На египетских авиабазах появятся российские самолеты (Defense News, США)

Согласно документу, опубликованному в четверг, Россия одобрила проект соглашения с Египтом об использовании российских военных самолетов на египетских военных базах. Такая сделка позволит Москве оставить еще более отчетливый след на Ближнем Востоке.Директива, подписанная премьер-министром России Дмитрием Медведевым и опубликованная на официальном портале правовой информации, одобряет проект, подготовленный минобороны России и дает ему указание подписать сделку с Египтом.Сделка между Россией и Египтом, которая позволит боевым самолетам каждой из двух стран пользоваться воздушными базами друг друга, вступит в силу на пять лет и может быть продлена при взаимном согласии.Для Египта эта сделка более важна, поскольку правительство президента Абдула-Фаттаха эль-Сисси расширило военные связи с Россией и подписало сделки по покупке российских истребителей, вертолетов и другого оружия.Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Каир в среду, отметив, что интенсивность военного сотрудничества между двумя странами в последнее время возросла, так как Египет сделал новые заказы на российское оружие.«Мы рады отметить стабильную позитивную динамику в военно-технической сфере», - сказал Шойгу во время заседания межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.Он также выразил соболезнования в связи с инцидентом в мечети на Синайском полуострове в Египте на прошлой неделе, в результате которой во время пятничных молитв погибло 305 человек - самое кровавое нападение исламских экстремистов в современной истории Египта.Местный филиал ИГ* официально не взял на себя ответственность за нападение на мечеть, хотя боевики, которые замаскировались под молящихся, имели при себе черное знамя группировки. Филиал ИГ* взял на себя ответственность за падение в октябре 2015 года на Синае российского пассажирского самолета, в результате которого погибли все 224 человека, в основном это были российские туристы.Представители ИГ* заявляют, что взорвали самолет с помощью бомбы, пронесенной на борт; эту версию подтверждают российские следователи. Происшествие заставило Россию сократить коммерческие рейсы в Египет, что нанесло сильный удар по жизненно важному для страны туризму.Москва и Каир провели переговоры о повышении безопасности в аэропортах и возобновлении воздушного сообщения, однако соглашение до сих пор не достигнуто.Египет был ближайшим союзником Москвы на Ближнем Востоке в 1950-х и 1960-х годах, когда националистический лидер Гамаль Абдель-Насер отвернулся от Соединенных Штатов и поддерживал Советский Союзу. Преемник Насера Анвар Садат прекратил все отношения с Москвой и депортировал советских военных советников.Администрация эль-Сисси наладила дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Египет расширил экономические связи с Россией и снова заинтересовался российским оружием.Россия подняла свой рейтинг в ближневосточном регионе благодаря военной кампании в Сирии, которая позволила изменить ход войны в пользу президента Сирии Башара Асада. Сейчас у России есть собственная сирийская авиабаза и морской порт.Эль-Сисси пытался подавить беспорядки иламистов на Синае. В среду он дал своим спецслужбам силам безопасности три месяца на восстановление «безопасности и стабильности» в неспокойной северной части полуострова и уполномочил своего нового начальника штаба использовать «всю жесткую силу» против боевиков.