11:09 05 декабря
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На египетских авиабазах появятся российские самолеты (Defense News, США)



Согласно документу, опубликованному в четверг, Россия одобрила проект соглашения с Египтом об использовании российских военных самолетов на египетских военных базах. Такая сделка позволит Москве оставить еще более отчетливый след на Ближнем Востоке.

Директива, подписанная премьер-министром России Дмитрием Медведевым и опубликованная на официальном портале правовой информации, одобряет проект, подготовленный минобороны России и дает ему указание подписать сделку с Египтом.


Сделка между Россией и Египтом, которая позволит боевым самолетам каждой из двух стран пользоваться воздушными базами друг друга, вступит в силу на пять лет и может быть продлена при взаимном согласии.
Для Египта эта сделка более важна, поскольку правительство президента Абдула-Фаттаха эль-Сисси расширило военные связи с Россией и подписало сделки по покупке российских истребителей, вертолетов и другого оружия.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Каир в среду, отметив, что интенсивность военного сотрудничества между двумя странами в последнее время возросла, так как Египет сделал новые заказы на российское оружие.

«Мы рады отметить стабильную позитивную динамику в военно-технической сфере», - сказал Шойгу во время заседания межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Он также выразил соболезнования в связи с инцидентом в мечети на Синайском полуострове в Египте на прошлой неделе, в результате которой во время пятничных молитв погибло 305 человек - самое кровавое нападение исламских экстремистов в современной истории Египта.

Местный филиал ИГ* официально не взял на себя ответственность за нападение на мечеть, хотя боевики, которые замаскировались под молящихся, имели при себе черное знамя группировки. Филиал ИГ* взял на себя ответственность за падение в октябре 2015 года на Синае российского пассажирского самолета, в результате которого погибли все 224 человека, в основном это были российские туристы.

Представители ИГ* заявляют, что взорвали самолет с помощью бомбы, пронесенной на борт; эту версию подтверждают российские следователи. Происшествие заставило Россию сократить коммерческие рейсы в Египет, что нанесло сильный удар по жизненно важному для страны туризму.

Москва и Каир провели переговоры о повышении безопасности в аэропортах и возобновлении воздушного сообщения, однако соглашение до сих пор не достигнуто.

Египет был ближайшим союзником Москвы на Ближнем Востоке в 1950-х и 1960-х годах, когда националистический лидер Гамаль Абдель-Насер отвернулся от Соединенных Штатов и поддерживал Советский Союзу. Преемник Насера Анвар Садат прекратил все отношения с Москвой и депортировал советских военных советников.

Администрация эль-Сисси наладила дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Египет расширил экономические связи с Россией и снова заинтересовался российским оружием.

Россия подняла свой рейтинг в ближневосточном регионе благодаря военной кампании в Сирии, которая позволила изменить ход войны в пользу президента Сирии Башара Асада. Сейчас у России есть собственная сирийская авиабаза и морской порт.

Эль-Сисси пытался подавить беспорядки иламистов на Синае. В среду он дал своим спецслужбам силам безопасности три месяца на восстановление «безопасности и стабильности» в неспокойной северной части полуострова и уполномочил своего нового начальника штаба использовать «всю жесткую силу» против боевиков.
Автор: Vladimir Isachenkov, The Associated Press
Первоисточник: https://www.defensenews.com/air/2017/11/30/russia-negotiates-deal-for-its-warplanes-to-use-egypt-bases/
Перевод: Виктор Зарецкий
Использованы фотографии: Mohammed Abdel Moatey/MENA via AP
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Комментарии 14

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:01
    Пусть еропланы лётают туды-сюды, глядишь у супостатов появится чувство страха и неуверенности в завтрашнем дне ! recourse recourse
    Uncle Lee
    1. Chertt Сегодня, 07:29
      Возникает, осторожный вопрос, Зачем это Египту. Оружие купить, это понятно, зачем им Российские самолеты, на египетских аэродромах.
      Chertt
      1. Стирбьорн Сегодня, 09:00
        Цитата: Chertt
        Возникает, осторожный вопрос, Зачем это Египту. Оружие купить, это понятно, зачем им Российские самолеты, на египетских аэродромах.

        Скорее всего обычный популизм, у нас так выборы на носу. Российские военные самолеты в Египте, как и египетские в России, так для учений совместных если только
        Стирбьорн
  2. Мар.Тира Сегодня, 06:43
    Лишние базы не помешают.Можно ещё ПВО туда отправить.А то соседи у них не спокойные.Я имею ввиду Израиль.За ними приглядывать нужно,могут напакостить.
    Мар.Тира
    1. Chertt Сегодня, 07:31
      Цитата: Мар.Тира
      А то соседи у них не спокойные

      Кто те "неспокойные "соседи которые угрожают Египту, о которых вы пишите
      Chertt
    2. ranger Сегодня, 08:42
      Цитата: Мар.Тира
      Лишние базы не помешают.Можно ещё ПВО туда отправить

      А можно еще раз подумать, а зачем? Лишние базы - это когда есть лишние деньги, если у вас есть - поделитесь... А государства не то что лишних, но и необходимых не хватает, но мы держимся, как учит нас ДАМ...
      А ПВО туда зачем отправлять, с кем воевать собрались? В свое время мы туда уже отправляли дивизию ПВО в рамках операции Кавказ и самолеты были на египетских аэродромах Люди воевали, погибали и в один прекрасный день египтяне предложили незамедлительно покинуть их "гостеприимную" землю. Такая вот своеобразная благодарность. Много чего пришлось насмотреться и понять за время службы в группе военных советников в зоне Суэцкого канала...
      Снова на те же грабли - только, естественно должны, наступать на них будут другие, а не вы...
      ranger
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:56
        А ПВО туда зачем отправлять, с кем воевать собрались?

        А вы не подумали, что если действительно российские самолеты будут дислоцироваться на базе в Египте, то без средств ПВО (для защиты) не обойтись?
        rotmistr60
        1. ranger Сегодня, 09:09
          Цитата: rotmistr60
          А вы не подумали, что если действительно российские самолеты будут дислоцироваться на базе в Египте, то без средств ПВО (для защиты) не обойтись?

          А я вообще привык думать и писать о том что знаю... То о чем я думаю я изложил в своем комментарии и в отличие от вас знаю эту проблему с практической стороны, а не теоретически...Повторяться не буду...
          Моя спецкомандировка в Египет была достаточно длительной и был я там не на учениях...
          ranger
          1. rotmistr60 Сегодня, 09:31
            в отличие от вас знаю эту проблему с практической стороны, а не теоретически...
            А от куда вы можете знать, что знаю я? Судя по вашему комментарию вам должно быть уже как минимум лет 70, тогда я немного младше вас.
            rotmistr60
            1. ranger Сегодня, 09:54
              Цитата: rotmistr60
              А от куда вы можете знать, что знаю я?

              Мои слова относились только к Египту, а не того, что вы знаете вообще, вы меня неправильно поняли. С моим возрастом вы угадали - но поскольку вы несколько моложе меня, значит вас там не было и с этим вопросом вы знакомы чисто теоретически. Вот и все и ничего больше...
              P.S. Откроем за рубежом еще парочку баз, вбухаем массу средств, а через пару лет нас попросят с вещами на выход... Дай Бог нам все в Сирии все до конца довести как следует - есть такое понятие как как разумная достаточность - иначе будем и дальше больным детишкам скидываться на операции всем миром...
              ranger
              1. rotmistr60 Сегодня, 10:00
                Будем считать, что мы друг друга не так поняли. Я отреагировал на
                зачем ПВО
                hi Когда в 76 выводили из Египта основной контингент я закончил высшее общевойсковое.
                rotmistr60
  3. мичман Сегодня, 06:59
    В 1972 году все там было и уважали все нас. Прочтите, если есть минута, мою статью в "ВО" "Творческая командировка". Честь имею.
    мичман
  4. Мар.Тира Сегодня, 07:40
    Цитата: мичман
    В 1972 году все там было и уважали все нас. Прочтите, если есть минута, мою статью в "ВО" "Творческая командировка". Честь имею.

    Евреи нас не уважали.Ни тогда,ни сейчас.
    Мар.Тира
  5. Геркулесыч Сегодня, 08:59
    Честно говоря, меня не смущает, а пугает тот факт, что сделка подписана Ведмедевым! Он хотя бы точный перевод договора прочел? Не окажемся ли мы должны вдруг Египту многомиллионые суммы неизвестно за что? ??
    Геркулесыч
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