот был бы.

          я в курсе....чинуш иногда сажают и сколько у них бабла находят?...а сколько не находят?...вон даже Родченков в РУСАДА получал 600000рубликов....это как так понимать?
          Burbon
          1. НЕКСУС Сегодня, 11:49
            Цитата: Burbon
            .это как так понимать?

            Вся эта кудринская гопота ,которая засела в экономическом секторе пока у власти,...до этого момента будем стоять и тоскливо смотря в даль ,махать белым платком ,под Прощание славянки,уходящим за бугор нашим деньгам.
            НЕКСУС
    2. роман66 Сегодня, 11:32
      врага запутать, чтоб даже не догадывался, к чему готовиться
      роман66
    3. alexmach Сегодня, 12:58
      Маловат 20385 и для универсальности и для Каллибров, кроме того пострадал этот проэкт ещё и от общей беды Российского кораблестроения последних лет - двигатели + санкции.

      Его планировали под дизель MTU, когда дизеля продавать отказались его заменили отечественным двигетелем, но с отечественным двигателем ходовые характеристики, которые и так не были выдающимися, упали до "совсем так себе".

      Ещё интересно, что новые корветы 20386, которые по водоизмещению уже фрегаты почти догоняют все равно строят под "Ураны". Это несмотря на то, что наличие УКСК дает приимущества и для ПЛО, которой эти корабли скорее всего и будут занимиться большую часть времени. Видимо все-таки есть ниша и для "Уранов".
      alexmach
  8. Гардамир Сегодня, 11:31
    Опять послание из будущего. По факту ещё не свершилось, но урякалки уже подпрыгнули.
    Ну вот...Можем строить,когда захотим,и почитать с утра пораньше приятно такие новости
    Такими новостями когда нам обещают в ближайшем будущем завалено всё медийное пространство. Но живём мы сегодня.
    Гардамир
  9. Стирбьорн Сегодня, 11:50
    изначально "Гремящий" это легендарный эсминец СФ и одноименный корвет должен был там же служить, но так как с новыми кораблями ТОФ все настолько печально, пришлось принять решение о его переводе...так что особых поводов для радости не вижу, латают тришкин кафтан
    Стирбьорн
  10. Tektor Сегодня, 11:56
    Это очень хорошо!! Но надо бы запускать в производство проект Бриз:
    Tektor
    1. alexmach Сегодня, 13:02
      Не факт, не понятно что у этого корвета с ПЛО
      alexmach
  11. rocket757 Сегодня, 12:09
    От проекта, до воплощения в металле время проходит ... по разному.
    В наших реалиях, даж строительство чего то спроектированного ещё вчера, эт уже событие.
    Говорить, что надо много больше, как у них, самых передовых держав ... это ж нереально.
    Асимметричный ответ, это уже ответ, а не скулёж что всё пропало.
    Желать. что б было мощно и грозно, как в былые времена ... не стоит.
    rocket757
  12. Vard Сегодня, 13:49
    Из пушки по воробьям... Уран небольшая и дешёвая... относительно... ракета... идеально для малоразмерных целей... что касается... устарела... нет, модернизируется постоянно...
    Vard
  13. Zomanus Сегодня, 14:00
    Наш надводный ТОФ в таком ужасном состоянии,
    что туда каждый новый корабль за счастье.
    Там, если по-хорошему, практически все корабли на иголки просятся.
    Парад на день ВМФ выглядит как парад пациентов дома престарелых.
    Zomanus
  14. viktorch Сегодня, 14:11
    по идее вооружение должно быть комбинированным, уран хорош только против малозащищенных, малотоннажных целей, без собственной про/пво, против того самого флота который превосходит, нужно вооружаться отнюдь не дозвуковыми ракетами. т.к. у корветов нет возможности перенасытить пво целями, тупо не засунуть в такой тоннаж достаточно пусковых.
    viktorch
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