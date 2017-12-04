Сколько стволов «гуляет» по Украине?

Благодаря негласным следственным действиям зафиксирован факт продажи патронов для снайперской винтовки в количестве 480 штук за 8800 гривен. Кроме того, позднее обнаружили и факт продажи снайперской винтовки за 24 тысячи гривен,

Этот подозреваемый задержан, вскоре должно состояться судебное заседание, на котором ему будет избрана мера пресечения,

Хищения имеют место, но мы им противодействуем, усиливая контроль на местах и проводя спецрейды,