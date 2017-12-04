На Камчатку поступят новейшие ракетные корветы

В недалекой перспективе бригада пополнится двумя корветами - это "Громкий" и "Гремящий". Предназначенный для бригады корвет "Совершенный" находится в главной базе Тихоокеанского флота, на нем проходят плановые мероприятия по вводу в состав сил постоянной готовности

Таким образом, в 2018 году мы получим прежний корабль, но с улучшенными тактико-техническим характеристиками и в несколько раз увеличенным боевым потенциалом. Корабль будет оснащен ракетным комплексом "Уран

Как только эта боевая единица флота вернется в бригаду, по аналогичному пути модернизации пойдут другие корабли соединения. В итоге нам удастся продлить на несколько десятилетий жизнь малых ракетных кораблей, а также существенно увеличить их боевой потенциал и мощь

Камчатская бригада кораблей охраны водного района в скором времени пополнится новейшими ракетными корветами. Как рассказал командующий войсками и силами на северо-востоке России контр-адмирал Сергей Липилин, в недалекой перспективе Камчатская бригада кораблей примет на вооружение два корвета — «Громкий» и «Гремящий». Кроме того, на главной базе Тихоокеанского флота находится предназначенный для бригады корвет «Совершенный», на нем проходят плановые мероприятия по вводу в состав сил постоянной готовности.- рассказал он в интервью "Красной Звезде".Корветы "Совершенный" и "Громкий" проекта 20380 являются носителями противокорабельных крылатых ракет Х-35 "Уран". Корвет "Гремящий" проекта 20385 - носителем крылатых ракет "Калибр-НК".По словам Липилина, "завершается глубокая модернизация одного из малых ракетных кораблей бригады".- сказал он.- отметил командующий, передает "Интерфакс"