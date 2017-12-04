14:54 04 декабря

Сколько стволов «гуляет» по Украине?

На Украине участились случаи, когда оружие, патроны и гранаты отправляют на чёрный рынок прямо из воинских частей, сообщает ИноТВ со ссылкой на издание «Сегодня».

Сколько стволов «гуляет» по Украине?


«Только за прошедшую неделю военные прокуратуры Центрального и Западного регионов отрапортовали, что выявили по одному факту нелегальной продажи военного имущества. Первый из задокументированных случаев произошёл в Черниговской области», – пишет издание.


Благодаря негласным следственным действиям зафиксирован факт продажи патронов для снайперской винтовки в количестве 480 штук за 8800 гривен. Кроме того, позднее обнаружили и факт продажи снайперской винтовки за 24 тысячи гривен,
рассказали журналистам в военной прокуратуре.

Другой случай произошёл во Львовской области. Правоохранители задержали 22-летнего военнослужащего, который подозревается в продаже 15 ручных гранат за 17,5 тыс. грн.

Этот подозреваемый задержан, вскоре должно состояться судебное заседание, на котором ему будет избрана мера пресечения,
сказал представитель прокуратуры.

В ведомстве сообщили также, что «в Госреестре судебных решений лишь за неполный 2017 год насчитывается более 70 приговоров, касающихся продажи оружия и военного имущества из воинских частей».

А по оценке экспертов, по Украине сейчас «гуляют» около 5 млн. единиц нелегального оружия.

Как выяснили журналисты, причины краж – желание военнослужащих подработать и плохая охрана складов.

«К примеру, этим летом в Киевской области суд приговорил солдата-контрактника к пяти годам условно за воровство и продажу двух новеньких раций. Парень продал за 8 тыс. грн. две рации, реальная стоимость которых составляет более 35 тыс. грн. К такому же сроку был приговорён и солдат одной из воинских частей в Днепре», – говорится в материале.

В Минобороны наличие этой проблемы подтвердили.

Хищения имеют место, но мы им противодействуем, усиливая контроль на местах и проводя спецрейды,
сказал изданию представитель военного ведомства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:10
    Потоки нелегального оружия льются на территорию Украины не иссякая.Прибавить к этому "помощь" США в этом вопросе и получим страну ,у которой население вооружено до зубов. В свою очередь,это очень скоро повлечет рост преступности,по сравнению с которым 90-е в России покажутся лишь забавой детской.
    НЕКСУС
    1. Chertt Сегодня, 12:11
      Как 5 миллионов ? А де остальное belay belay
      Chertt
      1. Клебер Сегодня, 12:15
        Цитата: Chertt
        Как 5 миллионов ? А де остальное belay belay


        Статистику занизили в угоду политики. Впрочем как всегда.
        Клебер
        1. Монос Сегодня, 12:26

          "Мы странно встретились и странно разойдемся
          Улыбкой нежности роман окончен наш."
          Монос
          1. Идущий Сегодня, 12:31
            И это только начало , сколько ещё ждет впереди.
            Идущий
            1. Клебер Сегодня, 12:40
              Цитата: Идущий
              И это только начало , сколько ещё ждет впереди.


              Да пора России уже свои войска вводить, пока они там демографический рост окончательно не угробили. )))
              Клебер
              1. Идущий Сегодня, 13:17
                Придет время , не надо торопиться.
                Идущий
                1. Клебер Сегодня, 13:24
                  Подождать пока землю и лес в европу вывезут?
                  Клебер
                  1. Идущий Сегодня, 13:51
                    Мы с вами это определить не сможем , а повлиять тем более.
                    Идущий
                    1. Клебер Сегодня, 13:53
                      Остаётся только с Вами согласиться.
                      Клебер
        2. ВадимЖивов Сегодня, 12:44
          К нам не надо пусть себе мы не жадные hi
          ВадимЖивов
      2. антивирус Сегодня, 13:06
        За Лукашенко страшно.. РБ на первой линии. + Придестровье.
        антивирус
      3. ШВЕДский_стол Сегодня, 13:18
        Ну умножайте на 2. Вот и будет реальная цифра.
        ШВЕДский_стол
    2. Шура пермский Сегодня, 12:18
      Рыба гниет с головы,их руководство целые составы и судна вывозит по миру…забавы народа-капля в море на фоне госдеятелей
      Шура пермский
    3. Зяблицев Сегодня, 12:22
      По территории малолегального "государства" гуляют нелегальные стволы, деньги и люди....Ничего удивительного! laughing
      Зяблицев
      1. Идущий Сегодня, 12:32
        Большая часть уже гуляет за пределами Украины и нам ещё предстоит все это прочувствовать.
        Идущий
        1. Зяблицев Сегодня, 12:35
          Как и всегда - со времен бог знает каких - русский Ваня будет это говни..е разбирать, рано или поздно! Так было и так будет! Хохлы одной вещи не понимают - они нахрен никому были не нужны 500 лет назад, не нужны никому сейчас и не будут нужны никому 500 лет вперед...Кроме России!
          Зяблицев
          1. Идущий Сегодня, 12:40
            Их использовали и будут использовать , как расходный материал.
            Идущий
          2. Клебер Сегодня, 12:44
            Цитата: Зяблицев
            Как и всегда - со времен бог знает каких - русский Ваня будет это говни..е разбирать, рано или поздно! Так было и так будет! Хохлы одной вещи не понимают - они нахрен никому были не нужны 500 лет назад, не нужны никому сейчас и не будут нужны никому 500 лет вперед...Кроме России!


            Так ведь и русских там реально больше и чем по статистике. За последние четверть века у русской мамы от русского папы - ребёнок украинец.
            Клебер
            1. Зяблицев Сегодня, 12:49
              Я на четверть хохол - так иногда хочется сделать переливание крови от выходок братьев наших меньших... laughing Все будет как надо! Правда в жизни одна и она рано или поздно все расставляет на свои места!
              Зяблицев
              1. Chertt Сегодня, 13:54
                Цитата: Зяблицев
                Я на четверть хохол

                У меня сложнее, четверть хохол, восьмая часть белорус, четверть забайкальский "гуран", и еще поляки чуть чуть. Родился в Сибири. 100% Русский lol lol
                Chertt
                1. Зяблицев Сегодня, 14:00
                  Кровь славянская, родились в Сибири, как и я - значит русский! И вообще - русский - это не национальность, а состояние души! hi
                  Зяблицев
              2. Идущий Сегодня, 13:54
                Оставьте вашу кровь на месте , она здесь не причем , она у нас одинаковая и там столько всего намешано , а вот мозги их от скачек на место не встанут.
                Идущий
      2. ВадимЖивов Сегодня, 12:38
        Махновщина в действии пусть хоть все друг друга перестреляют всем легче будет в этом мире am
        ВадимЖивов
  2. 1331М Сегодня, 12:11
    Удивляться тут нечему-в смутные времена ствол под подушкой никому не помешает,вот народ и вооружается там,а спрос рождает предложение.
    1331М
    1. Клебер Сегодня, 12:16
      Цитата: 1331М
      Удивляться тут нечему-в смутные времена ствол под подушкой никому не помешает,вот народ и вооружается там,а спрос рождает предложение.


      Ствол под подушкой хорошо, а пару гранат в суд прихватить - ещё лучше.
      Клебер
  3. marlin1203 Сегодня, 12:11
    Как может гулять стволов в 5 раз больше чем все их силовые структуры? belay
    marlin1203
    1. Джедай Сегодня, 12:17
      А по-вашему, в Украине нет БХВТ? Или друзья-русофобы им только печеньки в качестве помощи шлют? wink
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 12:33
        А сколько ещё на складах числиться , а их там нет?
        Идущий
        1. ВадимЖивов Сегодня, 12:42
          А СКОЛЬКО улетело на складах..3 арсенала это серьезно оченнь вНовонежино на таком был
          ВадимЖивов
          1. Идущий Сегодня, 13:55
            И похоже это не последние "салюты".
            Идущий
  4. Шура пермский Сегодня, 12:11
    Молодцы,бардак устроили соседушки… ситуация общая такая-вот народ и мутится на пропитание себе
    Шура пермский
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:13
    Це,зрада или перемога?))
    Скоро дефицитный импорт завезут- всем в очередь!
    Сибирский цирюльник
    1. БМП-2 Сегодня, 14:21
      Это йод что ли? laughing
      БМП-2
  6. Джедай Сегодня, 12:14
    Нож на фото хороший - кизлярский "Орлан-2". good
    Джедай
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:18
    негласным следственным действиям
    Вот это формулировочка. Ну понятно, что часть оперативно-розыскной деятельности негласная, но чтобы следственная... Они, что протоколы пишут негласно, или допросы проводят втихую?
    rotmistr60
  8. prior Сегодня, 12:32
    Пора, пора Верховной Раде ставить вопрос о переименовании Украины в Гуляй-Поле.
    Так будет верно и по форме и по содержанию: "Кони пьяные, хлопцы запряженные".
    prior
  9. Клебер Сегодня, 12:33
    Цитата: Монос

    "Мы странно встретились и странно разойдемся
    Улыбкой нежности роман окончен наш."


    Судя по украинским СМИ - у них это как у нас поздороваться, т.е. обычное явление. Хотя чаще встречаются сообщения, как гранату по "синей лавочке" разбирали.
    Клебер
  10. asiat_61 Сегодня, 13:04
    Украина, всё быстрее превращается в Гуляй поле ,с лихим человеком посередине.
    asiat_61
    1. Клебер Сегодня, 13:25
      Цитата: asiat_61
      Украина, всё быстрее превращается в Гуляй поле ,с лихим человеком посередине.


      Не, у Нестора порядок был.
      Клебер
  11. Sergey53 Сегодня, 14:00
    Процентов 10 от наличия, не меньше. А сколько в схроны заныкали?
    Sergey53
  12. BAI Сегодня, 14:19
    Главное нам на Украину не соваться, пока они сами не перебьют друг-друга.
    BAI
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