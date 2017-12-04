Сколько стволов «гуляет» по Украине?
На Украине участились случаи, когда оружие, патроны и гранаты отправляют на чёрный рынок прямо из воинских частей, сообщает ИноТВ со ссылкой на издание «Сегодня».
«Только за прошедшую неделю военные прокуратуры Центрального и Западного регионов отрапортовали, что выявили по одному факту нелегальной продажи военного имущества. Первый из задокументированных случаев произошёл в Черниговской области», – пишет издание.
Другой случай произошёл во Львовской области. Правоохранители задержали 22-летнего военнослужащего, который подозревается в продаже 15 ручных гранат за 17,5 тыс. грн.
В ведомстве сообщили также, что «в Госреестре судебных решений лишь за неполный 2017 год насчитывается более 70 приговоров, касающихся продажи оружия и военного имущества из воинских частей».
А по оценке экспертов, по Украине сейчас «гуляют» около 5 млн. единиц нелегального оружия.
Как выяснили журналисты, причины краж – желание военнослужащих подработать и плохая охрана складов.
«К примеру, этим летом в Киевской области суд приговорил солдата-контрактника к пяти годам условно за воровство и продажу двух новеньких раций. Парень продал за 8 тыс. грн. две рации, реальная стоимость которых составляет более 35 тыс. грн. К такому же сроку был приговорён и солдат одной из воинских частей в Днепре», – говорится в материале.
В Минобороны наличие этой проблемы подтвердили.
«Только за прошедшую неделю военные прокуратуры Центрального и Западного регионов отрапортовали, что выявили по одному факту нелегальной продажи военного имущества. Первый из задокументированных случаев произошёл в Черниговской области», – пишет издание.
Благодаря негласным следственным действиям зафиксирован факт продажи патронов для снайперской винтовки в количестве 480 штук за 8800 гривен. Кроме того, позднее обнаружили и факт продажи снайперской винтовки за 24 тысячи гривен,рассказали журналистам в военной прокуратуре.
Другой случай произошёл во Львовской области. Правоохранители задержали 22-летнего военнослужащего, который подозревается в продаже 15 ручных гранат за 17,5 тыс. грн.
Этот подозреваемый задержан, вскоре должно состояться судебное заседание, на котором ему будет избрана мера пресечения,сказал представитель прокуратуры.
В ведомстве сообщили также, что «в Госреестре судебных решений лишь за неполный 2017 год насчитывается более 70 приговоров, касающихся продажи оружия и военного имущества из воинских частей».
А по оценке экспертов, по Украине сейчас «гуляют» около 5 млн. единиц нелегального оружия.
Как выяснили журналисты, причины краж – желание военнослужащих подработать и плохая охрана складов.
«К примеру, этим летом в Киевской области суд приговорил солдата-контрактника к пяти годам условно за воровство и продажу двух новеньких раций. Парень продал за 8 тыс. грн. две рации, реальная стоимость которых составляет более 35 тыс. грн. К такому же сроку был приговорён и солдат одной из воинских частей в Днепре», – говорится в материале.
В Минобороны наличие этой проблемы подтвердили.
Хищения имеют место, но мы им противодействуем, усиливая контроль на местах и проводя спецрейды,сказал изданию представитель военного ведомства.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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